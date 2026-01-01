انسخ وصف العقار، وأهم المميزات، والسعر. سير العمل هذا لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يتولى إنشاء الفيديو من البداية إلى النهاية، من كتابة الإيقاع السلس للنص إلى إضافة العناصر البصرية، بحيث يمكنك إنشاء فيديوهات للعقارات ونشر الإعلانات الجديدة في نفس اليوم.