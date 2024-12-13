TechMix ist ein weltweit führender Anbieter in der Tiergesundheitsernährung und bietet Produkte an, die Tiere in Stressperioden wie Geburt, Absetzen, Transport und wetterbedingtem Stress unterstützen. Ihr Produktsortiment umfasst Milchvieh, Rindfleisch, Schweine und Haustiere wie Hunde und Pferde. Indem sie Bildungsinhalte erstellen, die Landwirten und Vertriebspartnern die Vorteile und Anwendungen ihrer Produkte näherbringen, strebt TechMix danach, die Gesundheit und Nachhaltigkeit von Nutztieren weltweit zu verbessern.

Um die Sprach- und Lernlücke zwischen TechMix und seinen internationalen Vertriebspartnern zu überbrücken, wandte sich TechMix an HeyGen, um lokalisierte, ansprechende Videoinhalte zu liefern, die die fortlaufende Bildung über seine Produkte unterstützen.

Ein kohärentes, mehrsprachiges System erstellen

Zuvor stand TechMix vor Herausforderungen bei der Schulung ihrer internationalen Partner, insbesondere beim Umgang mit Sprachbarrieren und einem Mangel an dynamischen Lehrmitteln. Der traditionelle Ansatz stützte sich auf textbasierte Dokumente und Mundpropaganda, die oft keine klare visuelle Anleitung zur Produktverwendung boten. TechMix benötigte einen Weg, um sicherzustellen, dass Partner in verschiedenen Ländern Zugang zu hochwertigen, lokalisierten Schulungsmaterialien haben.

„Was wir wollten, war etwas, das unsere internationalen Vertriebspartner einbinden, Sprachbarrieren beseitigen und ihnen auf unterhaltsame und professionelle Weise Zugang zu Produktkenntnissen verschaffen könnte“, sagte John Sucansky, Marketingkoordinator bei TechMix.

Mit HeyGen begann TechMix, seine bestehenden Produkt- und Bildungsvideos in dynamische, lokalisierte Inhalte umzuwandeln, indem Avatare und Übersetzungen genutzt wurden. Diese Videos, in der Muttersprache der Partner ausgeliefert, gewährleisten Klarheit und fördern das Verständnis.

TechMix erkannte auch die Bedeutung, Bildungsinhalte ansprechender zu gestalten. In ihrem Bereich ist es nicht ausreichend, nur textlastige Schulungen anzubieten. Sie mussten sicherstellen, dass die Vertriebspartner die Produkte verstanden und sich begeistert und ermächtigt fühlten, ihre Teams zu schulen.

„Wir wussten, dass es nicht effektiv sein würde, einfach nur schriftliche Inhalte bereitzustellen, um unsere Partner zu engagieren“, sagte John. „Mit den Avataren von HeyGen konnten wir Inhalte erstellen, die informativ, unterhaltsam und interaktiv sind. Es macht das Lernen zu einer dynamischeren Erfahrung.“

Anpassbare Avatare und Workflow zur Videokreation