La integración de HeyGen y Sora 2 ofrece a creadores, educadores, emprendedores y empresas la posibilidad de generar B-roll cinematográfico, escenas y recursos visuales directamente dentro de su flujo de trabajo. Esta integración hace que la narración sea más rápida, creativa y efectiva, sin añadir pasos adicionales.
Creatividad desbloqueada
Puedes generar B-roll, escenas y recursos visuales al instante con una simple indicación. Esto amplía el abanico creativo de cada proyecto de vídeo y te permite pasar de una idea a los elementos visuales que la acompañan en cuestión de segundos con el generador de B-roll con IA integrado en HeyGen.
Perfecta integración en el flujo de trabajo
No hay que cambiar de aplicación, ni hacer exportaciones ni usar herramientas adicionales. Todo sucede dentro de HeyGen, donde los usuarios ya crean. Esto mantiene los flujos de trabajo sencillos y, al mismo tiempo, hace que cada vídeo sea más dinámico.
Imágenes y diseños de alta calidad
Utiliza los elementos visuales integrados o sube tus propias capturas de pantalla, grabaciones o recursos de marca. HeyGen mantiene diseños limpios, texto bien colocado y un espaciado uniforme para que los espectadores se centren en la explicación y no en el desorden visual. Cada escena está optimizada para la claridad y el aprendizaje., normal
Valor para la comunicación
Puedes aportar claridad con elementos visuales contextuales que refuercen tu mensaje. Esto hace que la comunicación sea más eficaz y tenga mayor impacto. Al mismo tiempo, reduces el tiempo de producción sin renunciar a la creatividad.
Desarrollado con OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 es el modelo avanzado de generación de vídeo y audio que impulsa las nuevas funciones de narración de HeyGen. Ofrece realismo, física precisa, diálogos naturales y control total en secuencias de múltiples planos. Sora 2 destaca en la creación de imágenes de IA realistas, de estilo anime y cinematográficas, con efectos de sonido sincronizados.
Con HeyGen, esa capacidad ahora está disponible directamente dentro de tu flujo de trabajo y a través de la nueva aplicación de escritorio Sora 2 para usuarios avanzados.
Cómo crear vídeos de Sora con IA
Crear vídeos con IA es rápido y sencillo. Con HeyGen, conviertes instrucciones escritas en un vídeo tutorial completo mediante un flujo de trabajo guiado, diseñado para la rapidez y para facilitar las actualizaciones.
Selecciona tu audiencia, la plataforma y el resultado de aprendizaje. Decide qué debe comprender o ser capaz de hacer el espectador después de ver el contenido.
Pega tus pasos o escribe una breve descripción. HeyGen genera automáticamente un vídeo tutorial completo.
Edita el texto, cambia los estilos de locución, ajusta los elementos visuales o traduce el vídeo a otros idiomas.
Descarga tu vídeo tutorial y publícalo donde quieras. Actualízalo en cualquier momento editando el texto y generándolo de nuevo.
Es la integración del modelo de vídeo Sora 2 de OpenAI con HeyGen, que permite generar al instante B-roll, escenas y elementos visuales dentro de la plataforma. Por tiempo limitado, genera cualquier número de vídeos sin la marca de agua de Sora.
OpenAI Sora es un modelo de IA de nueva generación para la creación de vídeo y audio. La aplicación Sora utiliza esta tecnología para crear, remezclar y compartir vídeos generados por IA con realismo, precisión física y sonido nativo.
Sora 2 ofrece realismo, física precisa, diálogos nativos y control sobre secuencias de múltiples planos.
No. Todo sucede dentro de HeyGen sin cambiar de aplicación ni exportar archivos. La aplicación de escritorio Sora 2 es ideal para creadores que quieren un potente generador de vídeo con IA y audio sincronizado.
Sí. Como el flujo de trabajo se basa en guiones, puedes editar un paso, cambiar una escena o actualizar la terminología y volver a renderizar rápidamente. Esto es ideal para equipos dinámicos que necesitan tutoriales actualizados sin tener que volver a grabar cada vez que cambia una interfaz o una política.
Conservas los derechos sobre el contenido que creas, incluidos tus guiones y los vídeos exportados. La seguridad y los controles de acceso dependen de tu plan y de la configuración del espacio de trabajo. Para formaciones sensibles, sigue las políticas internas y limita el acceso únicamente a los equipos que necesiten esos recursos.
No. Todo sucede dentro de HeyGen sin cambiar de aplicación ni exportar archivos. La aplicación de escritorio Sora 2 es ideal para creadores que quieren un potente generador de vídeo con IA y audio sincronizado.
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