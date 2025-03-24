HeyGen logo

Creador de Presentaciones de Vídeo con IA: Crea Presentaciones en Minutos

Convierte diapositivas estáticas y documentos largos en presentaciones de vídeo claras y dirigidas por un presentador en minutos. Con HeyGen, puedes crear explicaciones, formaciones y actualizaciones que resulten humanas y atractivas, sin necesidad de grabarte a ti mismo o reservar tiempo en un estudio.

Incorporación de empleados y formación de RR. HH.

Incorporación de empleados y formación de RR. HH.

Dad la bienvenida a los nuevos empleados con videos explicativos consistentes y amigables sobre políticas, herramientas y cultura. Actualizad un guion y desplegad nuevas versiones al instante a medida que cambien las cosas.

Demos de productos y resúmenes de características

Demos de productos y resúmenes de características

Convierte las presentaciones de productos en videos que muestren cómo funcionan las características y por qué son importantes. Utiliza segmentos del presentador, visuales de pantalla y superposiciones para dejar el valor cristalino.

Argumentos de venta y propuestas

Argumentos de venta y propuestas

Envía presentaciones en video personalizadas que guíen a los posibles clientes a través de las propuestas y precios. Los representantes pueden reutilizar el contenido principal mientras personalizan rápidamente secciones específicas con la ayuda de un generador de IA.

Educación para clientes y tutoriales

Educación para clientes y tutoriales

Enseñe a los clientes cómo obtener más valor de su producto con tutoriales en video paso a paso. Una narración clara y visuales, mejorados con animación, ayudan a reducir los tickets de soporte y la confusión.

Actualizaciones de liderazgo y reuniones generales

Actualizaciones de liderazgo y reuniones generales

Comparte noticias de la empresa, actualizaciones de estrategia y objetivos con formatos de video claros y repetibles utilizando nuestro creador de presentaciones AI. Las personas pueden verlo en su propio tiempo mientras escuchan directamente del liderazgo.

Presentaciones académicas y de cursos en línea

Presentaciones académicas y de cursos en línea

Convierte las diapositivas de las lecciones en conferencias de video estructuradas con una narración clara. Los estudiantes se benefician de las explicaciones visuales y de una calidad de enseñanza consistente a gran escala.

Por qué HeyGen es el mejor creador de presentaciones de video con IA

HeyGen facilita la conversión de tu mensaje en una presentación de video pulida que la gente realmente termina. Comienza con un guion, esquema, URL o una presentación existente y deja que la IA genere segmentos del presentador, visuales y voz en off. Tú te concentras en la historia mientras HeyGen se encarga de la producción entre bastidores.

Convierte diapositivas simples en vídeos narrativos

En lugar de compartir presentaciones densas, convierte los puntos clave en escenas que combinen segmentos del presentador, visuales y subtítulos. Así, el público obtiene contexto, claridad y un toque humano que las diapositivas por sí solas no pueden proporcionar.

Mantén todas las presentaciones acorde a la marca

Aplica tus logotipos, fuentes y colores en todas las presentaciones creadas con nuestro creador de presentaciones IA para que todo tenga coherencia. Reutiliza diseños y estilos para futuros vídeos, lo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido sin sacrificar la calidad.

Escala presentaciones a través de equipos y mercados

Genera múltiples versiones de la misma presentación para diferentes audiencias, roles o idiomas. HeyGen te permite actualizar guiones rápidamente para que la información permanezca actualizada y relevante en todas partes.

Generación de vídeo a partir de guiones y diapositivas

Comienza con un guion escrito, un esquema de puntos clave o diapositivas importadas y genera una presentación de video completa. HeyGen mapea el contenido en escenas con segmentos del presentador y texto en pantalla, así que nunca partirás de un lienzo en blanco.

Una pantalla digital muestra a una persona mirando un teléfono con un mensaje que dice "¡Hola Mina!", al lado de una presentación de "Lanzamiento de Producto Genesis" con un guion de curso de productividad.

Presentadores de IA y voz en off multilingüe

Elige presentadores y voces de IA realistas para transmitir tu mensaje en varios idiomas. Esto te ayuda a llegar a audiencias globales sin equipos de grabación adicionales o tomas en vivo repetidas.

Mujer sonriente junto a una interfaz de tono de voz con la opción 'Tranquilo' seleccionada, transmitiendo un mensaje relajante.

Diseños visuales, medios y subtítulos

Combina contenido de diapositivas, capturas de pantalla y elementos visuales de apoyo en diseños flexibles para crear presentaciones que cautiven a tu audiencia. Añade subtítulos automáticos para accesibilidad y mejor comprensión en entornos sin sonido.

