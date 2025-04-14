أنشئ مقاطع فيديو احترافية لحملتك الانتخابية انطلاقًا من نص مكتوب خلال دقائق. سواء كنت تخوض انتخابات محلية أو تنسّق حملة على مستوى وطني، يتيح لك صانع الفيديو الانتخابي إنتاج مقاطع مصقولة ومتسقة مع رسالتك من دون الحاجة إلى كاميرات أو فرق تصوير أو خبرة في المونتاج. اكتب رسالتك، واختر أسلوبك، واحصل تلقائيًا على فيديو جاهز للبث.
لماذا تختار العلامات التجارية HeyGen لصناعة فيديوهات الانتخابات
تحويل النص إلى فيديو بسرعة لإعلانات الحملات الترويجية
حوّل نص حملتك الانتخابية إلى فيديو ترويجي جاهز خلال دقائق. الصق نقاط الحديث أو المواقف السياسية أو نص الدعوة إلى اتخاذ إجراء، وسيقوم مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعيبإنشاء إعلان سياسي احترافي حول كلماتك تلقائياً. لا حاجة لكتابة لوحات القصة ولا لانتظار مراحل الإنتاج. رسالتك تصل إلى جمهورك المستهدف في اليوم نفسه الذي تكتبها فيه، وليس بعد أسابيع من التصوير.
تواصل انتخابي متعدد اللغات عبر كل القنوات
تواصل مع كل ناخب في دائرتك، مهما كانت اللغة التي يتحدثون بها في المنزل. أداة مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي المدمجة تحوّل الفيديو الأصلي إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة شفاه دقيقة وصوت طبيعي. سجّل مرة واحدة، ثم أنشئ نسخًا محلية فورًا عبر كل القنوات التي تحتاج إلى الوصول إليها — من Facebook وInstagram إلى البث التلفزيوني والإعلانات الرقمية الخارجية. فرق الحملات التي كانت تقضي أشهرًا في إنتاج محتوى متعدد اللغات يمكنها الآن تغطية كل المجتمعات اللغوية في فترة بعد الظهر.
مقدّم احترافي دون تصوير أمام الكاميرا
قدّم حضورًا احترافيًا وموثوقًا على الشاشة دون الحاجة إلى حجز فريق تصوير. اختر من بين أكثر من 500 مولّد بشر بالذكاء الاصطناعي من مقدّمي العروض الجاهزين، أو أنشئ مقدّمًا مخصصًا من صورة واحدة باستخدام تقنية أفاتار الصور بالذكاء الاصطناعي دون شاشات خضراء، ودون معدات إضاءة، ودون تنسيق مواعيد. تظهر رسالة مرشحك على الشاشة بجودة بث احترافية في كل مرة، مما يلغي الحاجة إلى توظيف فرق إنتاج باهظة التكلفة.
قوالب جاهزة للهوية التجارية لكل صيغة من صيغ الحملات
كل قناة من قنوات الحملة لها متطلبات تنسيق مختلفة: إعلانات تلفزيونية، مقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي، ملخصات للقاءات العامة، ورسائل لجمع التبرعات. ابدأ من قالب مضبوط الحجم لكل موضع عرض، من إعلانات YouTube الكاملة إلى مقاطع الهاتف المحمول لمدة 15 ثانية. طبّق ألوان حملتك وشعارك وخطك مرة واحدة باستخدام واجهة السحب والإفلات، وسيبقى كل فيديو تنتجه متوافقًا مع هوية علامتك تلقائيًا. أداة تحويل النص إلى فيديو تجعل من السهل تغيير حجم كل صيغة وتحسينها من دون إعادة البناء من الصفر.
إنشاء فيديو قابل للتوسّع عبر دورة الحملة كاملة
تحتاج الحملة الواحدة إلى عشرات مقاطع الفيديو: مقاطع إعلان، ومواد تشرح السياسات، ومقاطع لتجنيد المتطوعين، ورسائل لحثّ الناخبين على التصويت، ومحتوى للاستجابة السريعة. يتيح محرك تحويل النص إلى فيديو لأي عضو في الفريق إنشاء مقاطع فيديو لحملات سياسية بجودة البث التلفزيوني انطلاقًا من نص مكتوب، دون الحاجة إلى خبرة في الإنتاج. انتقل من إنتاج فيديو واحد في الأسبوع إلى فيديو واحد في اليوم دون زيادة عدد الموظفين أو الميزانية.
