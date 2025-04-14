أنشئ ترجمات نصية دقيقة لأي فيديو في ثوانٍ. أداة AI Subtitle Generator من HeyGen تحوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات نصية واضحة وجاهزة للاستخدام تعزز سهولة الوصول، وتزيد التفاعل، وتساعد محتواك على تحقيق أداء أفضل عبر كل المنصات. حمّل الفيديو الخاص بك، وأنشئ الترجمات فورًا، ثم عدّلها بأدوات بسيطة تحافظ على سير عملك سريعًا وخاليًا من التعقيد.
لماذا تستخدم HeyGen لإضافة الترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك
تساعد الترجمات النصية المشاهدين على متابعة رسالتك، وتحسين إمكانية الوصول، وزيادة التفاعل. تجعل HeyGen العملية سريعة من خلال إنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائياً، بحيث لا تحتاج إلى نسخ يدوي أو خطوات إضافية.
يتولى الذكاء الاصطناعي عملية النسخ، وضبط التوقيت، والتنسيق، ليقدّم لك ترجمات جاهزة للاستخدام تتطابق مع الصوت. يمكنك تعديلها، وتنسيقها بما يناسب المنصات المختلفة، وتصدير الصيغة التي تحتاجها لـ YouTube وTikTok وInstagram وReels أو المحتوى الطويل. كل شيء يعمل داخل المتصفح، بحيث يمكنك إضافة ترجمات إلى الفيديوهات من أي جهاز دون تثبيت أي برنامج.
إذا كان مقطعك يحتاج إلى قص قبل إنشاء الترجمات، يمكنك تجهيزه بسرعة باستخدام أداة قص الفيديو عبر الإنترنت:
أفضل الممارسات لإنشاء الترجمات النصية
الترجمة النصية الدقيقة تجعل محتواك سهل المتابعة حتى عندما لا يستطيع المشاهدون استخدام الصوت. اتبع هذه النصائح البسيطة لتحسين جودة الترجمة النصية ومساعدة الذكاء الاصطناعي على فهم الصوت لديك:
✓ استخدم صوتاً نقياً: وضوح الكلام وتقليل الضوضاء الخلفية يحسّنان الدقة.
✓ تكلّم بوتيرة ثابتة: الإلقاء المتّسق يحافظ على تزامن الترجمة النصية مع الفيديو.
✓ راجع التفاصيل المهمة: تحقّق جيداً من الأسماء والمصطلحات التقنية وعبارات العلامة التجارية.
✓ اختر أنماطاً سهلة القراءة: استخدم خطوطاً واضحة وتبايناً جيداً في الفيديوهات الطويلة. استخدم نصاً أكبر لمنصات الفيديو القصير مثل TikTok أو Reels.
✓ صدّر بالشكل الصحيح: استخدم SRT أو VTT للمنصات التي تدعم ملفات الترجمة. استخدم الترجمة المحروقة داخل الفيديو للتطبيقات التي لا تدعمها.
✓ عاين قبل النشر: تحقّق للمرة الأخيرة من التوقيت والتنسيق وسهولة القراءة.
تعزيز إمكانية الوصول إلى الفيديو باستخدام ترجمات بالذكاء الاصطناعي
يوفر لك HeyGen كل ما تحتاجه لإنشاء ترجمات دقيقة، وتحريرها بسهولة، ونشر المحتوى على أي منصة. كل ميزة توفّر عليك الوقت مع منحك تحكماً كاملاً في الترجمات النهائية.
✓ إنشاء ترجمات بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ترجمات واضحة ودقيقة خلال ثوانٍ. يقوم HeyGen بتحليل الصوت وإنتاج ترجمات نظيفة بتوقيت مناسب.
✓ أدوات تحرير بسيطة: عدّل التوقيت أو علامات الترقيم أو الإملاء بسرعة من دون الحاجة إلى أدوات أو برامج إضافية.
