HeyGen logo

Bildungs-Videoersteller: Erstellen Sie in kürzester Zeit fesselnde Lektionen

Erstellen Sie mit HeyGens KI-gesteuertem Bildungsvideomacher fesselnde Lernvideos. Generieren Sie Unterrichtseinheiten, Erklärvideos und Schulungsvideos aus Ideen, Skripten, Bildern oder bestehenden Materialien mit automatisierten Visualisierungen, Sprachausgabe, Untertiteln und Timing. Keine Filmaufnahmen, Bearbeitung von Zeitachsen oder Produktionsaufwand erforderlich.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Klassenunterricht und Vorlesungen

Klassenunterricht und Vorlesungen

Das wiederholte Aufzeichnen von Vorlesungen ist zeitaufwendig. Verwenden Sie einen Bildungsvideo-Hersteller, um klare Lektionsvideos zu erstellen, die die Schüler jederzeit erneut ansehen können.

Online-Kurse und E-Learning

Online-Kurse und E-Learning

Die Produktion von Kursvideos erfordert traditionell Studios und Editoren. KI-Videogenerierung erstellt strukturierte Lernmodule schnell und konsistent.

Schulungs- und Einarbeitungsprogramme

Schulungs- und Einarbeitungsprogramme

Schulungsvideos veralten oft schnell, aber die Verwendung von Videovorlagen kann dabei helfen, sie aktuell zu halten. Erstellen und aktualisieren Sie Lehrvideos einfach, wenn sich Richtlinien, Werkzeuge oder Prozesse ändern.

Studentenprojekte und Präsentationen

Studentenprojekte und Präsentationen

Helfen Sie Schülern dabei, Ideen visuell ohne technische Hindernisse zu kommunizieren. Von KI erzeugte Videos fördern die Kreativität und bewahren gleichzeitig eine klare Struktur.

Schul- und Universitätskommunikation

Schul- und Universitätskommunikation

Teilen Sie Ankündigungen, Orientierungshilfen und Aktualisierungen durch ansprechende Lehrvideos anstatt langer E-Mails oder statischer Folien.

Mehrsprachige Bildungsinhalte

Mehrsprachige Bildungsinhalte

Weltweit Unterricht anbieten mit Hilfe von Videoübersetzer-Funktionen für Ihre Bildungsvideos. Erstellen Sie Lehrvideos in mehreren Sprachen, während Sie das Tempo und die Deutlichkeit beibehalten.

Warum HeyGen der beste Bildungsvideo-Hersteller ist

HeyGen wurde für moderne Bildungsteams entwickelt, die Klarheit, Konsistenz und Skalierbarkeit benötigen. Von Klassenzimmern bis hin zum betrieblichen Lernen ersetzt die AI-Videoerstellung langsame Produktionsabläufe durch schnelle, flexible Inhaltskreation.

Für den Unterricht im großen Maßstab konzipiert

Erstellen Sie Lehrvideos in Minuten statt in Wochen. KI übernimmt die Visualisierung, Erzählung und Strukturierung, sodass sich Pädagogen auf Lernergebnisse konzentrieren können, anstatt auf Produktionsaufgaben.

Für alle Lernumgebungen konzipiert

Erstellen Sie Videos für K-12, Hochschulbildung, Training und internen Wissensaustausch mit unseren kostenlosen Bildungsvideo-Tools. Inhalte lassen sich leicht über Formate, Zielgruppen und Vertriebskanäle anpassen.

Einfach für Lehrkräfte und Teams

Keine Design- oder Bearbeitungserfahrung erforderlich, um mit unserer benutzerfreundlichen Plattform Lehrvideos zu erstellen. Ein einfacher Workflow ermöglicht es Lehrern, Trainern und Verwaltungspersonal, professionelle Lehrvideos zu produzieren.

KI-gestützte Videoerstellung von Anfang bis Ende

Erstellen Sie vollständige Lehrvideos mit dem AI video generator. HeyGen erstellt Szenen, Timing, Untertitel und Sprachausgabe automatisch und verwandelt Bildungsvideos in fertige Videos zum Teilen.

Lächelnde Frau in einem metallischen Hemd, die ein Tablet hält, mit einer Grafik "2025 AI Sentiment Report".

