Veröffentlicht am 15. August 2024

Korrekturlesen von Aktualisierungen, Kostenloser Sofort-Avatar und Neues Dashboard

In der heutigen schnelllebigen Welt des digitalen Storytellings ist es für Unternehmen und Kreative unerlässlich, immer einen Schritt voraus zu sein. Bei HeyGen entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um die innovativsten Werkzeuge anzubieten, die Ihre Videoproduktion verbessern. Diesen Monat freuen wir uns, einige aufregende kostenlose Avatar-Updates anzukündigen, die darauf ausgelegt sind, Ihren kreativen Prozess reibungsloser, schneller und unterhaltsamer als je zuvor zu gestalten!

Von zahlreichen Nutzern vertraut

Über 85.000 Kunden

Produktaktualisierungen die Sie lieben werden

Video-Avatare

Lerne deinen digitalen Zwilling kennen—kostenlos für alle Benutzer.

Lerne deinen digitalen Zwilling kennen—kostenlos für alle Nutzer. Mit den kostenlosen Avatar-Updates von HeyGen kannst du in wenigen Minuten eine lebensechte Version von dir selbst erstellen. Das ist perfekt für Tutorials, Präsentationen und vieles mehr, ganz ohne Kamera. Ab diesem August bekommt jeder Nutzer der kostenlosen Stufe einen personalisierten kostenlosen KI-Video-Generierungs-Avatar, um ihre Videos zum Leben zu erwecken. Deine digitale Präsenz aufzubauen, war noch nie so einfach. Beginne noch heute mit der Erkundung der HeyGen-Plattform für erstaunliche Optionen.

Vergleich der HeyGen-Preispläne mit Hervorhebung des kostenlosen Plans mit 1 individuellen Video-AvatarVergleich der HeyGen-Preispläne mit Hervorhebung des kostenlosen Plans mit 1 individuellen Video-Avatar

Verbesserung der Benutzererfahrung

Neues HeyGen-Dashboard

Neues HeyGen Dashboard Unser neu gestaltetes Dashboard macht die Videoproduktion schneller und einfacher. Der „Video erstellen“-Button ist prominent platziert und die aktualisierte Ansicht „Projekte“ vereinfacht das Verwalten von Entwürfen und fertigen Videos. Weniger Unordnung bedeutet mehr Kreativität.

HeyGen-Dashboard-Redesign-Demo mit Hervorhebung des Buttons zum Erstellen von Videos und personalisierten ErstellungsoptionenHeyGen-Dashboard-Redesign-Demo mit Hervorhebung des Buttons zum Erstellen von Videos und personalisierten Erstellungsoptionen

Avatar-Video

Einfaches Hinzufügen von Folien durch Hochladen von PPT- und PDF-Dateien

Fügen Sie einfach Folien hinzu, indem Sie PPT- und PDF-Dateien hochladen. Laden Sie PowerPoint- oder PDF-Dateien direkt in HeyGen hoch, und Ihr Avatar wird die Präsentation mit personalisierter Erzählung leiten. Es ist eine schnelle, polierte Methode, um Einsichten, Pitches oder Updates zu teilen – keine Kamera oder Bearbeitung erforderlich.

Demo zum Hochladen von PPT und PDF, die die Erstellung von Avatar-Präsentationen mit personalisierter Erzählung zeigt.Demo zum Hochladen von PPT und PDF, die die Erstellung von Avatar-Präsentationen mit personalisierter Erzählung zeigt.

KI-Übersetzer

Korrekturlese-Updates für Videotranslation im Studio

Aktualisierungen des Korrekturlese-Studios für Videotranslationen Einfaches Bearbeiten mehrsprachiger Skripte, Nachverfolgen von Sprechern und klare Kommunikation Ihrer Botschaft. Laden Sie SRT-Untertitel hoch und verwenden Sie CSV-Listen, um wichtige Übersetzungsbegriffe nahtlos zu verwalten.

Korrekturlese-Studio-Benutzeroberfläche zeigt zweisprachiges Videoskript-Bearbeitung und Lippen-Synchronisation-Timeline-VorschauKorrekturlese-Studio-Benutzeroberfläche zeigt zweisprachiges Videoskript-Bearbeitung und Lippen-Synchronisation-Timeline-Vorschau

Diese könnten Sie verpasst haben

Avatar-Aussehen, Avatare erstellen, Text übersetzen und mehr

Beschreibung: Verwandeln Sie das Video-Storytelling mit den neuesten Werkzeugen von HeyGen, um Videos mühelos zu erstellen, zu übersetzen und zu personalisieren.

altalt

FAQ zu Korrekturlese-Aktualisierungen

Um deinen ersten Video-Avatar zu erstellen, logge dich bei HeyGen ein, gehe zum Bereich Avatare und wähle "Avatar erstellen". Weitere Details findest du im HeyGen Help Center. Beginne noch heute mit der Erkundung der HeyGen platform, um zu sehen, was du erschaffen kannst.

HeyGen bietet Avatar IV, Foto-Avatar, KI-generierte Avatare und Video-Avatare als Anpassungsmethoden an. Nutzen Sie diese flexiblen Methoden, um Ihre kreativen Ideen mit der HeyGen-Plattform zum Leben zu erwecken.

Ja, HeyGen-Avatare können Präsentationen mit personalisierter Erzählung anhand hochgeladener PPT- oder PDF-Dateien leiten. Es ist eine erstaunliche Funktion, die man auf der HeyGen-Plattform ausprobieren und Ihre Präsentationen nahtlos verbessern kann.

Die Avatare von HeyGen sind hyperrealistisch und ermöglichen es Ihnen, einen lebensechten digitalen Zwilling zu erstellen, der Videos genauso wie Sie erzählen kann. Erleben Sie diese Einzigartigkeit, indem Sie die HeyGen-Plattform erkunden.

Zusätzliche Ressourcen sind auf der Website von HeyGen und auf deren Seite mit Gemeinschaftsressourcen verfügbar. Registrieren Sie sich auf der HeyGen-Plattform um Zugang zu diesen Ressourcen zu erhalten und Ihren Prozess zur Erstellung von Avataren zu verbessern.

