AI Explainer Video Maker, No Camera Needed

Make an AI explainer video without filming or design skills. Paste a script, upload a document, or type an idea, then choose an AI avatar and get a narrated, captioned video ready to share in minutes. It works for marketing, training, and education.

Presenter creating an AI explainer video on a laptop with a HeyGen overlay.
145.973.860Videos generados
121.029.216Avatares generados
20.177.110Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Stylized white car icon on a blue background.Key Features

Features of AI Explainer Video

This AI explainer video generator makes video creation as simple as writing a document, and the AI video maker helps you create professional explainer videos that simplify complex ideas from a script or an existing file.

Start from a script, PDF, or prompt

Paste a video script, upload a PDF or slide deck, paste a URL, or type a single prompt. The AI video generator turns your existing content into a storyboard and scene text, so you can create videos from text and finish a watchable explainer in minutes.

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A friendly professional at a laptop turns a script, PDF, and prompt into a video storyboard with scene thumbnails.

Natural AI voiceover in any tone

Your script becomes spoken narration in a clear, human-sounding voice. Set the tone for a calm tutorial or an upbeat product pitch, pick from 300+ voiceovers, and build explainer videos with voiceovers that match your pacing, with no recording booth or hired voice actor.

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A person speaking near a studio microphone beside a UI panel showing an audio waveform and voice-tone options.

Animated scenes and explainer templates

Pick a layout and the AI video explainer fills it with animation, visuals, and transitions that match each line of your script. Swap any scene, adjust timing, or restyle the whole video to stay on-brand and visually appealing, with no editing software.

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A creator selects an animated explainer scene layout from a grid of template thumbnails in a clean UI.

Auto captions and on-screen text

Every word in the narration is transcribed into synced captions as the video renders. On-screen titles and key phrases appear at the right moment, and you can make changes to any line, so the explainer stays clear for viewers watching on mute or following along in a second language.

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A presenter in a video frame with synced captions along the bottom and an on-screen title chip, with a caption-edit panel.

One explainer in 175+ languages

Make the explainer once, then translate the full video into 175+ languages with lip-synced dubbing and cloned voices. The presenter keeps the same face and tone in every market, so a single script produces high-quality videos for a global audience without filming or re-recording.

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A smiling presenter beside a language list panel with country flags and a 175+ languages chip.
Green gift box icon.Use cases

Use cases for the AI explainer video maker

A marketer launches a 60-second product explainer on a landing page with a play button.

Marketing and product explainers

Agency explainers take weeks and thousands of dollars. Write the angle, run it through script to video, and launch a 60-second product explainer for a landing page or ad the same day.

A friendly presenter guides new user onboarding beside a checklist panel with a completed first step.

New customer onboarding videos

New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.

An educator turns a lesson plan into a narrated video with concept visuals in a lesson panel.

Course and classroom explainers

Teachers and content creators turn a lesson plan into a narrated educational video with visuals for each concept. Students watch a clear two-minute explainer instead of reading dense slides or sitting through a long lecture.

An L&D professional updates a training module with a policy update and a regenerate button.

Employee training and compliance

L&D teams swap dated slide decks for explainers staff finish. Update the script, regenerate the video, and redeploy the new version the same day, so policy and process training stays current across every location.

A person converts a dense manual into a narrated explainer, a PDF page transforming into a video.

Turn manuals and docs into video

Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.

The same presenter shown in three language version cards with flags for USA, Spain, and Japan.

Global explainers for every market

Global teams need the same explainer in many languages at once. Produce it in English, then dub it into 175+ languages with matched lip sync, reaching every region from a single source video.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.How it works

How AI explainer video maker works

Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.

step icon

Step 1: Add your content

Paste a script, upload a PDF or slide deck, paste a link, or type a topic to start.

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Step 2: Pick a presenter

Elige un avatar y una voz, o graba tu pantalla para crear una explicación clara y sencilla paso a paso.

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Paso 3: Personaliza el vídeo

Edit the script, swap scenes, add B-roll and branding, then translate with one click.

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Paso 4: Exporta y comparte

Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.

Preguntas frecuentes sobre el creador de vídeos explicativos con IA

¿Qué es un vídeo explicativo con IA y cómo funciona?

Un vídeo explicativo con IA es un vídeo corto generado por inteligencia artificial que desglosa una idea, producto o proceso, creado con software en lugar de un equipo de rodaje. Crear un vídeo explicativo con un generador de vídeos explicativos impulsado por IA comienza a partir de un guion, documento o prompt, y la tecnología de IA genera los elementos visuales, la locución y los subtítulos. Funciona como una herramienta online en tu navegador.

¿Un vídeo explicativo con IA se verá genérico o como un robot de dibujos animados?

No con un presentador de IA realista. Avatar V crea avatares de IA realistas a partir de un clip de 15 segundos y mantiene un rostro y una voz consistentes en cada escena, valorado como el nº 1 en realismo en G2. Puedes producir vídeos explicativos con avatares de IA que se perciben como grabados, no como dibujos animados.

¿Cómo convierto un PDF o una presentación de diapositivas en un vídeo explicativo?

