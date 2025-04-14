ایک پروفیشنل سیو دی ڈیٹ ویڈیو بنائیں، چاہے آپ کے پاس صرف ایک اسکرپٹ ہو، ایک تصویر ہو یا بس ایک سادہ سا آئیڈیا۔ نہ کیمرہ درکار، نہ ٹیم، اور نہ ہی ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی تجربہ۔ بس ایک اسٹائل منتخب کریں، اپنا پیغام شامل کریں، اور HeyGen چند منٹوں میں آپ کی ویڈیو کو ایک شیئر کرنے کے قابل کلپ میں بدل دیتا ہے۔
برانڈز HeyGen کا Save the Date ویڈیو میکر کیوں منتخب کرتے ہیں؟
اپنی ایونٹ اسکرپٹ سے ویڈیوز بنائیں
اپنی تقریب کی تفصیلات لکھیں، کوئی سیو دی ڈیٹ ویڈیو ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اور اپنا ویڈیو پروجیکٹ لانچ کریں۔ پلیٹ فارم خودکار طور پر نیریشن، ٹرانزیشنز اور سین کی ٹائمنگ کے ساتھ مکمل اینیمیشن تیار کرتا ہے۔ AI ٹولز رفتار اور ترتیب کو سنبھالتے ہیں تاکہ آپ کا اعلان فوراً تیار ہو جائے۔ چاہے آپ شادی کا اعلان کر رہے ہوں یا کسی اہم سالگرہ کا، ٹیکسٹ ٹو ویڈیو آپ کے اسکرپٹ کو بغیر کسی ایڈیٹنگ کے ایک پروفیشنل ویڈیو کلپ میں بدل دیتا ہے۔
اپنا سیو دی ڈیٹ ویڈیو ٹیمپلیٹ ڈیزائن کریں
ایک خوبصورت، شادی کے انداز کا ٹیمپلیٹ منتخب کریں یا ہر موقع کے لیے دستیاب ڈیزائنز براؤز کریں۔ ہر save the date ویڈیو ٹیمپلیٹ میں پہلے سے ہم آہنگ گرافکس، ٹرانزیشنز اور لے آؤٹ آپشنز شامل ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے تھیم کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آسان drag-and-drop ایڈیٹر ابتدائی صارفین کے لیے موزوں ہے اور کسی ڈیزائن بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں۔ بالکل نئے سرے سے شروع کریں یا کسی موجودہ اسٹائل پر کام آگے بڑھائیں۔ AI ویڈیو جنریٹر آپ کو فوراً مکمل ٹیمپلیٹ لائبریری تک رسائی دیتا ہے۔
آواز کی نریشن جو بالکل آپ جیسی لگے
ایک مختصر وائس سیمپل ریکارڈ کریں اور پلیٹ فارم اسے کلون کر کے آپ ہی کے لہجے میں دل سے بھرا پیغام پیش کرتا ہے۔ آپ کے رومانوی اعلان کا ہر لفظ قدرتی لگتا ہے کیونکہ آڈیو آپ کی آواز اور انداز سے بالکل میل کھاتی ہے۔ آپ کے مہمان آپ ہی کو سنتے ہیں، چاہے آپ نے حتمی اسکرپٹ کبھی ریکارڈ نہ کیا ہو۔ متبادل طور پر، درجنوں بلٹ اِن وائس آپشنز میں سے انتخاب کریں تاکہ اپنے ایونٹ کے لیے بالکل موزوں آواز ڈھونڈ سکیں۔ استعمال کریں AI وائس کلوننگ تاکہ ہر سیو دی ڈیٹ میں اپنی ہی آواز شامل کریں۔
تصاویر اور فوٹیج کو ویڈیو میں متحرک کریں
اپنی ویڈیو خود اپ لوڈ کریں یا اسٹاک ویڈیوز کی لائبریری سے منتخب کریں اور ملٹی سین اعلان تیار کریں۔ ٹرانزیشنز کے ساتھ تصاویر کو اینیمیٹ کریں، کسی بھی فریم کے مطابق ویژولز کو کراپ کریں، اور پیچیدہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے بغیر مناظر کو درست دورانیے تک ٹرم کریں۔ انگیجمنٹ شوٹس، وینیو کی تصویریں یا اسٹاک فوٹیج — سب خودکار طور پر پروفیشنل ویڈیو کنٹینٹ میں بدل جاتے ہیں۔ یہ image to video ٹول سین کی تشکیل، ویژول ٹائمنگ اور آؤٹ پٹ کو خود سنبھالتا ہے تاکہ آپ کو بغیر کسی دستی ایڈیٹنگ کے تیار شدہ کلپ ملے۔
