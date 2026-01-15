أطلق فيديوهات إطلاق المنتج في اليوم الأول، وليس في اليوم الثلاثين
إعلانات الميزات، عروض المنتج، تمكين فرق المبيعات، وتحديد الموقع التنافسي — أنشئ محتوى الانطلاق إلى السوق يُطرح مع المنتج، ويتحدّث تلقائياً عند تغيّر المنتج، ويصل إلى كل سوق بلغته.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة تسويق المنتج
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.
فجوة محتوى تسويق المنتج
منتجك سيتم شحنه الأسبوع القادم. فريق المبيعات يحتاج إلى مواد تمكين. فريق التسويق يحتاج إلى فيديوهات الإطلاق. فريق الدعم يحتاج إلى مستندات. وما زلت تنتظر فريق الإنتاج لينهي فيديو العرض التوضيحي الذي طلبته الشهر الماضي. الفيديو التقليدي لا يستطيع مواكبة سرعة تطوير المنتج — عندما يكون المحتوى جاهزًا، تكون الميزة قد تطورت بالفعل. أنت دائمًا بين خيارين: الشحن في الموعد بدون فيديو، أو الشحن متأخرًا مع محتوى قديم. وفي الوقت نفسه، تطلق فرقك العالمية المواد باللغة الإنجليزية فقط، لأن الترجمة وإعداد النسخ المحلية يضيفان شهرًا آخر إلى الجدول الزمني. تسويق المنتج يتحول إلى عنق زجاجة بدلًا من أن يكون عامل تسريع.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل فريق تسويق المنتجات لديك إلى محرّك محتوى يعمل بسرعة تطوير المنتج. اكتب رسائلك التسويقية — أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئها من مستندات التموضع الخاصة بك — واختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأنشئ فيديوهات احترافية في دقائق. محتوى يوم الإطلاق يصبح جاهزًا في يوم الإطلاق نفسه. تم تغيير ميزة في نسخة البيتا؟ حدّث النص وأعد الإنشاء. إطلاق عالمي؟ فيديوهات المنتجات في دقائق. محتوى يوم الإطلاق يصبح جاهزًا في يوم الإطلاق نفسه. تم تغيير ميزة في نسخة البيتا؟ حدّث النص وأعد الإنشاء. إطلاق عالمي؟ ترجم إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. أنشئ مكتبة محتوى متكاملة للانطلاق إلى السوق — إعلانات، عروض توضيحية، مواد تمكين المبيعات، ومحتوى تنافسي — بدون تبعيات إنتاجية تُبطئ خارطة الطريق الخاصة بك.
كل ما تحتاجه فرق تسويق المنتجات للإطلاق بشكل أسرع
مجموعة متكاملة من الأدوات وسير العمل والرؤى التي تزيل الاحتكاك عبر مراحل التخطيط والتنفيذ والإطلاق، بحيث تتمكّن الفرق من الإطلاق بشكل أسرع وبمراحل تسليم أقل.
محتوى الإطلاق السريع
انشر محتوى الفيديو في نفس يوم إطلاق منتجك. أنشئ إعلانات المنتجاتوعروض المزايا التوضيحية، وفيديوهات الإطلاق في دقائق بدلًا من الأسابيع التي تتطلّبها عمليات الإنتاج التقليدية. لم يعد جدول طرحك في السوق مرتبطًا بقيود إنتاج الفيديو.
• أنشئ فيديوهات الإطلاق في دقائق
• بدون أي تبعيات إنتاجية
• أطلق المحتوى مع المنتج
تحديثات محتوى فورية
المنتجات تتطوّر، ومحتواك يجب أن يتطوّر معها. عندما تتغيّر المزايا، أو تتحدّث الأسعار، أو يتبدّل الخطاب التسويقي، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو. بدون إعادة تصوير، وبدون تنسيق إنتاج معقّد — محتوى يظل مواكبًا لمنتجك.
• حدّث النصوص وأعد الإنشاء
• لا حاجة إلى إعادة التصوير
• رسائل محدثة دائمًا
مكتبة تمكين المبيعات
زوّد فريق المبيعات لديك بالمحتوى الذي يحتاج إليه للفوز. عروض توضيحية للمنتج، تحليلات متعمقة للميزات، وتموضع تنافسي، والتعامل مع الاعتراضات — مكتبة تمكين متكاملة تتحدّث بالسرعة نفسها التي يتطوّر بها منتجك.
