Verwandle deine Daten, Diagramme und visuellen Inhalte in wenigen Minuten in professionelle Infografik-Videos. Mit diesem Infografik-Video-Tool startest du mit deinen Informationen und erhältst ein vollständig vertontes, animiertes Video – ganz ohne Kamera, Designsoftware oder Schnittkenntnisse. Mach komplexe Ideen verständlich, teilbar und optimal für jedes Endgerät.
Warum Marken sich für den HeyGen Infographic Video Maker entscheiden
Beliebige Daten oder Diagramme automatisch animieren
Hören Sie auf, statische Folien zu verschicken, die niemand liest. Fügen Sie Ihre Daten ein, laden Sie ein Diagramm hoch oder beschreiben Sie ein Konzept – und sehen Sie zu, wie daraus ein szenenbasiertes, animiertes Infografik‑Video mit Motion Graphics, fließenden Übergängen und abgestimmter Vertonung wird. Sie erhalten ein professionell ausgearbeitetes Ergebnis, ohne jemals eine Timeline anfassen zu müssen. Ob Sie Marktforschung, Produktkennzahlen oder eine Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung präsentieren – der KI‑Video‑Generator übernimmt die Schwerstarbeit, damit Ihre Inhalte so ankommen, wie sie es verdienen.
Beginnen Sie mit einer anpassbaren Infografik-Video-Vorlage
Sie müssen nicht bei null anfangen. Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek professionell gestalteter Infografik‑Video‑Vorlagen, die alle darauf ausgelegt sind, Ihre Daten mit animierten Grafiken, markenkonformen Farbpaletten und Layouts zum Leben zu erwecken, die Sie in wenigen Minuten an Ihr Branding anpassen können. Laden Sie ein PDF, eine PowerPoint, eine URL oder ein geschriebenes Skript hoch, und die Plattform verwandelt es automatisch in ein strukturiertes Infografik‑Video. Teams, die mit bestehenden Dokumenten arbeiten, nutzen PDF zu Video und PPT zu Video, um den manuellen Neuaufbau zu überspringen und in wenigen Minuten direkt ein fertiges, teilbares Ergebnis zu erhalten.
Visuals, Branding und Layout anpassen
Ihr Infografik-Video soll aussehen wie Ihre Marke – nicht wie eine Vorlage. Passen Sie Farbpaletten, Schriftstile, Icon-Designs und Hintergründe direkt im intuitiven Editor an. Laden Sie Ihr Logo hoch, ändern Sie die Szenenreihenfolge und justieren Sie das Timing, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Jedes Element ist anpassbar, damit Ihr Ergebnis in jeder Kampagne und auf jedem Kanal konsequent markenkonform bleibt. Der Video-Editor gibt Ihnen in jeder Phase volle kreative Kontrolle, und Änderungen werden sofort gerendert, sodass Iterationen schnell und reibungslos ablaufen.
In über 175 Sprachen übersetzen und lokalisieren
Ein einziges Infografik‑Video wird in dem Moment zu einem globalen Asset, in dem Sie es brauchen. Lassen Sie jedes fertig produzierte Video durch die Übersetzungs-Engine der Plattform laufen und erhalten Sie eine lippensynchrone, natürlich gesprochene Version in einer von über 175 Sprachen – ganz ohne Szenen neu aufzubauen oder Audio neu aufzunehmen. Marken und Teams, die Inhalte über verschiedene Regionen hinweg verbreiten, nutzen den KI‑Videoübersetzer, um ihre Videos an einem Nachmittag zu lokalisieren statt über mehrere Monate.
Erzählen Sie mit natürlich klingender KI-Sprachaufnahme
Jedes Infografik-Video wird mit einer klaren, professionellen Vertonung zum Leben erweckt, die in Sekundenschnelle aus Ihrem Skript erzeugt wird. Wählen Sie aus Hunderten von Sprachstilen, passen Sie das Tempo an und stimmen Sie den Ton auf Ihr Publikum ab. Kein Aufnahmestudio, kein Mikrofon, keine Nachdrehs. Wenn Ihr Publikum global ist, nutzen Sie AI Voice Cloning, um Ihre Stimme in jeder lokalisierten Version, die Sie erstellen, konsistent zu halten.
