حوّل الملاحظات السريرية، وتعليمات الرعاية، والمحتوى الصحي إلى فيديوهات تعليمية احترافية للمرضى خلال دقائق. لا حاجة إلى كاميرات أو فريق إنتاج أو خبرة في المونتاج. اكتب المحتوى مرة واحدة وأنشئ فيديوهات واضحة ومتعددة اللغات يشاهدها المرضى ويتذكرونها فعليًا.
لماذا تختار العلامات التجارية HeyGen لفيديوهات تثقيف المرضى
سرد واضح يمكن للمرضى متابعته
التعليمات المكتوبة المربِكة تؤدي إلى ضعف الالتزام وتكرار الاتصالات بفريق الرعاية. مع مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعيتتحول تعليمات الرعاية المكتوبة إلى مقاطع فيديو مُروىّة بإيقاع طبيعي، وأسلوب واضح، ونصوص على الشاشة تعزّز كل نقطة أساسية. يغادر المرضى مواعيدهم ومعهم فيديو يمكنهم مشاهدته مرة أخرى في المنزل، بدلًا من كتيّب قد يتجاهلونه. لا حاجة لتسجيل تعليق صوتي، ولا لوقت في الاستوديو، ولا لمقدّم أمام الكاميرا.
حوّل المستندات الطبية إلى فيديو فوراً
تقضي فرق الرعاية ساعات في ترجمة المحتوى السريري المعقّد إلى صيغ يسهل على المرضى فهمها. أداة تحويل PDF إلى فيديو تستخدم مستنداتك الحالية، بما في ذلك ملخصات الخروج من المستشفى، وتعليمات ما بعد الجراحة، وأدلة الحالات المرضية، وتحولها تلقائياً إلى فيديوهات سردية مشهداً تلو الآخر. يتم الاعتناء بالتنسيق والإيقاع والتسلسل البصري نيابةً عنك. ما كان يتطلّب أياماً من عمل التصميم أصبح يستغرق دقائق فقط، مما يتيح لمثقفي المرضى التركيز على دقة المحتوى بدلاً من الجوانب اللوجستية للإنتاج.
تواصل مع المرضى بلغتهم
تُعد حواجز اللغة من أبرز أسباب تدني النتائج الصحية. بفضل ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي المدمجة لأكثر من 175 لغة ولهجة، يمكن تكييف كل فيديو تثقيفي للمرضى تنتجه إلى اللغات المحلية دون إعادة البناء من الصفر. يحافظ استنساخ الصوت على نبرة المتحدث الأصلية عبر الترجمات، وتضمن مزامنة الشفاه أن يبدو الفيديو ويُسمع بشكل طبيعي. يتحول فيديو واحد إلى مكتبة تثقيفية متعددة اللغات جاهزة للتوزيع عبر أي بوابة أو جهاز خاص بالمرضى.
حدّث المحتوى دون إعادة التصوير
تتغيّر إرشادات العلاج. ويتم تحديث تعليمات الأدوية. مع تحويل النص إلى فيديو، يصبح تعديل فيديو لتثقيف المرضى سريعًا مثل تعديل مستند. حدّث النص، وأعد إنشاء الفيديو، وانشر النسخة الجديدة خلال دقائق. لا حاجة لإعادة التصوير، ولا لإعادة حجز فريق الإنتاج، ولا لتأخيرات ما بعد الإنتاج. يمكن لفرق الرعاية الصحية الحفاظ على حداثة مكتبة الفيديو الكاملة بالسرعة نفسها التي يحدّثون بها البروتوكولات المكتوبة.
التوسّع عبر الأقسام والتخصصات
قد يحتاج مستشفى واحد أو نظام صحي واحد إلى تثقيف المرضى في مجالات أمراض القلب والأورام وجراحة العظام وعشرات الأقسام الأخرى. أداة الفيديو التعليمي تتيح إنتاج محتوى فيديو متسق ومتوافق مع هوية العلامة التجارية وبحجم كبير من دون الحاجة إلى توسيع فريق الإنتاج. يمكن للأقسام العمل انطلاقًا من قوالب مشتركة وإرشادات العلامة التجارية مع إنشاء محتوى مخصص لفئة مرضاهم. أصبح بالإمكان الآن تنفيذ أعمال الإنتاج التي كانت تتطلب سابقًا فريق وسائط مخصص داخل كل قسم على حدة.
