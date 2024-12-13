Trasciende fronteras y barreras idiomáticas.

El Foro Económico Mundial es la organización internacional para la cooperación público-privada, ofreciendo una plataforma global, imparcial y sin ánimo de lucro para conexiones significativas entre las partes interesadas. En el reciente Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el Presidente de Argentina, Javier Milei, utilizó la Traducción de Vídeo de HeyGen para traducir su discurso en tiempo real del español a múltiples idiomas, incluyendo inglés, francés, mandarín y árabe.

Con HeyGen, Javier Milei ofreció su discurso completo, con su propio acento y sin doblaje, a una audiencia global, superando fronteras geográficas y barreras idiomáticas. A diferencia del doblaje, HeyGen puede sincronizar los labios con precisión y emparejar el acento, la voz y el tono del orador sin retrasos en más de 175 idiomas.