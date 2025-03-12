Para marketing, lo ideal son entre 60 y 90 segundos, ya que coincide con el tiempo que la mayoría de los espectadores permanece viendo el vídeo. Las formaciones y los vídeos educativos explicativos pueden durar de tres a cinco minutos cuando el tema lo requiere. Empieza con un gancho potente para captar la atención, mantén una sola idea por vídeo y elimina todo lo que no la apoye.