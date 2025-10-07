HeyGen logo

KI-Kursgenerator, der Inhalte in Kurse umwandelt

Beginnen Sie mit Texten, Folien, PDFs oder einer kurzen Zusammenfassung und erhalten Sie fertige Kursmodule ohne Kameraaufnahmen oder Schnitt. HeyGen verwandelt Ihr Ausgangsmaterial in erzählte Videolektionen, Quizze, Untertitel und verpackte Exporte, damit Teams und Ersteller schneller Schulungen bereitstellen können.

Schnelle Mitarbeiterintegration

Schnelle Mitarbeiterintegration

Traditionelle Einarbeitungen erfordern gefilmte Sitzungen, Live-Trainer und Terminplanung. HeyGen verwandelt Richtlinien, Präsentationsfolien und Aufzählungspunkte in konsistente, erzählte Einarbeitungsmodule mit Quizzen, damit neue Mitarbeiter schneller lernen können und die Personalabteilung wiederholbare Erfahrungen liefert.

Produktschulung für Kundenerfolg

Produktschulung für Kundenerfolg

Produktaktualisierungen und Funktionsschulungen erfordern regelmäßige Aktualisierungen. HeyGen erstellt kurze Demovideos, schrittweise Anleitungen und Bewertungschecks anhand von Versionshinweisen oder URLs, damit Kundenerfolgsteams Tutorials aktuell halten können, ohne Neuaufnahmen.

Compliance- und Zertifizierungsprogramme

Compliance- und Zertifizierungsprogramme

Compliance-Inhalte erfordern Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit. HeyGen erstellt untertitelte Lektionen, zeitgesteuerte Quizze und exportierbare Abschlussnachweise, die den formalen Schulungsanforderungen entsprechen und gleichzeitig Aktualisierungen und Audits durch KI-gestützte Lösungen vereinfachen.

Kurskataloge für Bildung und Ersteller skalieren

Kurskataloge für Bildung und Ersteller skalieren

Kursentwickler und Pädagogen können mit Hilfe von KI-Werkzeugen Lehrpläne oder Forschungsarbeiten in vollständige Online-Kursmodule mit Videos, Quizzen und herunterladbaren Materialien umwandeln. HeyGen verringert die Produktionszeit, sodass Ersteller mehr Kurse veröffentlichen und Einnahmequellen diversifizieren können.

Mikrolernen und Leistungsunterstützung

Mikrolernen und Leistungsunterstützung

Brauchen Sie kurzfristige Auffrischungen oder kurze Erklärungen? HeyGen’s KI-Videogenerator erstellt Mikrolern-Clips und Schnellreferenzanleitungen aus längeren Quelldokumenten, damit Lernende genau dann gezielte Hilfe erhalten, wenn sie sie benötigen.

Mehrsprachige Trainingsprogramme

Mehrsprachige Trainingsprogramme

Die Expansion in neue Regionen erfordert in der Regel das Neuaufnehmen von Inhalten. HeyGens Videoübersetzer erstellt Erzählungen und Untertitel in vielen Sprachen neu, wobei Timing und Tonfall beibehalten werden, sodass das Lernen für jedes Publikum muttersprachlich wirkt.


Warum Heygen der beste KI-Kursentwickler ist

HeyGen automatisiert die Kursproduktion von Anfang bis Ende durch intelligentes Erstellen von Skripten, KI-Videoerstellung und Lokalisierung, sodass Organisationen konsistente Schulungen im großen Maßstab erstellen können. Produzieren Sie von Dozenten geleitete Lektionen, Mikrolernen und Bewertungen mit weniger Aufwand und Kosten.

Schnellere Kursproduktion

Erstellen Sie in wenigen Minuten vollständige Kursentwürfe aus Dokumenten oder Links. HeyGen schreibt Skripte, komponiert Szenen und produziert erzählte Lektionsvideos, sodass Sie das Filmen, Bearbeiten und lange Produktionszyklen überspringen können, indem Sie die Fähigkeiten eines KI-Kursentwicklers nutzen.

Komplette Lernwerkzeugkette

HeyGen kombiniert Videolektionen mit Quizzen, Bewertungen und interaktiven Elementen, um das Lernerlebnis zu verbessern. Automatisch generierte Untertitel, Bewertungsschemata und Analysen machen das Veröffentlichen und Verfolgen des Lernfortschritts einfach.