حالات استخدام صانع الفيديو للانتخابات
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
كيف يعمل صانع فيديو الانتخابات
انتقل من النص إلى فيديو انتخابي جاهز للحملة في أربع خطوات، دون تصوير، ودون برامج مونتاج، ودون الحاجة إلى أي خبرة في الإنتاج.
افتح أداة التحرير ثم اكتب أو الصق رسالة حملتك. أضف نقاط سياساتك الأساسية، ونداءك للناخبين لاتخاذ إجراء، أو نص الإعلان. يقرأ النظام النص الذي أدخلته ويُعد تلقائياً بنية المشاهد والتوقيت والتعليق الصوتي.
اختر أفاتار العرض والقالب والتنسيق البصري الذي يناسب أسلوب حملتك. حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع وألوان الهوية البصرية لتتوافق مع هوية حملتك في كل فيديو تقوم بإنشائه.
أضف شعار حملتك، وعدّل نمط العنوان الفرعي، واضبط صوت التعليق الصوتي بدقة، وراجع تقسيم المشاهد. أجرِ كل التعديلات من خلال محرر النصوص دون الحاجة إلى التعامل مع المخطط الزمني أو إعدادات التصدير.
قم بإخراج فيديو الانتخابات النهائي وتنزيله للبث التلفزيوني أو لوسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني. قم بترجمته إلى لغات إضافية بنقرة واحدة للوصول إلى جميع شرائح الناخبين في دائرتك.
أداة إنشاء فيديوهات الانتخابات هي أداة تحوّل نصوص الحملات الانتخابية المكتوبة إلى فيديوهات جاهزة بجودة البث، من دون حاجة إلى التصوير أو المونتاج. تكتب رسالتك، وتختار الشكل البصري والمقدّم، ثم يقوم النظام بإنشاء الفيديو تلقائياً، بما في ذلك التعليق الصوتي، وبنية المشاهد، والنصوص على الشاشة، والعناصر الخاصة بالهوية البصرية. والنتيجة فيديو متقن جاهز للبث التلفزيوني أو لوسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الإعلانات الرقمية خلال دقائق بدلاً من أيام.
نعم. يمكنك إنشاء مقدّم احترافي من صورة واحدة باستخدام تقنية أفاتار الصور، والتي تنتج متحدثًا واقعيًا على الشاشة يقدّم النص الذي تكتبه دون أي تصوير. أو يمكنك بدلاً من ذلك الاختيار من بين أكثر من 500 مقدّم جاهز في مكتبة الأفاتار بالذكاء الاصطناعي.
يتم تجهيز معظم الفيديوهات خلال دقائق من إرسال النص الذي تكتبه. لإنشاء محتوى سريع بعد مناظرة أو خبر أو إعلان من الخصم، يمكنك الانتقال من نقاط حديث مكتوبة إلى فيديو جاهز في أقل من عشر دقائق. الحملات التي كانت تحتاج سابقًا إلى يومين أو ثلاثة أيام لإنتاج رد يمكنها الآن نشره في اليوم نفسه.
نعم. يقدّم النظام الأساسي جودة فيديو بمستوى الاستوديو، مناسبة للإعلانات التلفزيونية، وإعلانات ما قبل عرض الفيديو، وحملات YouTube، ومواضع الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك التحكّم في الهوية البصرية، والتنسيق، والانتقالات، وجودة التعليق الصوتي. يطابق الإخراج المواصفات التقنية المطلوبة من قِبل منصات الإعلانات الكبرى وقنوات البث، من دون الحاجة إلى أي عمل إضافي في مرحلة ما بعد الإنتاج.
يمكن تعريب فيديو انتخابي واحد إلى أكثر من 175 لغة باستخدام أداة ترجمة الفيديو، التي تحافظ على أداء المتحدث الأصلي مع إنتاج سرد دقيق ومزامنة شفاه متقنة في كل لغة مستهدفة. يمكن لفيديو واحد لحثّ الناخبين على التصويت أن يغطي الإسبانية والفيتنامية والماندرين والعربية وعشرات اللغات الأخرى انطلاقًا من ملف مصدر واحد، من دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل نسخة لغوية.
