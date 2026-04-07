Por fin, un avatar de IA indistinguible de ti
La coherencia del personaje es lo que diferencia a un avatar útil de una simple novedad. Avatar V la mantiene en cada ángulo, cada expresión y cada vídeo que creas.
- Valorados como los avatares más realistas n.º 1 en G2
- Coherencia del personaje verificada en todas las escenas
- Una grabación, infinitas apariencias
La próxima generación de tu yo digital
Avatar V es el modelo de avatar de IA más avanzado de HeyGen. Los primeros avatares partían de una foto y animaban el rostro. Después llegó el entrenamiento basado en vídeo, que capturaba mejor cómo te mueves y cómo suenas. Avatar V va un paso más allá: separa tu identidad de tu apariencia, aprendiendo con precisión cómo te mueves, gesticulas y te expresas para que ese movimiento pueda aplicarse a cualquier versión de ti.
Eso significa que grabas una sola vez, con lo que lleves puesto y estés donde estés. Después, puedes generarte a ti mismo en cualquier escenario, con cualquier ropa y cualquier aspecto que puedas imaginar. El avatar que aparece en tu vídeo no es solo algo que se parece a ti: se mueve como tú, suena como tú y mantiene tu identidad con precisión en cada vídeo que creas.
Ya no necesitas un estudio profesional, un equipo de cámara ni horas de grabación. Una grabación de 15 segundos con la webcam te permite crear vídeos de calidad profesional a cualquier escala.
La única cosa que lo cambia todo
La coherencia del personaje es la capacidad definitoria de Avatar V. Significa que tu gemelo digital se ve, suena y se comporta como tú, no solo en un único clip, sino en cada escena, cada fondo y cada vídeo que generes.
Coherencia del personaje
Avatar V mantiene una identidad única y coherente en todos los vídeos que crees. La misma cara, las mismas microexpresiones, la misma presencia tanto en un clip de 30 segundos como en un módulo de curso de 10 minutos. Sin desvíos. Sin artefactos. Sin efecto inquietante.
Varios ángulos
Planos generales, encuadres medios y primeros planos, todos coherentes, todos de una misma grabación. Los ángulos que hacen que un solo avatar funcione en cualquier formato.
Escenas dinámicas
Movimiento fluido de la parte superior del cuerpo, gestos expresivos y un desplazamiento coherente entre cambios de escena. La diferencia entre un avatar que simplemente presenta y uno que realmente interpreta.
Sincronización labial más precisa
Precisión a nivel de fonema en todos los idiomas compatibles. Lo que oyes y lo que ves coinciden perfectamente a cualquier velocidad, en más de 175 idiomas y dialectos.
Precisión de la expresión facial
Movimiento natural de las cejas, contacto visual auténtico y microexpresiones que se perciben como reales. Entrenado con más de 10 millones de datos, los detalles marcan la diferencia entre lo creíble y lo inquietante.
Acerca del modelo de avatar
Avatar V introduce un cambio fundamental en la forma en que los modelos de generación de avatares gestionan la identidad. Mientras que los sistemas anteriores se basan en un único fotograma de referencia, Avatar V trabaja con toda una ventana de contexto de vídeo, lo que permite al modelo centrarse selectivamente en los momentos más informativos de tu grabación.
El mecanismo de atención selectiva extrae señales de identidad destacadas a lo largo de los fotogramas, incluyendo la geometría de los labios, la estructura de la silueta facial y los patrones de transición de las expresiones, mientras suprime de forma natural aquellos fotogramas en los que la pose, la iluminación o la oclusión reducen la calidad de la señal. El resultado es una incrustación de identidad más rica y anclada temporalmente, que se mantiene a lo largo de todo el contexto de generación.
Esta agregación dirigida entre fotogramas resuelve la deriva de identidad, la divergencia progresiva entre la identidad de referencia y el resultado generado que limita la consistencia del personaje en sistemas de condicionamiento por fotograma único. Avatar V mantiene una representación de identidad estable a lo largo de escenas, ángulos de cámara y vídeos de larga duración sin necesidad de ajuste fino adicional ni de entradas de referencia.
Tres etapas de formación
El modelo primero aprende a copiar fielmente la apariencia facial dentro de la misma escena, estableciendo una base sólida para la preservación de la identidad antes de introducir cualquier complejidad entre escenas.
A continuación, el modelo se entrena para salvar la brecha de dominio entre un vídeo de referencia y una escena objetivo con un fondo, una iluminación y una distribución de poses diferentes, lo que permite una adaptación robusta entre escenas.
En la fase final, el aprendizaje por refuerzo específico de la tarea con señales de recompensa centradas en el ser humano maximiza la similitud de identidad, garantizando que el avatar generado se parezca lo máximo posible a la persona real.
Un avance significativo
Avatar IV producía resultados reconocibles. Avatar V produce resultados indistinguibles. La diferencia es una nueva arquitectura de referencia que se basa en tu vídeo completo en lugar de un solo fotograma, extrayendo datos de identidad más ricos y eliminando las variaciones entre escenas.
De la cámara web al gemelo digital en cuatro pasos
Sin estudio. Sin equipo de cámara. Sin montajes complicados. Solo tú y una webcam.
Graba 15 segundos de ti mismo
Abre la cámara web de tu portátil y graba un breve vídeo hablando con naturalidad. No necesitas iluminación especial ni ningún equipo adicional.
Avatar V entrena a tu gemelo
El modelo procesa tu vídeo como una ventana de contexto completa, aprendiendo tu aspecto, expresiones, gestos y patrones de movimiento.
Elige tu escena
Elige cualquier fondo: un estudio profesional, una oficina con tu marca, una localización exterior o un escenario personalizado. Tu identidad viaja contigo.
Generar y compartir
Introduce tu guion y genera un vídeo tan largo como necesites. La calidad no se degrada y tu personaje se mantiene coherente de principio a fin.
Cada caso de uso que te necesita, a gran escala
Desde un único vídeo de incorporación hasta una biblioteca completa de contenido localizado, Avatar V gestiona todo el volumen.
Formación e incorporación
Crea una biblioteca de formación completa una sola vez. Actualiza módulos individuales sin volver a grabar. Tu equipo recibe siempre instrucciones coherentes y alineadas con la marca.
Capacitación de ventas
Graba un vídeo de prospección una sola vez y personalízalo a gran escala. Avatar V mantiene tu presencia y credibilidad en cada acción de outreach.
Localización
Crea un vídeo en inglés. Avatar V lo entrega en más de 175 idiomas con sincronización labial precisa, para que tu mensaje llegue de la misma forma en cualquier lugar.
Liderazgo de opinión
Publica de forma constante sin la fricción de grabar cada vez. Tus ideas, tu rostro, tu credibilidad. Entregado al ritmo que tu audiencia espera.
Comunicación del fundador y del equipo ejecutivo
Mantente presente en tu organización sin vivir en una cabina de grabación. Envía actualizaciones internas, anuncios de producto y mensajes para inversores según tu propio calendario.
Marketing de producto
Convierte contenido escrito en mensajes pensados para vídeo: demostraciones guiadas, anuncios de funcionalidades y formación para clientes. Todo ello con tu propia imagen en pantalla.