Skalieren Sie mit Lokalisierung und Automatisierung

Erstellen Sie schnell viele Kursvarianten. Nutzen Sie Übersetzungs- und Videotranslator-Tools, um Erzählungen, Untertitel und Visualisierungen zu lokalisieren, sodass das Training globale Teams erreicht, ohne manuelle Überarbeitung, und verbessern Sie so das Online-Kurserlebnis.

Intelligente Erstellung und Generierung von Kursstrukturen

HeyGen analysiert hochgeladene Dokumente, Präsentationen oder einen Kursentwurf und erstellt eine strukturierte Kursübersicht mit Lernzielen und Modulabfolge. Die KI schlägt Lektionslängen, Segmentierung und Bewertungspunkte vor, sodass Lehrplanentwickler mit einem vollständigen Entwurf beginnen können, der leicht zu verfeinern ist.

Ein lächelnder Mann in einem Videobild, umgeben von Karten zum Hochladen einer PDF-Datei und eines Kursplans.

Text-zu-Video-Lektionen mit natürlicher Erzählstimme

Verwandeln Sie Skripte mit HeyGens AI-Video-Generator und Sprachmodellen in Studioqualität-Lernvideos. Das System erzeugt menschlich klingende Sprachausgaben, synchronisierte Untertitel und optionale Avatar-Präsentatoren mit präziser Lippen-Synchronisation, sodass Videos ohne Studiozeit poliert und professionell wirken.

Eine Software-Oberfläche mit einem Pop-up, das links den Text „Q3 Ergebnisübersicht“ anzeigt, und rechts eine Präsentationsfolie mit demselben Titel und einem Foto eines Mannes.

Interaktive Bewertungen und KI-basierte Benotung

Automatisch Quizze, Multiple-Choice-Fragen und offene Antwortmöglichkeiten aus Lehrinhalten generieren. HeyGen kann Bewertungsschemata erstellen und sofortige KI-unterstützte Bewertungen und Rückmeldungen liefern, sodass Lernende zeitnahe, konsistente Bewertungen erhalten, was es Lehrkräften ermöglicht, durch KI-Tools Stunden bei der manuellen Korrektur zu sparen.

Eine lächelnde Frau in futuristischer Kleidung hält ein Tablet, blickt nach oben, mit einer Einblendung "2025 AI Sentiment Report".

Markenkontrolle, Vorlagen und flexible Exportmöglichkeiten

Wenden Sie Marken-Kits an, um Logos, Schriftarten, Farben und Folienstile in Kursen durchzusetzen. Exportieren Sie Pakete als SCORM oder LTI, veröffentlichen Sie auf einem LMS oder teilen Sie sie über einen öffentlichen Link. Stapelverarbeitung und vorlagenbasierte Arbeitsabläufe erleichtern die Bereitstellung von Kursbibliotheken in Teams und auf Plattformen.

Dialogfeld mit Optionen zum Exportieren als SCORM 1.2, mit einem lächelnden Mann im Hintergrund.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Kurs-Builder verwendet

Erstellen Sie vollständige Kurse in vier vereinfachten Schritten, von den Ausgangsinhalten bis zu den lernbereiten Modulen.

Schritt 1

Laden Sie Ihren Inhalt hoch oder fügen Sie eine URL ein

Stellen Sie Präsentationsfolien, PDFs, Dokumente oder eine kurze Gliederung zur Verfügung. HeyGen analysiert das Material, extrahiert die Hauptpunkte und empfiehlt eine Kursstruktur mit Zielen.

Schritt 2

Wählen Sie Stil und Tempo

Wählen Sie die Länge der Lektion, einen Präsentationsstil, die Stimmfarbe und das Markenkit aus. Wählen Sie Vorlagen für Bewertungen und interaktive Elemente, sodass jedes Modul Ihren Standards entspricht.

Schritt 3

Vorschau anzeigen, bearbeiten und Interaktivität hinzufügen

Überprüfen Sie generierte Videolektionen, passen Sie Skripte an, ordnen Sie Szenen neu und fügen Sie Quizze oder Chat-Assistenten hinzu. Der Editor von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Inhalte ohne traditionelle Zeitleistenbearbeitung zu verfeinern.

Schritt 4

Veröffentlichen und Lernende verfolgen

Exportieren Sie als SCORM oder LTI, veröffentlichen Sie direkt in einem LMS oder teilen Sie Links. Verfolgen Sie Fortschritt, Abschluss und Bewertungsergebnisse mit integrierter Analytik, um Lernergebnisse zu messen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Kursgestalter und wie verwendet HeyGen diesen?

