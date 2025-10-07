Beginnen Sie mit einer Produkt-URL, einem kurzen Skript oder einem einzigen Briefing und erstellen Sie polierte Videoanzeigen ohne Kameras oder manuelle Bearbeitung. HeyGen erzeugt automatisch das Timing, Voiceovers, Untertitel und plattformbereite Exporte, sodass Teams mehr Anzeigenvarianten starten und herausfinden können, was sich skalieren lässt.
Der AI Video Ads Generator hilft Ihnen dabei, leistungsstarke Videoanzeigen zu erstellen, ohne zu filmen oder manuell zu schneiden. Beginnen Sie mit einem Skript oder einer Idee und HeyGen verwandelt es automatisch in plattformbereite Anzeigen, die für soziale Medien, Performance und digitale Kampagnen optimiert sind. Erstellen, aktualisieren und skalieren Sie Werbekreativität schneller, ohne Vorlagen, Zeitachsen oder Produktionsverzögerungen.
Wenn Starts Schnelligkeit erfordern, verursachen traditionelle Dreharbeiten Verzögerungen, aber unsere KI-Werbelösungen können den Prozess beschleunigen. HeyGen verwandelt Produktseiten oder Briefings in kurze, vorteilsorientierte Startvideos, sodass Sie bezahlte Kampagnen innerhalb von Stunden statt Wochen beginnen können.
Große SKU-Kataloge benötigen durchgehende Kreativität für jedes Produkt. HeyGen automatisiert B-Roll, Nahaufnahmen und Funktionshinweise für jeden Artikel, sodass eCommerce-Teams skalierbare Katalogwerbungen mit einheitlicher Qualität erstellen können.
Kurzinhalt erfordert sofortige Aufmerksamkeit und straffes Timing. HeyGen erstellt vertikale Schnitte mit prägnanten Einstiegsbildern, lesbaren Untertiteln und plattformgerechter Zeitgestaltung, um die Klickrate und die Sehdauer bei Reels und Shorts zu verbessern.
Retargeting erfordert maßgeschneiderte Nachrichten für verschiedene Zielgruppensegmente. HeyGen erstellt personalisierte Varianten, die Rabatte, Vorteile oder Testimonials hervorheben, um die Konversionsrate von warmem Traffic zu erhöhen.
Agenturen benötigen Volumen und Konsistenz bei verschiedenen Kunden, insbesondere bei der Erstellung von Videoanzeigen in Minuten. HeyGen setzt Marken-Kits durch, produziert organisierte Exporte und beschleunigt die Iteration, sodass Agenturen mehr Kreativarbeiten liefern können, ohne die Kosten zu erhöhen.
Die globale Expansion erfordert lokalisierte Werbemittel. HeyGen’s Videoübersetzer erstellt Voiceovers, Untertitel und das Timing für jede Sprache neu, sodass Teams lokalisierte Kampagnen schnell testen und starten können.
Warum HeyGen das beste Skript-zu-Video-KI ist
HeyGen verwandelt jedes Skript innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Beginnen Sie mit einer groben Idee, einem ausgearbeiteten Drehbuch oder sogar einigen Stichpunkten. HeyGen erzeugt realistische Sprecherszenen mit leistungsstarken Steuerungsmöglichkeiten, sodass Sie von Worten zu einem fertigen Video gelangen können, ohne einen traditionellen Produktionsablauf zu benötigen.
Verwandeln Sie Skripte in wenigen Minuten in polierte Videos. Es ist viel schneller und kostengünstiger als Filmaufnahmen, Nachdrehs oder komplizierte Schnittzeiten.
Erstellen Sie professionelle Videos mit einem einfachen und intuitiven Arbeitsablauf. Keine Bearbeitungserfahrung. Keine technische Einrichtung. Einfach schreiben, generieren, verfeinern
Vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Export vereinfacht der textbasierte Editor von HeyGen den gesamten Prozess. Aktualisieren Sie Zeilen, justieren Sie das Timing, überarbeiten Sie Szenen und führen Sie schnelle Iterationen durch, als würden Sie ein Dokument und keine Zeitleiste bearbeiten.
Link zu Video-Workflows von Produktseiten
Fügen Sie eine Produkt- oder Landingpage-URL ein und HeyGen extrahiert Bilder, Spezifikationen und Nachrichten, um ein Storyboard zu erstellen. Der Link zur Video-Workflow-Map-Seite überträgt Seiteninhalte in mehrszenige Anzeigen oder kurze Werbeclips, die für soziale Platzierungen optimiert sind und nur minimalen manuellen Aufwand erfordern.
Skript zu Video mit Optionen für menschliche Stimme
Schreiben Sie ein kurzes Skript oder lassen Sie HeyGen Haken und Handlungsaufforderungen entwerfen. Die Engine erzeugt natürlich klingende Sprachausgaben in verschiedenen Tonlagen und Sprachen und wendet präzisen Lippen-Synchronisation an, wenn sie sprechende Kopf- oder Avatar-Elemente verwendet, um die Erzählung ausgerichtet zu halten.
Kreative Automatisierung und Styling-Voreinstellungen
Wählen Sie visuelle Themen, Geschwindigkeit und Seitenverhältnisse und HeyGen wendet saubere Bewegungen, Beschriftungsstile und Übergänge automatisch an. Plattformvoreinstellungen garantieren, dass jeder Export für Werbeeinblendungen und Zuschaueraufmerksamkeit optimiert ist, ohne zusätzlichen Aufwand für Größenanpassungen.