کسی بھی فارمیٹ میں ایڈٹ کریں، کیپشن لگائیں اور شیئر کریں
آپ کی تیار شدہ ویڈیو HD میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، ہر چینل کے لیے تیار: ٹیکسٹ میسج، ای میل، Instagram، WhatsApp یا ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ۔ آن لائن ایڈیٹر کے ضروری ٹولز استعمال کریں تاکہ کیپشنز کو بہتر بنائیں، ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں، اور فائنل کرنے سے پہلے اپنے پارٹنر یا پلانر کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ایڈیٹنگ ٹولز خودکار طور پر کیپشن جنریشن سنبھالتے ہیں تاکہ آپ کا اعلان بغیر آواز کے بھی آسانی سے پڑھا جا سکے۔سب ٹائٹل جنریٹر استعمال کریں تاکہ چند سیکنڈز میں درست کیپشنز شامل کریں، یا مختلف ممالک میں موجود مہمانوں کے لیے ترجمہ کریں۔
سیو دیٹ ویڈیو میکر کے استعمالات
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Save the Date ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے؟
اپنی سیو دی ڈیٹ ویڈیو صرف چار واضح مراحل میں بنائیں، اسٹائل منتخب کرنے سے لے کر اسے اپنی فہرست کے ہر مہمان کو بھیجنے تک۔
ایونٹ ٹیمپلیٹس براؤز کریں اور وہ اسٹائل منتخب کریں جو آپ کی تقریب کے موڈ اور تھیم کے مطابق ہو۔
اپنے ایونٹ کا نام، تاریخ، مقام اور وہ تمام تفصیلات لکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ مہمان یاد رکھیں۔
اپنی آواز شامل کریں، ویژولز کو ایڈجسٹ کریں، اور ویڈیو کو ذاتی بنانے کے لیے کوئی بھی تصاویر اپ لوڈ کریں۔
اپنی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے ٹیکسٹ، ای میل یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی مہمانوں کی فہرست کو بھیجیں۔
سیو دیٹ ویڈیو میکر آپ کو بغیر شوٹنگ یا ایڈیٹنگ کے اعلان کی ویڈیو بنانے دیتا ہے۔ اپنے ایونٹ کی تفصیلات ٹائپ کریں، سیو دیٹ ویڈیو ٹیمپلیٹ منتخب کریں، نریشن شامل کریں، اور پلیٹ فارم خود بخود مکمل ویڈیو تیار کر دیتا ہے۔اسکرپٹ ٹو ویڈیوکا استعمال کریں تاکہ چند منٹوں میں تحریری پیغام کو شیئر کے لیے تیار کلپ میں بدل سکیں۔ اسے ٹیکسٹ، ای میل یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی پوری گیسٹ لسٹ کو بھیجیں۔
جی ہاں۔ ایک ویڈیو اعلان جس میں آپ کی تصاویر، آوازیں اور ایونٹ کی تفصیلات شامل ہوں، ایک چھپے ہوئے کارڈ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ذاتی محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی شادی کے لیے save the date ویڈیو بناتے ہیں تو ہر عنصر آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے: تصاویر، نریشن، میوزک اور پیغام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام مناظر میں ایک جیسا انداز برقرار رہے، توAI فیس سوَاپآپ کی تصاویر کو کسی بھی فریم میں رکھتا ہے۔ اپنی آواز شامل کریں تاکہ یہ بالکل آپ ہی کی طرح سنائی دے۔
