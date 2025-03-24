حوّل المخططات والعروض التقديمية والمقالات إلى فيديوهات شرائح احترافية باستخدام HeyGen. يجمع صانع عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي لدينا بين تصميمات شرائح واضحة، وتعليق صوتي واقعي، وترجمة نصية تلقائية، حتى تتمكّن من نشر محتوى التدريب والمبيعات والدورات دون تصوير أو تحرير معقّد. أنشئ فيديوهات متوافقة مع هوية علامتك التجارية لتقديم المعلومات والإقناع والتوسّع في النطاق.
Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.
Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.
Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.
Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.
Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.
Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تحوّل الشرائح الثابتة إلى عروض فيديو تفاعلية تحافظ على انتباه المشاهدين وتوصل الرسالة بوضوح. ابدأ بملف PPT أو مخطط أو مقالة مدونة، ثم دع الذكاء الاصطناعي ينشئ المشاهد، ويضيف التعليق الصوتي، ويطبّق هوية علامتك التجارية بشكل متسق حتى تصل رسالتك بفعالية في كل مرة.
اقضِ دقائق فقط في إعداد عرض الشرائح بدلًا من أيام. HeyGen يَؤتمِت توقيت المشاهد والانتقالات والترجمة النصية مع الحفاظ على المحتوى الأساسي.
اختر مقدّم عرض واقعي أو تعليقًا صوتيًا يناسب أسلوبك، أضف ملاحظات المتحدّث أو النصوص، ثم أنشئ عرض شرائح متحدثًا جاهزًا للمشاركة.
انسخ المشاريع، وترجم التعليقات الصوتية والترجمة النصية، أو بدّل العناصر البصرية لإنشاء نسخ محلية من دون إعادة البناء من الصفر.
استورد الشرائح أو المخططات أو عناوين URLs
ابدأ من ملفات PPTX الموجودة، أو عروض Google Slides، أو المخططات المكتوبة، أو حتى رابط مدونة مباشرة. تقوم HeyGen تلقائياً باستخراج العناوين، والبنية، والنقاط الرئيسية، ثم تحويلها إلى مشاهد مرئية جاهزة للتعليق الصوتي.
إنشاء نصوص بالذكاء الاصطناعي واقتراحات للتوقيت
حوّل محتوى الشرائح إلى نصوص جاهزة للإلقاء بصوت عالٍ مع التلخيص التلقائي واقتراحات الإيقاع. يوصي الذكاء الاصطناعي بطول كل مشهد والانتقالات بين المشاهد بحيث يحصل كل مفهوم على الوقت الكافي ليترسخ. يمكنك بسهولة تعديل الجمل، وضبط النبرة، أو لصق ملاحظات المتحدث الخاصة بك لتحافظ على تحكم كامل في الإبداع.
مقدّمون واقعيون وتعليقات صوتية متعددة اللغات
اختر من بين أفاتارات مقدّمي العروض ذات المظهر الطبيعي أو أنشئ تعليقات صوتية بعدة لغات ولهجات. يتم تحسين سرعة الكلام، والتشديد، والتوقفات من أجل وضوح أعلى، مما يجعل الموضوعات المعقدة أسهل في المتابعة.
قوالب تحمل هوية علامتك التجارية، وعناوين فرعية، ولفتات بصرية بارزة
طبّق ألوان العلامة التجارية والخطوط والشعارات وأنماط التخطيط للحفاظ على اتساق واحترافية كل عرض شرائح. أضف ترجمات نصية، وعناوين سفلية، وعناصر توضيحية متحركة لإبراز النقاط أو البيانات الأساسية. هذه المؤثرات البصرية توجّه الانتباه وتجعل المعلومات أسهل في الاستيعاب.
كيفية استخدام أداة عرض الشرائح بالذكاء الاصطناعي
أنشئ فيديو عرض شرائح مكتمل في أربع خطوات بسيطة، مع عناصر تحكم تحافظ على سرعة سير العمل وتجعله متوقع النتائج.