✓ تصدير الترجمات أو دمجها في الفيديو: حمّل ملفات SRT أو VTT لمنصات مثل YouTube، أو صدّر الفيديوهات مع ترجمات مدمجة للاستخدام على TikTok وInstagram وReels.
✓ دعم لغات متعددة: أنشئ ترجمات بلغات مختلفة للوصول إلى جماهير عالمية.
✓ سير عمل سريع عبر المتصفح: كل شيء يعمل عبر الإنترنت، بحيث يمكنك رفع الفيديو، وإضافة الترجمات، وتصديرها من أي جهاز.
✓ أمان وخصوصية: تظل فيديوهاتك محمية طوال عملية العمل.
صمّم وضَع طابعك على الترجمات النصية الخاصة بك عبر تغيير الخط، والحجم، والموقع، والخلفية للحصول على ترجمات واضحة وجاهزة للنشر على المنصات. إذا كنت تريد إضافة نصوص إضافية على الشاشة أو عناصر للهوية البصرية، جرّب أداة إضافة نص إلى الفيديو :
أضف ترجمات إلى فيديوك في 4 خطوات سهلة
إنشاء الترجمات النصية باستخدام HeyGen لا يستغرق سوى بضع خطوات سريعة. لست بحاجة إلى خبرة في المونتاج أو أي برامج خاصة. كل شيء يعمل عبر الإنترنت، ويمكنك الانتقال من الرفع إلى التصدير خلال دقائق.
اختر ملف MP4 أو MOV أو WebM وقم برفعه مباشرة من جهازك. يدعم HeyGen أكثر صيغ الفيديو شيوعاً.
يقوم HeyGen بتحليل الصوت الخاص بك تلقائياً وإنتاج ترجمات فرعية دقيقة ومضبوطة زمنياً استناداً إلى ما يُقال.
أجرِ تعديلات على التوقيت، وصحّح الأسماء، وأضف علامات الترقيم أو غيّر مظهر الترجمة النصية. أنت تتحكم بالكامل في النتيجة النهائية.
حمّل الترجمات كملفات SRT أو VTT أو صدّر فيديو مع ترجمة مدمجة جاهز للنشر على منصات مثل TikTok وInstagram وReels.
تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة للتعرّف على الكلام لإنشاء ترجمات نصية عالية الدقة، حتى مع الكلام السريع. يتيح لك إجراء مراجعة سريعة تحسين الأسماء والاختصارات أو المصطلحات التقنية للحصول على نتائج مثالية.
نعم. يمكنك تصدير ملفات SRT/VTT للمنصات التي تدعم عرض الترجمات أو حرق الترجمات مباشرة داخل الفيديو الخاص بك لمنصات TikTok وReels وShorts. لقص الفيديو قبل إضافة الترجمات، جرّب أداةقص الفيديو أونلاين
العديد من الميزات الأساسية، بما في ذلك إنشاء الترجمات الفرعية تلقائياً، وأدوات التحرير، وتصدير ملفات SRT/VTT، متاحة للاستخدام مجاناً. يمكنك إضافة ترجمات إلى الفيديوهات فوراً دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.
يدعم HeyGen صيغ MP4 وMOV وAVI وWebM، مما يجعل من السهل إضافة الترجمات إلى المحتوى القادم من الهواتف أو الكاميرات أو تسجيلات الشاشة.
بالتأكيد. يمكنك إنشاء ترجمات نصية بعدة لغات، مما يجعل محتواك متاحًا لجمهور عالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات التعلّم الإلكتروني، وقنوات التسويق.
لا. سيحتفظ الفيديو بالوضوح الأصلي نفسه سواء قمت بتنزيل ملفات الترجمة النصية أو حرق الترجمة مباشرة داخل الفيديو لمنصات مثل TikTok أو Instagram.
أبدًا. الواجهة بسيطة وتعمل عبر المتصفح، لذلك يمكن لأي شخص إنشاء الترجمات وتحريرها وتنسيقها خلال دقائق. وإذا احتجت إلى نص إضافي على الشاشة، يمكنك أيضًا استخدام إضافة نص إلى الفيديو