Sube el archivo y la IA lo lee, extrae los puntos clave y crea un guion gráfico escena por escena con narración. Este flujo de trabajo de texto a vídeo te permite revisar el borrador del guion, cambiar los elementos visuales o recortar secciones y luego crear un vídeo en pocos minutos.

¿Qué hace que un vídeo explicativo sea efectivo?

Los vídeos explicativos eficaces comienzan presentando el problema del espectador, se centran en una sola idea y utilizan recursos visuales para simplificar temas complejos. Para crear vídeos explicativos atractivos, redacta narrativas convincentes en un lenguaje sencillo, añade subtítulos y termina con un único siguiente paso claro. La IA se encarga del proceso de creación para que tú puedas centrarte en el mensaje.

¿Por qué elegir HeyGen frente a otras herramientas de vídeo explicativo con IA?

La mayoría de las herramientas crean un solo vídeo en un solo idioma. HeyGen produce una vez un vídeo explicativo con un presentador realista, luego lo dobla a más de 175 idiomas con sincronización labial y lo actualiza a partir de texto, para que puedas lanzar vídeos explicativos atractivos para cada mercado sin necesidad de volver a grabar.

¿Los videos explicativos con IA ahorran tiempo y presupuesto de producción?

Sí, a menudo de forma drástica. El formador Anton Voroniuk informó de una producción 40 veces más barata y 15,5 horas ahorradas cada semana tras pasarse a HeyGen, lo que permitió a su equipo crear vídeos más rápido y llegar a más de un millón de estudiantes. Descubre la historia de Anton Voroniuk.

¿Es difícil aprender a crear vídeos con IA?

No. La creación de vídeos con IA en esta plataforma impulsada por inteligencia artificial funciona como editar un documento, por lo que no hay nada que instalar ni una línea de tiempo que aprender. Escribe o pega tu contenido, elige un presentador de IA y la plataforma creará vídeos dinámicos que podrás perfeccionar simplemente cambiando el texto.

¿Puedo crear un vídeo explicativo con IA gratis antes de pagar?

Sí. El plan gratuito te permite crear un video gratis, probar presentadores y voces, y exportar un MP4 para que puedas probar el flujo de trabajo antes de actualizar. Los planes de pago añaden exportación en HD y 4K, videos más largos, más idiomas y funciones para equipos.

¿Cuánto debe durar un vídeo explicativo con IA para mantener la atención?

Para marketing, lo ideal son entre 60 y 90 segundos, ya que coincide con el tiempo que la mayoría de los espectadores permanece viendo el vídeo. Las formaciones y los vídeos educativos explicativos pueden durar de tres a cinco minutos cuando el tema lo requiere. Empieza con un gancho potente para captar la atención, mantén una sola idea por vídeo y elimina todo lo que no la apoye.

¿Cuánto cuesta hacer un vídeo explicativo hoy en día?

Un vídeo explicativo personalizado realizado por una agencia suele costar entre 3.000 y 15.000 dólares y llevar varias semanas. Hacerlo con IA convierte ese gasto en una suscripción mensual y en cuestión de minutos por vídeo, de modo que el coste por cada explicativo se reduce drásticamente en cuanto produces más de uno.

¿La herramienta añade subtítulos y rótulos automáticamente?

Sí. La narración se transcribe en subtítulos sincronizados mientras se renderiza el vídeo, y el generador de subtítulos te permite editar el texto, el estilo y el tiempo. Los subtítulos aumentan las tasas de finalización de los espectadores que ven el contenido en silencio.

¿Necesito grabar o filmar algo para crear un vídeo explicativo?

No se necesita grabar ni filmar nada. Solo tienes que escribir o subir tu contenido, elegir un presentador y una voz, y la plataforma genera el vídeo, la narración y los subtítulos. La cámara, el micrófono y el software de edición son totalmente opcionales.

¿Puedo usar mi propia voz clonada en el vídeo explicativo?

Yes. Voice cloning captures your voice from a short sample and uses it to narrate any script, so every explainer sounds like you. You can also keep your cloned voice consistent when the video is translated into other languages.

¿Puedo crear el mismo vídeo explicativo en varios idiomas?

Yes. Make the explainer once, then the AI video translator dubs it into 175+ languages with matched lip sync and a cloned voice. The presenter keeps the same look, so each version feels native rather than subtitled.

¿Puedo editar o actualizar el video explicativo después de que se haya generado?

Sí. Como el vídeo se genera a partir de texto, puedes editarlo cambiando el guion, sustituyendo una escena o cambiando la voz, y volver a generarlo en cuestión de minutos. No hace falta volver a grabar, así que puedes hacer cambios rápidos en un precio o una política y actualizar los vídeos explicativos rápidamente.

¿Con qué tipos de contenido puedo empezar a crear un vídeo explicativo con IA?

Puedes empezar a partir de un guion escrito, un PDF o una presentación de diapositivas, la URL de una página web o una simple indicación que describa el tema. Sea cual sea el material que tengas, puedes crear un vídeo que lo convierta en un explicador narrado y con subtítulos, para que trabajes con contenido que ya tienes.

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