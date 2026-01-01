صانع فيديو العقارات: أنشئ فيديوهات عقارية جذابة

حوّل وصف العقار إلى فيديو إعلان احترافي في دقائق. هذا المُنشئ لفيديوهات العقارات يتولى كتابة النص، والتعليق الصوتي، والعناصر البصرية، لتتمكن من تسويق العقارات، ومشاركة تحديثات السوق، وبناء علامتك التجارية دون أي تصوير.

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
١٤١٬٩٩٩٬٥٦١Videos generated
١١٦٬٧٥٦٬٦٠٠Avatars generated
١٩٬٥٨٤٬٥٢٤Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
الميزات الرئيسية

مزايا تجعل تسويق العقارات بسيطًا

حوّل تفاصيل العقار إلى فيديو

انسخ وصف العقار، وأهم المميزات، والسعر. سير العمل هذا لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يتولى إنشاء الفيديو من البداية إلى النهاية، من كتابة الإيقاع السلس للنص إلى إضافة العناصر البصرية، بحيث يمكنك إنشاء فيديوهات للعقارات ونشر الإعلانات الجديدة في نفس اليوم.

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AI video generation from real estate property listings.

حوّل صور العقارات الثابتة إلى صور حيّة مع الحركة

حمّل صور العقار الخاص بك وحوّلها إلى جولات فيديو متحركة مع حركات سينمائية، تكبيرات، وتصميمات متحركة. محرّك تحويل الصور إلى فيديو يضيف الحركة، والانتقالات، والتعليق الصوتي تلقائياً، بحيث تتحول مجموعة الصور السريعة إلى جولة احترافية تبرز أفضل زوايا العقار للمشترين المحتملين.

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Virtual property walkthrough created with AI animation.

تحرير فيديو نظيف مع Speech Cleanup

سجّل مقطعك مرة واحدة ودَع Speech Cleanup يتولى عملية مونتاج الفيديو نيابةً عنك. يستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل القص التلقائي لحذف كلمات الحشو، وفترات التوقف الطويلة، والمحاولات المعادة. وبدلًا من القطعات المفاجئة، يقوم محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي المدمج بدمج أفضل اللقطات لديك بانتقالات غير مرئية، بحيث تتجنب إعادة التسجيل.

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AI video editing software for real estate content.

تعليق صوتي طبيعي بأكثر من 175 لغة

أضف تعليقات صوتية طبيعية إلى أي فيديو عقاري بدون توظيف معلّقين صوتيين أو تسجيل صوت. مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي يروي النص الخاص بك بأكثر من 175 لغة ولهجة، بحيث يمكنك تخصيص العروض العقارية للمشترين المحليين والدوليين باللغة التي يتحدثونها في منازلهم.

ابدأ مجانًا →
AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

قوالب فيديو جاهزة للعقارات

ابدأ من مجموعة واسعة من القوالب المصممة باحتراف لإنشاء فيديوهات مصقولة وجذابة، بما في ذلك قوالب «عقار جديد»، و«بيت مفتوح»، وتصميمات مقدمة الوكيل العقاري المصممة خصيصًا لقطاع العقارات. اختر الأسلوب، وأضف تفاصيلك، وسيقوم مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بإكمال الهيكل تلقائيًا، بحيث يظهر كل عرض عقاري بشكل متناسق ومتوافق مع هوية علامتك.

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AI video generator templates for real estate listings.

أفكار واستخدامات لفيديو العقارات

فيديوهات عرض العقارات والجولات بالفيديو

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

مقاطع تعريف الوكيل وفيديوهات العلامة الشخصية

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

تحديثات أسبوعية عن سوق الحي

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

ريلز سوشيال ميديا لقوائم العقارات

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

فيديوهات إرشادية متعددة اللغات للمشترين

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

عروض مبيعات وشهادات عملاء

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

كيف يعمل

كيف يعمل صانع فيديو العقارات

أنشئ فيديو عقارات في أربع خطوات تأخذك من وصف العقار إلى فيديو عرض مصقول وجاهز للمشاركة.