Anwendungsfälle eines Infografik-Video-Makers
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
So erstellen Sie Infografik-Videos mit KI
Verwandeln Sie Rohdaten oder ein geschriebenes Skript in nur vier einfachen Schritten in ein fertiges Infografik-Video – ganz ohne Design-Tools oder Schnittkenntnisse.
Laden Sie eine PDF-Datei hoch, fügen Sie ein Skript ein, geben Sie eine URL an oder tippen Sie ein Thema ein. Die Plattform liest Ihr Ausgangsmaterial und strukturiert es automatisch in ein szenenbasiertes Framework für Infografik-Videos.
Wählen Sie ein visuelles Design, passen Sie Farben und Layouts an, fügen Sie Ihr Branding hinzu und konfigurieren Sie die Erzählstimme. Jedes Element ist bearbeitbar, bevor Sie das Video rendern.
Die Plattform erstellt Ihr vollständiges Infografik-Video mit synchronisiertem Kommentar, Motion Graphics und Übergängen. Sehen Sie sich jede Szene in der Vorschau an, bevor Sie sie finalisieren.
Laden Sie Ihr Video im gewünschten Format herunter oder exportieren Sie es direkt auf Ihren Kanal. Fügen Sie Untertitel hinzu, lokalisieren Sie es in weitere Sprachen oder übertragen Sie es in einem Schritt in Ihr LMS.
Ein Infografik-Video-Generator ist ein Tool, das Daten, Diagramme, Prozessabläufe und schriftliche Inhalte automatisch in animierte, vertonte Videos verwandelt. Sie stellen das Ausgangsmaterial bereit – etwa ein Skript, ein PDF, eine Tabellenzusammenfassung oder eine Themenbeschreibung – und die Plattform ordnet es zu visuellen Szenen mit abgestimmter Vertonung und Motion Graphics. Das Ergebnis ist ein fertiges Video, das ohne manuelle Bearbeitung oder Designarbeit direkt für Social Media, Lernplattformen, Websites oder Präsentationen einsatzbereit ist.
Ja. Sie können Ihre eigenen Diagramme, Grafiken und Marken-Assets hochladen und sie in jeder Szene verwenden. Im Editor können Sie Ihre Farbpalette, Typografie und Ihr Logo festlegen, sodass das fertige Video Ihren Brand-Guidelines entspricht, ohne dass ein Designer eingebunden werden muss. Wenn Sie mit einer Präsentationsdatei starten, übernimmt PPT to Video Ihre vorhandenen Folieninhalte und setzt sie automatisch als animierte Videoszenen neu zusammen.
Die meisten Infografik-Videos sind innerhalb weniger Minuten nach dem Hochladen Ihres Ausgangsmaterials fertig. Die Plattform übernimmt Szenenerstellung, Synchronisation der Vertonung und Motion Graphics gleichzeitig, sodass Sie nicht auf eine manuelle Produktionswarteschlange warten müssen. Längere Videos mit vielen Datenszenen können etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber der Ablauf von Eingabe bis Export wird in Minuten gemessen, nicht in Tagen.
Es ist keinerlei Erfahrung erforderlich. Der gesamte Prozess ist bereits ab der ersten Nutzung leicht zu bedienen. Sie schreiben oder fügen Ihre Inhalte ein, wählen einen visuellen Stil, und die Plattform erstellt das Video. Teams ohne Design-Hintergrund nutzen sie, um Inhalte zu produzieren, die schon beim ersten Versuch professionell aussehen. Der KI-Video-Editor kümmert sich automatisch um Ausrichtung, Abstände und Animations-Timing.
Ja. Nachdem Sie Ihr Video erstellt haben, können Sie es in jede der über 175 Sprachen übersetzen – mit präzisem Lip-Sync und natürlich klingender Vertonung. Sie müssen keine Szenen neu aufbauen oder Audio neu aufnehmen. Der Videoübersetzerübernimmt den Lokalisierungsschritt in einem einzigen zusätzlichen Durchlauf, sodass Sie denselben Infografik-Content für internationale Teams, Märkte oder Zielgruppen bereitstellen können – ganz ohne separates Produktionsbudget.