Ein KI-Kursgenerator automatisiert den Prozess, Quellmaterial in strukturierte Kurse umzuwandeln. HeyGen verarbeitet Dokumente, Folien oder Briefings und erstellt Gliederungen, Unterrichtsskripte, vertonte Videos, Quizze und Exportpakete, sodass Sie vollständige Schulungen produzieren können, ohne zu filmen oder komplexe Bearbeitungen vorzunehmen.

Wie realistisch und professionell sehen und klingen die generierten Videos?

HeyGen verwendet fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen als Teil des KI-Kursgenerators, die die Erstellung von Inhalten vereinfachen. und Bild-zu-Video-Pipelines sowie hochwertige Sprachmodelle werden genutzt, um polierte, sendefähige Lektionen mit von KI generierten Komponenten zu produzieren. Sie können zwischen verschiedenen Präsentationsstilen oder Avatar-Präsentatoren wählen und HeyGen wendet Lippen-Synchronisation, natürliches Timing und Audio-Mixing für ein professionelles Ergebnis an.

Welche Sprachen und Übersetzungen werden unterstützt?

HeyGen unterstützt umfangreiche mehrsprachige Arbeitsabläufe. Verwenden Sie den Videoübersetzer um Skripte zu konvertieren und Sprachaufnahmen sowie Untertitel in vielen Sprachen neu zu erstellen, sodass Kurse für lokale Zielgruppen muttersprachlich wirken, während Timing und Tonfall erhalten bleiben.

Kann ich die Skripte und Videos nach der Erstellung bearbeiten?

Ja, KI-gestützte Werkzeuge können die Erstellung von Kursen verbessern. Generierte Entwürfe sind vollständig bearbeitbar. Aktualisieren Sie Skripte, tauschen Sie Szenen, ändern Sie den Stimmton oder justieren Sie Quizfragen mit KI-Kurserstellungswerkzeugen für ein nahtloses Erlebnis. Die Regenerieren-Funktion von HeyGen wendet Änderungen über Varianten hinweg an, sodass Änderungen effizient skaliert werden können.

Wie hilft HeyGen dabei, die Marken- und Schulungsqualität zu erhalten?

Laden Sie Markenpakete hoch, einschließlich Logos, Schriftarten und Farbpaletten, um visuelle Standards durchzusetzen. HeyGen schlägt auch Lernziele, Bewertungskriterien und Best Practices für das Timing vor, damit die Kursqualität konsistent ist und den Prinzipien des instruktionalen Designs entspricht.

Welche Exportformate und Integrationen sind verfügbar?

Exportieren Sie als SCORM oder LTI für die LMS-Integration, laden Sie MP4-Lektionsvideos herunter oder teilen Sie sie über sichere Links. HeyGen unterstützt auch das Einbetten von Kursen, API-Zugriff für Automatisierung und Integrationen mit gängigen Werkzeugen, um das Veröffentlichen und Tracking zu optimieren.

Kann HeyGen Bewertungen erstellen und Lernerantworten benoten?

Ja. HeyGen erstellt Quizze und Bewertungen basierend auf Bewertungsschemata. Die Plattform bietet automatisierte KI-unterstützte Bewertung für objektive und offene Antwortmöglichkeiten und stellt Feedback-Vorlagen bereit, damit Lernende zeitnah Anleitung in Online-Kursen erhalten.

Ist mein Inhalt und die Daten meiner Lernenden sicher?

HeyGen verwendet Unternehmenssicherheit, verschlüsselten Speicher und Zugriffskontrollen, um Inhalte und Lernerdaten in KI-gesteuerten Umgebungen zu schützen. Administrationskontrollen und Prüfoptionen sind für Compliance- und Governance-Anforderungen verfügbar.

Was sind die besten Methoden, um Kurse mit HeyGen zu erstellen?

Beginnen Sie mit klaren Lernzielen, stellen Sie prägnantes Quellenmaterial bereit, wählen Sie angemessene Lektionslängen für die Aufmerksamkeit, fügen Sie formative Quizze hinzu und lokalisieren Sie Inhalte dort, wo Lernende sie benötigen, um Kurse effektiv zu erstellen. Erzeugen Sie mehrere Varianten, um das Engagement zu testen und iterieren Sie basierend auf Analysen.

Wer besitzt die Rechte an Kursen, die in HeyGen erstellt wurden?

Sie behalten das Eigentum an allen von Ihnen erstellten Kursinhalten. HeyGen stellt lizenzierte Vermögenswerte und generierte Ergebnisse für die kommerzielle Nutzung zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass alle von Ihnen hochgeladenen Materialien von Drittanbietern die entsprechenden Genehmigungen haben, bevor Sie sie veröffentlichen.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