Unterstützung für Stapelverarbeitung, Tests und Analysen
Erzeugen Sie mithilfe unserer KI-Werbeplattform hunderte von Anzeigenvarianten, indem Sie Hooks, Bilder oder CTAs im großen Stil ändern. Exporte sind für Werbemanager und A-B-Tests strukturiert. Nutzen Sie eingebaute Vorschläge für Zielgruppen und verfolgen Sie Leistungssignale, damit Teams schnell die gewinnenden kreativen Elemente isolieren können.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den KI-Videoanzeigengenerator benutzt
Erstellen Sie werbereife Videos in vier klaren Schritten vom Briefing bis zu veröffentlichungsfähigen Inhalten.
Fügen Sie eine Produkt-URL ein, laden Sie Bilder hoch oder geben Sie ein kurzes Skript ein. HeyGen analysiert Inhalte, extrahiert Schlüsselfunktionen und erstellt ein storyboard für jede Szene, um die Erstellung zu leiten.
Wählen Sie das Seitenverhältnis, das visuelle Thema und das Tempo aus. Wenden Sie Ihr Markenkit an, damit Logos, Schriftarten und Farben in jeder Variante und an jedem Platzierungsort konsistent bleiben.
Erstellen Sie mehrere Entwürfe mit unterschiedlichen Aufhängern, Visuals und Handlungsaufforderungen. Vergleichen Sie sie nebeneinander in der Vorschau, passen Sie Text oder Bilder an und erstellen Sie Varianten für A/B-Tests ohne manuelle Zeitleistenbearbeitung mit unserem Werbeanzeigen-Ersteller.
Laden Sie MP4s und Bilder herunter, die für Feed, Reels, Stories und In-Stream-Platzierungen optimiert sind. Verwenden Sie Stapel-Exporte, um organisierte Assets direkt in Werbemanager hochzuladen und sofort mit dem Testen zu beginnen.
Ein KI-Videowerbegenerator verwandelt Briefings, URLs, Bilder oder Skripte mithilfe automatisierter Szenenzusammenstellung, Sprachsynthese, Untertitelung und Exportformatierung in fertige Werbekreativitäten. HeyGen kombiniert Text-zu-Video und KI-Avatare, um ansprechende Inhalte zu erstellen. Bild zu Video Abläufe, um polierte Werbeanzeigen ohne Kameras oder manuelle Bearbeitung zu erstellen.
HeyGen legt Wert auf Klarheit, Kontrolle und Geschwindigkeit statt auf eine starke Abhängigkeit von Vorlagen. Indem Teams Drehbücher aktualisieren anstatt Videos neu zu erstellen, wird es einfacher zu iterieren, konsistent über Kampagnen hinweg zu bleiben und Werbekreativität zu skalieren, ohne den Produktionsablauf zu verlangsamen.
KI hilft Ihnen dabei, schneller mehr Anzeigenvarianten zu erstellen, was das Testen und Optimieren verbessert. Die Leistung hängt immer noch von Ihrem Angebot und Ihrer Nachricht ab, aber schnellere Iterationen erleichtern es, aus Ergebnissen zu lernen und kreative Inhalte ohne Produktionsengpässe zu verfeinern.
Ja. HeyGen unterstützt die Erstellung von Anzeigen für TikTok, Instagram, Facebook, YouTube und Google Ads. Viele Teams verwenden auch Repurpose Video um dieselbe Werbekreation für mehrere Plattformen anzupassen, ohne von vorne beginnen zu müssen.
Nein. HeyGen ist für Vermarkter, Gründer und Teams konzipiert, die Ergebnisse ohne komplexe Bearbeitungswerkzeuge erzielen möchten. Die meisten Änderungen beinhalten einfache Textaktualisierungen, was es auch zugänglich macht, wenn Sie noch nie zuvor ein Video bearbeitet haben.
Wenden Sie ein Marken-Kit mit Logos, Schriftarten und Farben an. HeyGen setzt Markenregeln in generierten Entwürfen und Vorlagen durch und ermöglicht das Sperren von Schlüsselelementen, damit Teams Konsistenz im großen Maßstab wahren.
HeyGen exportiert MP4-Videodateien und hochauflösende Bilder, die für Feed, Reels, Stories, Messenger und In-Stream-Platzierungen formatiert sind. Die Stapelverarbeitung organisiert Dateien mit eindeutigen Namen für Werbemanager und Kampagnen-Tools.
HeyGen folgt gängigen Plattform-Best Practices wie dem Seitenverhältnis, der Lesbarkeit von Untertiteln und üblichen Textverhältnissen, aber die endgültige Einhaltung der Richtlinien und die Anzeigengenehmigung bleiben in der Verantwortung des Werbetreibenden.
Sie können schnell starten und den Arbeitsablauf testen, bevor Sie ihn erweitern. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre erste KI-gesteuerte Videoanzeige direkt in Ihrem Browser zu erstellen, sodass Sie sehen können, wie sie in Ihren Marketingprozess passt, bevor Sie sich festlegen.
Sie können Produktwerbung, Markenbewusstseinsanzeigen, Performance-Kreativinhalte, Bildungsanzeigen und Ankündigungen erstellen. Für strukturierte Layouts beginnen viele Teams mit einer Video-Vorlage um das Branding über verschiedene Kampagnen hinweg konsistent zu halten.
