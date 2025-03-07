HeyGen logo

KI-Marketing-Videogenerator: Ideen sofort in Videos umsetzen

Erstellen Sie fesselnde KI-Marketingvideos, die Aufmerksamkeit erregen und konvertieren, ohne komplexe Bearbeitung oder Studioaufnahmen. Verwandeln Sie Produktlinks, Skripte oder einfache Ideen in markenspezifische Videos für jeden Kanal in Minuten. HeyGen hilft Teams, kreativer zu arbeiten, schneller zu testen und das Marketing stets in Bewegung zu halten.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Erstellen Sie in wenigen Minuten KI-gesteuerte Videoanzeigen für Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube. Testen Sie verschiedene Ansätze, Angebote und Formate ohne manuellen Bearbeitungsaufwand. Optimieren Sie die Kosten pro Ergebnis, indem Sie schnell erkennen, was Anklang findet.

Verwandle neue Veröffentlichungen und Updates in klare, ansprechende Clips, die die Vorteile hervorheben. Zeige Schlüsselfunktionen mit Überlagerungen, Untertiteln und Nahaufnahmen. Hilf dem Publikum, den Wert schnell zu verstehen und zu behalten, warum er wichtig ist.

Fügen Sie Erklärvideos zu Landingpages, Preissektionen und Einarbeitungsprozessen hinzu. Nutzen Sie Video, um die nächsten Schritte zu verdeutlichen und Hindernisse für neue Nutzer zu beseitigen. Ein besseres Verständnis führt oft zu höheren Konversions- und Aktivierungsraten.

Binden Sie kurze Marketingvideos in Pflege-Sequenzen und Ankündigungen ein. Verwenden Sie personalisierte Einleitungen, Produktdemonstrationen und Bildungsmomente, um Abonnenten zu fesseln. Video hilft dabei, dass Nachrichten in überfüllten Posteingängen auffallen.

Stellen Sie Verkaufsteams maßgeschneiderte Videoinhalte zur Verfügung, die sie bei der Kontaktaufnahme und Nachverfolgung für ein besseres Videomarketing teilen können. Erklären Sie komplexe Angebote mit einfachen Visualisierungen und Erzählungen. Starke Videos erleichtern es Käufern, Ihre Geschichte intern weiterzugeben.

Erstellen Sie schnell markenspezifische Videobibliotheken für mehrere Kunden. Verwenden Sie Vorlagen und Voreinstellungen, um die Qualität zu standardisieren und gleichzeitig flexibel zu bleiben. Bieten Sie mehr kreative Optionen pro Projekt, ohne zusätzliche Stunden zu investieren.

Warum HeyGen das beste Skript-zu-Video-KI ist

HeyGen verwandelt jedes Skript innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Beginnen Sie mit einer groben Idee, einem ausgearbeiteten Drehbuch oder sogar einigen Stichpunkten. HeyGen erzeugt realistische Sprecherszenen mit leistungsstarken Steuerungsmöglichkeiten, sodass Sie von Worten zu fertigen Videos gelangen können, ohne einen traditionellen Produktionsablauf zu benötigen.

Blitzschnelle Erzeugung

Verwandeln Sie Skripte in wenigen Minuten in polierte Videos. Es ist viel schneller und kostengünstiger als Filmaufnahmen, Nachdrehs oder komplizierte Schnittzeiten.

Keine Einarbeitungszeit

Erstellen Sie professionelle Videos mit einem einfachen und intuitiven Arbeitsablauf. Keine Bearbeitungserfahrung. Keine technische Einrichtung. Einfach schreiben, generieren, verfeinern

All-in-One-Kreativeditor

Vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Export vereinfacht der textbasierte Editor von HeyGen den gesamten Prozess. Aktualisieren Sie Zeilen, justieren Sie das Timing, überarbeiten Sie Szenen und führen Sie schnelle Iterationen durch, als würden Sie ein Dokument und keine Zeitleiste bearbeiten.

Link und Skript zur Videogenerierung

Beginnen Sie mit einer URL, Produktbeschreibung oder einem Marketing-Skript und generieren Sie automatisch Szenen. HeyGen extrahiert die Hauptpunkte und verwandelt sie in strukturierte Videoabschnitte. Sie können diese verfeinern oder neu generieren, bis das Konzept stimmig erscheint.

Eine KI-Inhalterstellungsschnittstelle, die einen Texteditor anzeigt, eine generierte Präsentationsfolie mit dem Titel "Q3 Ergebnisübersicht" mit einem Foto eines Mannes und eine eingeblendete Textzusammenfassung.

Vorlagen für Marketing- und Anzeigenformate

Verwenden Sie fertige Layouts für Werbeaktionen, Erklärungen, Produkt-Highlights und Social-Media-Anzeigen. Vorlagen kümmern sich um das Timing, die Textstruktur und die Bildkomposition für Sie. Dadurch wirken Videos auch bei knappen Zeitplänen stets professionell.

Ein Dashboard zeigt bunte Geschäftsdokumentenkarten, darunter "Produkteinführung" und "Verkaufspräsentation", mit einem pinkfarbenen Cartoon-Mauszeiger.

KI-Avatare, Stimmen und Untertitel

Fügen Sie menschliche Präsenz mit KI-Sprechern und natürlichen Sprachausgaben in vielen Sprachen hinzu. Automatische Untertitel verbessern die Zugänglichkeit und Leistung bei stummen Feeds. Sie kontrollieren Stil, Ton und Botschaft, ohne Schauspieler zu benötigen.