Design-Tools erfordern manuelle Animation, Timeline-Bearbeitung, Voiceover-Aufnahmen und Export-Formate – jeder dieser Schritte kostet Stunden pro Projekt. Diese Plattform ersetzt den gesamten Workflow durch eine texteingabebasierte Lösung, die automatisch ein fertiges Video erzeugt. Teams, die mit herkömmlichen Tools arbeiten, berichten, dass sie Tage für Aufgaben benötigen, die dieser animierte Infografik-Generator in wenigen Minuten erledigt.KI-Video-ErklärerWorkflow ist speziell für die Art von strukturierten, datengetriebenen Inhalten entwickelt, deren manuelle Erstellung am längsten dauert.
Ja. Bearbeiten Sie das Skript, tauschen Sie einen Datenpunkt aus, ändern Sie den visuellen Stil oder passen Sie die Szenenreihenfolge im textbasierten Editor an und rendern Sie das Video anschließend neu. Das aktualisierte Video ist in wenigen Minuten fertig, ohne dass Sie alles von Grund auf neu erstellen müssen. So wird die Erstellung eines Infografik-Videos auch für Inhalte praktikabel, die sich regelmäßig ändern, etwa Quartalskennzahlen, Produkt-Update-Sequenzen oder Compliance-Schulungen, die stets die aktuelle Richtlinie widerspiegeln müssen – etwas, das mit gedrehten Produktionen kaum umsetzbar ist.
Ja. Sie können in dem Seitenverhältnis exportieren, das zu jeder Plattform passt, einschließlich 16:9 für YouTube und Präsentationen, 9:16 für vertikale Social-Formate und 1:1 für Feed-Posts. Fügen Sie Untertitel automatisch mit dem Untertitel-Generator hinzu, damit Ihre Inhalte auch in stumm geschalteten Autoplay-Umgebungen gut performen. Für kurzformatige Social-Inhalte ermöglichen Ihnen der Reel-Generator und die Tools für YouTube Shorts, Infografik-Inhalte in einem Schritt in plattformspezifische Formate zuzuschneiden.
Es gibt einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Damit können Sie Videos erstellen und die wichtigsten Tools ausprobieren, bevor Sie sich festlegen. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat und schalten Stimmklonen, längere Videolängen, vollständigen Zugriff auf Vorlagen und erweiterte Exportoptionen frei. Enterprise-Tarife bieten API-Zugriff, individuelle Integrationen und Team-Kollaborationsfunktionen für Unternehmen mit umfangreichen Produktions-Workflows.
Ja. Sie können dasselbe Quelldokument oder Skript verwenden, um mehrere Versionen mit unterschiedlichen visuellen Stilen, Erzählstimmen oder Sprachspuren zu erstellen. Teams, die mit einem einzigen Datenbericht arbeiten, produzieren häufig gleichzeitig separate Versionen für interne Briefings, Social-Media-Verbreitung und Schulungsinhalte. Die Text-zu-Video und gesichtslose Video-Workflows machen es einfach, aus einer einzigen Eingabe mehrere unterschiedliche Ausgaben zu erzeugen, ohne die Produktionsarbeit zu wiederholen.
Die Plattform umfasst eine umfangreiche Bibliothek mit Infografik-Vorlagen für Zeitachsen, Prozessabläufe, Vergleichsdiagramme, Datenaufteilungen und Schritt-für-Schritt-Sequenzen. Jede Vorlage ist professionell gestaltet und vollständig anpassbar, sodass Sie das Layout optimieren, das Farbschema anpassen und Ihr Branding einfügen können, ohne die zugrunde liegende Struktur zu verändern. Durchsuchen Sie die Vorlagen nach Branche, Format oder Inhaltstyp, um den perfekten Ausgangspunkt für Ihre Video-Infografik zu finden, und ersetzen Sie anschließend in wenigen Minuten die Platzhalterinhalte durch Ihre eigenen Daten.
Es ist ein dynamisches Format, das genau dafür entwickelt wurde. Statische Berichte und Foliensätze informieren zwar, aber Infografik-Videos fesseln Ihr Publikum, indem sie Bewegung, Erzählung und Illustration so kombinieren, dass der Inhalt sowohl ansprechend als auch leicht nachzuvollziehen ist. Videos, die Daten visuell aufbereiten und in Bewegung halten, werden mit höherer Wahrscheinlichkeit bis zum Ende angesehen, teamübergreifend geteilt und später erinnert. Wenn Sie komplexe Erkenntnisse mit einer Stakeholder-Gruppe teilen oder gleichzeitig unterhalten und informieren möchten, ist das Infografik-Video das Format, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt – ganz ohne erforderliche Produktionsexpertise.
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