استورد عرض شرائح، أو ارفع مستنداً، أو الصق رابط مدونة أو مخططاً لبدء التحويل.
تقترح HeyGen نصًا قصيرًا ومددًا لكل مشهد، ويمكنك تعديل السطور أو ملاحظات المتحدث لتناسب أسلوبك والجمهور المستهدف.
اختر أفاتار العرض أو الصوت، طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية، وأضف لقطات شاشة أو أيقونات أو صوراً جاهزة عند الحاجة.
قم بإخراج فيديو عرض الشرائح الخاص بك، وحمّل ملفات جاهزة للمنصات، أو أنشئ نسخًا محلية بمسارات صوتية مترجمة وترجمات نصية.
أداة لإنشاء عروض الشرائح بالذكاء الاصطناعي هي مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل عروض الشرائح أو المخططات أو المقالات إلى عروض تقديمية فيديو بصوت راوي، حيث يجمع بين النص المنطوق والعناصر البصرية والترجمة النصية في فيديو واحد قابل للتصدير.
لا. HeyGen يقوم بأتمتة التنسيق والتوقيت والتعليق الصوتي. يمكنك رفع ملف PPTX جاهز، أو لصق النص وترك الذكاء الاصطناعي ينشئ عرض شرائح منظماً.
نعم. أضف شعارك وألوانك وخطوطك وقوالبك حتى تتوافق جميع مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها مع إرشادات علامتك التجارية. منصّة الذكاء الاصطناعي لدينا قدترجمت 18,698,196 مقطع فيديو إلى لغات متعددة.
تشمل المدخلات الشائعة ملفات PPTX وGoogle Slides وDOCX وPDF والنصوص العادية أو الروابط (URLs). يمكنك أيضًا رفع الصور ولقطات الشاشة لاستخدامها كعناصر بصرية مساندة.
نعم. توفر HeyGen نصوصاً قابلة للتعديل وبطاقات للمشاهد حتى تتمكن من تحسين الصياغة، وطريقة التأكيد، وعبارات الدعوة لاتخاذ إجراء قبل عملية الإخراج.
يدعم HeyGen العديد من اللغات للتعليق الصوتي والترجمة النصية. يمكنك إنشاء نسخ محلية من الفيديو عن طريق تغيير إعدادات اللغة وإعادة إنشاء التعليق الصوتي باستخدام ميزة video translator.
نعم. يتم إنشاء الترجمات النصية تلقائياً من النص المكتوب وتُضبط مع توقيت الكلام، ويمكنك تصدير ملفات SRT لاستخدامها مع أدوات أخرى.
نعم. اختر أفاتار مقدّم أو ارفع مقطعًا قصيرًا للمقدّم ليظهر بجانب محتوى الشرائح، لتحصل على تجربة هجينة تجمع بين مقدّم يتحدث وعرض الشرائح.
تعمل معظم فيديوهات الشرائح بأفضل أداء عندما تتراوح مدتها بين 1 و10 دقائق، حسب عمق الموضوع. تساعدك HeyGen على تقسيم المحتوى الأطول إلى وحدات أقصر.
نعم. أعد فتح المشروع، وعدّل النص أو الشرائح، ثم أنشئ فيديو جديداً. ستحتفظ بالإصدارات بحيث تكون التحديثات سريعة وتحت السيطرة.
صدّر ملفات MP4 مُحسّنة للويب ووسائل التواصل الاجتماعي، بنسب أبعاد رأسية أو أفقية، بالإضافة إلى ملفات الترجمة مثل SRT لدعم سهولة الوصول والتوزيع.
نعم. يتم معالجة الملفات التي ترفعها، والنصوص التي يتم إنشاؤها، والفيديوهات التي يتم إنتاجها بشكل آمن، وتظل أنت المتحكم في مشاركتها وطريقة تخزينها.
