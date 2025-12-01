أنشئ مقاطع YouTube Shorts لافتة للانتباه في دقائق باستخدام مولّد YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. من كتابة النص إلى فيديو عمودي جاهز للنشر، يقوم الذكاء الاصطناعي لدينا بكتابة الجمل الجاذبة، وإنشاء العناصر البصرية، ومزامنة الصوت، وإضافة الترجمات حتى يتمكن صناع المحتوى والعلامات التجارية من توسيع إنتاج المحتوى القصير من دون كاميرات أو عمليات مونتاج طويلة.
Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.
Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.
Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.
لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء مقاطع YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي
تجمع HeyGen بين إنشاء فيديوهات احترافية بالذكاء الاصطناعي وسير عمل مصمم خصيصاً لمحتوى Shorts، بحيث يمكنك ابتكار الأفكار وتكرارها ونشرها بسرعة أكبر. أنشئ مقاطع Shorts محسّنة لجذب الانتباه مع قصّات متوافقة مع الإيقاع، وقوالب جاهزة لكل منصة، وتوطين تلقائي — جميعها مصممة لزيادة عدد المشاهدات ونمو الجمهور.
أنشئ النصوص والمشاهد وShorts جاهزة خلال دقائق. HeyGen تتولى العمل الشاق آلياً حتى تتمكن من النشر باستمرار والحفاظ على زخم الخوارزميات.
كل مخرجات الفيديو تعتمد تصميمًا يراعي الأجهزة المحمولة أولًا، وقراءة مريحة للنصوص، وإيقاعًا مضبوطًا لاكتشاف مقاطع YouTube Shorts وزيادة الاحتفاظ بالمشاهدين. صدّر ملفات جاهزة للمنصات مع اقتراحات للبيانات الوصفية.
أنشئ نسخًا لغوية مختلفة، وأجرِ اختبارات A/B لعناوين المقاطع، أو أنشئ دفعات من عشرات المقاطع من فيديو طويل واحد. تدعم HeyGen سير العمل بالجملة وأتمتة API للمبدعين والفرق.
منشئ النص والخطّاف لمقاطع Shorts
ابدأ بموضوع أو الصق فقرة، وHeyGen تنشئ لك نصًا قصيرًا جاهزًا للانتشار مع مقدمة قوية، وعبارة تحفيزية لاتخاذ إجراء، وعلامات للمشاهد. يقود النص العناصر البصرية، والعناوين، والتوقيت لزيادة الاحتفاظ بالمشاهدين في الثواني الأولى.
ترجمة تلقائية للنصوص مع تخصيص نمط الترجمة
تعتمد المقاطع القصيرة على تشغيل يعتمد على النص أولًا، مما يجعلها مثالية لـ TikTok وغيرها من المنصات. يقوم HeyGen بإنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائيًا، وتطبيق خط واضح وحركات جذابة، ويمنحك تحكمًا فوريًا في الأسلوب والحجم والموضع على شاشات الهواتف لمشاريع الفيديو القصيرة الخاصة بك.
مرئيات توليدية واختيار لقطات b-roll
من الرسومات المتحركة إلى المشاهد المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، يقدّم HeyGen عناصر بصرية تتوافق مع نصك. يمكنك استبدالها بلقطاتك الخاصة أو ترك المولّد يختار لقطات b-roll مرخّصة تناسب النبرة والإيقاع.
الإعدادات المسبقة للمنصة وتحسين التصدير
صدّر مقاطع MP4 عمودية محسّنة لـ YouTube Shorts، مع نسب أبعاد صحيحة، ومعدل بت مناسب، وترجمات، وعناوين وأوصاف مقترحة لتحسين قابلية الاكتشاف.
كيفية استخدام مولّد مقاطع YouTube القصيرة بالذكاء الاصطناعي
أنشئ مقاطع YouTube Shorts جذابة بصريًا خلال دقائق باتباع الخطوات البسيطة التالية.
اكتب موضوعاً، أو الصق نصاً، أو حمّل فيديو طويلاً. يقوم HeyGen بإنشاء مقترحات للمقاطع الافتتاحية وتقسيم المشاهد تلقائياً.
اختر مستوى الطاقة، ونمط الترجمة النصية، والصوت لفيديوهاتك القصيرة بالذكاء الاصطناعي. أضف موسيقى أو دع HeyGen يقترح صوتًا متوافقًا مع النص والصيغة التي اخترتها.
