Avatar V es el modelo de avatar de IA más avanzado de HeyGen. Los primeros avatares partían de una foto y animaban el rostro. Después llegó el entrenamiento basado en vídeo, que capturaba mejor cómo te mueves y cómo suenas. Avatar V va un paso más allá: separa tu identidad de tu apariencia, aprendiendo con precisión cómo te mueves, gesticulas y te expresas para que ese movimiento pueda aplicarse a cualquier versión de ti.

Eso significa que grabas una sola vez, con lo que lleves puesto y estés donde estés. Después, puedes generarte a ti mismo en cualquier escenario, con cualquier ropa y cualquier aspecto que puedas imaginar. El avatar que aparece en tu vídeo no es solo algo que se parece a ti: se mueve como tú, suena como tú y mantiene tu identidad con precisión en cada vídeo que creas.

Ya no necesitas un estudio profesional, un equipo de cámara ni horas de grabación. Una grabación de 15 segundos con la webcam te permite crear vídeos de calidad profesional a cualquier escala.