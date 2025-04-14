Crea vídeos navideños pulidos y profesionales a partir de un sencillo guion de texto con el creador de vídeos navideños integrado en HeyGen. Produce felicitaciones de temporada, campañas festivas y contenido de celebración para cualquier ocasión sin necesidad de cámaras, software de edición ni experiencia en producción.
Por qué las marcas eligen HeyGen Video Maker
Crea cualquier vídeo navideño a partir de texto
Olvídate por completo de la cámara y del equipo. Escribe tu guion o felicitación, elige un estilo visual de temporada y el creador de vídeos navideños generará automáticamente un vídeo completo. Tanto si estás creando un mensaje de Navidad, una felicitación de Diwali, una campaña de Año Nuevo o un agradecimiento por Acción de Gracias, empiezas con palabras y terminas con un vídeo profesional. Todo el flujo de trabajo lleva minutos, no días, y no necesitas experiencia previa en edición. Usa el motor de texto a vídeo para pasar del guion al contenido festivo terminado en una sola sesión.
Miles de plantillas de vídeo navideñas
Explora una increíble variedad de plantillas de vídeo para fiestas y celebraciones, diseñadas para las principales festividades de distintas culturas y estaciones. Los fondos festivos, los gráficos en movimiento y las paletas de colores de temporada vienen integrados para que tu vídeo tenga un acabado profesional desde el primer fotograma. Incorpora pegatinas, iconos y animaciones con temática festiva para dar a cada vídeo un toque único que encaje con tu marca y con la ocasión. El generador de vídeos con IA se encarga automáticamente de todas las capas visuales, para que tu equipo pueda centrarse en el mensaje y no en la producción.
Herramientas de edición de arrastrar y soltar
Personaliza tu vídeo navideño sin necesidad de conocimientos técnicos. Una interfaz de arrastrar y soltar te permite decorar tu vídeo con superposiciones de temporada, ajustar la música de fondo y los efectos de sonido, y aplicar filtros para crear el ambiente festivo perfecto. Añade fotos de stock, cambia los fondos o inserta un árbol de Navidad para completar el aspecto. Todas las ediciones se realizan en el navegador, así que no hay nada que instalar ni software complejo que aprender. El editor de vídeo con IA mantiene un flujo de trabajo fácil de usar de principio a fin.
Locuciones naturales en más de 175 idiomas
Añade una narración cálida y natural a cualquier vídeo navideño sin grabar ni una sola línea. Clona tu propia voz a partir de una breve muestra de audio y aplícala en todos los saludos de temporada que crees. Envía el mismo mensaje de felices fiestas a equipos, clientes y socios en más de 40 países, en su idioma preferido, sin tener que rehacer el vídeo cada vez. El generador de voz con IA crea en cuestión de minutos un audio con calidad de emisión a partir de texto, conservando el tono y la calidez en cada versión de idioma.
Personaliza vídeos navideños a gran escala
Enviar un único saludo genérico de vacaciones a toda tu lista de contactos es fácil. Enviar un vídeo personalizado a miles de destinatarios es donde la mayoría de los equipos se quedan atascados. Con la personalización por lotes, puedes cambiar nombres, referencias de empresa y detalles personalizados en cientos de versiones de tu vídeo navideño de forma automática. Cada destinatario recibe un saludo que parece hecho para él, lo que hace que crear contenido navideño personalizado a gran escala sea increíblemente sencillo. Combina esto con cambio de cara con IA para mostrar a distintos presentadores en diferentes regiones o campañas sin necesidad de grabar material adicional.
Traduce al instante cualquier vídeo de vacaciones
Un solo vídeo navideño puede llegar a audiencias de todo el mundo cuando la traducción forma parte del flujo de trabajo de producción. Localiza tu contenido de temporada a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y una calidad de voz preservada, para que cada versión se sienta tan natural como la original. Comparte una misma campaña en todos los mercados en una sola tarde en lugar de gestionar cronogramas de producción independientes por región. Utiliza el traductor de vídeo con IA para localizar contenido navideño para cualquier mercado sin tener que reconstruir tu vídeo desde cero.
Casos de uso del creador de vídeos navideños
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Cómo funciona un creador de vídeos navideños
Pasa de un guion navideño a un vídeo final listo para compartir en cuatro pasos que solo llevan unos minutos desde el inicio hasta la publicación.
Explora plantillas de temporada y temas visuales para cualquier celebración. Elige fondos, paletas de colores y formatos de diseño que se adapten a la ocasión y a tu marca. El sistema prepara todos los elementos visuales, las transiciones y la configuración de la narración antes de que escribas una sola palabra.
Escribe directamente tu guion navideño o pega un texto que ya tengas. Ajusta el tono, la duración y el ritmo para que encajen con la ocasión. La plataforma analiza tu texto para definir la estructura de las escenas y el tiempo de cada una, y así prepararlo para la generación del vídeo.
Añade tu logotipo, ajusta el estilo de la locución, aplica subtítulos o cambia los elementos visuales del presentador. Para campañas por lotes, sube tu lista de destinatarios y el sistema personalizará automáticamente cada versión del vídeo. Todas las ediciones se realizan en una interfaz basada en texto, sin necesidad de tener conocimientos de edición de vídeo.
Renderiza el vídeo final y descárgalo o publícalo directamente en tu canal preferido. Los vídeos navideños estarán listos en cuestión de minutos, con el formato adecuado para redes sociales, correo electrónico o plataformas internas, sin necesidad de posproducción.
