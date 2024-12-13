Verwandeln Sie Ihren Blog mit Leichtigkeit in ein Video. Unsere HubSpot-Integration ermöglicht es Ihnen, HeyGen Avatar-Videos direkt aus Ihren Blogbeiträgen zu erstellen. Verknüpfen Sie einfach Ihr kostenloses HubSpot-Konto und beginnen Sie nahtlos mit der Erstellung von KI-Videos mit KI-Videoerstellung aus Textbeschreibungen. Haben Sie unseren frischen neuen Look auf heygen.com bemerkt? Lesen Sie mehr über das Redesign in unserem Blog. Für weitere Einblicke in die Welt der KI-Videoerstellung, vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn und Twitter und behalten Sie Ihr Postfach im Auge.