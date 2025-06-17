Crea invitaciones en vídeo atractivas y listas para compartir a partir de guiones, imágenes o enlaces de eventos utilizando el creador de invitaciones con IA gratuito de HeyGen. Pega el texto de tu evento, elige un estilo visual y genera al instante invitaciones pulidas con escenas animadas, voz en off, subtítulos y formatos listos para exportar, sin necesidad de cámaras ni edición.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Crea elegantes invitaciones de boda animadas que resalten nombres, fechas, detalles del lugar y enlaces de confirmación de asistencia. Localiza versiones para invitados en diferentes idiomas y produce tanto clips cortos de adelanto como videos completos de anuncio.
Convierte agendas, biografías de ponentes y enlaces de registro en invitaciones de video profesionales para socios o equipos internos. Aplica plantillas corporativas y exporta versiones para campañas de correo electrónico, intranet y LinkedIn.
Crea invitaciones de video divertidas para cumpleaños, inauguraciones de casa o fiestas con temas animados, música y enlaces de compartición instantánea—perfectas para grupos de chat y publicaciones en redes sociales.
Diseña invitaciones en video persuasivas que expliquen el propósito, el horario y las opciones de donación. Produce versiones personalizadas para segmentos de socios y rastrea el compromiso después de la distribución utilizando inteligencia artificial.
Envía invitaciones de lanzamiento cinematográficas que incluyan imágenes promocionales, el programa del evento y llamadas a la acción para confirmar asistencia. Actualiza la información a medida que los detalles cambien sin necesidad de volver a grabar.
Utiliza variables de nombre de invitado o fotos subidas para producir invitaciones en video personalizadas a gran escala. HeyGen ayuda a crear un toque personal mientras automatiza la personalización masiva para la creación de invitaciones.
Por qué HeyGen es el mejor creador de invitaciones AI
HeyGen convierte textos de invitaciones en videos de invitación generados por IA con visuales de calidad de producción, temporización inteligente y entrega multilingüe. Los equipos producen invitaciones de marca consistentes rápidamente, localizan sin esfuerzo y escalan las invitaciones para invitados, socios y asistentes con un esfuerzo mínimo.
Convierte los detalles de tu evento en un vídeo terminado en minutos. HeyGen automatiza la secuenciación de escenas, la animación y el tiempo para que puedas centrarte en el mensaje, no en la producción.
Aplica los colores, fuentes, logotipos y plantillas de la marca. Edita escenas, cambia activos o ajusta el texto manteniendo una identidad coherente en cada invitación y formato.
Traduzca el contenido de eventos y regenere vídeos en otros idiomas con doblajes y subtítulos. El traductor de vídeos de HeyGen recrea el tiempo y el ritmo para una entrega natural en su invitación utilizando inteligencia artificial.
Composición y temporización de escenas guiadas por guion
Pega tu texto de invitación o sube una lista de invitados y HeyGen crea un video escena por escena que sigue tu guion. El motor identifica encabezados, detalles de confirmación de asistencia y bloques de horario para crear escenas claras y legibles con transiciones suaves, texto animado y énfasis visual en los detalles clave. Usa la conversión de imagen a video para mejorar tu experiencia de invitación en línea. Entradas para convertir fotos en fondos animados y mantener las escenas visualmente consistentes en las versiones.
Sistema de diseño animado con controles de marca
Elige entre plantillas seleccionadas o personaliza completamente las paletas de colores, tipografías, curvas de movimiento y tercios inferiores. El motor de diseño de HeyGen aplica automáticamente tu kit de marca a cada invitación, preserva la legibilidad en pantallas pequeñas y asegura que el movimiento y el ritmo coincidan con el tono del evento: formal, juguetón o cinematográfico.
Locuciones naturales, música y soporte para sincronización labial
Añade locuciones de calidad de estudio con inteligencia artificial en docenas de idiomas, selecciona música de fondo que se ajuste al ambiente y utiliza la clonación de voz para mensajes personales. Cuando se presenta un locutor o avatar en pantalla, HeyGen aplica sincronización labial precisa para que las invitaciones habladas coincidan sin problemas con el movimiento generado.
