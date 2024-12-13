Traducción de vídeo
Cómo el Presidente de Argentina utilizó HeyGen para traducir su discurso en el Foro Económico Mundial

Foro Económico Mundial

Trasciende fronteras y barreras idiomáticas.

El Foro Económico Mundial es la organización internacional para la cooperación público-privada, ofreciendo una plataforma global, imparcial y sin ánimo de lucro para conexiones significativas entre las partes interesadas. En el reciente Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el Presidente de Argentina, Javier Milei, utilizó la Traducción de Vídeo de HeyGen para traducir su discurso en tiempo real del español a múltiples idiomas, incluyendo inglés, francés, mandarín y árabe.

Con HeyGen, Javier Milei ofreció su discurso completo, con su propio acento y sin doblaje, a una audiencia global, superando fronteras geográficas y barreras idiomáticas. A diferencia del doblaje, HeyGen puede sincronizar los labios con precisión y emparejar el acento, la voz y el tono del orador sin retrasos en más de 175 idiomas.

MarketingVideo Translation

Trivago

Descubre cómo trivago utilizó el traductor HeyGen AI para reducir a la mitad el tiempo de postproducción, ahorrando de 3 a 4 meses, y localizar anuncios de manera eficiente en 30 mercados.

MarketingPersonalized Video

Videoimagen

Explora el poder del marketing de vídeo impulsado por la IA mientras VideoImagem utiliza las herramientas avanzadas de HeyGen para crear contenido convincente y atractivo sin esfuerzo. Visítanos.

MarketingAvatar Video

Ogilvy

Descubre cómo Ogilvy aprovecha el marketing de vídeo personalizado impulsado por la IA de HeyGen para crear contenido atractivo y personalizado que impulsa la participación de la audiencia y los resultados.

Características y beneficios

Localización con un clic

Habla directamente a tu audiencia en su idioma, con un toque cultural que genere confianza.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