Un creador de vídeos festivos es una herramienta que convierte un guion o mensaje escrito en un vídeo temático completo, con imágenes, narración y gráficos en movimiento. Con HeyGen, puedes producir felicitaciones de Navidad, campañas de Año Nuevo, mensajes de Diwali, agradecimientos de Acción de Gracias, tarjetas de Janucá, promociones del Año Nuevo Lunar y contenido de celebración para cualquier ocasión. El flujo de trabajo de guion a vídeo gestiona automáticamente la producción visual para que pases del texto a un vídeo pulido y listo para compartir, sin necesidad de grabar ni editar.
Sí. La personalización está integrada en el flujo de producción. Puedes clonar tu propia voz para que la narración suene como tú, y la personalización por lotes te permite cambiar nombres, saludos y referencias en cientos de versiones de vídeo a partir de una sola plantilla. Cada destinatario recibe un vídeo generado específicamente para él o ella. La calidez se transmite porque la entrega está adaptada, no es genérica. La función de clonación de voz con IA conserva tu tono natural en cada versión.
La mayoría de los vídeos navideños están listos en menos de cinco minutos después de enviar tu guion. El motor de renderizado procesa simultáneamente la narración, la selección de escenas y la sincronización visual, por lo que no hay una cola de edición manual. Si estás produciendo un lote de vídeos navideños personalizados para una lista de contactos grande, el sistema genera todas las versiones en paralelo, lo que significa que no tendrás que esperar más por 500 vídeos que por cinco.
Sí. Nunca se necesita cámara, estudio ni presentador. Puedes usar un presentador digital de la biblioteca con más de 1.000 opciones prediseñadas, crear un presentador personalizado a partir de una sola foto usando la tecnología de Avatar de Foto con IA, o producir un vídeo navideño completamente sin rostro, solo con voz en off y elementos visuales de temporada. Todos estos enfoques ofrecen un resultado profesional sin que tú ni nadie de tu equipo tenga que ponerse delante de una cámara.
Escribe tu guion una sola vez y utiliza el motor de traducción para localizarlo a cualquiera de más de 175 idiomas. Cada versión traducida conserva el tono de voz original y mantiene una sincronización precisa de la narración para que el vídeo se sienta natural en cada idioma. Puedes lanzar la misma campaña de temporada a equipos o clientes en más de 40 países en una sola tarde usando doblaje con IA, sin necesidad de un calendario de producción independiente para cada mercado.
Sí. Edita tu guion, ajusta la locución, cambia el elemento visual o modifica cualquier elemento desde el editor basado en texto y vuelve a renderizar. El vídeo actualizado estará listo en cuestión de minutos, sin necesidad de reconstruirlo desde cero ni volver a grabar nada. Esto hace que el creador de vídeos navideños sea muy útil para promociones sensibles al tiempo, donde los detalles de la oferta cambian durante las temporadas de mayor actividad. Usa el editor de vídeo con IA para hacer cambios rápidamente sin interrumpir el resto de tu flujo de producción.
HeyGen ofrece un creador de vídeos navideños gratuito que no requiere tarjeta de crédito, para que puedas empezar a crear y explorar las funciones principales de inmediato. Los planes de pago, desde 24 $ al mes, desbloquean la clonación de voz, vídeos de mayor duración, personalización por lotes y acceso completo a la biblioteca de plantillas de temporada. Los planes para equipos y empresas incluyen herramientas de colaboración, acceso a la API y soporte dedicado para campañas navideñas de gran volumen.
Contratar a un videógrafo para una grabación de temporada suele requerir planificación, desplazamientos, equipo y tiempo de posproducción, lo que a menudo se traduce en varios días de trabajo y miles de dólares por vídeo. El material de archivo limita tu capacidad de personalizar o adaptar el contenido a tu marca. Un creador de vídeos navideños permite que tu equipo produzca vídeos de aspecto profesional para cualquier ocasión a una fracción del coste y en mucho menos tiempo. Los clientes informan de hasta un 70 % de reducción en los costes de producción en comparación con los métodos tradicionales. Los flujos de trabajo de vídeo de demostración de producto y de promoción aplican el mismo modelo al contenido de las campañas navideñas.
Sí. Los subtítulos se generan automáticamente a partir de tu guion y se pueden personalizar en estilo, cambiar de posición y exportar en formato SRT o VTT. Añadir subtítulos mejora la accesibilidad y aumenta el tiempo de visualización en las redes sociales donde los vídeos se reproducen automáticamente sin sonido. Usa el generador de subtítulos para aplicar y personalizar subtítulos en cualquier vídeo navideño sin necesidad de un paso de edición adicional.
Puedes exportar vídeos navideños en formato horizontal para YouTube y correo electrónico, cuadrado para Instagram y LinkedIn, y vertical para TikTok e Instagram Reels. Todos los formatos se generan a partir del mismo guion y plantilla sin tener que reconstruir el vídeo. La herramienta de redes sociales con IA genera automáticamente versiones optimizadas para cada plataforma, de modo que no tengas que reformatear manualmente el mismo vídeo para cada canal.
Sí. Sube tus propias fotos y vídeos y la plataforma los incorpora en el resultado final junto con elementos visuales generados, fondos de temporada y narración producida por IA. Esto es útil cuando quieres mostrar productos reales, miembros del equipo o momentos de la marca dentro de un vídeo con temática navideña. La herramienta de imagen a vídeo hace que integrar tus propios recursos visuales en cualquier flujo de creación de vídeos navideños sea muy sencillo.
La plataforma incluye un conjunto completo de herramientas de IA diseñadas para la creación de vídeos: generación de guiones, clonación de voz, sincronización labial, creación automática de escenas, traducción y personalización por lotes. No necesitas encadenar varias aplicaciones ni gestionar un flujo de trabajo distinto para cada tarea. Todo lo que necesitas para crear un vídeo de felicitación navideña pulido y con impacto está disponible en un solo lugar, accesible directamente desde tu navegador sin necesidad de descargar ningún software.
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