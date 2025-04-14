Convierte notas clínicas, instrucciones de cuidado y contenido de salud en vídeos pulidos de educación para pacientes en cuestión de minutos. Sin cámaras, sin equipo de producción y sin necesidad de experiencia en edición. Escribe tu contenido una sola vez y crea vídeos claros y multilingües que los pacientes realmente vean y recuerden.
Por qué las marcas eligen HeyGen para vídeos de educación para pacientes
Narración clara que los pacientes puedan seguir
Las instrucciones escritas confusas provocan baja adherencia y llamadas repetidas al equipo de atención. Con el generador de vídeos con IA, tus instrucciones de cuidado escritas se convierten en vídeos narrados con un ritmo natural, una comunicación clara y texto en pantalla que refuerza cada punto clave. Los pacientes salen de las citas con un vídeo que pueden volver a ver en casa, en lugar de un folleto que pueden ignorar. Sin necesidad de grabar locuciones, ni de estudio, ni de presentador.
Convierte documentos médicos en vídeo al instante
Los equipos de atención dedican horas a traducir contenido clínico complejo a formatos comprensibles para los pacientes. La herramienta PDF a vídeo toma tus documentos existentes, incluidos los informes de alta, las instrucciones postoperatorias y las guías sobre enfermedades, y los convierte automáticamente en vídeos narrados, escena por escena. El formato, el ritmo y la jerarquía visual se gestionan por ti. Lo que antes requería días de trabajo de diseño ahora lleva solo unos minutos, liberando a los formadores clínicos para que se centren en la precisión del contenido en lugar de en la logística de producción.
Llega a los pacientes en su idioma
Las barreras lingüísticas son una de las principales causas de malos resultados en la salud. Con la traducción de vídeo con IA integrada en más de 175 idiomas y dialectos, cada vídeo educativo para pacientes que produzcas puede localizarse sin tener que rehacerlo desde cero. La clonación de voz conserva el tono del hablante original en todas las traducciones, y la sincronización labial garantiza que el resultado se vea y suene natural. Un único vídeo de origen se convierte en una biblioteca educativa multilingüe completa, lista para distribuirse en cualquier portal o dispositivo para pacientes.
Actualiza el contenido sin volver a grabar
Las pautas de tratamiento cambian. Las instrucciones de medicación se actualizan. Con texto a vídeo, editar un vídeo de educación para pacientes es tan rápido como editar un documento. Actualiza tu guion, regenera el vídeo y publica la nueva versión en cuestión de minutos. Sin nuevas grabaciones, sin volver a contratar a un equipo de producción, sin retrasos en la postproducción. Los equipos sanitarios pueden mantener toda su biblioteca de vídeos actualizada con la misma rapidez con la que actualizan los protocolos escritos.
Escala en todos los departamentos y especialidades
Un hospital o sistema de salud puede necesitar educar a los pacientes en cardiología, oncología, traumatología y decenas de otros departamentos. La herramienta de vídeo educativo hace posible producir contenido de vídeo coherente y alineado con la marca, a gran escala, sin necesidad de ampliar el equipo de producción. Los departamentos pueden trabajar a partir de plantillas compartidas y guías de estilo de la marca, mientras generan contenido específico para su población de pacientes. Una producción que antes requería un equipo de medios dedicado ahora puede gestionarse internamente a nivel de departamento.
Casos de uso del creador de vídeos de educación para pacientes
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
¿Cómo funciona el creador de vídeos educativos para pacientes?
Crea vídeos profesionales de educación para pacientes en cuatro pasos, desde el contenido escrito hasta un vídeo final y compartible que tus pacientes puedan ver en cualquier dispositivo.
Pega tus instrucciones de cuidado, importa un PDF o añade una presentación. La plataforma extrae la información clave y crea automáticamente un guion de vídeo estructurado.
Elige una plantilla adecuada para la formación sanitaria. Ajusta el ritmo, el diseño y la visualización del texto para adaptarlos al formato de tu contenido y al tipo de pacientes a los que te diriges.
Aplica una locución en el idioma que necesite tu población de pacientes. Añade el logotipo de tu organización, la paleta de colores y cualquier llamada en pantalla para resaltar las instrucciones clave.
Renderiza el vídeo final en cuestión de minutos. Expórtalo a tu portal del paciente, insértalo en la documentación de alta o compártelo directamente mediante un enlace. No se necesita ningún software de edición.
Los vídeos educativos para pacientes son breves explicaciones visuales narradas sobre enfermedades, planes de tratamiento, procedimientos o instrucciones de cuidado. Son más eficaces que los materiales escritos porque la mayoría de los pacientes retienen mucha más información de un vídeo que de un texto impreso, especialmente cuando están ansiosos o afrontando un diagnóstico reciente. El vídeo combina narración de audio, texto en pantalla y señales de ritmo que guían al espectador a través de información compleja de forma estructurada. Para las organizaciones sanitarias, el resultado es una adherencia significativamente mejor, menos llamadas de seguimiento tras el alta y mayores índices de satisfacción de los pacientes.
