Tạo giọng nói tự nhiên trong 175 ngôn ngữ sử dụng các mô hình giọng nói có sẵn của HeyGen hoặc tạo giọng nói tùy chỉnh với một đoạn ghi âm ngắn. Hệ thống duy trì âm điệu và sự nhất quán xuyên suốt mỗi video. Khi dịch, nó tái tạo lại cách thể hiện mà vẫn giữ được bản sắc giọng nói gốc. Sử dụng điều này trong bất kỳ quy trình tạo video AI nào nơi mà sự rõ ràng và giao tiếp toàn cầu là cần thiết.