Una interfaz de creación de contenido digital con opciones de menú, mostrando una diapositiva roja que presenta la "Escena de Billar de Nueva York", un avatar de mujer sonriente y un botón de "Bienvenida".

Opciones fáciles de edición y exportación

Actualiza texto, escenas y tiempos dentro de un editor sencillo, luego exporta archivos de video de alta calidad. Úsalos en plataformas LMS, herramientas de ventas, intranets y canales públicos sin pasos adicionales.

Un hombre sonriente junto a una interfaz de usuario que muestra "Exportar como SCORM" habilitado con "SCORM 1.2" seleccionado.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de presentaciones de vídeo con IA

HeyGen ofrece un flujo de trabajo sencillo que permite a cualquier persona crear presentaciones de video con IA, incluso sin experiencia previa en edición. Tú aportas el contenido, la plataforma lo convierte en un video atractivo.

Paso 1

Comienza con un guion, diapositivas o una URL

Pega tu guion, sube una presentación creada con nuestro generador de videos AI, o comparte una URL clave. HeyGen analiza el contenido y prepara una estructura inicial para tu presentación de video utilizando tecnología de inteligencia artificial.

Paso 2

Elige tu presentador y estilo

Selecciona un presentador de IA, voz y estilo visual que coincidan con tu marca y audiencia. Decide cuánto de la pantalla se dedicará al presentador, las diapositivas y los visuales de apoyo.

Paso 3

Refinar escenas y visuales de apoyo

Revisa cada escena y ajusta el texto, el ritmo y la composición. Añade imágenes, gráficos o grabaciones de pantalla para que el mensaje permanezca claro y memorable de principio a fin.

Paso 4

Generar y compartir

Crea el vídeo final y expórtalo para el canal que prefieras. Comparte a través de correo electrónico, LMS, portales internos o invitaciones a reuniones para que todos puedan verlo cuando les convenga.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de presentaciones de vídeo con IA?

Un creador de presentaciones de vídeo con IA convierte guiones, diapositivas o ideas en presentaciones de vídeo de forma automática. Combina presentadores con IA, locuciones y elementos visuales, por lo que no necesitas cámaras, estudios ni herramientas de edición complejas.

¿Necesito habilidades de diseño o de vídeo para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para usuarios empresariales, educadores y profesionales del marketing. Las plantillas y los flujos de trabajo guiados te ayudan a crear presentaciones pulidas sin experiencia previa en producción de videos.

¿Puedo usar mis diapositivas actuales dentro de HeyGen?

Sí, también puedes crear contenido en vídeo. Puedes importar diapositivas o recrear los puntos clave dentro de HeyGen. Luego añades un presentador, narración y elementos visuales de apoyo para convertir la presentación en un vídeo coherente.

¿HeyGen admite varios idiomas para presentaciones?

Sí. Puedes generar locuciones y segmentos de presentador en muchos idiomas y acentos utilizando un creador de presentaciones AI gratuito. Esto facilita la reutilización de la misma estructura de presentación para diferentes regiones y audiencias.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear una presentación de vídeo?

La mayoría de las presentaciones de longitud estándar se pueden crear en minutos una vez que el contenido está listo. Puedes hacer cambios y regenerar secciones rápidamente cuando la información cambia o se recibe retroalimentación.

¿Puedo mantener las presentaciones consistentes con mi marca?

Sí. Puedes aplicar tus logotipos, fuentes y paletas de colores en todos los vídeos. Se preserva la consistencia de la marca al mismo tiempo que se permite la personalización por equipo o proyecto.

¿Dónde puedo usar los vídeos de presentación exportados?

Puede utilizar los vídeos exportados creados con nuestro generador de vídeos AI en plataformas de aprendizaje, herramientas de ventas, centros de comunicación interna, sitios web y canales sociales. Los archivos son compatibles con sistemas comunes de alojamiento y reproducción.

¿Pueden varias personas colaborar en la misma presentación?

Sí. Los equipos pueden compartir acceso a proyectos, sugerir ediciones y gestionar diferentes versiones. Esto ayuda a los expertos en la materia, formadores y equipos de comunicación a trabajar juntos de manera fluida.

¿Son adecuadas las presentaciones de vídeo con IA para contenido confidencial?

Sí, siempre y cuando sigas las políticas y prácticas de datos de tu organización al usar el generador de IA. HeyGen está diseñado para apoyar flujos de trabajo seguros, de modo que las actualizaciones y capacitaciones internas permanezcan protegidas.

¿Puedo actualizar una presentación sin empezar desde cero?

Sí. Puedes abrir un proyecto existente, editar el guion o las diapositivas y regenerar las escenas afectadas. Esto ahorra tiempo y mantiene actualizados los entrenamientos y presentaciones recurrentes con contenido personalizado.

