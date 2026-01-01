حوّل وصف العقار إلى فيديو إعلان احترافي في دقائق. هذا المُنشئ لفيديوهات العقارات يتولى كتابة النص، والتعليق الصوتي، والعناصر البصرية، لتتمكن من تسويق العقارات، ومشاركة تحديثات السوق، وبناء علامتك التجارية دون أي تصوير.
مزايا تجعل تسويق العقارات بسيطًا
حوّل تفاصيل العقار إلى فيديو
انسخ وصف العقار، وأهم المميزات، والسعر. سير العمل هذا لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يتولى إنشاء الفيديو من البداية إلى النهاية، من كتابة الإيقاع السلس للنص إلى إضافة العناصر البصرية، بحيث يمكنك إنشاء فيديوهات للعقارات ونشر الإعلانات الجديدة في نفس اليوم.
حوّل صور العقارات الثابتة إلى صور حيّة مع الحركة
حمّل صور العقار الخاص بك وحوّلها إلى جولات فيديو متحركة مع حركات سينمائية، تكبيرات، وتصميمات متحركة. محرّك تحويل الصور إلى فيديو يضيف الحركة، والانتقالات، والتعليق الصوتي تلقائياً، بحيث تتحول مجموعة الصور السريعة إلى جولة احترافية تبرز أفضل زوايا العقار للمشترين المحتملين.
تحرير فيديو نظيف مع Speech Cleanup
سجّل مقطعك مرة واحدة ودَع Speech Cleanup يتولى عملية مونتاج الفيديو نيابةً عنك. يستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل القص التلقائي لحذف كلمات الحشو، وفترات التوقف الطويلة، والمحاولات المعادة. وبدلًا من القطعات المفاجئة، يقوم محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي المدمج بدمج أفضل اللقطات لديك بانتقالات غير مرئية، بحيث تتجنب إعادة التسجيل.
تعليق صوتي طبيعي بأكثر من 175 لغة
أضف تعليقات صوتية طبيعية إلى أي فيديو عقاري بدون توظيف معلّقين صوتيين أو تسجيل صوت. مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي يروي النص الخاص بك بأكثر من 175 لغة ولهجة، بحيث يمكنك تخصيص العروض العقارية للمشترين المحليين والدوليين باللغة التي يتحدثونها في منازلهم.
قوالب فيديو جاهزة للعقارات
ابدأ من مجموعة واسعة من القوالب المصممة باحتراف لإنشاء فيديوهات مصقولة وجذابة، بما في ذلك قوالب «عقار جديد»، و«بيت مفتوح»، وتصميمات مقدمة الوكيل العقاري المصممة خصيصًا لقطاع العقارات. اختر الأسلوب، وأضف تفاصيلك، وسيقوم مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بإكمال الهيكل تلقائيًا، بحيث يظهر كل عرض عقاري بشكل متناسق ومتوافق مع هوية علامتك.
أفكار واستخدامات لفيديو العقارات
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
كيف يعمل صانع فيديو العقارات
أنشئ فيديو عقارات في أربع خطوات تأخذك من وصف العقار إلى فيديو عرض مصقول وجاهز للمشاركة.
اختر مخططًا عقاريًا، وحدّد نسبة العرض إلى الارتفاع، واختر مظهرًا يناسب إعلان العقار الخاص بك.
الصق تفاصيل العقار أو النقاط الرئيسية التي تريد التحدث عنها، ثم عدّل النبرة والإيقاع لتحسين الوضوح.
أضف تعليقاً صوتياً وصوراً وعناوين فرعية وموسيقى وعناصر الهوية البصرية للعلامة التجارية، ثم عدّل المشاهد حتى يبدو الفيديو كما تريد.
HeyGen ينشئ فيديو واضحًا وعالي الجودة جاهزًا للنشر على صفحة الإعلان الخاصة بك وعلى قنوات التواصل الاجتماعي.
أداة إنشاء فيديوهات عقارية هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل تفاصيل العقار إلى فيديوهات عقارية احترافية. أضف بيانات الإعلان أو موجّهًا قصيرًا، وأداة تحويل النص إلى فيديو تتولى إنشاء الفيديو مع المشاهد والتعليق الصوتي والعناصر البصرية، ليكون فيديوك جاهزًا خلال دقائق، بحيث تنشئ فيديوهات عقارية احترافية بدون تصوير.
نعم. أنشئ فيديوهات «توكينج هيد» يظهر فيها مقدّم يقدّم النص الخاص بك، أو أنشئ فيديو بدون وجه باستخدام الصور والتعليق الصوتي. يمكنك إنتاج جولات فيديو، وجولات افتراضية، وفيديوهات أونلاين لقوائم MLS الخاصة بك، حتى يتمكن وكلاء العقارات من النشر دون الحاجة إلى إعداد كاميرا على الإطلاق.
حمّل صورك، واختر تنسيق العرض، وسيقوم صانع عرض الشرائح بترتيبها في جولة افتراضية متحركة مع مؤثرات حركية وانتقالات سلسة. اسحب اللقطات لإعادة ترتيبها، وافتح مكتبة الوسائط المدمجة لإضافة الموسيقى والوسائط الجاهزة، ثم صدّر جولة افتراضية نهائية جاهزة للعرض.
نعم. يمكنك إنشاء فيديوهات عالية الجودة تُعرض بدقة HD أو 4K مع إيقاع سينمائي وسرد بمستوى الاستوديو. اسرد بصوتك أنت باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، وخصّص التفاصيل لكل منزل، وأنتج الفيديوهات على دفعات لرفع مستوى كل عقار في محفظتك.
كلاهما يقدّم أدوات سهلة الاستخدام لتحرير الفيديو بالسحب والإفلات، لكن صانع فيديو العقارات هذا مصمَّم خصيصًا لتسويق العقارات. بدلًا من محرّر عام، ستحصل على قوالب للإعلانات العقارية، وتعليق صوتي تلقائي، وترجمة، بحيث تقضي وقتًا أقل في المونتاج ووقتًا أكثر في بيع المنازل.
تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات أونلاين مجاناً بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، مع العلم أن الصادرات المجانية تتضمّن علامة مائية صغيرة. يزيل الاشتراك المدفوع العلامة المائية ويفتح لك المجموعة الكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي، مع خطط اشتراك تبدأ من $24 شهرياً للفيديوهات الأطول واستنساخ الصوت.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل قوائم العقارات الخاصة بك إلى فيديوهات احترافية بالذكاء الاصطناعي.