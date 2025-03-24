Convierte diapositivas estáticas y documentos largos en presentaciones de vídeo claras y dirigidas por un presentador en minutos. Con HeyGen, puedes crear explicaciones, formaciones y actualizaciones que resulten humanas y atractivas, sin necesidad de grabarte a ti mismo o reservar tiempo en un estudio.
Dad la bienvenida a los nuevos empleados con videos explicativos consistentes y amigables sobre políticas, herramientas y cultura. Actualizad un guion y desplegad nuevas versiones al instante a medida que cambien las cosas.
Convierte las presentaciones de productos en videos que muestren cómo funcionan las características y por qué son importantes. Utiliza segmentos del presentador, visuales de pantalla y superposiciones para dejar el valor cristalino.
Envía presentaciones en video personalizadas que guíen a los posibles clientes a través de las propuestas y precios. Los representantes pueden reutilizar el contenido principal mientras personalizan rápidamente secciones específicas con la ayuda de un generador de IA.
Enseñe a los clientes cómo obtener más valor de su producto con tutoriales en video paso a paso. Una narración clara y visuales, mejorados con animación, ayudan a reducir los tickets de soporte y la confusión.
Comparte noticias de la empresa, actualizaciones de estrategia y objetivos con formatos de video claros y repetibles utilizando nuestro creador de presentaciones AI. Las personas pueden verlo en su propio tiempo mientras escuchan directamente del liderazgo.
Convierte las diapositivas de las lecciones en conferencias de video estructuradas con una narración clara. Los estudiantes se benefician de las explicaciones visuales y de una calidad de enseñanza consistente a gran escala.
Por qué HeyGen es el mejor creador de presentaciones de video con IA
HeyGen facilita la conversión de tu mensaje en una presentación de video pulida que la gente realmente termina. Comienza con un guion, esquema, URL o una presentación existente y deja que la IA genere segmentos del presentador, visuales y voz en off. Tú te concentras en la historia mientras HeyGen se encarga de la producción entre bastidores.
En lugar de compartir presentaciones densas, convierte los puntos clave en escenas que combinen segmentos del presentador, visuales y subtítulos. Así, el público obtiene contexto, claridad y un toque humano que las diapositivas por sí solas no pueden proporcionar.
Aplica tus logotipos, fuentes y colores en todas las presentaciones creadas con nuestro creador de presentaciones IA para que todo tenga coherencia. Reutiliza diseños y estilos para futuros vídeos, lo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido sin sacrificar la calidad.
Genera múltiples versiones de la misma presentación para diferentes audiencias, roles o idiomas. HeyGen te permite actualizar guiones rápidamente para que la información permanezca actualizada y relevante en todas partes.
Generación de vídeo a partir de guiones y diapositivas
Comienza con un guion escrito, un esquema de puntos clave o diapositivas importadas y genera una presentación de video completa. HeyGen mapea el contenido en escenas con segmentos del presentador y texto en pantalla, así que nunca partirás de un lienzo en blanco.
Presentadores de IA y voz en off multilingüe
Elige presentadores y voces de IA realistas para transmitir tu mensaje en varios idiomas. Esto te ayuda a llegar a audiencias globales sin equipos de grabación adicionales o tomas en vivo repetidas.
Diseños visuales, medios y subtítulos
Combina contenido de diapositivas, capturas de pantalla y elementos visuales de apoyo en diseños flexibles para crear presentaciones que cautiven a tu audiencia. Añade subtítulos automáticos para accesibilidad y mejor comprensión en entornos sin sonido.
Opciones fáciles de edición y exportación
Actualiza texto, escenas y tiempos dentro de un editor sencillo, luego exporta archivos de video de alta calidad. Úsalos en plataformas LMS, herramientas de ventas, intranets y canales públicos sin pasos adicionales.
Cómo utilizar el creador de presentaciones de vídeo con IA
HeyGen ofrece un flujo de trabajo sencillo que permite a cualquier persona crear presentaciones de video con IA, incluso sin experiencia previa en edición. Tú aportas el contenido, la plataforma lo convierte en un video atractivo.
Pega tu guion, sube una presentación creada con nuestro generador de videos AI, o comparte una URL clave. HeyGen analiza el contenido y prepara una estructura inicial para tu presentación de video utilizando tecnología de inteligencia artificial.
Selecciona un presentador de IA, voz y estilo visual que coincidan con tu marca y audiencia. Decide cuánto de la pantalla se dedicará al presentador, las diapositivas y los visuales de apoyo.
Revisa cada escena y ajusta el texto, el ritmo y la composición. Añade imágenes, gráficos o grabaciones de pantalla para que el mensaje permanezca claro y memorable de principio a fin.
Crea el vídeo final y expórtalo para el canal que prefieras. Comparte a través de correo electrónico, LMS, portales internos o invitaciones a reuniones para que todos puedan verlo cuando les convenga.
Un creador de presentaciones de vídeo con IA convierte guiones, diapositivas o ideas en presentaciones de vídeo de forma automática. Combina presentadores con IA, locuciones y elementos visuales, por lo que no necesitas cámaras, estudios ni herramientas de edición complejas.
No. HeyGen está diseñado para usuarios empresariales, educadores y profesionales del marketing. Las plantillas y los flujos de trabajo guiados te ayudan a crear presentaciones pulidas sin experiencia previa en producción de videos.
Sí, también puedes crear contenido en vídeo. Puedes importar diapositivas o recrear los puntos clave dentro de HeyGen. Luego añades un presentador, narración y elementos visuales de apoyo para convertir la presentación en un vídeo coherente.
Sí. Puedes generar locuciones y segmentos de presentador en muchos idiomas y acentos utilizando un creador de presentaciones AI gratuito. Esto facilita la reutilización de la misma estructura de presentación para diferentes regiones y audiencias.
La mayoría de las presentaciones de longitud estándar se pueden crear en minutos una vez que el contenido está listo. Puedes hacer cambios y regenerar secciones rápidamente cuando la información cambia o se recibe retroalimentación.
Sí. Puedes aplicar tus logotipos, fuentes y paletas de colores en todos los vídeos. Se preserva la consistencia de la marca al mismo tiempo que se permite la personalización por equipo o proyecto.
Puede utilizar los vídeos exportados creados con nuestro generador de vídeos AI en plataformas de aprendizaje, herramientas de ventas, centros de comunicación interna, sitios web y canales sociales. Los archivos son compatibles con sistemas comunes de alojamiento y reproducción.
Sí. Los equipos pueden compartir acceso a proyectos, sugerir ediciones y gestionar diferentes versiones. Esto ayuda a los expertos en la materia, formadores y equipos de comunicación a trabajar juntos de manera fluida.
Sí, siempre y cuando sigas las políticas y prácticas de datos de tu organización al usar el generador de IA. HeyGen está diseñado para apoyar flujos de trabajo seguros, de modo que las actualizaciones y capacitaciones internas permanezcan protegidas.
Sí. Puedes abrir un proyecto existente, editar el guion o las diapositivas y regenerar las escenas afectadas. Esto ahorra tiempo y mantiene actualizados los entrenamientos y presentaciones recurrentes con contenido personalizado.
