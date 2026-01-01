Desarrollado con OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 es el modelo avanzado de generación de vídeo y audio que impulsa las nuevas funciones de narración de HeyGen. Ofrece realismo, física precisa, diálogos naturales y control total en secuencias de múltiples planos. Sora 2 destaca en la creación de imágenes de IA realistas, de estilo anime y cinematográficas, con efectos de sonido sincronizados.

Con HeyGen, esa capacidad ahora está disponible directamente dentro de tu flujo de trabajo y a través de la nueva aplicación de escritorio Sora 2 para usuarios avanzados.