حالات استخدام صانع فيديوهات تثقيف المرضى
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
كيف يعمل مُنشئ فيديوهات تثقيف المرضى؟
أنشئ مقاطع فيديو احترافية لتثقيف المرضى في أربع خطوات، من المحتوى المكتوب إلى فيديو نهائي قابل للمشاركة يمكن لمرضاك مشاهدته على أي جهاز.
الصق تعليمات العناية الخاصة بك، أو استورد ملف PDF، أو أضف عرضاً تقديمياً. يقوم النظام باستخلاص المعلومات الأساسية وبناء نص فيديو منظم تلقائياً.
اختر قالباً مناسباً للتعليم في مجال الرعاية الصحية. عدّل سرعة العرض، والتخطيط، وطريقة عرض النص ليتوافق مع تنسيق المحتوى والجمهور من المرضى.
طبّق تعليقاً صوتياً باللغة التي يحتاجها مرضاك. أضف شعار مؤسستك، ونظام الألوان الخاص بها، وأي عناصر توضيحية على الشاشة لعرض التعليمات الأساسية.
أنشئ الفيديو النهائي خلال دقائق. صدّره إلى بوابة المريض، أو ضمّنه في مستندات الخروج، أو شاركه مباشرة عبر رابط. لا حاجة إلى أي برنامج مونتاج.
مقاطع الفيديو التثقيفية للمرضى هي شروحات بصرية قصيرة ومروية لحالات صحية، أو خطط علاج، أو إجراءات طبية، أو تعليمات للعناية. وهي أكثر فعالية من المواد المكتوبة لأن معظم المرضى يحتفظون بقدر أكبر بكثير من المعلومات من الفيديو مقارنة بالنص المطبوع، خاصة عندما يكونون قلقين أو يتعاملون مع تشخيص جديد. يجمع الفيديو بين السرد الصوتي والنص الظاهر على الشاشة وإشارات الإيقاع التي ترشد المشاهد عبر معلومات معقدة بطريقة منظمة. بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية، تكون النتيجة التزاماً أفضل يمكن قياسه، وعدداً أقل من مكالمات المتابعة بعد الخروج من المستشفى، ودرجات أعلى لرضا المرضى.
أي موضوع يُتوقَّع من المرضى اتخاذ إجراء بشأنه بعد مغادرتهم المنشأة الطبية يُعد مرشحًا قويًا. تشمل المجالات الأعلى تأثيرًا رعاية ما بعد الإجراءات الطبية، إدارة الأمراض المزمنة، إرشادات الأدوية، التحضير للمواعيد الطبية، وإعداد المرضى الجدد. تؤدي مقاطع الفيديو القصيرة ذات الموضوع الواحد أداءً أفضل باستمرار من الملخصات العامة الطويلة، لأن المرضى يمكنهم العثور على ما يحتاجون إليه بالضبط دون مشاهدة محتوى غير ذي صلة. المولّد نصوص الفيديويمكن أن يساعد الفرق الطبية على تنظيم المحتوى لأي موضوع صحي بصيغة واضحة، سهلة التصفح، وبإيقاع مناسب لجمهور من المرضى.
نعم. يمكنك رفع ملفات PDF أو ملفات PowerPoint أو النصوص العادية مباشرة إلى المنصة، وستقوم المنصة باستخلاص المحتوى وتنظيمه تلقائياً في شكل نص فيديو (سيناريو). سير عمل تحويل PDF إلى فيديو مصمم خصيصاً للفرق التي تعتمد على المستندات ولديها بالفعل محتوى سريري دقيق وتحتاج إلى تحويله إلى صيغة قابلة للمشاهدة دون إعادة الكتابة من البداية. تعليمات الخروج من المستشفى، وخطط الرعاية، وأدلة البروتوكولات، والكتيبات التعريفية بالحالات كلها تُحوَّل بسلاسة.
