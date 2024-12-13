TechMix ist ein weltweit führender Anbieter in der Tiergesundheitsernährung und bietet Produkte an, die Tiere in Stressperioden wie Geburt, Absetzen, Transport und wetterbedingtem Stress unterstützen. Ihr Produktsortiment umfasst Milchvieh, Rindfleisch, Schweine und Haustiere wie Hunde und Pferde. Indem sie Bildungsinhalte erstellen, die Landwirten und Vertriebspartnern die Vorteile und Anwendungen ihrer Produkte näherbringen, strebt TechMix danach, die Gesundheit und Nachhaltigkeit von Nutztieren weltweit zu verbessern.
Um die Sprach- und Lernlücke zwischen TechMix und seinen internationalen Vertriebspartnern zu überbrücken, wandte sich TechMix an HeyGen, um lokalisierte, ansprechende Videoinhalte zu liefern, die die fortlaufende Bildung über seine Produkte unterstützen.
Ein kohärentes, mehrsprachiges System erstellen
Zuvor stand TechMix vor Herausforderungen bei der Schulung ihrer internationalen Partner, insbesondere beim Umgang mit Sprachbarrieren und einem Mangel an dynamischen Lehrmitteln. Der traditionelle Ansatz stützte sich auf textbasierte Dokumente und Mundpropaganda, die oft keine klare visuelle Anleitung zur Produktverwendung boten. TechMix benötigte einen Weg, um sicherzustellen, dass Partner in verschiedenen Ländern Zugang zu hochwertigen, lokalisierten Schulungsmaterialien haben.
„Was wir wollten, war etwas, das unsere internationalen Vertriebspartner einbinden, Sprachbarrieren beseitigen und ihnen auf unterhaltsame und professionelle Weise Zugang zu Produktkenntnissen verschaffen könnte“, sagte John Sucansky, Marketingkoordinator bei TechMix.
Mit HeyGen begann TechMix, seine bestehenden Produkt- und Bildungsvideos in dynamische, lokalisierte Inhalte umzuwandeln, indem Avatare und Übersetzungen genutzt wurden. Diese Videos, in der Muttersprache der Partner ausgeliefert, gewährleisten Klarheit und fördern das Verständnis.
TechMix erkannte auch die Bedeutung, Bildungsinhalte ansprechender zu gestalten. In ihrem Bereich ist es nicht ausreichend, nur textlastige Schulungen anzubieten. Sie mussten sicherstellen, dass die Vertriebspartner die Produkte verstanden und sich begeistert und ermächtigt fühlten, ihre Teams zu schulen.
„Wir wussten, dass es nicht effektiv sein würde, einfach nur schriftliche Inhalte bereitzustellen, um unsere Partner zu engagieren“, sagte John. „Mit den Avataren von HeyGen konnten wir Inhalte erstellen, die informativ, unterhaltsam und interaktiv sind. Es macht das Lernen zu einer dynamischeren Erfahrung.“
Anpassbare Avatare und Workflow zur Videokreation
Mit Vertriebspartnern in mehreren Ländern benötigte TechMix eine Lösung, die es ihnen ermöglichen würde, die Produktion ihrer Bildungsinhalte zu skalieren. Unter Verwendung des Avatar-Tools von HeyGen filmt das Team ihr technisches Personal in einem Studio, wobei Reden über spezifische Produktanwendungen aufgezeichnet werden, wie zum Beispiel die Behandlung von stressbedingten Zuständen bei Kälbern. Diese Videoabschnitte werden dann in Avatare umgewandelt und mit Hilfe der Übersetzungsfähigkeiten von HeyGen in verschiedene Sprachen übersetzt.
„Durch die Verwendung von Avataren haben wir die Notwendigkeit für Live-Action-Aufnahmen beseitigt, was nicht nur Zeit spart, sondern auch den Druck von unseren Mitarbeitern nimmt, die nicht gerne vor der Kamera stehen“, erklärt John. „Jetzt liefern sie nur noch das Skript, und wir kümmern uns um den Rest im Hintergrund.“
Nach der Übersetzung arbeitet das Team von TechMix mit internationalen Partnern zusammen, um die Inhalte für spezifische Orte zu optimieren, sodass die Übersetzung für das Zielpublikum natürlich wirkt. Dank der Plattform von HeyGen liefert TechMix maßgeschneiderte Lehrvideos an ihre Partner, wodurch erhebliche Zeit und Ressourcen gespart und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards beibehalten werden.
„HeyGen hat es uns ermöglicht, ein Archiv von Bildungsvideos zu erstellen, auf das unsere Partner jederzeit leicht zugreifen können. Dies gibt ihnen das Vertrauen und das Wissen, das sie benötigen, um unsere Produkte in ihrer Muttersprache zu verkaufen“, sagte John.
Revolutionierung der internationalen Partnerkommunikation von TechMix
Die Nutzung von HeyGen durch TechMix verbesserte interne Arbeitsabläufe und half dabei, Beziehungen zu globalen Vertriebspartnern zu stärken, indem Bildungsinhalte zugänglicher, verständlicher und ansprechender gemacht wurden. Infolgedessen fühlen sich die Vertriebspartner sicherer in ihrer Fähigkeit, die Produkte von TechMix zu vermarkten und anzuwenden, was zu erhöhten Verkaufszahlen und stärkeren Partnerschaften führte.
Mit Plänen, den Einsatz von HeyGen auf dem US-Markt auszubauen und das Bildungserlebnis für Mitarbeiter auf Rinder- und Schweinefarmen zu verbessern, bereitet TechMix den Weg für eine Zukunft vor, in der ihre internationalen und inländischen Teams durch modernste KI-Werkzeuge gestärkt werden.
Wesentliche Merkmale:
- Interaktives Lernen: Die Avatare von HeyGen ermöglichen dynamisches und fesselndes Training für globale Vertriebspartner und stellen sicher, dass sie nicht nur passive Empfänger von Informationen sind, sondern aktive Teilnehmer am Lernprozess.
- Skalierbare Lokalisierung: Dank der mehrsprachigen Fähigkeiten von HeyGen kann TechMix seine Schulungsinhalte mühelos für eine vielfältige Palette globaler Märkte skalieren.
- Anpassungsfähigkeit: TechMix nutzt die anpassbaren Avatare und Video-Workflows von HeyGen voll aus, um Bildungsinhalte zu erstellen, die genau auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Zielgruppe zugeschnitten sind.
Mit HeyGen positioniert sich TechMix, um die Vermarktung und Anwendung von Tiergesundheitsprodukten weltweit zu revolutionieren. Durch den Einsatz von KI-gesteuerten Kommunikationstools verbessert TechMix nicht nur das Bildungserlebnis für seine Vertriebspartner, sondern baut auch stärkere, effizientere Kommunikationskanäle auf, die den Erfolg über Märkte hinweg antreiben.