Cualquier tema sobre el que se espere que los pacientes actúen después de salir de un entorno clínico es un excelente candidato. Las áreas de mayor impacto incluyen los cuidados posteriores a un procedimiento, el manejo de enfermedades crónicas, las instrucciones sobre medicación, la preparación previa a la cita y la incorporación de nuevos pacientes. Los vídeos breves y centrados en un solo tema superan de forma constante a los resúmenes generales largos, porque los pacientes pueden encontrar exactamente lo que necesitan sin tener que ver contenido que no les resulta relevante. El generador de guiones de vídeo puede ayudar a los equipos clínicos a estructurar contenido sobre cualquier tema de salud en un formato claro, fácil de escanear y con un ritmo adecuado para un público de pacientes.