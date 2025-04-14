مولّد العناوين الفرعية

أنشئ ترجمات نصية دقيقة لأي فيديو في ثوانٍ. أداة AI Subtitle Generator من HeyGen تحوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات نصية واضحة وجاهزة للاستخدام تعزز سهولة الوصول، وتزيد التفاعل، وتساعد محتواك على تحقيق أداء أفضل عبر كل المنصات. حمّل الفيديو الخاص بك، وأنشئ الترجمات فورًا، ثم عدّلها بأدوات بسيطة تحافظ على سير عملك سريعًا وخاليًا من التعقيد.

Subtitle Generator
١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
مولّد العناوين الفرعية

لماذا تستخدم HeyGen لإضافة الترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك

تساعد الترجمات النصية المشاهدين على متابعة رسالتك، وتحسين إمكانية الوصول، وزيادة التفاعل. تجعل HeyGen العملية سريعة من خلال إنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائياً، بحيث لا تحتاج إلى نسخ يدوي أو خطوات إضافية.
يتولى الذكاء الاصطناعي عملية النسخ، وضبط التوقيت، والتنسيق، ليقدّم لك ترجمات جاهزة للاستخدام تتطابق مع الصوت. يمكنك تعديلها، وتنسيقها بما يناسب المنصات المختلفة، وتصدير الصيغة التي تحتاجها لـ YouTube وTikTok وInstagram وReels أو المحتوى الطويل. كل شيء يعمل داخل المتصفح، بحيث يمكنك إضافة ترجمات إلى الفيديوهات من أي جهاز دون تثبيت أي برنامج.

إذا كان مقطعك يحتاج إلى قص قبل إنشاء الترجمات، يمكنك تجهيزه بسرعة باستخدام أداة قص الفيديو عبر الإنترنت:

ابدأ مجاناً →
a video of a man sitting on a couch says welcome
مولّد العناوين الفرعية

أفضل الممارسات لإنشاء الترجمات النصية

الترجمة النصية الدقيقة تجعل محتواك سهل المتابعة حتى عندما لا يستطيع المشاهدون استخدام الصوت. اتبع هذه النصائح البسيطة لتحسين جودة الترجمة النصية ومساعدة الذكاء الاصطناعي على فهم الصوت لديك:

✓ استخدم صوتاً نقياً: وضوح الكلام وتقليل الضوضاء الخلفية يحسّنان الدقة.
✓ تكلّم بوتيرة ثابتة: الإلقاء المتّسق يحافظ على تزامن الترجمة النصية مع الفيديو.
✓ راجع التفاصيل المهمة: تحقّق جيداً من الأسماء والمصطلحات التقنية وعبارات العلامة التجارية.
✓ اختر أنماطاً سهلة القراءة: استخدم خطوطاً واضحة وتبايناً جيداً في الفيديوهات الطويلة. استخدم نصاً أكبر لمنصات الفيديو القصير مثل TikTok أو Reels.
✓ صدّر بالشكل الصحيح: استخدم SRT أو VTT للمنصات التي تدعم ملفات الترجمة. استخدم الترجمة المحروقة داخل الفيديو للتطبيقات التي لا تدعمها.
✓ عاين قبل النشر: تحقّق للمرة الأخيرة من التوقيت والتنسيق وسهولة القراءة.

ابدأ مجاناً →
a screenshot of a website that says " select your preferred caption style "
مولّد العناوين الفرعية

تعزيز إمكانية الوصول إلى الفيديو باستخدام ترجمات بالذكاء الاصطناعي

يوفر لك HeyGen كل ما تحتاجه لإنشاء ترجمات دقيقة، وتحريرها بسهولة، ونشر المحتوى على أي منصة. كل ميزة توفّر عليك الوقت مع منحك تحكماً كاملاً في الترجمات النهائية.

✓ إنشاء ترجمات بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ترجمات واضحة ودقيقة خلال ثوانٍ. يقوم HeyGen بتحليل الصوت وإنتاج ترجمات نظيفة بتوقيت مناسب.
✓ أدوات تحرير بسيطة: عدّل التوقيت أو علامات الترقيم أو الإملاء بسرعة من دون الحاجة إلى أدوات أو برامج إضافية.
✓ تصدير الترجمات أو دمجها في الفيديو: حمّل ملفات SRT أو VTT لمنصات مثل YouTube، أو صدّر الفيديوهات مع ترجمات مدمجة للاستخدام على TikTok وInstagram وReels.
✓ دعم لغات متعددة: أنشئ ترجمات بلغات مختلفة للوصول إلى جماهير عالمية.
✓ سير عمل سريع عبر المتصفح: كل شيء يعمل عبر الإنترنت، بحيث يمكنك رفع الفيديو، وإضافة الترجمات، وتصديرها من أي جهاز.
✓ أمان وخصوصية: تظل فيديوهاتك محمية طوال عملية العمل.

