Lerne deinen digitalen Zwilling kennen—kostenlos für alle Nutzer. Mit den kostenlosen Avatar-Updates von HeyGen kannst du in wenigen Minuten eine lebensechte Version von dir selbst erstellen. Das ist perfekt für Tutorials, Präsentationen und vieles mehr, ganz ohne Kamera. Ab diesem August bekommt jeder Nutzer der kostenlosen Stufe einen personalisierten kostenlosen KI-Video-Generierungs-Avatar, um ihre Videos zum Leben zu erwecken. Deine digitale Präsenz aufzubauen, war noch nie so einfach. Beginne noch heute mit der Erkundung der HeyGen-Plattform für erstaunliche Optionen.