• مكتبة محتوى مركزية
• رسائل مبيعات متسقة
• التحديث وفقًا لتغييرات المنتج
دعم الإطلاق العالمي
أطلق في كل الأسواق في الوقت نفسه.ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تكيّف محتوى الانطلاق إلى السوق لديك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. إطلاقك في منطقة EMEA لا ينتظر حتى ينتهي إطلاقك في منطقة NA.
• استنساخ الصوت يحافظ على صوت العلامة التجارية
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• مصدر واحد، توزيع عالمي
فيديوهات الإعلان عن الميزات
كل ميزة تستحق تقديمًا مناسبًا. أنشئ فيديوهات إعلان تشرح ما هو الجديد، ولماذا هو مهم، وكيفية استخدامه — تُرسل مع إطلاق الميزة، وتُضمَّن في ملاحظات الإصدار، وتُوزَّع عبر القنوات المختلفة.
• فيديوهات إعلان لكل إصدار
• تضمينها في ملاحظات الإصدار
• توزيع متعدد القنوات
محتوى تحديد الموقع التنافسي
زوّد فريقك بمحتوى فيديو يبرزك أمام المنافسين. اجعل بطاقات المنافسة تنبض بالحياة من خلال شروحات فيديو يمكن لفريق المبيعات مشاركتها ويفهمها العملاء بسهولة.
• فيديوهات مقارنة تنافسية
• محتوى بطاقات المنافسة البيعية
• عرض موجه للعملاء
من وثيقة تحديد الموقع إلى فيديو الإطلاق في 3 خطوات
ابدأ من رسالتك التسويقية
انسخ مستند التموضع، أو موجز المزايا، أو إعلان الإطلاق الخاص بك هنا. أو دع مولّد النصوص بالذكاء الاصطناعي ينشئ لك نص فيديو من وصف منتجك. ابدأ من المواد التي يُنتجها فريق تسويق المنتج لديك بالفعل.
اختر المقدّم الخاص بك
اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي يمثّل علامتك التجارية، أو أنشئ متحدثًا ثابتًا للمنتج لكل محتوى المنتج. طابِق أسلوب الصوت والمظهر البصري مع إرشادات علامتك التجارية.
إنشاء وتوزيع
انقر على «إنشاء». خلال دقائق، سيكون لديك فيديو احترافي لمنتجك. ترجم لإطلاقات عالمية بنقرة واحدة. وزّع الفيديو عبر موقعك الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ومنصات تمكين فرق المبيعات، وملاحظات الإصدارات.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات تسويق المنتجات
فيديوهات إطلاق المنتجات
انشر محتوى الإطلاق في يوم الإطلاق نفسه. فيديوهات إعلان المنتج تشرح ما هو الجديد، وتُبرز القيمة، وتدفع نحو تبنّي المنتج — يتم إنتاجها في ساعات، وليس في شهور.
حالة استخدام: أنشئ حزمة فيديو إطلاق متكاملة (إعلان، عرض توضيحي، أسئلة شائعة) جاهزة في وقت طرح المنتج بدلاً من الانتظار لأسابيع بعد الإطلاق.
النتيجة الموثوقة: شركة Attention Grabbing Media خفّضت زمن الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات، مع التوسّع إلى أكثر من 10 لغات جديدة.
إعلانات الميزات
كل إصدار يستحق فيديو. أنشئ محتوى لإعلان المزايا الجديدة يُطرح مع المنتج، ويُضمَّن في ملاحظات الإصدار، ويُشارك على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُوزَّع على العملاء.
حالة استخدام: أنشئ فيديوهات لإعلان الميزات في كل إصدار من السبرينت، حتى تبقي العملاء على اطلاع دائم بالتحسينات المستمرة.
محتوى تمكين المبيعات
زوّد فريق المبيعات بمحتوى حديث وجذّاب. عروض توضيحية للمنتج، شروحات لحالات الاستخدام، وتموضع تنافسي — محتوى يساعد فريق المبيعات على إتمام الصفقات.
حالة استخدام: أنشئ مكتبة فيديو متكاملة لتمكين المبيعات تغطي جميع المنتجات، والشرائح المستهدفة، والسيناريوهات التنافسية.
النتيجة الموثوقة: شركة Advantive حققت انخفاضًا بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى، مع تقليص إنتاج التعليق الصوتي من عدة أيام إلى 2-3 ساعات.
