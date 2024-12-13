Veröffentlicht am 15. August 2024
Korrekturlesen von Aktualisierungen, Kostenloser Sofort-Avatar und Neues Dashboard
In der heutigen schnelllebigen Welt des digitalen Storytellings ist es für Unternehmen und Kreative unerlässlich, immer einen Schritt voraus zu sein. Bei HeyGen entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um die innovativsten Werkzeuge anzubieten, die Ihre Videoproduktion verbessern. Diesen Monat freuen wir uns, einige aufregende kostenlose Avatar-Updates anzukündigen, die darauf ausgelegt sind, Ihren kreativen Prozess reibungsloser, schneller und unterhaltsamer als je zuvor zu gestalten!
Von zahlreichen Nutzern vertraut
Über 85.000 Kunden
Produktaktualisierungen die Sie lieben werden
Video-Avatare
Lerne deinen digitalen Zwilling kennen—kostenlos für alle Benutzer.
Lerne deinen digitalen Zwilling kennen—kostenlos für alle Nutzer. Mit den kostenlosen Avatar-Updates von HeyGen kannst du in wenigen Minuten eine lebensechte Version von dir selbst erstellen. Das ist perfekt für Tutorials, Präsentationen und vieles mehr, ganz ohne Kamera. Ab diesem August bekommt jeder Nutzer der kostenlosen Stufe einen personalisierten kostenlosen KI-Video-Generierungs-Avatar, um ihre Videos zum Leben zu erwecken. Deine digitale Präsenz aufzubauen, war noch nie so einfach. Beginne noch heute mit der Erkundung der HeyGen-Plattform für erstaunliche Optionen.
Verbesserung der Benutzererfahrung
Neues HeyGen-Dashboard
Neues HeyGen Dashboard Unser neu gestaltetes Dashboard macht die Videoproduktion schneller und einfacher. Der „Video erstellen“-Button ist prominent platziert und die aktualisierte Ansicht „Projekte“ vereinfacht das Verwalten von Entwürfen und fertigen Videos. Weniger Unordnung bedeutet mehr Kreativität.
Avatar-Video
Einfaches Hinzufügen von Folien durch Hochladen von PPT- und PDF-Dateien
Fügen Sie einfach Folien hinzu, indem Sie PPT- und PDF-Dateien hochladen. Laden Sie PowerPoint- oder PDF-Dateien direkt in HeyGen hoch, und Ihr Avatar wird die Präsentation mit personalisierter Erzählung leiten. Es ist eine schnelle, polierte Methode, um Einsichten, Pitches oder Updates zu teilen – keine Kamera oder Bearbeitung erforderlich.
KI-Übersetzer
Korrekturlese-Updates für Videotranslation im Studio
Aktualisierungen des Korrekturlese-Studios für Videotranslationen Einfaches Bearbeiten mehrsprachiger Skripte, Nachverfolgen von Sprechern und klare Kommunikation Ihrer Botschaft. Laden Sie SRT-Untertitel hoch und verwenden Sie CSV-Listen, um wichtige Übersetzungsbegriffe nahtlos zu verwalten.
Entdecken Sie die neuesten Updates von HeyGen, Meilensteine der Gemeinschaft und einen Ausblick darauf, was 2025 kommt.
Entdecken Sie die neuesten Updates von HeyGen, Meilensteine der Gemeinschaft und einen Ausblick darauf, was 2025 kommt.
Avatar-Aufforderungen, KI-Bildschirmaufzeichnung und API-Suite
Beschreibung: Erstelle Videos von dir selbst, indem du nur Textaufforderungen verwendest. HeyGen macht die Videoproduktion 10 Mal schneller und kostengünstiger als herkömmliche Methoden.
FAQ zu Korrekturlese-Aktualisierungen
Um deinen ersten Video-Avatar zu erstellen, logge dich bei HeyGen ein, gehe zum Bereich Avatare und wähle "Avatar erstellen". Weitere Details findest du im HeyGen Help Center. Beginne noch heute mit der Erkundung der HeyGen platform, um zu sehen, was du erschaffen kannst.
HeyGen bietet Avatar IV, Foto-Avatar, KI-generierte Avatare und Video-Avatare als Anpassungsmethoden an. Nutzen Sie diese flexiblen Methoden, um Ihre kreativen Ideen mit der HeyGen-Plattform zum Leben zu erwecken.
Ja, HeyGen-Avatare können Präsentationen mit personalisierter Erzählung anhand hochgeladener PPT- oder PDF-Dateien leiten. Es ist eine erstaunliche Funktion, die man auf der HeyGen-Plattform ausprobieren und Ihre Präsentationen nahtlos verbessern kann.
Die Avatare von HeyGen sind hyperrealistisch und ermöglichen es Ihnen, einen lebensechten digitalen Zwilling zu erstellen, der Videos genauso wie Sie erzählen kann. Erleben Sie diese Einzigartigkeit, indem Sie die HeyGen-Plattform erkunden.
Zusätzliche Ressourcen sind auf der Website von HeyGen und auf deren Seite mit Gemeinschaftsressourcen verfügbar. Registrieren Sie sich auf der HeyGen-Plattform um Zugang zu diesen Ressourcen zu erhalten und Ihren Prozess zur Erstellung von Avataren zu verbessern.