تحديث الفيديو يتم بالسرعة نفسها التي تحرر بها النص الأصلي. افتح المشروع، عدّل النص ليعكس الإرشادات المحدّثة، ثم أنشئ الفيديو من جديد. يتم تصيير النسخة الجديدة خلال دقائق وتستبدل النسخة القديمة في قناة التوزيع الخاصة بك من دون أي إعادة تصوير أو إعادة تسجيل للصوت. هذه من أهم المزايا مقارنة بالفيديو المنتج بالطرق التقليدية، إذ تبقى مكتبتك محدّثة بالوتيرة نفسها التي تتغيّر بها بروتوكولاتك السريرية.
يمكن إنتاج مقاطع الفيديو أو ترجمتها إلى أكثر من 175 لغة ولهجة. محرك ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي يقوم بمواءمة التعليق الصوتي مع استنساخ الصوت الذي يحافظ على النبرة وأسلوب الإلقاء، وتضمن مزامنة الشفاه أن تبدو النتيجة طبيعية. بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية التي تخدم مجتمعات متعددة اللغات، يزيل هذا الحاجة إلى تكلفة ووقت الاستعانة بجهات منفصلة للترجمة والإنتاج لكل نسخة لغوية.
نعم. جودة المخرجات بمستوى الاستوديو، مع سرد صوتي واضح، وتصميمات بصرية احترافية، وانتقالات سلسة تناسب أي بيئة رقمية في مجال الرعاية الصحية. يتم تصدير الفيديوهات بصيغ قياسية متوافقة مع جميع منصات بوابات المرضى الرئيسية، وأنظمة إدارة التعلّم (LMS)، وأكواد تضمين المواقع الإلكترونية. يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية إنتاج محتوى يبدو مطابقًا تقريبًا للفيديوهات المنتجة احترافيًا، في جزء بسيط من الوقت والتكلفة.
لا يوجد حد للحجم. يمكن للفرق التي تنتج مكتبة كاملة من محتوى التثقيف الصحي للمرضى حسب الحالة الطبية أو على مستوى الأقسام أو بلغات متعددة أن تنشئ مقاطع الفيديو بالتوازي. أداة منشئ الدورات تدعم برامج التثقيف الصحي المنظمة متعددة الوحدات للمنظمات التي تحتاج إلى نشر المحتوى عبر كامل قاعدة المرضى أو القوى العاملة السريرية، وليس فقط على مستوى مقاطع الفيديو الفردية.
عادةً ما تتقاضى شركة احترافية لإنتاج الفيديوهات في مجال الرعاية الصحية ما بين 3,000 و10,000 دولار لكل دقيقة منتهية، وتتطلب أسابيع من وقت الإنتاج، كما تجعل عملية التحديث مكلفة وبطيئة. يتيح مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي إنتاج نفس المستوى المصقول من الجودة انطلاقاً من نص مكتوب خلال دقائق، مع تحكم كامل داخلياً في عمليات التحرير وإدارة الإصدارات. بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية التي تحتاج إلى الحفاظ على عشرات أو مئات من فيديوهات التثقيف الصحي المحدثة للمرضى، يكون فارق التكلفة والسرعة كبيراً، والقدرة على التحديث الفوري تجعل ميزة الجودة تتزايد وتتراكم بمرور الوقت.
لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. سير العمل يعتمد بالكامل على النص: اكتب المحتوى أو ارفعه، اختر التنسيق البصري، ثم يقوم النظام بإنشاء الفيديو. يتمكن المعلّمون السريريّون، ومنسّقو تفاعل المرضى، ومديرو التعلم والتطوير الذين ليست لديهم أي خلفية سابقة في إنتاج الفيديو من إعداد محتوى مصقول وجاهز للتوزيع من أول جلسة لهم.محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعيمتاح للفرق التي ترغب في تحسين المشاهد يدويًا، لكنه اختياري وليس مطلوبًا.
نعم. تتوفر خطة مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، تمنح فرق الرعاية الصحية إمكانية الوصول إلى ميزات أساسية لإنشاء الفيديو لتقييم جودة المخرجات قبل الالتزام بخطة مدفوعة. تتيح الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً ميزات إضافية تشمل استنساخ الصوت، أطوال فيديو أطول، الترجمة، وحجم إنتاج شهري أعلى يناسب الفرق التي تبني وتدير مكتبة متكاملة لتثقيف المرضى.
