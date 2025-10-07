HeyGen logo

KI-Videowerbegenerator für sofortige Anzeigenerstellung

Beginnen Sie mit einer Produkt-URL, einem kurzen Skript oder einem einzigen Briefing und erstellen Sie polierte Videoanzeigen ohne Kameras oder manuelle Bearbeitung. HeyGen erzeugt automatisch das Timing, Voiceovers, Untertitel und plattformbereite Exporte, sodass Teams mehr Anzeigenvarianten starten und herausfinden können, was sich skalieren lässt.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren KI-Videoanzeigen-Generator

Der AI Video Ads Generator hilft Ihnen dabei, leistungsstarke Videoanzeigen zu erstellen, ohne zu filmen oder manuell zu schneiden. Beginnen Sie mit einem Skript oder einer Idee und HeyGen verwandelt es automatisch in plattformbereite Anzeigen, die für soziale Medien, Performance und digitale Kampagnen optimiert sind. Erstellen, aktualisieren und skalieren Sie Werbekreativität schneller, ohne Vorlagen, Zeitachsen oder Produktionsverzögerungen.


Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Schnelle Produkteinführungswerbung

Schnelle Produkteinführungswerbung

Wenn Starts Schnelligkeit erfordern, verursachen traditionelle Dreharbeiten Verzögerungen, aber unsere KI-Werbelösungen können den Prozess beschleunigen. HeyGen verwandelt Produktseiten oder Briefings in kurze, vorteilsorientierte Startvideos, sodass Sie bezahlte Kampagnen innerhalb von Stunden statt Wochen beginnen können.

Katalog- und Marktplatzkampagnen

Katalog- und Marktplatzkampagnen

Große SKU-Kataloge benötigen durchgehende Kreativität für jedes Produkt. HeyGen automatisiert B-Roll, Nahaufnahmen und Funktionshinweise für jeden Artikel, sodass eCommerce-Teams skalierbare Katalogwerbungen mit einheitlicher Qualität erstellen können.

Anzeigen im Kurzformat mit Fokus auf soziale Medien

Anzeigen im Kurzformat mit Fokus auf soziale Medien

Kurzinhalt erfordert sofortige Aufmerksamkeit und straffes Timing. HeyGen erstellt vertikale Schnitte mit prägnanten Einstiegsbildern, lesbaren Untertiteln und plattformgerechter Zeitgestaltung, um die Klickrate und die Sehdauer bei Reels und Shorts zu verbessern.

Retargeting und dynamische Werbemittel

Retargeting und dynamische Werbemittel

Retargeting erfordert maßgeschneiderte Nachrichten für verschiedene Zielgruppensegmente. HeyGen erstellt personalisierte Varianten, die Rabatte, Vorteile oder Testimonials hervorheben, um die Konversionsrate von warmem Traffic zu erhöhen.

Agenturkampagnenauslieferung

Agenturkampagnenauslieferung

Agenturen benötigen Volumen und Konsistenz bei verschiedenen Kunden, insbesondere bei der Erstellung von Videoanzeigen in Minuten. HeyGen setzt Marken-Kits durch, produziert organisierte Exporte und beschleunigt die Iteration, sodass Agenturen mehr Kreativarbeiten liefern können, ohne die Kosten zu erhöhen.

Markteinführungen auf internationaler Ebene

Markteinführungen auf internationaler Ebene

Die globale Expansion erfordert lokalisierte Werbemittel. HeyGen’s Videoübersetzer erstellt Voiceovers, Untertitel und das Timing für jede Sprache neu, sodass Teams lokalisierte Kampagnen schnell testen und starten können.

Warum HeyGen das beste Skript-zu-Video-KI ist

HeyGen verwandelt jedes Skript innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Beginnen Sie mit einer groben Idee, einem ausgearbeiteten Drehbuch oder sogar einigen Stichpunkten. HeyGen erzeugt realistische Sprecherszenen mit leistungsstarken Steuerungsmöglichkeiten, sodass Sie von Worten zu einem fertigen Video gelangen können, ohne einen traditionellen Produktionsablauf zu benötigen.

Blitzschnelle Erzeugung

Verwandeln Sie Skripte in wenigen Minuten in polierte Videos. Es ist viel schneller und kostengünstiger als Filmaufnahmen, Nachdrehs oder komplizierte Schnittzeiten.

