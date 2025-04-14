أداة إنشاء فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي لمقاطع تجذب الانتباه أثناء التمرير

أداة إنشاء فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي من HeyGen تحوّل النص المكتوب إلى فيديوهات عالية الجودة جاهزة للنشر، دون الحاجة إلى تصوير أو خبرة في مونتاج الفيديو. أنشئ Reels وTikTok وShorts ومنشورات LinkedIn من مكان واحد.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
١٤٧٬٨٥٦٬٨٨٧فيديوهات تم إنشاؤها
١٢٢٬٩٩٥٬٨٣٨أفاتار تم إنشاؤها
٢٠٬٤٥٧٬١٤١فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
أيقونة سيارة بيضاء بأسلوب فني على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا أداة HeyGen لإنشاء فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي

مقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي من نص واحد

اكتب فكرة قصيرة بطول تعليق أو الصق نصًا كاملًا، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بإنشاء المشاهد والسرد والإيقاع بناءً عليها. يمكنك إنشاء فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي في دقائق بدلًا من قضاء أمسية كاملة على خط الزمن، وتبقى كل مشهد قابلًا للتعديل كنص.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

مقاسات أصلية لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي

أنشئ المقطع نفسه بصيغة 9:16 لـ TikTok وReels، و1:1 للخلاصات، و16:9 لـ YouTube. غيّر حجم الفيديو ليتناسب مع أي منصة تواصل اجتماعي من دون قص يدوي، بحيث يبقى الشخص في المنتصف وتظل الترجمة النصية واضحة على كل شاشة هاتف.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

ترجمة تلقائية للنصوص لعرض الفيديو بدون صوت

Most social media users watch with the sound off, so the built-in subtitle generator adds accurate, styled captions to every video clip automatically. Captioned posts hold attention longer and earn more video views from viewers who scroll past with the sound muted.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

مقدّم ثابت دون الحاجة إلى كاميرا

سجّل مقطعًا واحدًا مدته 15 ثانية، وستنشئ HeyGen توأمًا رقميًا واقعيًا يقدّم كل منشوراتك بصوتك وأسلوبك. أنشئ يوميًا فيديوهات احترافية المظهر من دون إعداد الإضاءة، أو إعادة التسجيل، أو الظهور أمام الكاميرا في الأيام التي لا ترغب في ذلك.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

من النص إلى الفيديو مع وكيل الفيديو

قدّم إلى مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي موضوعًا أو رابطًا أو موجزًا، وسيقوم Video Agent بكتابة النص، واختيار مشاهد فيديو متحركة ولقطات B-roll بالذكاء الاصطناعي بدلًا من لقطات الفيديو الجاهزة التقليدية، ثم تصيير منشور مكتمل. راجع المخطط الإبداعي قبل بدء التصيير، ثم أنشئ عدة مقاطع فيديو دفعة واحدة في جلسة واحدة.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات استخدام أداة إنشاء فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي

مقطع Instagram Reel يتم إنشاؤه من نص افتتاحي مكتوب إلى مشاهد عمودية باستخدام قوالب فيديو قابلة للتخصيص.

مقاطع Reels وقصص إنستغرام

تتحرك دورات الترند أسرع من جداول التصوير. اكتب الجملة الافتتاحية، ودع مولّد الريلز ينشئ مشاهد عمودية من قوالب فيديو قابلة للتخصيص، واصنع مقاطع فيديو جذابة في نفس اليوم الذي يظهر فيه الترند.

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صف من مقاطع TikTok عمودية قصيرة تحتوي على لقطات جذب للانتباه، وعناوين نصية، وانتقالات سريعة، مجدولة على مدار أسبوع كامل، من دون الحاجة إلى كاميرا.

مقاطع TikTok دون تصوير يومي

لإرضاء خوارزمية TikTok تحتاج إلى النشر عدة مرات في الأسبوع. حوّل نقاط الحديث إلى مقاطع عمودية قصيرة تتضمن خطافات جذابة، وعناوين نصية، ولقطات سريعة، وأنشئ الفيديوهات وفق جدول منتظم من دون الحاجة إلى فتح تطبيق الكاميرا على الإطلاق.

مقالة مدونة طويلة على جانب واحد تتحول إلى عدة مقاطع YouTube Shorts بإيقاع سريع وعناوين بارزة على الجانب الآخر.

