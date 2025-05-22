Erstellen Sie AI-Werbevideoinhalte, die professionell aussehen und performen, ohne Kameras oder komplexe Bearbeitung. Verwandeln Sie Produktlinks, kurze Skripte und einfache Ideen in wenigen Minuten in markengerechte Werbevideos. HeyGen hilft Teams, kreativer zu starten, mehr Perspektiven zu testen und schneller als bei traditioneller Produktion voranzukommen.
Kündigen Sie neue Produkte und Funktionen mit kurzen Werbespots an, die den Wert deutlich zeigen. Verwenden Sie Überblendungen, schnelle Schnitte und Voiceover, um das Wichtigste hervorzuheben. Helfen Sie dem Publikum in Sekunden zu verstehen, warum es wichtig ist.
Erstellen Sie schnell beeindruckende Werbeaktionen für Feiertagsverkäufe, Blitzrabatte und zeitlich begrenzte Kampagnen mit unserem Videomaker. Aktualisieren Sie Text, Preise und Sprachaufnahmen, ohne Filmmaterial neu drehen zu müssen. Diese Flexibilität ist ideal für schnelllebige Werbeaktionen.
Steigern Sie die Anmeldungen für Webinare, Konferenzen und Live-Veranstaltungen mit gezielten Werbeclips. Kombinieren Sie Sprechervisuals, Tagesordnungen und soziale Beweise, um das Interesse zu erhöhen. Teilen Sie diese über soziale Medien, E-Mail und Webseiten mit minimalem Zusatzaufwand.
Erzählen Sie Ihre Markengeschichte mit Werbeaktionen, die Ihre Positionierung und Werte verstärken. Kombinieren Sie Lifestyle-Aufnahmen, Produktvisualisierungen und Erzählungen zu einem stimmigen Ganzen. Verwenden Sie Varianten, um verschiedene Segmente anzusprechen, während Sie die gleiche Kernidee beibehalten.
Erstellen Sie vertikale und quadratische Werbematerialien, die für Feeds und Stories optimiert sind. Gestalten Sie Inhalte, die in den ersten Sekunden fesseln und die Zuschauer weiterhin zuschauen lassen. Verwenden Sie Werbematerialien für mehrere Plattformen erneut, ohne manuelle Größenanpassung.
Erläutern Sie, was Ihr Produkt macht und warum es sich unterscheidet, indem Sie schnelle, klare Werbebotschaften verwenden. Nutzen Sie Bildschirmdarstellungen und einfache Sprache, um den Einstieg für neue Nutzer zu erleichtern. Diese Videos helfen dabei, dass Landing-Pages, App-Stores und Werbeanzeigen besser konvertieren.
Warum HeyGen der beste KI-Promo-Videogenerator ist
HeyGen wurde für Vermarkter und Kreative entwickelt, die schnell wirkungsvolle Werbevideos benötigen. Beginnen Sie mit einem Brief oder einer URL und bereiten Sie sich darauf vor, Konzepte zu bearbeiten, die bereits zu Ihrer Botschaft passen. Sie behalten die kreative Kontrolle, während KI sich um die visuellen Elemente, die Stimme und die Struktur kümmert.
Fügen Sie einen Produktlink oder eine kurze Idee ein und generieren Sie Videovorlagen, die bereits Szenen, Untertitel und Sprachaufnahmen enthalten. Anstatt jede Werbung von Grund auf neu zu erstellen, verfeinern Sie, was die KI erschafft. Dies ermöglicht es Ihnen, mit unserem KI-Werbevideogenerator in einem Bruchteil der Zeit vom Konzept zum Upload überzugehen.
Wenden Sie Ihr Markenkit an, damit Logos, Farben und Schriftarten in jeder Werbeaktion konsistent bleiben. Speichern Sie Layouts und Stile, die Ihnen gefallen, und verwenden Sie sie für zukünftige Kampagnen wieder. Das Ergebnis ist eine Bibliothek von Videos, die einheitlich wirken, auch wenn viele Personen beitragen.
Erstellen Sie mehrere Versionen desselben Werbespots mit unterschiedlichen Einleitungen, Visuals oder Handlungsaufforderungen. Exportieren Sie Assets für bezahlte und organische Kanäle und verfolgen Sie, was erfolgreich ist. Dies hilft Ihnen, die Werbeausgaben zu optimieren und gleichzeitig die Produktionskosten niedrig zu halten.
URL und Skript zur Erstellung eines Promo-Videos
Beginnen Sie auf einer Produktseite, einer Landingpage oder mit einem Skript und erstellen Sie automatisch ein strukturiertes Werbevideo mit unserem KI-Werbevideogenerator. HeyGen erkennt die Schlüsselvorteile und verwandelt sie in Szenen mit Text und Bildern. Sie können das Video verfeinern oder neu generieren, bis die Werbung Ihrer Vision entspricht.
Werbebereite Vorlagen und Layouts
Nutzen Sie Vorlagen, die speziell für Produktwerbung, Angebote und Ankündigungskampagnen entworfen wurden, um beeindruckende Videoinhalte zu erstellen. Die Layouts sind für Lesbarkeit, Timing und die Platzierung von Handlungsaufforderungen optimiert. Dies bietet Ihnen eine starke visuelle Basis für jede Werbeaktion.