Keine Einarbeitungszeit

Erstellen Sie professionelle Videos mit einem einfachen und intuitiven Arbeitsablauf. Keine Bearbeitungserfahrung. Keine technische Einrichtung. Einfach schreiben, generieren, verfeinern

All-in-One-Kreativeditor

Vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Export vereinfacht der textbasierte Editor von HeyGen den gesamten Prozess. Aktualisieren Sie Zeilen, justieren Sie das Timing, überarbeiten Sie Szenen und führen Sie schnelle Iterationen durch, als würden Sie ein Dokument und keine Zeitleiste bearbeiten.

Link zu Video-Workflows von Produktseiten

Fügen Sie eine Produkt- oder Landingpage-URL ein und HeyGen extrahiert Bilder, Spezifikationen und Nachrichten, um ein Storyboard zu erstellen. Der Link zur Video-Workflow-Map-Seite überträgt Seiteninhalte in mehrszenige Anzeigen oder kurze Werbeclips, die für soziale Platzierungen optimiert sind und nur minimalen manuellen Aufwand erfordern.

Mehrere Smartphone-Bildschirme zeigen ein Live-Video einer Frau, mit Sprachflaggen für Französisch, Spanisch, Chinesisch und Deutsch.

Skript zu Video mit Optionen für menschliche Stimme

Schreiben Sie ein kurzes Skript oder lassen Sie HeyGen Haken und Handlungsaufforderungen entwerfen. Die Engine erzeugt natürlich klingende Sprachausgaben in verschiedenen Tonlagen und Sprachen und wendet präzisen Lippen-Synchronisation an, wenn sie sprechende Kopf- oder Avatar-Elemente verwendet, um die Erzählung ausgerichtet zu halten.

Eine digitale Dokumentenbearbeitungsoberfläche, die Text „Q3 Ergebnisübersicht“ und das Foto eines lächelnden Mannes anzeigt.

Kreative Automatisierung und Styling-Voreinstellungen

Wählen Sie visuelle Themen, Geschwindigkeit und Seitenverhältnisse und HeyGen wendet saubere Bewegungen, Beschriftungsstile und Übergänge automatisch an. Plattformvoreinstellungen garantieren, dass jeder Export für Werbeeinblendungen und Zuschaueraufmerksamkeit optimiert ist, ohne zusätzlichen Aufwand für Größenanpassungen.

Eine Welle von farbenfrohen, spielerischen, knopfförmigen Rahmen, in denen jeweils dieselbe lächelnde Frau in verschiedenen beruflichen Rollen zu sehen ist.

Unterstützung für Stapelverarbeitung, Tests und Analysen

Erzeugen Sie mithilfe unserer KI-Werbeplattform hunderte von Anzeigenvarianten, indem Sie Hooks, Bilder oder CTAs im großen Stil ändern. Exporte sind für Werbemanager und A-B-Tests strukturiert. Nutzen Sie eingebaute Vorschläge für Zielgruppen und verfolgen Sie Leistungssignale, damit Teams schnell die gewinnenden kreativen Elemente isolieren können.

Ein lächelnder Mann mit Brille und einem Overlay, das ein Gerät mit bunten Knöpfen und dem Text '+ Produkt hinzufügen' zeigt.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Videoanzeigengenerator benutzt

Erstellen Sie werbereife Videos in vier klaren Schritten vom Briefing bis zu veröffentlichungsfähigen Inhalten.

Schritt 1

Fügen Sie Ihre Quelle hinzu

Fügen Sie eine Produkt-URL ein, laden Sie Bilder hoch oder geben Sie ein kurzes Skript ein. HeyGen analysiert Inhalte, extrahiert Schlüsselfunktionen und erstellt ein storyboard für jede Szene, um die Erstellung zu leiten.

Schritt 2

Wählen Sie Stil und Format

Wählen Sie das Seitenverhältnis, das visuelle Thema und das Tempo aus. Wenden Sie Ihr Markenkit an, damit Logos, Schriftarten und Farben in jeder Variante und an jedem Platzierungsort konsistent bleiben.

Schritt 3

Varianten generieren und verfeinern

Erstellen Sie mehrere Entwürfe mit unterschiedlichen Aufhängern, Visuals und Handlungsaufforderungen. Vergleichen Sie sie nebeneinander in der Vorschau, passen Sie Text oder Bilder an und erstellen Sie Varianten für A/B-Tests ohne manuelle Zeitleistenbearbeitung mit unserem Werbeanzeigen-Ersteller.