مقاطع YouTube Shorts من أفكار الفيديوهات الطويلة

Long scripts hide dozens of short hooks. Repurpose blog posts, podcasts, or webinar notes into youtube shorts with tight pacing and bold captions, and turn one video project into a week of channel activity.

استكشف الأداة
فيديو على LinkedIn يقدّمه متحدث، مع عرض اسم المتحدث ومسمّاه الوظيفي في شريط سفلي فوق خلفية مهنية في صفحة الخلاصة.

LinkedIn Videos That Build Authority

المنشورات المكتوبة تتشابه على الشبكات المهنية. قدّم وجهة نظرك في فيديو يقدّمه متحدث يظهر فيه اسمك ومسمّاك الوظيفي على الشاشة، وامنح العملاء المحتملين وجهاً يتذكرونه قبل أول مكالمة.

One promo script generating a Facebook video, an Instagram promo, and a LinkedIn cut lined up as launch-day ad variants.

Video Ads and Promo Posts

Launch announcements used to wait on production crews. Script the offer, generate versions of your social media ads for every channel, and create a Facebook video, an Instagram promo, and a LinkedIn cut from one script on launch day.

منشور جاهز لوسائل التواصل الاجتماعي مُكرَّر إلى عدة لغات مختلفة مع مزامنة لحركة الشفاه، مع أعلام تشير إلى أكثر من 175 لغة.

One Post, 175+ Language Versions

محررات القوالب تقتصر عادةً على لغة واحدة. تقوم HeyGen بترجمة محتوى الفيديو الجاهز لوسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه واستنساخ صوتك، بحيث يصل نفس المحتوى الاجتماعي إلى كل سوق تبيع فيه.

Explore Tool
Blurred white document icon with a play button on a light blue background.How it works

كيف يعمل صانع فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي

أنشئ فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أربع خطوات، بدءًا من قوالب مجانية أو من نص جديد تمامًا. يتمكن معظم المستخدمين من إنشاء الفيديوهات ونشرها خلال خمس عشرة دقيقة.

ابدأ الإنشاء →
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الخطوة 1: اختر القالب المناسب لك

تصفّح قوالب فيديو وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اختر المقاس المناسب لمنصّة التواصل الاجتماعي التي تستخدمها.

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الخطوة 2: الصق النص

صف الفيديو الذي تريد إنشاؤه، أو الصق الجملة الافتتاحية ونقاط الحديث لديك ودَع الذكاء الاصطناعي يصيغ الباقي.

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الخطوة 3: صمّم الفيديو الخاص بك

أضف الترجمة النصية والموسيقى وألوان العلامة التجارية والمقدّم. المحرر سهل الاستخدام: عدّل الفيديو عن طريق تعديل النص.

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الخطوة 4: التصدير والنشر

حمّل الفيديو بصيغة MP4 بدقة تصل إلى 4K، أو غيّر مقاس الفيديو نفسه أولًا ليتناسب مع كل القنوات الأخرى.

الأسئلة الشائعة حول صانع فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي

ما هو صانع فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

صانع فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي هو أداة لإنشاء الفيديو تحوّل النص إلى فيديو جاهز للنشر على منصات التواصل. تكتب النص، فيقوم صانع الفيديو عبر الإنترنت ببناء المشاهد والتعليق الصوتي والترجمة النصية، ثم تصدّر مقاطع جاهزة للمنصات مثل Reels وShorts وLinkedIn، بالإضافة إلى فيديوهات الشرح والفيديوهات التعليمية، وكل ذلك دون الحاجة لتعلّم أدوات مونتاج الفيديو.

هل ستبدو مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي عامة أكثر من اللازم في حساباتي؟

ليس إذا كانت تحمل هويتك. تقدم HeyGen Avatar V نموذجاً ينشئ توأمك الرقمي من مقطع مدته 15 ثانية ويحافظ على ثبات ملامح وجهك وصوتك وأسلوب إلقائك في كل منشور. تصنّفه G2 على أنه الأكثر واقعية في السوق، لتتمكن من نشر مقاطع فيديو فعّالة على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها أنت تماماً.

كيف أحوّل نصًا واحدًا إلى مقاطع فيديو لـ TikTok وReels وShorts؟

أنشئ الفيديو مرة واحدة، ثم غيّر أبعاده داخل المحرر. تقوم HeyGen بإعادة تأطير المقطع نفسه إلى 9:16 و1:1 و16:9 مع إعادة تموضع الترجمات وتطبيق تنسيق فيديو وسائل التواصل الاجتماعي المناسب لكل منصة، بحيث تتحول كتابة نص واحد إلى منشورات أصلية على كل مكان تنشر فيه.