صمّم وضَع طابعك على الترجمات النصية الخاصة بك عبر تغيير الخط، والحجم، والموقع، والخلفية للحصول على ترجمات واضحة وجاهزة للنشر على المنصات. إذا كنت تريد إضافة نصوص إضافية على الشاشة أو عناصر للهوية البصرية، جرّب أداة إضافة نص إلى الفيديو :

ابدأ مجاناً →
a video of a man sitting on a couch with the caption more accessible and engaging
كيف يعمل؟

أضف ترجمات إلى فيديوك في 4 خطوات سهلة

إنشاء الترجمات النصية باستخدام HeyGen لا يستغرق سوى بضع خطوات سريعة. لست بحاجة إلى خبرة في المونتاج أو أي برامج خاصة. كل شيء يعمل عبر الإنترنت، ويمكنك الانتقال من الرفع إلى التصدير خلال دقائق.

الخطوة 1

حمّل الفيديو الخاص بك

اختر ملف MP4 أو MOV أو WebM وقم برفعه مباشرة من جهازك. يدعم HeyGen أكثر صيغ الفيديو شيوعاً.

الخطوة 2

دع الذكاء الاصطناعي ينشئ ترجماتك النصية

يقوم HeyGen بتحليل الصوت الخاص بك تلقائياً وإنتاج ترجمات فرعية دقيقة ومضبوطة زمنياً استناداً إلى ما يُقال.

الخطوة 3

راجع، حرّر وحدّد الأسلوب

أجرِ تعديلات على التوقيت، وصحّح الأسماء، وأضف علامات الترقيم أو غيّر مظهر الترجمة النصية. أنت تتحكم بالكامل في النتيجة النهائية.

الخطوة 4

صدّر الترجمات النصية الخاصة بك

حمّل الترجمات كملفات SRT أو VTT أو صدّر فيديو مع ترجمة مدمجة جاهز للنشر على منصات مثل TikTok وInstagram وReels.

الأسئلة الشائعة حول مولّد العناوين الفرعية

ما مدى دقة الترجمات النصية التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي؟

تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة للتعرّف على الكلام لإنشاء ترجمات نصية عالية الدقة، حتى مع الكلام السريع. يتيح لك إجراء مراجعة سريعة تحسين الأسماء والاختصارات أو المصطلحات التقنية للحصول على نتائج مثالية.

هل يمكنني إنشاء ترجمات لفيديوهات TikTok أو Instagram أو YouTube؟

نعم. يمكنك تصدير ملفات SRT/VTT للمنصات التي تدعم عرض الترجمات أو حرق الترجمات مباشرة داخل الفيديو الخاص بك لمنصات TikTok وReels وShorts. لقص الفيديو قبل إضافة الترجمات، جرّب أداةقص الفيديو أونلاين

هل يعمل مولّد الترجمات النصية مجاناً؟

العديد من الميزات الأساسية، بما في ذلك إنشاء الترجمات الفرعية تلقائياً، وأدوات التحرير، وتصدير ملفات SRT/VTT، متاحة للاستخدام مجاناً. يمكنك إضافة ترجمات إلى الفيديوهات فوراً دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.

ما هي صيغ الفيديو التي يمكنني رفعها؟

يدعم HeyGen صيغ MP4 وMOV وAVI وWebM، مما يجعل من السهل إضافة الترجمات إلى المحتوى القادم من الهواتف أو الكاميرات أو تسجيلات الشاشة.

هل يدعم هذا الأداة الترجمات النصية بعدة لغات؟

بالتأكيد. يمكنك إنشاء ترجمات نصية بعدة لغات، مما يجعل محتواك متاحًا لجمهور عالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات التعلّم الإلكتروني، وقنوات التسويق.

هل ستؤثر الترجمة النصية على جودة الفيديو؟

لا. سيحتفظ الفيديو بالوضوح الأصلي نفسه سواء قمت بتنزيل ملفات الترجمة النصية أو حرق الترجمة مباشرة داخل الفيديو لمنصات مثل TikTok أو Instagram.

هل أحتاج إلى خبرة في المونتاج لاستخدام هذه الأداة؟

أبدًا. الواجهة بسيطة وتعمل عبر المتصفح، لذلك يمكن لأي شخص إنشاء الترجمات وتحريرها وتنسيقها خلال دقائق. وإذا احتجت إلى نص إضافي على الشاشة، يمكنك أيضًا استخدام إضافة نص إلى الفيديو

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background