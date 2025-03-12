Make an AI explainer video without filming or design skills. Paste a script, upload a document, or type an idea, then choose an AI avatar and get a narrated, captioned video ready to share in minutes. It works for marketing, training, and education.
Features of AI Explainer Video
This AI explainer video generator makes video creation as simple as writing a document, and the AI video maker helps you create professional explainer videos that simplify complex ideas from a script or an existing file.
Start from a script, PDF, or prompt
Paste a video script, upload a PDF or slide deck, paste a URL, or type a single prompt. The AI video generator turns your existing content into a storyboard and scene text, so you can create videos from text and finish a watchable explainer in minutes.
Natural AI voiceover in any tone
Your script becomes spoken narration in a clear, human-sounding voice. Set the tone for a calm tutorial or an upbeat product pitch, pick from 300+ voiceovers, and build explainer videos with voiceovers that match your pacing, with no recording booth or hired voice actor.
Animated scenes and explainer templates
Pick a layout and the AI video explainer fills it with animation, visuals, and transitions that match each line of your script. Swap any scene, adjust timing, or restyle the whole video to stay on-brand and visually appealing, with no editing software.
Auto captions and on-screen text
Every word in the narration is transcribed into synced captions as the video renders. On-screen titles and key phrases appear at the right moment, and you can make changes to any line, so the explainer stays clear for viewers watching on mute or following along in a second language.
One explainer in 175+ languages
Make the explainer once, then translate the full video into 175+ languages with lip-synced dubbing and cloned voices. The presenter keeps the same face and tone in every market, so a single script produces high-quality videos for a global audience without filming or re-recording.
Agency explainers take weeks and thousands of dollars. Write the angle, run it through script to video, and launch a 60-second product explainer for a landing page or ad the same day.
New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.
Teachers and content creators turn a lesson plan into a narrated educational video with visuals for each concept. Students watch a clear two-minute explainer instead of reading dense slides or sitting through a long lecture.
L&D teams swap dated slide decks for explainers staff finish. Update the script, regenerate the video, and redeploy the new version the same day, so policy and process training stays current across every location.
Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.
Global teams need the same explainer in many languages at once. Produce it in English, then dub it into 175+ languages with matched lip sync, reaching every region from a single source video.
How AI explainer video maker works
Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.
Paste a script, upload a PDF or slide deck, paste a link, or type a topic to start.
Elige un avatar y una voz, o graba tu pantalla para crear una explicación clara y sencilla paso a paso.
Edit the script, swap scenes, add B-roll and branding, then translate with one click.
Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.
Un vídeo explicativo con IA es un vídeo corto generado por inteligencia artificial que desglosa una idea, producto o proceso, creado con software en lugar de un equipo de rodaje. Crear un vídeo explicativo con un generador de vídeos explicativos impulsado por IA comienza a partir de un guion, documento o prompt, y la tecnología de IA genera los elementos visuales, la locución y los subtítulos. Funciona como una herramienta online en tu navegador.
No con un presentador de IA realista. Avatar V crea avatares de IA realistas a partir de un clip de 15 segundos y mantiene un rostro y una voz consistentes en cada escena, valorado como el nº 1 en realismo en G2. Puedes producir vídeos explicativos con avatares de IA que se perciben como grabados, no como dibujos animados.
Sube el archivo y la IA lo lee, extrae los puntos clave y crea un guion gráfico escena por escena con narración. Este flujo de trabajo de texto a vídeo te permite revisar el borrador del guion, cambiar los elementos visuales o recortar secciones y luego crear un vídeo en pocos minutos.
Los vídeos explicativos eficaces comienzan presentando el problema del espectador, se centran en una sola idea y utilizan recursos visuales para simplificar temas complejos. Para crear vídeos explicativos atractivos, redacta narrativas convincentes en un lenguaje sencillo, añade subtítulos y termina con un único siguiente paso claro. La IA se encarga del proceso de creación para que tú puedas centrarte en el mensaje.
La mayoría de las herramientas crean un solo vídeo en un solo idioma. HeyGen produce una vez un vídeo explicativo con un presentador realista, luego lo dobla a más de 175 idiomas con sincronización labial y lo actualiza a partir de texto, para que puedas lanzar vídeos explicativos atractivos para cada mercado sin necesidad de volver a grabar.
Sí, a menudo de forma drástica. El formador Anton Voroniuk informó de una producción 40 veces más barata y 15,5 horas ahorradas cada semana tras pasarse a HeyGen, lo que permitió a su equipo crear vídeos más rápido y llegar a más de un millón de estudiantes. Descubre la historia de Anton Voroniuk.
No. La creación de vídeos con IA en esta plataforma impulsada por inteligencia artificial funciona como editar un documento, por lo que no hay nada que instalar ni una línea de tiempo que aprender. Escribe o pega tu contenido, elige un presentador de IA y la plataforma creará vídeos dinámicos que podrás perfeccionar simplemente cambiando el texto.
Sí. El plan gratuito te permite crear un video gratis, probar presentadores y voces, y exportar un MP4 para que puedas probar el flujo de trabajo antes de actualizar. Los planes de pago añaden exportación en HD y 4K, videos más largos, más idiomas y funciones para equipos.
Para marketing, lo ideal son entre 60 y 90 segundos, ya que coincide con el tiempo que la mayoría de los espectadores permanece viendo el vídeo. Las formaciones y los vídeos educativos explicativos pueden durar de tres a cinco minutos cuando el tema lo requiere. Empieza con un gancho potente para captar la atención, mantén una sola idea por vídeo y elimina todo lo que no la apoye.
Un vídeo explicativo personalizado realizado por una agencia suele costar entre 3.000 y 15.000 dólares y llevar varias semanas. Hacerlo con IA convierte ese gasto en una suscripción mensual y en cuestión de minutos por vídeo, de modo que el coste por cada explicativo se reduce drásticamente en cuanto produces más de uno.
Sí. La narración se transcribe en subtítulos sincronizados mientras se renderiza el vídeo, y el generador de subtítulos te permite editar el texto, el estilo y el tiempo. Los subtítulos aumentan las tasas de finalización de los espectadores que ven el contenido en silencio.
No se necesita grabar ni filmar nada. Solo tienes que escribir o subir tu contenido, elegir un presentador y una voz, y la plataforma genera el vídeo, la narración y los subtítulos. La cámara, el micrófono y el software de edición son totalmente opcionales.
Yes. Voice cloning captures your voice from a short sample and uses it to narrate any script, so every explainer sounds like you. You can also keep your cloned voice consistent when the video is translated into other languages.
Yes. Make the explainer once, then the AI video translator dubs it into 175+ languages with matched lip sync and a cloned voice. The presenter keeps the same look, so each version feels native rather than subtitled.
Sí. Como el vídeo se genera a partir de texto, puedes editarlo cambiando el guion, sustituyendo una escena o cambiando la voz, y volver a generarlo en cuestión de minutos. No hace falta volver a grabar, así que puedes hacer cambios rápidos en un precio o una política y actualizar los vídeos explicativos rápidamente.
Puedes empezar a partir de un guion escrito, un PDF o una presentación de diapositivas, la URL de una página web o una simple indicación que describa el tema. Sea cual sea el material que tengas, puedes crear un vídeo que lo convierta en un explicador narrado y con subtítulos, para que trabajes con contenido que ya tienes.
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