هل يوجد صانع فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مجاناً وبدون علامة مائية؟

تتضمن خطة صانع فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي المجانية من HeyGen ثلاث عمليات تصدير فيديو مجانية شهريًا مع علامة مائية، وهي كافية لاختبار الجودة على منشورات حقيقية. تتضمن الخطة المجانية المحرر الكامل، لذا فهي تعمل أيضًا كمحرر فيديو مجاني أثناء التقييم. تزيل الخطط المدفوعة العلامة المائية، وهي القيد الذي يشير إليه صناع المحتوى في كل نقاش عبر المجتمعات الإلكترونية، وتصدّر ملفات MP4 نظيفة بدقة HD أو 4K.

ما هي أبعاد الفيديو وطوله الأنسب لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي؟

استخدم نسبة 9:16 العمودية لمقاطع TikTok وReels وShorts. تعمل النسبة المربعة 1:1 جيدًا لمقاطع الفيديو في خلاصات Facebook وLinkedIn. اجعل مقاطع الفيديو قصيرة، أقل من 60 ثانية، مع وضع الجملة الجاذبة في أول ثلاث ثوانٍ، لأن هذا تقريبًا هو الوقت المتاح قبل أن يتجاوز المشاهد الفيديو بالتمرير. يصدّر HeyGen كل النسب من مشروع واحد، بحيث تنشئ محتوى الفيديو مرة واحدة وتنشره في كل مكان.

كيف يمكنني إنشاء مقاطع فيديو جذابة لوسائل التواصل الاجتماعي باستمرار من دون تصوير؟

أنشئ مقاطع الفيديو على دفعات. اكتب خمس نصوص في جلسة واحدة، وأنشئ مقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام نفس المقدم الرقمي وقالب الفيديو المعتمد لعلامتك التجارية، وجدول تصديرها عبر قنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يعتمد أي شيء على التصوير، مما يتيح لك إعداد تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستقل عن أيام التصوير بالكاميرا.

ما هو أفضل صانع فيديو لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي؟

للفرق التي تنشر يوميًا دون تصوير، HeyGen هو الحل. محرر الفيديو المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي لا يزال يحتاج إلى لقطات قمت بتصويرها، وكذلك العديد من أدوات الفيديو المبنية على مقاطع فيديو جاهزة تبدو كأنها مخزون جاهز. HeyGen ينشئ الفيديو نفسه انطلاقًا من النص، ويقدّمه عبر توأم رقمي واقعي، ويقوم بترجمته وتوطينه إلى أكثر من 175 لغة، ومع ذلك يمكنك الاستمرار في تعديل الفيديو مشهدًا بمشهد دون الحاجة إلى برنامج مونتاج فيديو.

هل يمكن للفيديو بالذكاء الاصطناعي مواكبة جدول نشر حقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي؟

نعم، وبحجم إنتاج لا تصل إليه معظم الفرق يدويًا. وكالة Vision Creative Labs استخدمت HeyGen كمنشئ فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت عملاءها من إنتاج فيديو أو اثنين في السنة إلى 50-60 فيديو مميزًا في اليوم، مما ملأ القنوات التي كانت سابقًا شبه خالية. اطّلع على قصة Vision Creative Labs لمعرفة سير العمل الذي يعتمدونه بالضبط.

كم تبلغ تكلفة HeyGen لمنشئي محتوى وسائل التواصل الاجتماعي؟

تبدأ الخطط مجاناً لتتمكن من اختبار جودة المخرجات قبل الدفع. تبدأ خطط المبدعين المدفوعة من 24$ شهرياً وتزيل العلامة المائية، وهي أقل تكلفة من توظيف صانع فيديو محترف لساعة واحدة، وتشمل كل الصيغ وكل شبكات التواصل الاجتماعي التي تنشر عليها.

هل يمكنني نشر نفس الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعدة لغات؟

نعم. مرّر أي منشور منتهٍ عبر مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي ليُنتج نسخًا محلية بأكثر من 175 لغة مع مزامنة مطابقة لحركة الشفاه واستخدام صوتك المستنسخ، بحيث تتمكّن الحسابات العالمية من نشر محتوى فيديو أصلي لوسائل التواصل الاجتماعي انطلاقًا من فيديو رئيسي واحد بدلًا من إعادة التصوير.

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