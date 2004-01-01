Erstellen Sie Compliance-Schulungsvideos, die regulatorische Anforderungen erfüllen
Verwandeln Sie verpflichtende Schulungen in nachverfolgbaren Videocontent mit SCORM-Export für Ihr LMS. Aktualisieren Sie Inhalte sofort, wenn sich Vorschriften ändern. Stellen Sie Ihre Trainings in über 175 Sprachen bereit. Führen Sie lückenlose Audit-Trails, die belegen, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter die erforderlichen Schulungen absolviert hat.
Die Content-Engpässe im Bereich Lernen & Entwicklung (L&D)
Die Herausforderung im Compliance-Training
Compliance-Schulungen sind gesetzlich vorgeschrieben, zeitkritisch und in großem Maßstab schwer zu verwalten. Hunderte von Mitarbeitenden verpassen Fristen, Vorschriften ändern sich schneller, als Schulungsmaterialien aktualisiert werden können, und Audits decken Lücken in den Abschlussnachweisen auf. Präsenzschulungen scheitern an unterschiedlichen Schichten und Standorten, rein englischsprachige Trainings lassen globale Teams zurück, und PowerPoint-Präsentationen weisen niedrige Abschlussquoten auf. Externe Trainer kosten jedes Jahr Tausende Euro, während manuelle Nachverfolgung viele Stunden bindet und das Risiko bei Audits, die Haftung und die Gefahr von Bußgeldern erhöht.
Die HeyGen-Lösung
HeyGen verwandelt Compliance-Anforderungen in professionelle Schulungsvideos mit integrierter SCORM-Verfolgung für prüfbereite Dokumentation. Laden Sie Ihre Inhalte hoch, wählen Sie einen professionellen KI-Avatar und erstellen Sie Videos, die mit Abschlussdaten, Zeitstempeln und Versionskontrolle direkt in Ihr LMS exportiert werden. Wenn sich Vorschriften ändern, aktualisieren Sie einfach das Skript und generieren Sie das Video in wenigen Minuten neu – die neue Version wird automatisch den Lernenden bereitgestellt. Benötigen Sie mehrsprachige Compliance-Schulungen? Übersetzen Sie Inhalte zu Belästigungsprävention, OSHA oder HIPAA in über 175 Sprachen mit natürlicher Stimmklonung und Lippensynchronisation und liefern Sie rechtssichere Schulungen mit einer einzigen, konsistenten Audit-Trail-Dokumentation.
Alles, was L&D-Teams für Schulungen in großem Maßstab brauchen
SCORM-Export & Prüfpfade
Exportieren Sie Compliance-Videos als SCORM‑1.2‑ oder 2004‑Pakete, die sich in jedes LMS integrieren lassen – Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors oder jede andere Lernplattform. Ihr LMS erfasst automatisch Abschlussstatus, aufgewendete Zeit, Testergebnisse und Abschlussdaten. Wenn Prüfer Nachweise anfordern, rufen Sie die Abschlussberichte direkt aus Ihrem System ab.
SCORM 1.2- und 2004-konform
Automatische Fortschrittsverfolgung
Protokollierte Prüfaufzeichnungen mit Zeitstempel
Dokumentation zur Versionsverwaltung
Sofortige regulatorische Updates
Vorschriften warten nicht auf Ihren Produktionsplan. Die OSHA aktualisiert eine Norm. Ein Gerichtsverfahren ändert die Anforderungen an Schulungen zu Belästigung. Bearbeiten Sie Ihr Schulungsskript mit den neuen Vorgaben und erzeugen Sie das Video in fünf Minuten neu. Laden Sie es in Ihr LMS hoch, und die alte Version wird automatisch ersetzt. Ihre Compliance-Schulungen bleiben korrekt, ohne wochenlange Produktionsverzögerungen.
Skriptänderungen werden in wenigen Minuten bereitgestellt
Kein erneutes Filmen erforderlich
Versionsverfolgung für Compliance
Alle Sprachen gleichzeitig aktualisieren
Mehrsprachige Compliance-Schulung
In vielen Rechtsordnungen ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Schulungen in Sprachen erfolgen, die die Mitarbeitenden verstehen. Aus einem einzigen Compliance-Video werden so unbegrenzt viele Sprachversionen. Übersetzen Sie OSHA-Schulungen ins Spanische für Ihren Standort in Texas, ins Portugiesische für brasilianische Mitarbeitende, ins Vietnamesische für Ihr Team in Kalifornien. Stimmklonen sorgt für eine natürliche Darbietung statt roboterhaftem Text-to-Speech. Jede Sprachversion enthält dabei dieselbe SCORM-Nachverfolgung.
Über 175 Sprachen verfügbar
Natürliche Stimmklonung pro Sprache
Lippensynchronisation passt zu den Mundbewegungen
SCORM-Tracking pro Sprachversion
Professionelle Compliance-Inhalte
Niemand arbeitet sich durch 40-seitige PowerPoint-Präsentationen zur Verhinderung von Belästigung. Videos werden dreimal häufiger vollständig angesehen als dokumentenbasierte Schulungen. Professionelle Avatar-Moderator:innen vermitteln die Pflichtinhalte in einem ansprechenden, gut konsumierbaren Format. Mitarbeitende verstehen die Anforderungen besser und behalten die Schulungsinhalte länger.