Cualquier tema sobre el que se espere que los pacientes actúen después de salir de un entorno clínico es un excelente candidato. Las áreas de mayor impacto incluyen los cuidados posteriores a un procedimiento, el manejo de enfermedades crónicas, las instrucciones sobre medicación, la preparación previa a la cita y la incorporación de nuevos pacientes. Los vídeos breves y centrados en un solo tema superan de forma constante a los resúmenes generales largos, porque los pacientes pueden encontrar exactamente lo que necesitan sin tener que ver contenido que no les resulta relevante. El generador de guiones de vídeo puede ayudar a los equipos clínicos a estructurar contenido sobre cualquier tema de salud en un formato claro, fácil de escanear y con un ritmo adecuado para un público de pacientes.
Sí. Puedes subir archivos PDF, presentaciones de PowerPoint o texto sin formato directamente a la plataforma, y esta extraerá y estructurará el contenido automáticamente en un guion de vídeo. El flujo de trabajo de PDF a vídeo está diseñado específicamente para equipos con gran volumen de documentos que ya cuentan con contenido clínico preciso y necesitan transformarlo en un formato visual sin tener que reescribirlo desde cero. Las instrucciones de alta, los planes de cuidados, las guías de protocolos y los folletos sobre patologías se convierten todos de forma limpia.
Actualizar un vídeo es tan rápido como editar el guion original. Abre el proyecto, revisa el texto para reflejar la nueva directriz y vuelve a generarlo. La nueva versión se renderiza en cuestión de minutos y sustituye a la anterior en tu canal de distribución sin necesidad de volver a grabar vídeo ni audio. Esta es una de las ventajas más importantes frente al vídeo producido de forma tradicional: tu biblioteca se mantiene actualizada al mismo ritmo que tus protocolos clínicos.
Los vídeos pueden producirse o traducirse a más de 175 idiomas y dialectos. El motor de traducción de vídeo con IA localiza la narración mediante clonación de voz que conserva el tono y la entonación, y la sincronización labial garantiza un resultado natural. Para los sistemas de salud que atienden a comunidades multilingües, esto elimina el coste y el tiempo de contratar proveedores de traducción y producción por separado para cada versión lingüística.
Sí. La calidad del resultado es de nivel estudio, con una narración clara, diseños visuales profesionales y transiciones fluidas adecuadas para cualquier entorno de salud digital. Los vídeos se exportan en formatos estándar compatibles con todas las principales plataformas de portales para pacientes, sistemas LMS y códigos de inserción para sitios web. Las organizaciones sanitarias pueden producir contenido que resulta indistinguible de un vídeo producido profesionalmente, en una fracción del tiempo y del coste.
No hay ningún límite de volumen. Los equipos que crean una biblioteca completa de contenidos educativos para pacientes, específicos por patología, departamento o en varios idiomas, pueden generar vídeos en paralelo. El creador de cursos admite programas de educación sanitaria estructurados y multimódulo para organizaciones que necesitan desplegar contenido en toda una población de pacientes o en toda la plantilla clínica, no solo en recursos de vídeo individuales.
Una empresa profesional de producción de vídeos para el sector sanitario suele cobrar entre 3.000 y 10.000 dólares por minuto terminado, requiere semanas de tiempo de producción y hace que las actualizaciones sean caras y lentas. Un generador de vídeos con IA produce el mismo resultado pulido a partir de un guion en cuestión de minutos, con control interno total sobre las ediciones y las versiones. Para los sistemas de salud que necesitan mantener decenas o cientos de vídeos de educación para pacientes siempre actualizados, la diferencia en coste y velocidad es considerable, y la capacidad de actualizar al instante hace que la ventaja en calidad se multiplique con el tiempo.
No se necesita experiencia en edición. El flujo de trabajo se basa completamente en texto: escribe o sube tu contenido, elige un formato visual y la plataforma crea el vídeo. Educadores clínicos, coordinadores de participación de pacientes y responsables de L&D sin experiencia previa en producción de vídeo suelen generar contenidos pulidos y listos para su distribución desde su primera sesión. El editor de vídeo con IA está disponible para los equipos que quieran perfeccionar las escenas manualmente, pero es opcional, no obligatorio.
Sí. Hay un plan gratuito disponible que no requiere tarjeta de crédito y que ofrece a los equipos de atención sanitaria acceso a las funciones básicas de generación de vídeo para evaluar la calidad del resultado antes de comprometerse con un plan de pago. Los planes de pago, a partir de 24 $ al mes, desbloquean funciones adicionales como clonación de voz, vídeos de mayor duración, traducción y un mayor volumen de producción mensual, ideales para equipos que crean y mantienen una biblioteca completa de educación para pacientes.
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