أخيرًا، أفاتار بالذكاء الاصطناعي لا يمكن تمييزه عنك
اتساق الشخصية هو ما يميّز الأفاتار المفيد عن مجرد خدعة عابرة. يوفّر Avatar V هذا الاتساق في كل زاوية، وكل تعبير، وكل فيديو تقوم بإنشائه.
- حاصل على الترتيب رقم 1 كأكثر الأفاتارات واقعية على G2
- تم التحقق من اتساق الشخصية عبر جميع المشاهد
- تسجيل واحد، إطلالات لا حصر لها
الجيل التالي من ذاتك الرقمية
Avatar V هو نموذج الأفاتار بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً من HeyGen. بدأت الأفاتارات السابقة بصورة ثابتة مع تحريك للوجه فقط. ثم جاء التدريب المعتمد على الفيديو، الذي التقط بشكل أفضل طريقة حركتك وصوتك. يأخذ Avatar V هذا إلى مستوى أبعد: فهو يفصل هويتك عن مظهرك، ويتعلم بدقة طريقة حركتك وإيماءاتك وتعبيرك عن نفسك، بحيث يمكن تطبيق هذه الحركة على أي نسخة منك.
هذا يعني أنك تسجّل مرة واحدة فقط، مهما كان ما ترتديه وأينما كنت. بعد ذلك يمكنك إنشاء نسخة رقمية من نفسك في أي بيئة، وأي زي، وأي مظهر يمكنك تخيّله. الأفاتار الذي يظهر في فيديوهاتك ليس مجرد شيء يشبهك؛ بل يتحرك مثلك، ويبدو صوته كصوتك، ويحافظ على هويتك بدقة في كل فيديو تنشئه.
لم تعد بحاجة إلى استوديو احترافي أو فريق تصوير أو ساعات من اللقطات. تسجيل مدته 15 ثانية عبر كاميرا الويب يتيح لك إنتاج فيديو بمستوى احترافي وعلى أي نطاق.
العنصر الوحيد الذي يغيّر كل شيء
اتساق الشخصية هو القدرة الجوهرية في Avatar V. فهذا يعني أن توأمك الرقمي يبدو ويتحدث ويتصرف مثلك تمامًا، ليس في مقطع واحد فقط، بل في كل مشهد، وكل خلفية، وكل فيديو تقوم بإنشائه على الإطلاق.
اتساق الشخصية
Avatar V يحافظ على هوية واحدة متماسكة في كل فيديو تنشئه. نفس الوجه، نفس التعبيرات الدقيقة، نفس الحضور سواء في مقطع مدته 30 ثانية أو وحدة تدريبية مدتها 10 دقائق. بلا انحراف، بلا تشوهات، بلا شعور بالنفور أو عدم الألفة.
زوايا متعددة
لقطات واسعة، وإطارات متوسطة، ولقطات قريبة، جميعها متسقة ومن تسجيل واحد فقط. زوايا تصوير تجعل أفاتارًا واحدًا مناسبًا لكل صيغة عرض.
مشاهد ديناميكية
حركة سلسة للجزء العلوي من الجسم، وإيماءات تفاعلية، وحركة متسقة عبر تغيّر المشاهد. الفرق بين أفاتار يقدّم العرض وآخر يؤدّي بالفعل.
مزامنة شفاه أكثر دقة
دقة على مستوى الفونيم في كل لغة مدعومة. ما تسمعه وما تراه يكونان في توافق تام بأي سرعة، عبر أكثر من 175 لغة ولهجة.
دقة تعابير الوجه
حركة حواجب طبيعية، وتواصل بصري حقيقي، وتعبيرات دقيقة تُسجَّل كأنها واقعية. مدرَّب على أكثر من 10 مليون نقطة بيانات، فالتفاصيل هي ما يميز بين الفيديو المقنع وغير الطبيعي.
حول نموذج الأفاتار
Avatar V يقدم تحولًا جوهريًا في طريقة تعامل نماذج إنشاء الأفاتار مع الهوية. فبينما تعتمد الأنظمة السابقة على إطار مرجعي واحد فقط، يعمل Avatar V ضمن نافذة سياق فيديو كاملة، مما يمكّن النموذج من التركيز انتقائيًا على أكثر اللحظات إفادة في تسجيلك.
تستخلص آلية الانتباه الانتقائي أبرز الإشارات الدالّة على الهوية عبر الإطارات، بما في ذلك هندسة الشفاه، وبنية محيط الوجه، وأنماط انتقال التعابير، مع كبح الإطارات التي تؤدي فيها وضعية الجسد أو الإضاءة أو الحجب إلى تقليل جودة الإشارة بشكل طبيعي. والنتيجة تمثيل لهوية أكثر ثراءً ومرتبطاً زمنياً يستمر عبر سياق التوليد الكامل.