Exportaciones optimizadas para la plataforma y automatización
Renderiza invitaciones en formato MP4, Shorts verticales o GIFs listos para mensajería, redes sociales, correo electrónico o páginas de eventos utilizando un diseño personalizable. Utiliza la generación masiva o la API para crear cientos de invitaciones personalizadas a partir de una hoja de cálculo y automatiza la entrega con integraciones de webhooks y almacenamiento en la nube.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el creador de invitaciones AI
Crea videos de invitación generados por IA en cuatro sencillos pasos: desde el texto hasta el video listo para compartir.
Añade nombres, fecha, hora, lugar, enlace de confirmación de asistencia y cualquier nota. HeyGen analiza el texto, identifica los elementos prioritarios y prepara un es
Selecciona una plantilla personalizable, esquema de colores y música de fondo para tus invitaciones. Elige una voz para los anuncios o sube un clip corto para crear un clon de voz personalizado.
Edita el texto, reemplaza imágenes o añade variables de invitado para versiones personalizadas. Ajusta el tiempo, la intensidad del movimiento o los estilos de los subtítulos con controles sencillos.
Genera archivos optimizados para redes sociales, correo electrónico y páginas de eventos utilizando un creador de invitaciones gratuito. Usa el modo por lotes o la API para crear miles de invitaciones personalizadas y activa su entrega mediante webhooks o integraciones.
Un creador de invitaciones de IA convierte el texto de tu evento, imágenes o enlaces en un video completamente producido utilizando visuales generativos, diseño de movimiento, locuciones y automatización de tiempos. A diferencia de los editores de plantillas estáticas, HeyGen construye escenas animadas, aplica un ritmo automatizado y produce formatos de video listos para compartir sin necesidad de keyframes manuales o edición compleja.
Sí. HeyGen admite kits de marca que aplican automáticamente colores, fuentes, logotipos y reglas de diseño en cada invitación. Puedes ajustar con precisión las curvas de movimiento, estilos de subtítulos y composición de escenas para asegurar que cada versión cumpla con los estándares de tu marca.
Sube una hoja de cálculo con variables de invitados—nombres, enlaces de fotos o saludos—y HeyGen generará invitaciones individualizadas en lote. Cada archivo puede incluir una línea de voz personalizada o una imagen, permitiendo un alcance personal escalable sin necesidad de edición manual.
Sí. Utiliza el generador de invitaciones AI gratuito incorporado para agilizar tu proceso de diseño. traductor de vídeo para crear versiones localizadas. HeyGen traduce el texto del guion, genera locuciones con sonido natural y sincroniza los subtítulos y el movimiento de labios con el audio traducido para que los mensajes lleguen de manera natural a los invitados internacionales.
Puedes subir pistas con licencia o elegir de la biblioteca de música autorizada de HeyGen. El motor empareja la música con el ritmo y puede ajustar automáticamente las ediciones para sincronizar con las señales musicales para obtener un resultado pulido.
Exporta archivos MP4 optimizados para correo electrónico, redes sociales o páginas de eventos, reels verticales para Instagram y TikTok, o GIFs en bucle para mensajería rápida. Los ajustes preestablecidos garantizan las proporciones de aspecto, tasas de bits y la incrustación de subtítulos correctos para cada destino.
La mayoría de los videos de invitación se generan en minutos, dependiendo de la longitud y complejidad. Los tiempos de generación por lotes escalan con el volumen; las API y los webhooks admiten la entrega asíncrona para grandes catálogos.
Usted mantiene la plena propiedad de todas las invitaciones generadas. HeyGen almacena y transmite datos de forma segura con controles de nivel empresarial. Para eventos sensibles, utilice integraciones de almacenamiento privado y acceso basado en roles para gestionar la distribución.
Sí. Edita tu guion, cambia los visuales o ajusta la configuración de voz y regenera. HeyGen actualiza solo las escenas modificadas, haciendo que las ediciones iterativas sean rápidas y eficientes sin reconstruir todo el video.
HeyGen soporta enlaces compartibles exportables y descargas de archivos para cualquier plataforma de correo electrónico o de confirmación de asistencia, y puede conectarse a través de APIs para automatizar la entrega en CRM, herramientas de marketing por correo electrónico o de gestión de eventos.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.