سجّل مقطعًا واحدًا مدته 15 ثانية، وستنشئ HeyGen توأمًا رقميًا واقعيًا يقدّم كل منشوراتك بصوتك وأسلوبك. أنشئ يوميًا فيديوهات احترافية المظهر من دون إعداد الإضاءة، أو إعادة التسجيل، أو الظهور أمام الكاميرا في الأيام التي لا ترغب في ذلك.