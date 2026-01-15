فيديوهات إطلاق المنتجات انشر محتوى الإطلاق في يوم الإطلاق نفسه. فيديوهات إعلان المنتج تشرح ما هو الجديد، وتُبرز القيمة، وتدفع نحو تبنّي المنتج — يتم إنتاجها في ساعات، وليس في شهور. حالة استخدام: أنشئ حزمة فيديو إطلاق متكاملة (إعلان، عرض توضيحي، أسئلة شائعة) جاهزة في وقت طرح المنتج بدلاً من الانتظار لأسابيع بعد الإطلاق. النتيجة الموثوقة: شركة Attention Grabbing Media خفّضت زمن الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات، مع التوسّع إلى أكثر من 10 لغات جديدة.

إعلانات الميزات كل إصدار يستحق فيديو. أنشئ محتوى لإعلان المزايا الجديدة يُطرح مع المنتج، ويُضمَّن في ملاحظات الإصدار، ويُشارك على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُوزَّع على العملاء. حالة استخدام: أنشئ فيديوهات لإعلان الميزات في كل إصدار من السبرينت، حتى تبقي العملاء على اطلاع دائم بالتحسينات المستمرة.

محتوى تمكين المبيعات زوّد فريق المبيعات بمحتوى حديث وجذّاب. عروض توضيحية للمنتج ، شروحات لحالات الاستخدام، وتموضع تنافسي — محتوى يساعد فريق المبيعات على إتمام الصفقات. حالة استخدام: أنشئ مكتبة فيديو متكاملة لتمكين المبيعات تغطي جميع المنتجات، والشرائح المستهدفة، والسيناريوهات التنافسية. النتيجة الموثوقة: شركة Advantive حققت انخفاضًا بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى، مع تقليص إنتاج التعليق الصوتي من عدة أيام إلى 2-3 ساعات.

شروحات المنتج ساعد العملاء على فهم ما يقدّمه منتجك ولماذا هو مهم. فيديوهات تعريفية لموقعك الإلكتروني، وإعداد المستخدمين الجدد، وتثقيف العملاء. حالة استخدام: أنشئ فيديو تعريفي بالمنتج لكل شريحة من شرائح العملاء، يركّز على مشكلاتهم المحددة وحالات الاستخدام الخاصة بهم.

إطلاق المنتجات عالميًا أطلق في كل الأسواق في الوقت نفسه. قم بترجمة وتكييف كل محتوى الانطلاق إلى السوق للإطلاقات الدولية بدون إنتاج منفصل لكل منطقة. حالة استخدام: ترجمة حزمة الإطلاق الكاملة إلى 15 لغة لطرح المنتج عالميًا. النتيجة الموثوقة: Workday خفّضت وقت الترجمة والتوطين من أسابيع إلى دقائق، وأصبحت تنتج محتوى بـ10-15 لغة لكل فيديو.