Professioneller Präsentationsauftritt
Höhere Abschlussrate als bei Dokumenten
Besseres Behalten von Wissen
Szenariobasierte Beispiele bei Bedarf
Vom Schulungsbedarf zum veröffentlichten Kurs in 3 Schritten
Laden Sie Ihre Compliance-Inhalte hoch
Beginnen Sie mit bereits vorhandenen Compliance-Unterlagen. Laden Sie PowerPoint-Präsentationen aus früheren Schulungen hoch, fügen Sie Texte aus Richtliniendokumenten ein oder nutzen Sie die Inhaltsübersicht Ihres externen Trainers. Für gängige Compliance-Themen können Sie auf bestehende Anforderungen zurückgreifen. OSHA-Standards sind öffentlich zugänglich. Die EEOC-Richtlinien zur Verhinderung von Belästigung sind dokumentiert. HIPAA-Anforderungen sind klar definiert.
Professionellen Moderator auswählen
Wählen Sie aus über 120 professionellen KI-Avataren, die sich für anspruchsvolle Compliance-Themen eignen. Geschäftlich-professionelle Präsentierende für Schulungen zu Belästigung. Sicherheitsorientierte Avatare für OSHA-Inhalte. Medizinisches Fachpersonal für HIPAA-Schulungen. Fügen Sie Ihr Firmenlogo und Ihr Branding hinzu. Integrieren Sie die erforderlichen rechtlichen Hinweise.
Mit SCORM-Tracking bereitstellen
Als SCORM-Paket exportieren. In Ihrem LMS zusammen mit anderen Pflichtschulungen hochladen. Abschlusskriterien festlegen. Den erforderlichen Mitarbeitergruppen zuweisen. Ihr LMS übernimmt Anmeldung, Nachverfolgung, Erinnerungen und Dokumentation. Wenn Prüfer einen Nachweis verlangen, Abschlussberichte generieren.
Compliance-Schulungen für jede gesetzliche Anforderung
OSHA-Sicherheitsunterweisung
Fertigung, Baugewerbe, Lagerhaltung und alle Branchen mit Anforderungen an die Arbeitssicherheit. Gefahrstoffkommunikation, Lockout-Tagout, Absturzsicherung, Arbeiten in engen Räumen, Gabelstaplerbetrieb, PSA-Anforderungen. Erstellen Sie OSHA-konforme Schulungen mit dokumentiertem Abschluss für Inspektionen.
Anwendungsfall: Ein Produktionsunternehmen mit drei Schichten erstellt ein OSHA-Schulungsvideo zur Lockout-Tagout-Sicherheitsprozedur. Es wird auf Englisch und Spanisch bereitgestellt. Alle Schichten absolvieren die Schulung nach ihrem eigenen Zeitplan. Ein OSHA-Inspektor fordert die Dokumentation an. Die Leitung generiert in weniger als zwei Minuten einen Abschlussbericht, der eine 100%ige Compliance nachweist.
Schulung zum Datenschutz und zur Datensicherheit nach HIPAA
Gesundheitsdienstleister, Arztpraxen, Krankenhäuser, Versicherungsunternehmen und alle anderen unter die Regelung fallenden Stellen, die mit geschützten Gesundheitsinformationen umgehen. HIPAA-Datenschutzregel, Sicherheitsregel, Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen, Patientenrechte. Erfüllung der jährlichen HIPAA-Schulungspflicht durch nachverfolgbare Videoinhalte.
Anwendungsfall: Eine medizinische Praxis mit mehreren Standorten erstellt eine Schulung zum Thema HIPAA-Datenschutz. Diese wird für alle klinischen und administrativen Mitarbeitenden in fünf Praxen ausgerollt. Das LMS verfolgt die Teilnahme und weist nach, dass alle Mitarbeitenden die jährlichen HIPAA-Anforderungen vor Ablauf der Frist erfüllt haben.
Schulung zur Verhinderung von Belästigung
In den meisten Bundesstaaten für alle Arbeitgeber vorgeschrieben. Themen: Sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Vergeltungsmaßnahmen, Schaffung eines respektvollen Arbeitsumfelds, Meldewege, Pflichten von Führungskräften. Länderspezifische Anforderungen werden durch anpassbare Inhalte erfüllt.
Anwendungsfall: Eine Einzelhandelskette mit 50 Filialen in Kalifornien und New York erstellt Schulungen zur Verhinderung von Belästigung, die die spezifischen Anforderungen beider Bundesstaaten erfüllen. Der Abschluss der Schulungen wird nachverfolgt, um nachzuweisen, dass alle Führungskräfte die vorgeschriebene zweistündige Schulung in Kalifornien absolviert haben.