اپنی آواز کا ایک مختصر نمونہ ریکارڈ کریں اور پلیٹ فارم اسے کلون کر کے آپ کی ویڈیو کو آپ ہی کے لہجے میں بیان کرتا ہے۔ آپ کی نریشن خودکار طور پر تمام مناظر پر لاگو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ریکارڈ نہیں کرنا چاہتے توAI voice generatorاستعمال کریں اور قدرتی لگنے والے آواز کے آپشنز میں سے انتخاب کریں۔ دونوں صورتوں میں، حتمی ویڈیو بالکل ذاتی محسوس ہوتی ہے اور کسی اضافی پوسٹ پروڈکشن کام کی ضرورت نہیں پڑتی۔
آپ کی ویڈیو میں ایونٹ کا نام، تاریخ، مقام، اور RSVP یا شادی کی ویب سائٹ کا لنک شامل ہونا چاہیے۔ ایک مختصر ذاتی پیغام، جوڑے یا وینیو کی تصاویر، اور ایونٹ کا تھیم یا ڈریس کوڈ بھی مددگار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے تفصیلات کے ساتھ سلائیڈ ڈیک موجود ہے تو اسے استعمال کریں،PPT To videoتاکہ اسے براہِ راست ویڈیو میں تبدیل کیا جا سکے۔ حتمی ویڈیو کو 60 سیکنڈ سے کم رکھیں۔
جی ہاں۔ آپ کی تیار شدہ ویڈیو اسٹینڈرڈ MP4 فارمیٹ میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، جو ہر ڈیوائس پر چلتی ہے اور WhatsApp، iMessage، ای میل، اور سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے بھیجی جا سکتی ہے۔ آپ Reels یا Stories کے لیے ایک مختصر ورٹیکل ورژن بھی بنا سکتے ہیں، reel generator کا استعمال کرتے ہوئے۔ ہر فارمیٹ موبائل کے لیے بہتر بنایا گیا ہے تاکہ مہمان اسے آسانی سے کھول سکیں اور بغیر ڈیوائس بدلے سیو دی ڈیٹ محفوظ کر سکیں۔
آپ اپنی ویڈیو جتنے چاہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ جب ویڈیو تیار ہو جائے تو MP4 ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے اپنے تمام مہمانوں کی فہرست کو ٹیکسٹ، ای میل یا کسی بھی میسجنگ پلیٹ فارم کے ذریعے بھیج دیں۔ اگر مہمانوں کی فہرست بہت بڑی ہو تو لنک کو گروپ میسج یا ای میل بلاسٹ میں پیسٹ کر دیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ url to video استعمال کر کے ویڈیو کا ہوسٹڈ ورژن بنائیں اور فائل بھیجنے کے بجائے صرف لنک شیئر کریں۔
ویڈیو معلومات کو ایسے فارمیٹ میں پیش کرتی ہے جسے لوگ کارڈ یا ویب پیج کے مقابلے میں زیادہ کھولتے اور یاد رکھتے ہیں۔ اس میں بصری عناصر، نریشن، موسیقی اور موشن کو ملا کر ایک مختصر تجربہ بنایا جاتا ہے جو ایونٹ سے پہلے ہی حقیقی جوش و خروش پیدا کرتا ہے۔ ویب سائٹ کے برعکس، ویڈیو کسی بھی میسجنگ ایپ میں چل جاتی ہے۔ AI لب کی ہم آہنگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ نریشن اور بصری ٹائمنگ مکمل طور پر ہم آہنگ ہوں، تاکہ نتیجہ پروفیشنل اور پالشڈ ہو۔