الخطوة 1

اختر قالبًا

اختر مخططًا عقاريًا، وحدّد نسبة العرض إلى الارتفاع، واختر مظهرًا يناسب إعلان العقار الخاص بك.

الخطوة 2

أضف النص الخاص بك

الصق تفاصيل العقار أو النقاط الرئيسية التي تريد التحدث عنها، ثم عدّل النبرة والإيقاع لتحسين الوضوح.

الخطوة 3

خصّص الفيديو

أضف تعليقاً صوتياً وصوراً وعناوين فرعية وموسيقى وعناصر الهوية البصرية للعلامة التجارية، ثم عدّل المشاهد حتى يبدو الفيديو كما تريد.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

HeyGen ينشئ فيديو واضحًا وعالي الجودة جاهزًا للنشر على صفحة الإعلان الخاصة بك وعلى قنوات التواصل الاجتماعي.

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع فيديو العقارات وكيف يعمل؟

أداة إنشاء فيديوهات عقارية هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل تفاصيل العقار إلى فيديوهات عقارية احترافية. أضف بيانات الإعلان أو موجّهًا قصيرًا، وأداة تحويل النص إلى فيديو تتولى إنشاء الفيديو مع المشاهد والتعليق الصوتي والعناصر البصرية، ليكون فيديوك جاهزًا خلال دقائق، بحيث تنشئ فيديوهات عقارية احترافية بدون تصوير.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات متحدثة وجولات فيديو لقوائم MLS العقارية؟

نعم. أنشئ فيديوهات «توكينج هيد» يظهر فيها مقدّم يقدّم النص الخاص بك، أو أنشئ فيديو بدون وجه باستخدام الصور والتعليق الصوتي. يمكنك إنتاج جولات فيديو، وجولات افتراضية، وفيديوهات أونلاين لقوائم MLS الخاصة بك، حتى يتمكن وكلاء العقارات من النشر دون الحاجة إلى إعداد كاميرا على الإطلاق.

كيف أحوّل صور العرض العقاري إلى فيديو للملكية؟

حمّل صورك، واختر تنسيق العرض، وسيقوم صانع عرض الشرائح بترتيبها في جولة افتراضية متحركة مع مؤثرات حركية وانتقالات سلسة. اسحب اللقطات لإعادة ترتيبها، وافتح مكتبة الوسائط المدمجة لإضافة الموسيقى والوسائط الجاهزة، ثم صدّر جولة افتراضية نهائية جاهزة للعرض.

هل ستبدو فيديوهاتي احترافية بما يكفي لعروض العقارات الفاخرة؟

نعم. يمكنك إنشاء فيديوهات عالية الجودة تُعرض بدقة HD أو 4K مع إيقاع سينمائي وسرد بمستوى الاستوديو. اسرد بصوتك أنت باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، وخصّص التفاصيل لكل منزل، وأنتج الفيديوهات على دفعات لرفع مستوى كل عقار في محفظتك.

كيف يقارن صانع فيديو العقارات من HeyGen مع VEED.io؟

كلاهما يقدّم أدوات سهلة الاستخدام لتحرير الفيديو بالسحب والإفلات، لكن صانع فيديو العقارات هذا مصمَّم خصيصًا لتسويق العقارات. بدلًا من محرّر عام، ستحصل على قوالب للإعلانات العقارية، وتعليق صوتي تلقائي، وترجمة، بحيث تقضي وقتًا أقل في المونتاج ووقتًا أكثر في بيع المنازل.

هل أداة إنشاء فيديوهات العقارات مجانية، وهل يمكنني إنشاء فيديوهات أونلاين بدون علامة مائية؟

تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات أونلاين مجاناً بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، مع العلم أن الصادرات المجانية تتضمّن علامة مائية صغيرة. يزيل الاشتراك المدفوع العلامة المائية ويفتح لك المجموعة الكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي، مع خطط اشتراك تبدأ من $24 شهرياً للفيديوهات الأطول واستنساخ الصوت.

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