KI-Avatare, Sprachausgaben und Untertitel
Fügen Sie mit KI-Avataren und natürlichen Sprachausgaben in vielen Sprachen menschliche Präsenz zu Ihren Videoproduktionsprojekten hinzu. Automatische Untertitel machen Videos auch ohne Ton verständlich. Sie können Tonfall und Darbietung anpassen, um sie an die Leistung oder den Markenstil anzupassen.
Export in mehreren Formaten für jeden Kanal
Exportieren Sie Werbeaktionen in vertikalen, quadratischen und horizontalen Formaten, die für jede Plattform optimiert sind. Halten Sie Sicherheitsbereiche ein und sorgen Sie für gut lesbaren Text über alle Platzierungen hinweg. Ein Projekt kann gleichzeitig Anzeigen, Beiträge im Feed, Stories und Website-Elemente antreiben.
Wie man den KI-Promo-Video-Generator verwendet
HeyGen fügt sich in bestehende Marketing-Workflows ein, sodass Teams Video hinzufügen können, ohne Kampagnen zu verlangsamen. Von der Idee bis zum Export bleiben Sie auf die Strategie konzentriert, während die Plattform die Ausführung übernimmt.
Fügen Sie eine URL ein, beschreiben Sie Ihre Werbeaktion oder fügen Sie ein kurzes Skript hinzu. Bestimmen Sie die Zielgruppe und das Hauptziel, damit die Ausrichtung des Videos mit Ihren Zielen übereinstimmt. Dies bildet die Grundlage für die erstellte Werbung.
Wählen Sie Vorlagen und Seitenverhältnisse, die zu Ihren Zielkanälen passen. Wählen Sie eine KI-Stimme oder einen Avatar, der zu Ihrem Markenton passt. Passen Sie den visuellen Stil an, um ihn auf Performance-Kreativität, Markenkampagnen oder beides abzustimmen.
Vorschau der erstellten Werbung und Anpassung von Einleitungen, Nutzenaussagen und Angeboten. Szenen hinzufügen oder entfernen, Zeitabläufe anpassen und Texte auf dem Bildschirm aktualisieren. Kleine Änderungen helfen Ihnen, mehrere Varianten für Tests vorzubereiten.
Laden Sie die endgültigen Videos in den richtigen Formaten herunter und laden Sie sie auf Werbeplattformen, soziale Kanäle oder Ihre Website hoch. Überwachen Sie die Leistung und kehren Sie zu HeyGen zurück, um schnell neue Varianten zu erstellen. Diese Schleife hilft Ihren Werbeaktionen, sich mit jeder Kampagne zu verbessern.
Ein KI-Promovideo ist ein Werbevideo, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Es nutzt KI, um aus einfachen Eingaben Visualisierungen, Sprachaufnahmen und Struktur zu generieren, sodass Kampagnen schneller starten und weniger Produktionsressourcen benötigen.
Nein. HeyGen ist so konzipiert, dass Vermarkter, Gründer und Content-Teams ohne traditionelle Bearbeitungsfähigkeiten Werbeaktionen erstellen können. Geführte Arbeitsabläufe, Vorlagen und einfache Steuerungen machen die Produktion zugänglich und effizient.
Ja. Sie können Produktclips, Markenbilder und Logos hochladen, um sie in Ihren Werbeaktionen zu verwenden. Diese Inhalte ergänzen die von KI generierten Visualisierungen, sodass Ihr Content einzigartig und authentisch wirkt.
Sie können exportierte Werbeaktionen auf sozialen Plattformen, Werbenetzwerken, Websites und in E-Mail-Kampagnen verwenden. Voreingestellte Seitenverhältnisse helfen Ihnen dabei, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube und mehr von einem einzigen Quellprojekt aus zu unterstützen.
Ja. Sie können Voiceovers und Untertitel in mehreren Sprachen für Ihre KI-generierten Werbevideos mit der Funktion Videoübersetzer erstellen. Dies erleichtert die Lokalisierung von Kampagnen für verschiedene Regionen, während Ihr Kernkreativ in Ihrem Werbe-KI-Videogenerator konsistent bleibt.
Ja. HeyGen exportiert hochwertige Dateien, die sich für bezahlte Platzierungen und organische Verbreitung Ihrer Video-Werbekampagnen eignen. Visuelle Klarheit, Timing und Untertitel sind für moderne Werbeplattformen und Feed-Umgebungen in Ihrem Video-Werbespot optimiert.
Ja. Teams können Projekte teilen, Vorlagen wiederverwenden und Versionen für ihre Videos über unsere Plattform koordinieren. Dies hilft Agenturen, internen Teams und Partnern, viele Werbeaktionen zu verwalten, ohne den Überblick über Marke oder Botschaft zu verlieren.
KI-gestützte Werbeabläufe können die Produktionszeit von Tagen auf Minuten für viele Kampagnen reduzieren, sodass Sie mühelos ein Werbevideo erstellen können. Anstatt jedes Video neu zu erstellen, bauen Sie auf bewährten Strukturen auf und erzeugen schnell neue Varianten.
Ja. Sie können Projekte wieder öffnen, Skripte, Angebote oder visuelle Inhalte anpassen und die aktualisierte Werbeaktion neu erstellen. Dies hilft Ihnen, dauerhafte Kampagnen aktuell zu halten und sie an die gegenwärtigen Preise, Botschaften oder visuellen Inhalte anzupassen.
