Veröffentlicht am 15. September 2024
Emotionen in Avatare und Stimmen bringen
Bei HeyGen sind wir stets bestrebt, die Grenzen der KI-Videoerstellung zu erweitern. Diesen Monat freuen wir uns, einige bahnbrechende Aktualisierungen anzukündigen. Unsere emotionalen KI-Avatare sind jetzt realistischer als je zuvor, mit verbesserten Sprach- und Übersetzungsfunktionen. Wir machen es einfacher, ansprechende KI-generierte Videos zu erstellen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen, unter Verwendung unserer fortschrittlichen emotionalen KI-Technologien.
Produktaktualisierungen die Sie lieben werden
Video-Avatare
Avatar 3.0
Unser Avatar 3.0 bietet die bisher lebensechtesten emotionalen KI-Avatare. Diese Avatare verfügen über Ausdrücke und Bewegungen, die perfekt zum Ton Ihres Skripts passen. Verabschieden Sie sich von steifen Schleifen und unbeholfenen Pausen. Unsere Avatare können natürlich reagieren und Ihre Botschaft mit echter emotionaler Tiefe übermitteln, was die Erstellung Ihres KI-Videos verbessert.
Avatar-Aussehen
Avatare in neuen Kameraperspektiven und Garderoben
Erleben Sie unsere öffentlichen Avatare mit neuen Kameraperspektiven und Garderobenoptionen. Diese Funktion ist ideal, um dynamischere, personalisierte Videos zu erstellen. Wählen Sie Seitenansichten für mehr Abwechslung und wählen Sie Outfits, die mit Ihrem Publikum oder Ihrer Marke in Resonanz stehen.
KI-Stimme
Benutzerdefinierte Stimmen mit automatisch generierten Emotionen
Heben Sie Ihre Videos mit einer benutzerdefinierten KI-Stimmklonfunktion auf. Lassen Sie KI Emotionen wie freundlich, ernst oder Rundfunk-Stil Töne für Ihre Skripte generieren. Sie können Ihre eigenen Töne gestalten, um Ihrer Botschaft zu entsprechen. Ihre Stimme ist jetzt voller Ausdruck, was Ihren KI-Sprachübertrag wirklich einladend macht.
KI-Übersetzer
Dynamische Dauer
Übersetzte Skripte können manchmal mit dem ursprünglichen Timing kollidieren. Unsere Funktion 'Dynamische Dauer' passt jedoch Ihr Video automatisch an, um eine flüssigere, natürlichere Wiedergabe in jeder Sprache zu ermöglichen. Erleben Sie nahtlose KI-Videoerstellung ohne unangenehme Pausen oder überstürzte Zeilen – nur saubere, selbstbewusste Videoübersetzungen, die mit Ihnen wachsen.
APP-Partner
Hubspot x HeyGen
Treffen Sie uns am Stand #64 bei HubSpot INBOUND
Wir gehen eine Partnerschaft mit HubSpot bei INBOUND ein, vom 18. bis 20. September. HeyGens Mitbegründer und CEO, Joshua Xu, wird sich auf der Hauptbühne mit HubSpots Kipp Bodnar (CMO) und Kieran Flanagan (SVP, Marketing) zusammenschließen, um über Die Zukunft von KI-Video und Content-Generierung zu diskutieren, wobei der Fokus auf emotionalen KI-Avataren liegt.
APP-Partner
HubSpot Blog-zu-KI-Video
Verwandeln Sie Ihren Blog mit Leichtigkeit in ein Video. Unsere HubSpot-Integration ermöglicht es Ihnen, HeyGen Avatar-Videos direkt aus Ihren Blogbeiträgen zu erstellen. Verknüpfen Sie einfach Ihr kostenloses HubSpot-Konto und beginnen Sie nahtlos mit der Erstellung von KI-Videos mit KI-Videoerstellung aus Textbeschreibungen. Haben Sie unseren frischen neuen Look auf heygen.com bemerkt? Lesen Sie mehr über das Redesign in unserem Blog. Für weitere Einblicke in die Welt der KI-Videoerstellung, vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn und Twitter und behalten Sie Ihr Postfach im Auge.
