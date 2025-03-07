Erstellen Sie fesselnde KI-Marketingvideos, die Aufmerksamkeit erregen und konvertieren, ohne komplexe Bearbeitung oder Studioaufnahmen. Verwandeln Sie Produktlinks, Skripte oder einfache Ideen in markenspezifische Videos für jeden Kanal in Minuten. HeyGen hilft Teams, kreativer zu arbeiten, schneller zu testen und das Marketing stets in Bewegung zu halten.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Erstellen Sie in wenigen Minuten KI-gesteuerte Videoanzeigen für Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube. Testen Sie verschiedene Ansätze, Angebote und Formate ohne manuellen Bearbeitungsaufwand. Optimieren Sie die Kosten pro Ergebnis, indem Sie schnell erkennen, was Anklang findet.
Verwandle neue Veröffentlichungen und Updates in klare, ansprechende Clips, die die Vorteile hervorheben. Zeige Schlüsselfunktionen mit Überlagerungen, Untertiteln und Nahaufnahmen. Hilf dem Publikum, den Wert schnell zu verstehen und zu behalten, warum er wichtig ist.
Fügen Sie Erklärvideos zu Landingpages, Preissektionen und Einarbeitungsprozessen hinzu. Nutzen Sie Video, um die nächsten Schritte zu verdeutlichen und Hindernisse für neue Nutzer zu beseitigen. Ein besseres Verständnis führt oft zu höheren Konversions- und Aktivierungsraten.
Binden Sie kurze Marketingvideos in Pflege-Sequenzen und Ankündigungen ein. Verwenden Sie personalisierte Einleitungen, Produktdemonstrationen und Bildungsmomente, um Abonnenten zu fesseln. Video hilft dabei, dass Nachrichten in überfüllten Posteingängen auffallen.
Stellen Sie Verkaufsteams maßgeschneiderte Videoinhalte zur Verfügung, die sie bei der Kontaktaufnahme und Nachverfolgung für ein besseres Videomarketing teilen können. Erklären Sie komplexe Angebote mit einfachen Visualisierungen und Erzählungen. Starke Videos erleichtern es Käufern, Ihre Geschichte intern weiterzugeben.
Erstellen Sie schnell markenspezifische Videobibliotheken für mehrere Kunden. Verwenden Sie Vorlagen und Voreinstellungen, um die Qualität zu standardisieren und gleichzeitig flexibel zu bleiben. Bieten Sie mehr kreative Optionen pro Projekt, ohne zusätzliche Stunden zu investieren.
Warum HeyGen das beste Skript-zu-Video-KI ist
HeyGen verwandelt jedes Skript innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Beginnen Sie mit einer groben Idee, einem ausgearbeiteten Drehbuch oder sogar einigen Stichpunkten. HeyGen erzeugt realistische Sprecherszenen mit leistungsstarken Steuerungsmöglichkeiten, sodass Sie von Worten zu fertigen Videos gelangen können, ohne einen traditionellen Produktionsablauf zu benötigen.
Verwandeln Sie Skripte in wenigen Minuten in polierte Videos. Es ist viel schneller und kostengünstiger als Filmaufnahmen, Nachdrehs oder komplizierte Schnittzeiten.
Erstellen Sie professionelle Videos mit einem einfachen und intuitiven Arbeitsablauf. Keine Bearbeitungserfahrung. Keine technische Einrichtung. Einfach schreiben, generieren, verfeinern
Vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Export vereinfacht der textbasierte Editor von HeyGen den gesamten Prozess. Aktualisieren Sie Zeilen, justieren Sie das Timing, überarbeiten Sie Szenen und führen Sie schnelle Iterationen durch, als würden Sie ein Dokument und keine Zeitleiste bearbeiten.
Link und Skript zur Videogenerierung
Beginnen Sie mit einer URL, Produktbeschreibung oder einem Marketing-Skript und generieren Sie automatisch Szenen. HeyGen extrahiert die Hauptpunkte und verwandelt sie in strukturierte Videoabschnitte. Sie können diese verfeinern oder neu generieren, bis das Konzept stimmig erscheint.
Vorlagen für Marketing- und Anzeigenformate
Verwenden Sie fertige Layouts für Werbeaktionen, Erklärungen, Produkt-Highlights und Social-Media-Anzeigen. Vorlagen kümmern sich um das Timing, die Textstruktur und die Bildkomposition für Sie. Dadurch wirken Videos auch bei knappen Zeitplänen stets professionell.
KI-Avatare, Stimmen und Untertitel
Fügen Sie menschliche Präsenz mit KI-Sprechern und natürlichen Sprachausgaben in vielen Sprachen hinzu. Automatische Untertitel verbessern die Zugänglichkeit und Leistung bei stummen Feeds. Sie kontrollieren Stil, Ton und Botschaft, ohne Schauspieler zu benötigen.
