Miro، مساحة العمل الابتكارية التي تأسست في 2011، أعادت تعريف التعاون لأكثر من 90 مليون مستخدم حول العالم. تأثيرها واسع بقدر اتساع اللوحة اللانهائية التي توفّرها. قاعدة عملاء Miro تضم أكثر من 250,000 شركة، مع حضور قوي بين المؤسسات الكبرى وعلامات Fortune 500 مثل Nike وIKEA وDeloitte.

مع تطوّر Miro من أداة للسبورة البيضاء إلى منصة تعاون متكاملة من البداية إلى النهاية – تتبنّى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأدوات النمذجة الأولية، والقوالب القابلة للتوسّع، والتكاملات العميقة – يجب أن يواكب حجم وعمق المواد التعليمية هذا التطوّر. بالنسبة لـ Steve Sowrey، مصمّم الوسائط التعليمية في Miro، يُعدّ إنتاج محتوى تعليمي واضح وجذّاب أمرًا أساسيًا لنجاح العملاء. كان Steve وفريقه بحاجة إلى طريقة قابلة للتوسّع وفعّالة لإنتاج محتوى تعليمي دون التضحية بالجودة أو الاتساق. عندها لجؤوا إلى HeyGen.

مواكبة خارطة طريق المنتج

يضمن فريق التعليم ألا تقتصر الميزات على الإطلاق فقط، بل أن تُستخدم فعليًا، من خلال إنشاء فيديوهات وشروحات تعليمية تحوّل التعقيد إلى قيمة واضحة. ومع توسّع Miro في سوق المؤسسات، يصبح من الضروري تزويد المستخدمين بأصول فيديو تساعدهم على إرشاد زملائهم وتعزيز التعاون. ولتحقيق انتشار عالمي فعّال، تصبح عملية الترجمة والتوطين عاملًا أساسيًا.

مع تطوّر منتج Miro، ازدادت كذلك المتطلبات على فريق ستيف. أصبح إنشاء فيديوهات عالية الجودة عبر لغات وصيغ مختلفة يستهلك وقتًا وموارد أكثر فأكثر. لم تعد الأساليب التقليدية قادرة على مواكبة خارطة الطريق السريعة، كما أن الاستعانة بمصادر خارجية كانت مرتبطة بتكاليف مرتفعة وأوقات تنفيذ بطيئة. بالنسبة لستيف، لبّى HeyGen الحاجة إلى السرعة مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى عالٍ من الجودة. باستخدام HeyGen، حققت Miro زيادة بمقدار 10x في سرعة إنتاج الفيديو وزيادة بمقدار 5x في القدرة الإجمالية على إنشاء الفيديوهات، دون الحاجة إلى تعيين موظفين إضافيين.

طريقة جديدة للوصول إلى قاعدة مستخدميهم العالمية

مع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في صناعة الفيديو، شهد ستيف الكثير من التطورات، لكن لم يكن أي منها بقوة HeyGen التي تغيّر الطريقة التي كنّا نعمل بها.

قبل استخدام HeyGen، كانت عملية إنتاج الفيديوهات التعليمية لدى Miro تمر بعدة خطوات وتضم عدة فرق: كتابة النص، حجز وقت في الاستوديو، تصوير المواهب، وإرسال اللقطات إلى فريق ما بعد الإنتاج. وإذا طرأ أي تغيير أثناء سير العملية — مثل تعديل في واجهة المستخدم، أو أيقونة جديدة، أو نص محدّث، أو حتى قصة شعر مختلفة — كان ذلك يعني إعادة التصوير وحدوث تأخيرات.

أفاتارات HeyGen بسّطت هذا المسار بالكامل. الآن يمكن تعديل النصوص فورًا دون الحاجة للعودة إلى الاستوديو. مع HeyGen، يستطيع ستيف وفريقه ببساطة تحديث النص داخل المنصّة وإنشاء فيديو تقريبًا بشكل فوري، يظهر فيه الأفاتار وهو يقدّم النص المحدَّث. يتطابق الناتج مع الصوت والأداء الأصليَّين بدرجة تجعل المشاهدين لا يلاحظون أي فرق. هذا القدر من المرونة وحده اختصر من جدول الإنتاج أيامًا، وأحيانًا أسابيع كاملة. ويضيف ستيف: "لأن خصائص الصوت في HeyGen تطابق أداء موهبتنا بدقة كبيرة، يمكننا تحديث جملهم وقت الحاجة، دون أن نضطر للعودة إلى الاستوديو على الإطلاق."

