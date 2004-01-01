OSHA-Sicherheitsunterweisung Fertigung, Baugewerbe, Lagerhaltung und alle Branchen mit Anforderungen an die Arbeitssicherheit. Gefahrstoffkommunikation, Lockout-Tagout, Absturzsicherung, Arbeiten in engen Räumen, Gabelstaplerbetrieb, PSA-Anforderungen. Erstellen Sie OSHA-konforme Schulungen mit dokumentiertem Abschluss für Inspektionen. Anwendungsfall: Ein Produktionsunternehmen mit drei Schichten erstellt ein OSHA-Schulungsvideo zur Lockout-Tagout-Sicherheitsprozedur. Es wird auf Englisch und Spanisch bereitgestellt. Alle Schichten absolvieren die Schulung nach ihrem eigenen Zeitplan. Ein OSHA-Inspektor fordert die Dokumentation an. Die Leitung generiert in weniger als zwei Minuten einen Abschlussbericht, der eine 100%ige Compliance nachweist.

Schulung zum Datenschutz und zur Datensicherheit nach HIPAA Gesundheitsdienstleister, Arztpraxen, Krankenhäuser, Versicherungsunternehmen und alle anderen unter die Regelung fallenden Stellen, die mit geschützten Gesundheitsinformationen umgehen. HIPAA-Datenschutzregel, Sicherheitsregel, Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen, Patientenrechte. Erfüllung der jährlichen HIPAA-Schulungspflicht durch nachverfolgbare Videoinhalte. Anwendungsfall: Eine medizinische Praxis mit mehreren Standorten erstellt eine Schulung zum Thema HIPAA-Datenschutz. Diese wird für alle klinischen und administrativen Mitarbeitenden in fünf Praxen ausgerollt. Das LMS verfolgt die Teilnahme und weist nach, dass alle Mitarbeitenden die jährlichen HIPAA-Anforderungen vor Ablauf der Frist erfüllt haben.

Schulung zur Verhinderung von Belästigung In den meisten Bundesstaaten für alle Arbeitgeber vorgeschrieben. Themen: Sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Vergeltungsmaßnahmen, Schaffung eines respektvollen Arbeitsumfelds, Meldewege, Pflichten von Führungskräften. Länderspezifische Anforderungen werden durch anpassbare Inhalte erfüllt. Anwendungsfall: Eine Einzelhandelskette mit 50 Filialen in Kalifornien und New York erstellt Schulungen zur Verhinderung von Belästigung, die die spezifischen Anforderungen beider Bundesstaaten erfüllen. Der Abschluss der Schulungen wird nachverfolgt, um nachzuweisen, dass alle Führungskräfte die vorgeschriebene zweistündige Schulung in Kalifornien absolviert haben.

Datenschutz und Cybersicherheits-Compliance DSGVO-Anforderungen für europäische Geschäftsaktivitäten, Richtlinien zum Datenschutz, Sensibilisierung für Phishing, Passwortsicherheit, Meldung von Sicherheitsvorfällen. Technologieunternehmen, Finanzdienstleister, jede Organisation, die Kundendaten verarbeitet. Anwendungsfall: Ein SaaS-Unternehmen erstellt eine DSGVO-Schulung für europäische Mitarbeitende. Beinhaltet Grundsätze des Datenschutzes, individuelle Rechte sowie Verfahren zur Meldung von Datenschutzverletzungen. Erfasst den Abschluss der Schulung zur Dokumentation der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Compliance im Finanzdienstleistungssektor Bekämpfung von Geldwäsche, Bank Secrecy Act, Know-Your-Customer-Prüfungen, SOX-Compliance, Wertpapierregulierung, Verhinderung von Insiderhandel. Banken, Kreditgenossenschaften, Investmentgesellschaften und Versicherungsunternehmen, die finanzaufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen. Anwendungsfall: Eine regionale Bank erstellt AML-Schulungen für alle Kassierer und kundenorientierten Mitarbeitenden. Die Inhalte werden vierteljährlich mit neuen Fallbeispielen und regulatorischen Änderungen aktualisiert. SCORM-Tracking liefert Prüfungsnachweise für aufsichtsrechtliche Prüfungen.