Exporte für mehrere Plattformen und Seitenverhältnisse
Exportieren Sie in vertikalen, quadratischen und horizontalen Formaten, die auf verschiedene Kanäle zugeschnitten sind. Bewahren Sie sichere Bereiche, Lesbarkeit und Bewegung über die Versionen hinweg. Dies ermöglicht Ihnen, Kampagnen überall von einem einzigen Projekt aus zu starten.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den KI-Marketing-Videos-Generator verwendet
HeyGen bietet Marketern einen einfachen Workflow, der sich in die bestehende Kampagnenplanung einfügt. Sie bringen das Briefing und die Ziele, der KI-Videogenerator kümmert sich um die Produktionsdetails, sodass Sie sich auf Strategie und kreative Ausrichtung konzentrieren können.
Fügen Sie eine Produktseite ein, schreiben Sie eine kurze Aufforderung oder fügen Sie Ihr vorhandenes Skript hinzu. Legen Sie Ihr Ziel, Ihre Zielgruppe und Ihre Hauptbotschaft fest.
Wählen Sie Vorlagen, Farben, Schriftarten und visuelle Stile, die zu Ihrer Marke passen, für Videoinhalte. Wählen Sie eine KI-Stimme oder einen Avatar, um Ihre Nachricht deutlich zu übermitteln.
Vorschau des generierten Videos ansehen und Texte, Timing und Visuals auf dem Bildschirm anpassen. Versuchen Sie alternative Einstiege oder Angebote, um sich auf Tests vorzubereiten.
Laden Sie die endgültigen Videos in den richtigen Formaten für jede Plattform herunter. Hochladen in Werbemanager, Landingpages, Websites und E-Mail-Tools.
KI-Marketingvideos sind Werbe- oder Lehrvideos, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt werden. Sie ermöglichen es Ihnen, aus einfachen Eingaben Skripte, Visualisierungen und Sprachaufnahmen zu generieren, sodass Kampagnen schneller starten. Dies verringert die Abhängigkeit von traditioneller Videoproduktion.
Nein. HeyGen ist für Vermarkter konzipiert, nicht für Redakteure. Vorlagen und geführte Arbeitsabläufe kümmern sich um technische Details, sodass Sie sich auf Botschaft, Zielgruppe und Ergebnisse konzentrieren können, während Sie dennoch ein professionelles Ergebnis erzielen.
Ja. Sie können Logos, Schriftarten, Produktvideos und Markenbilder direkt in Projekte hochladen. Diese Assets erscheinen in Vorlagen, sodass jedes Video konsistent wirkt und mit Ihrer visuellen Identität übereinstimmt.
Sie können Videos für soziale Plattformen, Werbenetzwerke, Webseiten und E-Mail-Kampagnen erstellen. Unterschiedliche Seitenverhältnisse und Exportoptionen unterstützen Sie dabei, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn und mehr auf Basis desselben Grundkonzepts zu bedienen.
Einfache Videos können in nur wenigen Minuten erstellt werden, sobald Ihre Idee bereit ist. Komplexere Kampagnen mit vielen Varianten werden immer noch viel schneller umgesetzt als traditionelle Produktionen. Diese Geschwindigkeit ist ideal, um Tests durchzuführen und auf Leistungen zu reagieren.
Ja. Sie können Sprachen, Stimmen und Bildschirmtexte austauschen, während die visuellen Elemente konsistent bleiben. Lokalisierte Varianten helfen Ihnen, direkt mit regionalen Zielgruppen zu kommunizieren, ohne ganze Projekte neu erstellen zu müssen.
Ja. HeyGen exportiert hochwertige Dateien, die sowohl in bezahlten Kampagnen als auch in organischen Platzierungen gut funktionieren. Eine ordnungsgemäße Formatierung, Untertitelunterstützung und das richtige Tempo sorgen dafür, dass Videos auf jeder Plattform professionell aussehen.
Ja. Mehrere Teammitglieder können auf Projekte zugreifen, Feedback geben und Iterationen verwalten. Dies erleichtert es Marketing-, Kreativ- und Leistungsteams, sich abzustimmen.
Ja. Sie können mit Blogbeiträgen, Produktseiten oder bestehenden Skripten beginnen. Geschriebenen Inhalt in Video umzuwandeln, hilft dabei, die Lebensdauer vorhandener Assets zu verlängern und Zielgruppen zu erreichen, die Video bevorzugen.
Ja. Einzelkreative, kleine Unternehmen und große Konzerne können alle von KI-Marketingvideos profitieren. Die gleichen Werkzeuge, die globalen Teams helfen, die Videoproduktion zu skalieren, unterstützen auch kleinere Teams dabei, mit schnellerem und besserem Inhalt zu konkurrieren.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.