محتوى أطفال متعدد اللغات على نطاق واسع

كان توطين محتوى الأطفال يعني في السابق إعادة التسجيل في كل سوق. ترجم قصة أو درسًا مكتملًا إلى أكثر من 175 لغة مع الحفاظ على صوت الشخصية الأصلية، في مستوى من الوصول لا يمكن لأي مولّد أصوات للأطفال يقتصر على الصوت فقط أن يضاهيه.