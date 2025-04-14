مقاطع الفيديو التثقيفية للمرضى هي شروحات بصرية قصيرة ومروية لحالات صحية، أو خطط علاج، أو إجراءات طبية، أو تعليمات للعناية. وهي أكثر فعالية من المواد المكتوبة لأن معظم المرضى يحتفظون بقدر أكبر بكثير من المعلومات من الفيديو مقارنة بالنص المطبوع، خاصة عندما يكونون قلقين أو يتعاملون مع تشخيص جديد. يجمع الفيديو بين السرد الصوتي والنص الظاهر على الشاشة وإشارات الإيقاع التي ترشد المشاهد عبر معلومات معقدة بطريقة منظمة. بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية، تكون النتيجة التزاماً أفضل يمكن قياسه، وعدداً أقل من مكالمات المتابعة بعد الخروج من المستشفى، ودرجات أعلى لرضا المرضى.