شروحات المنتج
ساعد العملاء على فهم ما يقدّمه منتجك ولماذا هو مهم.فيديوهات تعريفيةلموقعك الإلكتروني، وإعداد المستخدمين الجدد، وتثقيف العملاء.
حالة استخدام: أنشئ فيديو تعريفي بالمنتج لكل شريحة من شرائح العملاء، يركّز على مشكلاتهم المحددة وحالات الاستخدام الخاصة بهم.
إطلاق المنتجات عالميًا
أطلق في كل الأسواق في الوقت نفسه. قم بترجمة وتكييف كل محتوى الانطلاق إلى السوق للإطلاقات الدولية بدون إنتاج منفصل لكل منطقة.
حالة استخدام: ترجمة حزمة الإطلاق الكاملة إلى 15 لغة لطرح المنتج عالميًا.
النتيجة الموثوقة: Workday خفّضت وقت الترجمة والتوطين من أسابيع إلى دقائق، وأصبحت تنتج محتوى بـ10-15 لغة لكل فيديو.
التموضع التنافسي
حقّق المزيد من الصفقات باستخدام محتوى فيديو يبرز منتجك مقارنة بالبدائل. بطاقات المنافسة، ومحتوى المقارنات، ورسائل تنافسية يمكن لفريق المبيعات الاعتماد عليها فعلياً.
حالة استخدام: أنشئ فيديوهات بطاقات منافسة لأهم 5 منافسين، يتم تحديثها كل ربع سنة مع تغيّر المشهد التنافسي.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي فيديوهات تسويق المنتجات؟
يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات تسويقية احترافية بدون متطلبات الإنتاج التقليدية. تجمع HeyGen بين أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتوليد الصوت، والتحرير الآلي لتحويل النصوص إلى محتوى فيديو مصقول — بدون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق تصوير. يمكن لفرق التسويق إنتاج فيديوهات للمنتجات، ومحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، وإعلانات إبداعية في دقائق بدلًا من أسابيع.
كيف يمكنني إنشاء فيديوهات إطلاق المنتجات بسرعة؟
اكتب رسائل الإطلاق الخاصة بك أو الصق مستند التموضع. اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي ليكون المقدم، وحدد الأسلوب البصري، ثم أنشئ الفيديو. معظم فيديوهات الإطلاق تُنتَج في غضون دقائق. عندما يتغيّر المنتج قبل الإطلاق (وهذا يحدث دائمًا)، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو. لا إعادة تصوير، ولا تنسيق إنتاج — محتوى جاهز للإطلاق في نفس وقت إطلاق المنتج.
هل يمكنني تحديث مقاطع الفيديو عندما يتغيّر المنتج؟
نعم — هذه واحدة من أهم مزايا HeyGen في تسويق المنتجات. عندما تتطوّر المزايا، أو تتغيّر الأسعار، أو يتبدّل الخطاب التسويقي، ما عليك سوى تحديث النص وإعادة إنشاء الفيديو. يظل محتواك مواكبًا لمنتجك دون الحاجة إلى دورات إنتاج جديدة. الفرق تشير إلى دورات تحديث أسرع بكثير مقارنة بالفيديو التقليدي.
كيف يمكنني إنشاء محتوى تمكين المبيعات باستخدام HeyGen؟
أنشئ مكتبة تمكين المبيعات الخاصة بك من خلال إنشاء فيديوهات لكل منتج، ولكل شخصية مستهدفة، ولكل سيناريو تنافسي، ولكل مرحلة من مراحل عملية البيع.عروض المنتجات التوضيحية، وشرح المزايا، والتعامل مع الاعتراضات، وتوضيح الميزة التنافسية — وكل ذلك انطلاقًا من النصوص التي يُعدّها فريق تسويق المنتجات لديك بالفعل. عندما تتغيّر المنتجات أو الرسائل، يمكنك التحديث وإعادة الإنشاء للحفاظ على مواد التمكين محدّثة دائمًا.
هل يمكنني تكييف محتوى المنتج محليًا لعمليات الإطلاق العالمية؟
نعم. أنشئ محتوى منتجك بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تشمل الترجمة استنساخ الصوت (ليبدو صوت علامتك التجارية طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه. أطلق في مناطق EMEA وAPAC وLATAM في الوقت نفسه بدلًا من الإطلاق المتتابع.