Visuelles Lernen mit Bild-zu-Video

Verwandle Diagramme, Folien und Bilder mit Hilfe von image to video-Tools in Bewegtbilder. KI fügt Bewegung und Struktur hinzu, die das Verständnis verbessern und die Lernenden fesseln.

Benutzeroberfläche zum Hochladen von Bildern mit mehreren Fotovorschaubildern, einem Bereich zum Ziehen und Ablegen und einem Zeiger auf ein ausgewähltes Bild.

Natürliche Stimmgebung und Lippen-Synchronisation

Erklären Sie Konzepte klar und deutlich mit realistischer Erzählung und genauer Lippensynchronisation. Wählen Sie Stimmen und Sprachen, die zu verschiedenen Themen, Altersgruppen oder Regionen passen.

Stimmenklonung

Skriptbasierte Aktualisierungen und Steuerung

Aktualisieren Sie Lektionen, indem Sie Inhalte bearbeiten, anstatt sie neu aufzunehmen. Ändern Sie Themen, Beispiele oder Sprachen und erzeugen Sie das Video sofort neu mit gleichbleibender Qualität.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den Bildungsvideomacher benutzt

Erstellen Sie Lehrvideos mit KI in vier einfachen Schritten.

Schritt 1

Fügen Sie Ihren Lerninhalt hinzu

Beginnen Sie mit einer Idee, einem Skript, Folien oder Bildern. Definieren Sie das Thema, die Zielgruppe und den Ton Ihres Bildungsvideos, um sicherzustellen, dass es mit Ihren Videoinhaltszielen übereinstimmt.

Schritt 2

Passen Sie Visuals und Stimme an

Wählen Sie visuelle Stile, Erzählung, Untertitel und Sprachen. Passen Sie Branding oder Formatierung an, um sie Ihrer Lernumgebung anzupassen.

Schritt 3

Mit KI generieren

HeyGens KI-Videogenerator erstellt das vollständige Bildungsvideo mit synchronisierten Visualisierungen, Stimme und Bewegung.

Schritt 4

Jederzeit exportieren und aktualisieren

Laden Sie Ihr Video herunter oder bearbeiten Sie es später, indem Sie Inhalte anpassen und es ohne von vorne zu beginnen neu generieren.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Bildungsvideo-Ersteller?

Ein Hersteller von Lehrvideos verwendet KI-gestützte Videogenerierung, um automatisch Lernvideos zu erstellen. Es generiert Visualisierungen, Erzählungen und Untertitel ohne traditionelle Filmaufnahmen oder Bearbeitung und vereinfacht so den Prozess der Videoproduktion.

Wie verbessert KI Lehrvideos?

KI strukturiert Inhalte klar, fügt automatisch visuelle Elemente und Sprache hinzu und gewährleistet ein gleichbleibendes Tempo. Dies hilft Lernenden, Informationen effektiver zu verstehen und zu behalten.

Kann ich Videos für verschiedene Bildungsniveaus erstellen?

Ja. Der Bildungsvideo-Hersteller ist geeignet für K-12, Hochschulbildung, betriebliche Weiterbildung und interne Lernprogramme.

Unterstützt es mehrere Sprachen?

Ja. Sie können Lehrvideos in mehreren Sprachen erstellen, indem Sie eingebaute Übersetzungs- und Sprachfunktionen nutzen.

Kann ich Bilder oder Folien anstelle von Videomaterial verwenden?

Ja. Werkzeuge zur Umwandlung von Bildern in Videos animieren Folien, Diagramme und Visualisierungen, machen den Unterricht ansprechender ohne zu filmen, ideal für animierte Videoinhalte.

Brauchen Lehrer oder Trainer Bearbeitungsfähigkeiten?

Nein. Der Arbeitsablauf ist für nicht-technische Benutzer konzipiert. KI übernimmt die Produktion, während Sie sich auf die Vermittlung von Inhalten konzentrieren.

In welchen Formaten kann ich Lehrvideos exportieren?

Videos können in Standardformaten exportiert werden, die für LMS-Plattformen, Websites, Präsentationen und das Teilen in sozialen Netzwerken geeignet sind.

Kann ich Lehrvideos später aktualisieren?

Ja. Bearbeiten Sie den Inhalt, ändern Sie Beispiele oder aktualisieren Sie die Sprache und erzeugen Sie das Video neu, ohne es von Grund auf neu erstellen zu müssen, dank unseres Bildungsvideomachers.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background