تعمل هذه التجميعية المستهدفة عبر الإطارات على حل مشكلة انحراف الهوية، أي التباعد التدريجي بين الهوية المرجعية والمخرجات المولَّدة الذي يحد من ثبات الشخصية في الأنظمة المعتمدة على إطار واحد فقط. يحافظ Avatar V على تمثيل هوية ثابت عبر المشاهد وزوايا الكاميرا ومدد الفيديو الطويلة دون الحاجة إلى ضبط إضافي أو إدخال مرجعي جديد.
ثلاث مراحل للتدريب
يتعلّم النموذج أولاً نسخ ملامح الوجه بدقة داخل المشهد نفسه، مما يوفّر أساساً قوياً للحفاظ على الهوية قبل إدخال أي تعقيد بين المشاهد المختلفة.
يتم بعد ذلك تدريب النموذج على ردم الفجوة بين المجالات بين فيديو مرجعي ومشهد مستهدف بخلفية وإضاءة وتوزيع وضعيات مختلفة، مما يتيح تكيّفاً قوياً عبر المشاهد المختلفة.
في المرحلة النهائية، يعمل التعلم التعزيزي الموجّه بالمهمة مع إشارات مكافأة متمحورة حول الإنسان على تعظيم تشابه الهوية، مما يضمن أن يكون الأفاتار المُنشأ أقرب ما يكون إلى الشخص الحقيقي.
خطوة نوعية إلى الأمام
Avatar IV كان ينتج مخرجات يمكن تمييزها. Avatar V ينتج مخرجات لا يمكن تمييزها عن الأصل. يكمن الاختلاف في بنية مرجعية جديدة تعتمد على الفيديو الكامل الخاص بك بدلاً من إطار واحد فقط، مما يتيح استخراج بيانات هوية أكثر ثراءً ويقضي على الانحراف بين المشاهد.
من كاميرا الويب إلى توأم رقمي في أربع خطوات
لا استوديو. لا فريق تصوير. لا إعدادات معقدة. فقط أنت وكاميرا الويب.
سجّل 15 ثانية لنفسك
افتح كاميرا الويب في جهاز الكمبيوتر المحمول وسجّل مقطعًا قصيرًا لنفسك وأنت تتحدث بشكل طبيعي. لا تحتاج إلى إضاءة خاصة أو معدات إضافية.
Avatar V يدرب توأمك الرقمي
يعالج النموذج الفيديو الخاص بك كنافذة سياقية كاملة، فيتعرّف على مظهرك وتعابير وجهك وإيماءاتك وأنماط حركتك.
اختر المشهد
اختر أي خلفية تريدها: استوديو احترافي، مكتب يحمل هوية علامتك التجارية، موقع خارجي، أو إعداد مخصص. هويتك ترافقك أينما كنت.
أنشئ وشارك
أدخل النص الذي تريده وأنشئ فيديو بأي طول تحتاجه. تظل الجودة ثابتة ولا يتغير الأفاتار الخاص بك طوال مدة الفيديو.
كل حالة استخدام تحتاج إليك، على نطاق واسع
بدءًا من فيديو تعريفي واحد للموظفين الجدد وصولًا إلى مكتبة كاملة من المحتوى المترجم محليًا، يتولى Avatar V إدارة هذا الحجم بكفاءة.
التدريب والإعداد للانضمام
أنشئ مكتبة تدريب متكاملة مرة واحدة. حدّث الوحدات الفردية دون إعادة التسجيل. يحصل فريقك في كل مرة على إرشادات متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية.
تمكين المبيعات
سجّل فيديو مخصّصاً للتواصل مع العملاء المحتملين مرة واحدة، ثم خصّصه على نطاق واسع. يحافظ Avatar V على حضورك ومصداقيتك في كل عملية تواصل.
التعريب
أنشئ فيديو باللغة الإنجليزية، وسيقدّمه Avatar V بأكثر من 175 لغة مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه، بحيث يصل رسالتك بالطريقة نفسها في كل مكان.
الريادة الفكرية
انشر محتوى باستمرار من دون عناء التسجيل المتكرر. أفكارك، ووجهك، ومصداقيتك، تُقدَّم بالوتيرة التي يتوقعها جمهورك.
اتصالات المؤسسين والتنفيذيين
ابقَ حاضرًا في مؤسستك دون أن تعيش في غرفة تسجيل. أرسل التحديثات الداخلية، وإعلانات المنتجات، ورسائل المستثمرين وفق جدولك الزمني.
تسويق المنتج
حوّل المحتوى المكتوب إلى رسائل تعتمد على الفيديو أولاً، مثل عروض توضيحية، وإعلانات عن الميزات، وتثقيف العملاء، وكل ذلك باستخدام وجهك في الفيديو.