آپ بغیر کسی کریڈٹ کارڈ کے مفت سیو دی ڈیٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ فری پلان کے ساتھ آپ آن لائن اپنی ویڈیو مفت میں بنا سکتے ہیں، نتیجہ پری ویو کر سکتے ہیں اور اپ گریڈ کرنے سے پہلے اسے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پیڈ پلانز $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں اور آواز کی کاپی، زیادہ لمبی ویڈیوز، اور مکمل اسٹائل لائبریری کو ان لاک کرتے ہیں۔ پہلے ایک مفت ویڈیو سے شروع کریں اور جب تیار ہوں تو اپ گریڈ کریں۔
جی ہاں۔ اپنی منگنی کی تصاویر اپ لوڈ کریں اور پلیٹ فارم خودکار طور پر آپ کی تصاویر، ٹرانزیشنز، نریشن اور میوزک کے ساتھ ایک ملٹی سین ویڈیو بناتا ہے۔ تصاویر کو کسی بھی ترتیب میں رکھیں اور ہر سین کے لیے کیپشن یا ایونٹ کی تفصیل شامل کریں۔ اگر آپ کو پیغام لکھنے میں مدد چاہیے تو ویڈیو میں شامل کرنے سے پہلے اپنا اعلان تیار کرنے کے لیے ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر استعمال کریں۔
جی ہاں۔ سلائیڈ شو فارمیٹ slideshow maker کے ذریعے سیو دی ڈیٹ ویڈیوز بنانے کے لیے ایک مقبول انتخاب ہے، خاص طور پر جب آپ انگیجمنٹ شوٹ کی تصاویر استعمال کر رہے ہوں۔ ہر تصویر ایک سین بن جاتی ہے جس میں ہموار ٹرانزیشنز، نریشن اور میوزک شامل ہوتا ہے۔ بغیر کسی ڈیزائن کے تجربے کے ایک پروفیشنل فوٹو سلائیڈ شو بنائیں۔ آخری ویڈیو MP4 کے طور پر ایکسپورٹ ہوتی ہے جو ٹیکسٹ یا ای میل کے ذریعے شیئر کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔
جی ہاں۔ اپنے save the date کو GIF یا اسٹینڈرڈ ویڈیو فائل کے طور پر ایکسپورٹ کریں۔ اینیمیٹڈ GIF ای میل اور سوشل فیڈز میں کام کرتی ہیں جہاں autoplay شاید فعال نہ ہو۔ بلٹ اِن ایڈیٹنگ ٹولز استعمال کرتے ہوئے اپنے اعلان کی کلپ سے ایک مختصر اینیمیٹڈ لوپ بنائیں۔ زیادہ تر ای میل کلائنٹس میں GIF خود بخود چلتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ save the dates کے لیے ایک مقبول فارمیٹ ہے۔ اسے GIF یا MP4 میں ایکسپورٹ کریں، اس پر منحصر کہ آپ اسے کہاں شیئر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
کسی خاص مہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیٹ فارم پہلی ہی سیشن سے استعمال میں آسان ہے، جہاں ٹیمپلیٹس اور ایڈیٹنگ ٹولز خودکار طور پر ڈیزائن سنبھالتے ہیں۔ آپ اپنی تخلیقی صلاحیت لائیں اور باقی کام ٹولز کر دیتے ہیں۔ اپنا اسٹائل منتخب کریں، تفصیلات بھریں، اور رہنمائی شدہ مراحل کے ساتھ ایک پروفیشنل اعلان یا سادہ دعوت نامہ کارڈ تیار کریں۔ زیادہ تر لوگ بغیر کسی سابقہ ایڈیٹنگ تجربے کے دس منٹ سے بھی کم وقت میں اپنی پہلی “سیو دی ڈیٹ” ویڈیو مکمل کر لیتے ہیں۔
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