ما مدى سرعة إنشاء فيديوهات تسويق للمنتجات؟
معظم فيديوهات المنتجات تُنشأ خلال دقائق. شركة Advantive سجّلت انخفاضًا بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى. شركة Attention Grabbing Media انتقلت من 3 أيام إلى بضع ساعات فقط للإنتاج. هذا التحوّل من جداول الإنتاج التقليدية (أسابيع إلى شهور) إلى التسليم في نفس اليوم يعني أن محتواك يمكن أن يُطرح مع منتجك مباشرة.
هل يمكنني إنشاء فيديوهات للإعلان عن المزايا الجديدة مع كل إصدار؟
نعم. HeyGen يدعم التخصيص الديناميكي باستخدام حقول متغيّرة للأسماء والشركات والتفاصيل المخصّصة. أنشئ قالبًا واحدًا ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة لـ التسويق القائم على الحسابات، أو تواصل المبيعات، أو حملات تفاعل العملاء. استخدمت Videoimagem هذا الأسلوب لإنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصّص لشركة AB InBev.
كيف أحافظ على اتساق العلامة التجارية عبر كل محتوى المنتجات؟
مجموعة العلامة التجارية في HeyGen توحّد هويتك البصرية في مكان واحد، بما في ذلك الألوان والخطوط والشعارات المعتمدة واختيارات الأفاتار. «قاموس العلامة التجارية» يتحكّم في نطق أسماء المنتجات، ومسميات المزايا، والمصطلحات التقنية. سواء كنت تنشئ فيديوهات إطلاق، أو محتوى تمكين للمبيعات، أو مواد للمنافسة في السوق، يلتزم كل فيديو بمعايير علامتك التجارية بشكل متّسق.
هل يمكن لعدة أشخاص في فريق تسويق المنتج (PMM) لديّ إنشاء محتوى؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمديري تسويق المنتجات، ومديري التمكين، ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة عناصر العلامة التجارية المعتمدة والقوالب للجميع. تضمن عناصر التحكم الإدارية اتساق الرسائل مع تمكين فريقك من إنشاء المحتوى على نطاق واسع.
ما أنواع محتوى تسويق المنتجات التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen تقريبًا كل تنسيقات فيديو تسويق المنتجات: إعلانات الإطلاق، عروض المزايا، فيديوهات شرح المنتج، تمكين فرق المبيعات، إبراز المزايا التنافسية، دراسات حالات العملاء، فيديوهات حالات الاستخدام، أدلة التكامل، شروحات التسعير، وغير ذلك الكثير. إذا كان فريق تسويق المنتج لديك يحتاج إلى محتوى فيديو، يمكن لـ HeyGen إنتاجه بالسرعة التي يتطلّبها مسار تطوير منتجك.
كيف يقارن هذا بأسلوب إنتاج الفيديو التقليدي؟
إنتاج فيديو تقليدي للمنتجات يتطلّب كتابة النص، إعداد لوحة القصة، تنسيق المواهب، التصوير، والمونتاج — وغالبًا ما يستغرق 4-8 أسابيع على الأقل. ثم ضاعف ذلك بعدد اللغات التي تحتاجها للإطلاقات العالمية. HeyGen يقدّم جودة مكافئة في دقائق إلى ساعات، مع ترجمة فورية إلى أي لغة. فرق تسويق المنتجات تشير إلى أنها أصبحت تنشر محتوى الإطلاق في الموعد لأول مرة، مع القدرة على تحديثه مع تطوّر المنتجات.
هل محتوى منتجي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وأثناء التخزين. بالنسبة لفرق تسويق المنتجات التي تتعامل مع معلومات ما قبل الإطلاق أو مواد تنافسية، توفّر HeyGen ميزات أمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك تكامل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وإدارة الوصول المركزية. نحن لا ندرّب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا باستخدام محتواك.
استكشف المزيد من الحلول
Use Cases
Tools
قصص العملاء
ابدأ في إنشاء فيديوهات تسويق المنتجات اليوم
توقّف عن الاختيار بين الإطلاق في الموعد والإطلاق مع فيديو. أنشئ محتوى منتجات احترافيًا في دقائق، حدّثه كلما تغيّرت المنتجات، واطلق عالميًا بدون تأخيرات في الترجمة والتوطين. انضم إلى فرق تسويق المنتجات في HubSpot وMiro والشركات الكبرى التي طوّرت سرعة دخولها إلى السوق.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- حدّث المحتوى فوراً
- إلغاء في أي وقت