لا يوجد حد لعدد مقاطع الفيديو التي يمكنك إنتاجها. تتغير رسائل الحملات باستمرار طوال الدورة الانتخابية، وكل تحديث للنص يستغرق بضع دقائق فقط لإعادة الإنشاء. عدّل النص، وأعد التصيير، ثم وزّع النسخة المحدَّثة. لا حاجة لإعادة التصوير، ولا لإعادة حجز فريق العمل، ولا للانتظار من أجل المونتاج. يمكن للحملات نشر محتوى فيديو جديد يوميًا دون استنزاف موارد الإنتاج.
إنتاج الفيديوهات السياسية بالطرق التقليدية يكلف عادة بين 5,000 و25,000 دولار لكل مادة منتهية، ويستغرق من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع لكل فيديو. أداة إنشاء الفيديوهات الانتخابية توفر نفس جودة البث التلفزيوني بجزء بسيط من التكلفة وتسلّم خلال دقائق. يذكر مستخدمو HeyGen أنهم حققوا خفضًا في تكاليف الإنتاج يصل إلى 70%. بالنسبة للحملات الانتخابية الأقل شهرة ذات الميزانيات المحدودة، يجعل ذلك الإعلانات السياسية الاحترافية متاحة على نطاق كان في السابق مقتصرًا على الحملات ذات التمويل الكبير.
نعم. تتيح لك ميزة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي استنساخ صوتك من مقطع صوتي قصير، بحيث تبدو كل رواية فيديو وكأنك أنت من سجّلها، من دون الحاجة إلى أي جلسات تسجيل إضافية. يُطبَّق صوتك على كل فيديو تنتجه، وأي تحديثات على النصوص تستخدم تلقائيًا الصوت المستنسخ نفسه، مما يحافظ على اتساق رسائلك عبر الحملة بالكامل.
نعم. استخدم أداة تحويل PDF إلى فيديو لتحويل مستندات السياسات أو عروض الإحاطة أو المواد المطبوعة إلى محتوى فيديو مُعلّق صوتيًا تلقائيًا. أداة تحويل PPT إلى فيديو تقوم بالأمر نفسه لملفات PowerPoint. كلتا الأداتين تستخرجان المحتوى، وتبنيان هيكل المشاهد، وتنتجان فيديو نهائيًا مع تعليق صوتي دون الحاجة إلى أي تعديل يدوي.
نعم. تتوفر خطة مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، وتتيح لك إنشاء الفيديوهات واستكشاف المزايا الأساسية دون أي تكلفة. تفتح الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً إمكانية استنساخ الصوت، وأطوال فيديو أطول، والوصول الكامل إلى مكتبة المقدّمين ومخرجات متعددة اللغات. يمكن للحملات الانتخابية المحلية وحملات القواعد الشعبية البدء في إنتاج محتوى فيديو احترافي في اليوم نفسه الذي تسجّل فيه، دون أي التزام مسبق.
نعم. يمكنك تحميل لقطاتك وصورك وملفاتك الصوتية مباشرة إلى المحرر لإنشاء فيديو إعلان سياسي يستخدم أصول الحملة الحقيقية إلى جانب العناصر المُنشأة بالذكاء الاصطناعي. أضف شرائط نصية، وطبّق الفلاتر، واربط المواد البصرية التي حمّلتها مع تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديو نهائي عالي الجودة. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للحملات التي ترغب في استخدام لقطات من الفعاليات أو التجمعات إلى جانب المحتوى المُنشأ دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات أو المنصات.
يمكنك نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالحملات السياسية مباشرة على Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وعلى أي موقع إلكتروني أو منصة بريد إلكتروني تدعم ملفات الفيديو القياسية. يتضمن المحرر أدوات لتغيير الحجم بحيث يتم تصدير كل فيديو تلقائياً بالتنسيق ونسبة العرض إلى الارتفاع المناسبين لكل منصة. نزّل الملف النهائي، وصِل حساباتك، ووزّع المحتوى على جميع القنوات ضمن سير عمل واحد من دون إعادة تنسيق المحتوى يدوياً.
