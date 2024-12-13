Veröffentlicht am 15. September 2024

Emotionen in Avatare und Stimmen bringen

Bei HeyGen sind wir stets bestrebt, die Grenzen der KI-Videoerstellung zu erweitern. Diesen Monat freuen wir uns, einige bahnbrechende Aktualisierungen anzukündigen. Unsere emotionalen KI-Avatare sind jetzt realistischer als je zuvor, mit verbesserten Sprach- und Übersetzungsfunktionen. Wir machen es einfacher, ansprechende KI-generierte Videos zu erstellen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen, unter Verwendung unserer fortschrittlichen emotionalen KI-Technologien.

Video-Avatare

Avatar 3.0

Unser Avatar 3.0 bietet die bisher lebensechtesten emotionalen KI-Avatare. Diese Avatare verfügen über Ausdrücke und Bewegungen, die perfekt zum Ton Ihres Skripts passen. Verabschieden Sie sich von steifen Schleifen und unbeholfenen Pausen. Unsere Avatare können natürlich reagieren und Ihre Botschaft mit echter emotionaler Tiefe übermitteln, was die Erstellung Ihres KI-Videos verbessert.

video thumbnail

Avatar-Aussehen

Avatare in neuen Kameraperspektiven und Garderoben

Erleben Sie unsere öffentlichen Avatare mit neuen Kameraperspektiven und Garderobenoptionen. Diese Funktion ist ideal, um dynamischere, personalisierte Videos zu erstellen. Wählen Sie Seitenansichten für mehr Abwechslung und wählen Sie Outfits, die mit Ihrem Publikum oder Ihrer Marke in Resonanz stehen.

Tuba-Avatar-Variationen mit verschiedenen Kameraperspektiven und Business- oder FreizeitoutfitsTuba-Avatar-Variationen mit verschiedenen Kameraperspektiven und Business- oder Freizeitoutfits

KI-Stimme

Benutzerdefinierte Stimmen mit automatisch generierten Emotionen

Heben Sie Ihre Videos mit einer benutzerdefinierten KI-Stimmklonfunktion auf. Lassen Sie KI Emotionen wie freundlich, ernst oder Rundfunk-Stil Töne für Ihre Skripte generieren. Sie können Ihre eigenen Töne gestalten, um Ihrer Botschaft zu entsprechen. Ihre Stimme ist jetzt voller Ausdruck, was Ihren KI-Sprachübertrag wirklich einladend macht.

Benutzeroberfläche zur Erstellung eigener Stimmen und Emotionseditor mit Optionen zum Hochladen von Stimmen und Benennen von EmotionenBenutzeroberfläche zur Erstellung eigener Stimmen und Emotionseditor mit Optionen zum Hochladen von Stimmen und Benennen von Emotionen

KI-Übersetzer

Dynamische Dauer

Übersetzte Skripte können manchmal mit dem ursprünglichen Timing kollidieren. Unsere Funktion 'Dynamische Dauer' passt jedoch Ihr Video automatisch an, um eine flüssigere, natürlichere Wiedergabe in jeder Sprache zu ermöglichen. Erleben Sie nahtlose KI-Videoerstellung ohne unangenehme Pausen oder überstürzte Zeilen – nur saubere, selbstbewusste Videoübersetzungen, die mit Ihnen wachsen.

Einstellung für dynamische Videolängenübersetzung mit aktivierter Tooltip-Erklärung in der HeyGen-BenutzeroberflächeEinstellung für dynamische Videolängenübersetzung mit aktivierter Tooltip-Erklärung in der HeyGen-Benutzeroberfläche

APP-Partner

Hubspot x HeyGen

Treffen Sie uns am Stand #64 bei HubSpot INBOUND

Wir gehen eine Partnerschaft mit HubSpot bei INBOUND ein, vom 18. bis 20. September. HeyGens Mitbegründer und CEO, Joshua Xu, wird sich auf der Hauptbühne mit HubSpots Kipp Bodnar (CMO) und Kieran Flanagan (SVP, Marketing) zusammenschließen, um über Die Zukunft von KI-Video und Content-Generierung zu diskutieren, wobei der Fokus auf emotionalen KI-Avataren liegt.

ein Poster für die Zukunft der KI-Video- und Inhaltsproduktionein Poster für die Zukunft der KI-Video- und Inhaltsproduktion

APP-Partner

HubSpot Blog-zu-KI-Video

Verwandeln Sie Ihren Blog mit Leichtigkeit in ein Video. Unsere HubSpot-Integration ermöglicht es Ihnen, HeyGen Avatar-Videos direkt aus Ihren Blogbeiträgen zu erstellen. Verknüpfen Sie einfach Ihr kostenloses HubSpot-Konto und beginnen Sie nahtlos mit der Erstellung von KI-Videos mit KI-Videoerstellung aus Textbeschreibungen. Haben Sie unseren frischen neuen Look auf heygen.com bemerkt? Lesen Sie mehr über das Redesign in unserem Blog. Für weitere Einblicke in die Welt der KI-Videoerstellung, vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn und Twitter und behalten Sie Ihr Postfach im Auge.

ein lila Hintergrund mit den Worten „Verwandle deinen Blogbeitrag in ein Video“.ein lila Hintergrund mit den Worten „Verwandle deinen Blogbeitrag in ein Video“.

FAQ zu Avataren und Stimmen

Avatar 3.0 bietet die bisher lebensechtesten Avatare mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen, die zum Ton des Skripts passen.

HeyGen ermöglicht das Hinzufügen von benutzerdefinierten Stimmen mit automatisch generierten Emotionen wie freundlich oder ernst für einen ausdrucksstarken Vortrag, unter Verwendung von AI-Stimmklonung.

Ja, HeyGen bietet Avatare mit neuen Kameraperspektiven und Garderobenoptionen für dynamischere, personalisierte Videos an.

Dynamic Duration passt die Videolaufzeit automatisch an, um bei der Übersetzung von Skripten eine natürliche Wiedergabe zu gewährleisten.

HeyGen integriert sich mit HubSpot, um Blogbeiträge durch die Verbindung Ihres HubSpot-Kontos in Videos umzuwandeln und ermöglicht so eine nahtlose KI-Videoerstellung aus Textbeschreibungen.