Schritt 4

Kampagnen exportieren und starten

Laden Sie MP4s und Bilder herunter, die für Feed, Reels, Stories und In-Stream-Platzierungen optimiert sind. Verwenden Sie Stapel-Exporte, um organisierte Assets direkt in Werbemanager hochzuladen und sofort mit dem Testen zu beginnen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Videoanzeigen-Generator und wie verwendet HeyGen diesen?

Ein KI-Videowerbegenerator verwandelt Briefings, URLs, Bilder oder Skripte mithilfe automatisierter Szenenzusammenstellung, Sprachsynthese, Untertitelung und Exportformatierung in fertige Werbekreativitäten. HeyGen kombiniert Text-zu-Video und KI-Avatare, um ansprechende Inhalte zu erstellen. Bild zu Video Abläufe, um polierte Werbeanzeigen ohne Kameras oder manuelle Bearbeitung zu erstellen.

Wie unterscheidet sich HeyGen von anderen KI-Video-Werbetools?

HeyGen legt Wert auf Klarheit, Kontrolle und Geschwindigkeit statt auf eine starke Abhängigkeit von Vorlagen. Indem Teams Drehbücher aktualisieren anstatt Videos neu zu erstellen, wird es einfacher zu iterieren, konsistent über Kampagnen hinweg zu bleiben und Werbekreativität zu skalieren, ohne den Produktionsablauf zu verlangsamen.

Können von KI generierte Videoanzeigen tatsächlich gute Ergebnisse erzielen?

KI hilft Ihnen dabei, schneller mehr Anzeigenvarianten zu erstellen, was das Testen und Optimieren verbessert. Die Leistung hängt immer noch von Ihrem Angebot und Ihrer Nachricht ab, aber schnellere Iterationen erleichtern es, aus Ergebnissen zu lernen und kreative Inhalte ohne Produktionsengpässe zu verfeinern.

Ist dieser KI-Videowerbegenerator geeignet für Werbeanzeigen in sozialen Medien?

Ja. HeyGen unterstützt die Erstellung von Anzeigen für TikTok, Instagram, Facebook, YouTube und Google Ads. Viele Teams verwenden auch Repurpose Video um dieselbe Werbekreation für mehrere Plattformen anzupassen, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Brauche ich Design- oder Videoschnitt-Erfahrung, um HeyGen zu nutzen?

Nein. HeyGen ist für Vermarkter, Gründer und Teams konzipiert, die Ergebnisse ohne komplexe Bearbeitungswerkzeuge erzielen möchten. Die meisten Änderungen beinhalten einfache Textaktualisierungen, was es auch zugänglich macht, wenn Sie noch nie zuvor ein Video bearbeitet haben.

Welche Markenkontrollen sind verfügbar?

Wenden Sie ein Marken-Kit mit Logos, Schriftarten und Farben an. HeyGen setzt Markenregeln in generierten Entwürfen und Vorlagen durch und ermöglicht das Sperren von Schlüsselelementen, damit Teams Konsistenz im großen Maßstab wahren.

Welche Exportformate und Platzierungen werden unterstützt?

HeyGen exportiert MP4-Videodateien und hochauflösende Bilder, die für Feed, Reels, Stories, Messenger und In-Stream-Platzierungen formatiert sind. Die Stapelverarbeitung organisiert Dateien mit eindeutigen Namen für Werbemanager und Kampagnen-Tools.

Entsprechen HeyGen-Anzeigen den Plattformrichtlinien?

HeyGen folgt gängigen Plattform-Best Practices wie dem Seitenverhältnis, der Lesbarkeit von Untertiteln und üblichen Textverhältnissen, aber die endgültige Einhaltung der Richtlinien und die Anzeigengenehmigung bleiben in der Verantwortung des Werbetreibenden.

Kann man HeyGen kostenlos ausprobieren?

Sie können schnell starten und den Arbeitsablauf testen, bevor Sie ihn erweitern. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre erste KI-gesteuerte Videoanzeige direkt in Ihrem Browser zu erstellen, sodass Sie sehen können, wie sie in Ihren Marketingprozess passt, bevor Sie sich festlegen.

Welche Arten von Videoanzeigen kann ich mit diesem Tool erstellen?

Sie können Produktwerbung, Markenbewusstseinsanzeigen, Performance-Kreativinhalte, Bildungsanzeigen und Ankündigungen erstellen. Für strukturierte Layouts beginnen viele Teams mit einer Video-Vorlage um das Branding über verschiedene Kampagnen hinweg konsistent zu halten.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background