إلى جانب عامل السرعة، فتحت أدوات الترجمة من HeyGen آفاقًا جديدة تمامًا. يتذكر ستيف قائلًا: "قبل HeyGen، كانت العملية معقدة جدًا بحيث لا تُمكّننا من الوصول إلى دول مختلفة تتحدث لغات مختلفة، إلا من خلال إضافة ترجمات نصية فقط." الآن يمكن لـ Miro ترجمة فيديوهاتهم بسهولة إلى 7 لغات مختلفة، مع مزامنة شفاه دقيقة وتعبيرات صوتية طبيعية. ويُستخدم ذلك داخليًا أيضًا؛ إذ يتذكر ستيف مرة قاموا فيها بترجمة أحد فيديوهات الاختبار الداخلية إلى اللغة الهولندية، لدرجة أن الموظفين اقتنعوا بأن الموظف الذي يقدّم الفيديو متحدث أصلي للغة الهولندية.

إنشاء فيديوهات تتحرك بسرعة موازية لسرعة Miro

لم يقتصر دور HeyGen على تحسين عملية الإنتاج فحسب، بل ساعد أيضاً في إعادة تشكيل طريقة قيام Miro بتثقيف المستخدمين، ومواءمة المحتوى محلياً، وتوسيع نطاقه بما يتماشى مع نمو المنتج. المشاريع التي كانت تحتاج سابقاً إلى تنسيق مكثّف وأسابيع من العمل يمكن الآن إنجازها في جزء بسيط من الوقت. وعندما تكون الجداول الزمنية ضيقة أو تحدث تغييرات في وقت متأخر، يستطيع فريق ستيف تحديث المحتوى دون أي تباطؤ، وتقديم فيديوهات واضحة وعالية الجودة تدعم تبنّي المزايا عبر قاعدة مستخدمي Miro البالغ عددهم 90 مليون مستخدم.

«في مجال التكنولوجيا، كل شيء يتحرك بسرعة دائمًا. بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، يكون هناك شيء قد تغيّر عادةً — زر، أيقونة، شعار. قبل HeyGen، كان هذا يعني إعادة التصوير بالكامل — الآن نحن فقط نحدّث النص أثناء الإنتاج، وهو ما وفّر علينا أيامًا، إن لم يكن أسابيع، من وقت الإنتاج.» –ستيف سووري، مصمم وسائط تعليمية، Miro

هذا المستوى الجديد من المرونة وسّع أيضًا دائرة من يمكنه المشاركة في إنشاء المحتوى. الكتّاب الذين كانوا يركّزون سابقًا على كتابة النصوص فقط باتوا الآن ينشئون مسودات فيديو كاملة بأنفسهم، وهو تغيّر أدّى إلى طمس الحدود التقليدية بين الأدوار الوظيفية وزيادة قدرة الفريق الإنتاجية بشكل كبير دون الحاجة إلى تعيين موظفين إضافيين.

لقد رفعت واقعية ودقة أفاتارات HeyGen مستوى الجودة بدلًا من خفضه. يواصل ستيف تحسين النبرة والتنغيم باستخدام محركات الصوت وتعديلات طفيفة، مما يضمن أن يبدو المنتج النهائي شبه مطابق للتسجيلات الحية. معيار التقييم الشخصي لديه بسيط: إذا لم يستطع المشاهد أن يميّز أنه أفاتار، فهذا يعني أن العمل أُنجز بالشكل الصحيح.

على مستوى أوسع، يتيح HeyGen لمنصة Miro تقديم فيديوهات متسقة، ومحلية، واحترافية على نطاق واسع، بما يدعم الأهداف الأوسع للشركة في تبنّي الحل على مستوى المؤسسات، وتوفير وصول عالمي، وتسريع عملية الإعداد للمستخدمين الجدد.