Exporte für mehrere Plattformen und Seitenverhältnisse

Exportieren Sie in vertikalen, quadratischen und horizontalen Formaten, die auf verschiedene Kanäle zugeschnitten sind. Bewahren Sie sichere Bereiche, Lesbarkeit und Bewegung über die Versionen hinweg. Dies ermöglicht Ihnen, Kampagnen überall von einem einzigen Projekt aus zu starten.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Marketing-Videos-Generator verwendet

HeyGen bietet Marketern einen einfachen Workflow, der sich in die bestehende Kampagnenplanung einfügt. Sie bringen das Briefing und die Ziele, der KI-Videogenerator kümmert sich um die Produktionsdetails, sodass Sie sich auf Strategie und kreative Ausrichtung konzentrieren können.

Schritt 1

Beginnen Sie mit einer URL, Idee oder einem Skript

Fügen Sie eine Produktseite ein, schreiben Sie eine kurze Aufforderung oder fügen Sie Ihr vorhandenes Skript hinzu. Legen Sie Ihr Ziel, Ihre Zielgruppe und Ihre Hauptbotschaft fest.

Schritt 2

Wählen Sie Stile, Layouts und Tonfall

Wählen Sie Vorlagen, Farben, Schriftarten und visuelle Stile, die zu Ihrer Marke passen, für Videoinhalte. Wählen Sie eine KI-Stimme oder einen Avatar, um Ihre Nachricht deutlich zu übermitteln.

Schritt 3

Szenen, Haken und CTAs verfeinern

Vorschau des generierten Videos ansehen und Texte, Timing und Visuals auf dem Bildschirm anpassen. Versuchen Sie alternative Einstiege oder Angebote, um sich auf Tests vorzubereiten.

Schritt 4

Exportieren und auf verschiedenen Kanälen veröffentlichen

Laden Sie die endgültigen Videos in den richtigen Formaten für jede Plattform herunter. Hochladen in Werbemanager, Landingpages, Websites und E-Mail-Tools.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind AI-Marketingvideos?

KI-Marketingvideos sind Werbe- oder Lehrvideos, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt werden. Sie ermöglichen es Ihnen, aus einfachen Eingaben Skripte, Visualisierungen und Sprachaufnahmen zu generieren, sodass Kampagnen schneller starten. Dies verringert die Abhängigkeit von traditioneller Videoproduktion.

Brauche ich Erfahrung in der Videobearbeitung, um HeyGen zu nutzen?

Nein. HeyGen ist für Vermarkter konzipiert, nicht für Redakteure. Vorlagen und geführte Arbeitsabläufe kümmern sich um technische Details, sodass Sie sich auf Botschaft, Zielgruppe und Ergebnisse konzentrieren können, während Sie dennoch ein professionelles Ergebnis erzielen.

Kann ich meine eigenen Markenressourcen verwenden?

Ja. Sie können Logos, Schriftarten, Produktvideos und Markenbilder direkt in Projekte hochladen. Diese Assets erscheinen in Vorlagen, sodass jedes Video konsistent wirkt und mit Ihrer visuellen Identität übereinstimmt.

Für welche Kanäle kann ich Videos erstellen?

Sie können Videos für soziale Plattformen, Werbenetzwerke, Webseiten und E-Mail-Kampagnen erstellen. Unterschiedliche Seitenverhältnisse und Exportoptionen unterstützen Sie dabei, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn und mehr auf Basis desselben Grundkonzepts zu bedienen.

Wie schnell kann ich ein KI-Marketingvideo erstellen?

Einfache Videos können in nur wenigen Minuten erstellt werden, sobald Ihre Idee bereit ist. Komplexere Kampagnen mit vielen Varianten werden immer noch viel schneller umgesetzt als traditionelle Produktionen. Diese Geschwindigkeit ist ideal, um Tests durchzuführen und auf Leistungen zu reagieren.

Kann ich Videos für verschiedene Märkte lokalisieren?

Ja. Sie können Sprachen, Stimmen und Bildschirmtexte austauschen, während die visuellen Elemente konsistent bleiben. Lokalisierte Varianten helfen Ihnen, direkt mit regionalen Zielgruppen zu kommunizieren, ohne ganze Projekte neu erstellen zu müssen.

Ist die Qualität des exportierten Videos für bezahlte Werbung geeignet?

Ja. HeyGen exportiert hochwertige Dateien, die sowohl in bezahlten Kampagnen als auch in organischen Platzierungen gut funktionieren. Eine ordnungsgemäße Formatierung, Untertitelunterstützung und das richtige Tempo sorgen dafür, dass Videos auf jeder Plattform professionell aussehen.

Können Teams und Agenturen in HeyGen zusammenarbeiten?

Ja. Mehrere Teammitglieder können auf Projekte zugreifen, Feedback geben und Iterationen verwalten. Dies erleichtert es Marketing-, Kreativ- und Leistungsteams, sich abzustimmen.

Kann ich bestehende Inhalte für KI-Marketingvideos wiederverwenden?

Ja. Sie können mit Blogbeiträgen, Produktseiten oder bestehenden Skripten beginnen. Geschriebenen Inhalt in Video umzuwandeln, hilft dabei, die Lebensdauer vorhandener Assets zu verlängern und Zielgruppen zu erreichen, die Video bevorzugen.

Sind KI-Marketingvideos für Unternehmen jeder Größe geeignet?

Ja. Einzelkreative, kleine Unternehmen und große Konzerne können alle von KI-Marketingvideos profitieren. Die gleichen Werkzeuge, die globalen Teams helfen, die Videoproduktion zu skalieren, unterstützen auch kleinere Teams dabei, mit schnellerem und besserem Inhalt zu konkurrieren.