Datenschutz und Cybersicherheits-Compliance
DSGVO-Anforderungen für europäische Geschäftsaktivitäten, Richtlinien zum Datenschutz, Sensibilisierung für Phishing, Passwortsicherheit, Meldung von Sicherheitsvorfällen. Technologieunternehmen, Finanzdienstleister, jede Organisation, die Kundendaten verarbeitet.
Anwendungsfall: Ein SaaS-Unternehmen erstellt eine DSGVO-Schulung für europäische Mitarbeitende. Beinhaltet Grundsätze des Datenschutzes, individuelle Rechte sowie Verfahren zur Meldung von Datenschutzverletzungen. Erfasst den Abschluss der Schulung zur Dokumentation der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
Compliance im Finanzdienstleistungssektor
Bekämpfung von Geldwäsche, Bank Secrecy Act, Know-Your-Customer-Prüfungen, SOX-Compliance, Wertpapierregulierung, Verhinderung von Insiderhandel. Banken, Kreditgenossenschaften, Investmentgesellschaften und Versicherungsunternehmen, die finanzaufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen.
Anwendungsfall: Eine regionale Bank erstellt AML-Schulungen für alle Kassierer und kundenorientierten Mitarbeitenden. Die Inhalte werden vierteljährlich mit neuen Fallbeispielen und regulatorischen Änderungen aktualisiert. SCORM-Tracking liefert Prüfungsnachweise für aufsichtsrechtliche Prüfungen.
Compliance-Schulung für neue Mitarbeitende
Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeitenden während des Onboardings die verpflichtenden Richtlinien absolvieren, indem Sie Onboarding-Videos für Mitarbeitende mit automatischer Compliance-Nachverfolgung nutzen.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Entspricht dies den OSHA-Schulungsanforderungen?
Ja. Die OSHA verlangt eine angemessene Schulung, Sprachverständnis und Dokumentation. Videotrainings mit SCORM-Tracking erfüllen diese Anforderungen. Viele Organisationen erweitern ihre Compliance-Schulungen außerdem durch fortlaufende interne Schulungsvideos, um Sicherheits- und Regulierungsbewusstsein zu stärken.
Ist Videotraining zur Prävention von Belästigung rechtlich zulässig?
Die meisten gesetzlichen Vorschriften zu Schulungen gegen Belästigung verlangen interaktive Inhalte, schreiben jedoch keine Präsenzschulungen vor. Videotrainings mit Beispielszenarien und Wissensabfragen erfüllen die Anforderungen an Interaktivität. Kalifornien, New York, Connecticut, Delaware, Illinois und Maine akzeptieren alle videobasierte Schulungen zu Belästigung.
Wie funktioniert das SCORM-Tracking für Compliance-Dokumentation?
SCORM sendet Abschlussdaten an Ihr LMS, einschließlich wer es abgeschlossen hat, wann, aufgewendeter Zeit, Bewertungsergebnissen und welcher Version. Ihr LMS speichert diese Daten dauerhaft und erstellt so die Prüfspur, die nachweist, dass die erforderliche Schulung stattgefunden hat.
Können Sie die Videos aktualisieren, wenn sich Vorschriften ändern?
Bundes- und Landesgesetze verlangen häufig Schulungen in Sprachen, die die Mitarbeitenden verstehen. Erstellen Sie Ihr Compliance-Video auf Englisch, übersetzen Sie es ins Spanische, Vietnamesische, Mandarinoder in jede andere Sprache, die Ihre Belegschaft spricht. Jede Sprachversion verfügt über ein eigenes SCORM-Tracking.
Was ist mit Mitarbeitenden, die kein Englisch sprechen?
Bundes- und Landesgesetze verlangen häufig Schulungen in Sprachen, die die Mitarbeitenden verstehen. Erstellen Sie Ihr Compliance-Video auf Englisch und übersetzen Sie es ins Spanische, Vietnamesische, Mandarin oder in jede andere Sprache, die Ihre Belegschaft spricht. Jede Sprachversion verfügt über ein eigenes SCORM-Tracking.
Wie lang sollten Schulungsvideos zur Compliance sein?
Das hängt von den gesetzlichen Vorgaben ab. In Kalifornien sind zwei Stunden Schulung zu Belästigung für Führungskräfte vorgeschrieben. In den meisten Bundesstaaten reicht eine Stunde Schulung für Mitarbeitende aus. Für die allgemeine Compliance sollten einzelne Module unter 20 Minuten bleiben. Längere Inhalte sollten in Kapitel aufgeteilt werden.
Mit welchen LMS-Plattformen funktioniert das?
Jedes LMS, das SCORM 1.2 oder 2004 unterstützt – also praktisch alle. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard und Hunderte weitere.
Wie weisen Sie Prüfern Ihre Schulungen nach?
Ihr LMS speichert alle Abschlussdaten. Wenn Prüfer einen Nachweis anfordern, erstellen Sie Abschlussberichte aus Ihrem LMS. Diese zeigen die Namen der Mitarbeitenden, Abschlussdaten, aufgewendete Zeit, Bewertungsergebnisse und welche Version der Schulung abgeschlossen wurde.