حرّر الترجمة النصية، واستبدل العناصر البصرية، أو غيّر الجملة الافتتاحية باستخدام موجّهات لغوية طبيعية داخل مولّد الفيديو. أعد إنشاء مشهد واحد أو المقطع القصير بالكامل خلال ثوانٍ.
حمّل ملفات MP4 عمودية محسّنة لـ YouTube Shorts، مع عناوين وأوصاف وعلامات مقترحة لمحتوى الفيديو القصير الخاص بك. استخدم التصدير الدفعي أو واجهة API للنشر على نطاق واسع.
مولّد فيديوهات YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي هو أداة تحوّل النصوص القصيرة أو الأفكار أو الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات Shorts عمودية جاهزة، باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة النص، والمونتاج، ومزامنة الصوت، وإضافة الترجمات. تنتج HeyGen فيديوهات مهيأة للهواتف المحمولة ومصممة للأداء على صفحة YouTube Shorts، بحيث يتمكن صناع المحتوى من النشر بوتيرة أعلى دون الحاجة إلى تحرير معقّد.
تركّز HeyGen على أول 3 ثوانٍ، ووضوح العناوين، والتحرير المتوافق مع الإيقاع. يقوم النظام بإنشاء بدايات جذابة، ويُنسّق العناصر البصرية مع الإشارات الصوتية، ويطبّق تنسيقات تعتمد على العناوين أولًا، بحيث تكون مقاطع Shorts مُحسّنة للتشغيل التلقائي والمشاهدة من دون صوت.
نعم، لننشئ مقاطع فيديو قصيرة. HeyGen يكتشف تلقائياً اللحظات البارزة في المقاطع الطويلة ويُنشئ عدة Shorts مع تسميات توضيحية وقصّات محسّنة. سير العمل هذا لإعادة توظيف المحتوى مثالي للبودكاست والبثوث المباشرة والمحاضرات.
بالتأكيد. HeyGen ينشئ تلقائياً ترجمات نصية دقيقة، ويمكنه ترجمة النصوص والترجمات إلى العديد من اللغات باستخدام تقنية فيديوهات القصيرة المتقدّمة بالذكاء الاصطناعي.مترجم الفيديوالميزة. يتم الحفاظ على دبلجة الصوت المحلية وتوقيت الترجمات النصية لضمان تقديم طبيعي.
لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء العناصر المرئية واختيار المقاطع الصوتية المرخّصة تلقائياً. يمكنك أيضاً رفع المقاطع الصوتية ومواد الفيديو الخاصة بك للحصول على مظهر وصوت أكثر تخصيصاً.
يتم إنشاء معظم المقاطع القصيرة خلال دقائق. تؤثر درجة التعقيد والطول وحجم الدفعة على إجمالي وقت المعالجة. يمكن جدولة مهام الدُفعات ومعالجتها عبر API لتلبية احتياجات الأحجام الكبيرة.
نعم. HeyGen ينشئ عدة نسخ لكل موجز بحيث يمكنك اختبار العناوين الجاذبة والعناصر البصرية وعبارات الحث على الإجراء. استخدم مجموعات التصدير لإجراء التجارب وتوسيع نطاق الإصدارات الأفضل أداءً بسرعة.
صدّر ملفات MP4 عمودية محسّنة لـ YouTube Shorts، بالإضافة إلى نسخ مربعة وأفقية عند الحاجة. كما يوفّر HeyGen ملفات SRT وتوصيات للبيانات الوصفية للنشر.
نعم. يمكنك رفع عينة من صوتك لاستنساخ صوتك، أو استخدام الأفاتارات والمبدعين من المكتبة. تتضمن الأفاتارات مزامنة دقيقة لحركة الشفاه وحضورًا ثابتًا على الشاشة عبر عدة مقاطع Shorts.
أنت تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع الأصول التي تنشئها. HeyGen لا تدّعي أي حقوق في محتواك. تأكد من أن أي مواد تابعة لجهات خارجية تقوم بإدراجها مرخّصة بشكل صحيح.
تلتزم HeyGen بممارسات الأمان القياسية في القطاع، مع تخزين مشفّر وضوابط صارمة للوصول. تتضمن خطط المؤسسات حوكمة لمساحات العمل، وأذونات مبنية على الأدوار، وخيارات للتخزين الخاص.
