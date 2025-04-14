Es ist ein dynamisches Format, das genau dafür entwickelt wurde. Statische Berichte und Foliensätze informieren zwar, aber Infografik-Videos fesseln Ihr Publikum, indem sie Bewegung, Erzählung und Illustration so kombinieren, dass der Inhalt sowohl ansprechend als auch leicht nachzuvollziehen ist. Videos, die Daten visuell aufbereiten und in Bewegung halten, werden mit höherer Wahrscheinlichkeit bis zum Ende angesehen, teamübergreifend geteilt und später erinnert. Wenn Sie komplexe Erkenntnisse mit einer Stakeholder-Gruppe teilen oder gleichzeitig unterhalten und informieren möchten, ist das Infografik-Video das Format, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt – ganz ohne erforderliche Produktionsexpertise.