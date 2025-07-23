کنٹینٹ کریئیٹرز کے لیے آپ کی AI ویڈیو جمپ اسٹارٹ گائیڈ میں خوش آمدید
کیا آپ مزید ویڈیو مواد بنانا چاہتے ہیں لیکن محدود وقت، بجٹ یا پروڈکشن ریسورسز کی وجہ سے رکے ہوئے محسوس کرتے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ HeyGen کے ساتھ آپ آسانی سے ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور انہیں دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں جو پروفیشنل نظر آتی ہیں، وہ بھی روایتی پروڈکشن کے زیادہ اخراجات یا طویل انتظار کے بغیر۔
یہ گائیڈ خاص طور پر ان کنٹینٹ کریئیٹرز کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنا برانڈ بڑھانا، نئے کسٹمرز تک پہنچنا، اور کنٹینٹ کریئیشن کو اسکیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سیکھیں گے کہ آئیڈیا سے فائنل ویڈیو تک بہت تیزی سے کیسے جائیں۔ کسی کیمرہ، اسٹوڈیو یا آن اسکرین ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں!
اس عملی ویڈیو بنانے کی مشق کو مت چھوڑیں جو اپنی پہلی ویڈیو بنائیں سیکشن میں ہے۔ یہ اس طرح تیار کی گئی ہے کہ آپ کر کے سیکھیں اور بہت کم وقت میں رفتار پکڑ لیں۔
اہم استعمالات: تخلیق کار HeyGen کو کیسے استعمال کر رہے ہیں
HeyGen صرف ایک ویڈیو ٹول نہیں بلکہ ایک تخلیقی انجن ہے جو اُن پروفیشنلز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں تیزی سے کام کرنا، مواد کو بڑے پیمانے پر بڑھانا اور معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر نتائج حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ کثیر لسانی کورسز سے لے کر سوشل اشتہارات تک، یہاں دیکھیں کہ مختلف قسم کے چھوٹے کاروبار اور انٹرپرینیورز کس طرح HeyGen کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پر ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنا سکیں۔
سوشل انفلوئنسر ویڈیوز
ان کاروبار کے لیے بالکل موزوں جو سوشل پروف پر ترقی کرتے ہیں: پروڈکٹ پر مبنی کاروبار (اسکن کیئر، ڈیکور وغیرہ)، سروس پر مبنی کاروبار (ریئل اسٹیٹ، کوچز، کنسلٹنٹس)، اور نِچ یا جذبے پر مبنی کاروبار (پیٹ برانڈز، ماحول دوست کمپنیاں)
ویڈیو اشتہارات
بہترین انتخاب: مارکیٹنگ برانڈز، کاروبار یا سروسز کے لیے
- Ask The Agent نے اعتماد قائم کرکے اور رئیل اسٹیٹ پروفیشنلز کے ذاتی برانڈز کو بڑے پیمانے پر نمایاں کرکے نئے کلائنٹس کی لیڈز میں کیسے اضافہ کیا
- رائن اسٹون آرٹسٹ Crystal Ninja نے کس طرح AI ویڈیو استعمال کر کے ایک ریٹیل اسٹور، ای کامرس سائٹ، VIP ایجوکیشن ہب اور ایونٹس لانچ کیے
لرننگ کورسز
بہترین ان کے لیے: اساتذہ، کنسلٹنٹس، کوچز، ویلنس پروفیشنلز، پروڈکٹ ایجوکیشن
- کیسے Happy Cats کی آن لائن ایجوکیٹر اور بلیوں کے رویّے کی ماہر Anneleen Bru نے HeyGen اواتارز اور ترجمہ کے ذریعے نئی عالمی آڈینس تک رسائی حاصل کی
- کس طرح مارشل آرٹس انسٹرکٹر Kung Fu Kendra نے HeyGen اواتارز اور ترجمہ استعمال کر کے اپنی ویڈیو پروڈکشن کے اوقات میں نمایاں کمی کی جبکہ ایک نئی عالمی ناظرین تک پہنچی
آج ویڈیو کیوں انتہائی اہم ہے
چیلنج
- ویڈیو مواد آؤٹ سورس کرنا آپ کا بجٹ بھی ختم کر دیتا ہے اور آپ کا وقت بھی ضائع کرتا ہے
- روزانہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں؟ یہ وقت اور توانائی کھا جاتا ہے اور آپ کو اپنے برانڈ کو بڑھانے سے دور کر دیتا ہے
- آپ کو ایسا اسکرول روک دینے والا مواد چاہیے جو ہر پلیٹ فارم پر، ہر زبان میں بہترین کارکردگی کے لیے تیار ہو۔
AI ویڈیو آپ کے لیے کیا ممکن بناتی ہے
رفتار، توسیع پذیری اور لاگت میں بچت
ویڈیو کورس کی تیاری کا وقت 4 ہفتوں سے کم ہو کر 15 منٹ رہ گیا فی ویڈیو، اینیلین برو کے ذریعے، جو بلیوں کے رویّے کی ماہر اور آن لائن ایجوکیٹر ہیں Happy Cats
لوکلائزیشن
6+ زبانوں میں مارکیٹنگ اور کورسز پیش کیے جاتے ہیں از طرف Kung Fu Kendra جو HeyGen کی ترجمہ خصوصیات استعمال کر رہی ہے
ذاتی نوعیت
سینکڑوں ریئل اسٹیٹ پروفیشنلز نے ذاتی برانڈ بنانے والی ویڈیوز کے ذریعے کلائنٹس کی لیڈز میں اضافہ کیا
اپنی پہلی AI ویڈیو بنانا
تعارف
ویڈیو میں نئے ہیں یا پہلی بار HeyGen آزما رہے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس حصے میں ہم آپ کو ہر مرحلے سے گزاریں گے تاکہ آپ تیزی سے ایک شاندار ویڈیو بنا سکیں۔
لرننگ کورس
Best for tutorials or walkthroughs requiring screen recordings or other visuals
کیا آپ عمل کے ذریعے سیکھنا پسند کرتے ہیں؟
Pick a video type above to open a ready-made template in HeyGen and follow along as you go.
کیا آپ حد سے بڑھ کر کارکردگی دکھاتے ہیں؟
ہمیں یہ بہت پسند ہے! آگے بڑھیں مرحلہ 4: درست AI اواتار ترجمان منتخب کریں اور اپنا AI اواتار بنائیں — آپ کا ڈیجیٹل جڑواں اور مستقبل کا ویڈیو اسٹار۔
ابھی گہرائی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی بس مراحل پر سرسری نظر ڈالیں اور جب آپ تیار ہوں تو مکمل ہاؤ ٹو پر واپس آئیں۔
Ready to get started? Begin with this 2-minute tour of HeyGen’s AI Studio Editor, and then let’s dive in!
مزید معلومات کے لیے ہماری فالو اَلانگ ویڈیو ٹیوٹوریلز ملاحظہ کریں
مرحلہ 1: اپنی HeyGen ورک اسپیس کو بڑے پیمانے پر استعمال کے لیے سیٹ اپ کریں
Smart entrepreneurs don’t start from zero every time–they build systems that scale.
HeyGen کے ساتھ، ایک Brand Kit سیٹ اپ کر کے اپنی ویڈیوز کو آسانی سے آن برانڈ رکھیں، تاکہ آپ کے فونٹس، رنگ، لوگوز اور اثاثے خودکار طور پر استعمال ہوں۔
شروع کرنے کے لیے بس اپنی ویب سائٹ پیسٹ کریں، یا اپنے برانڈ کے عناصر کو دستی طور پر اپ لوڈ کریں۔
In a hurry? No problem. You can always come back and finish this step later.
Pro Tip
جب آپ کا برانڈ کِٹ آپ کے برانڈ کے رنگوں کے ساتھ تیار ہو جائے، تو آپ آسانی سے زیادہ تر HeyGen Templates کو اپنے برانڈ سے ہم آہنگ کر کے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ بس اپنے رنگ شامل کریں تاکہ ہر ویڈیو برانڈ کے مطابق رہے، یا Shuffle Colors بٹن دبائیں تاکہ HeyGen خودکار طور پر رنگ تبدیل کر دے۔
مرحلہ 2: اپنی حکمتِ عملی طے کریں
ویڈیو بنانے میں کودنے سے پہلے، ایک لمحہ نکال کر اپنے مقصد، ناظرین، پلیٹ فارم، اور پیغام کو واضح کریں۔ اس سے آپ ایسی ویڈیوز بنا سکیں گے جو نہ صرف شاندار نظر آئیں، بلکہ آپ کے منافع کے لیے واقعی کارآمد بھی ثابت ہوں۔
مقصد
آپ چاہتے ہیں یہ ویڈیو کیا حاصل کرے؟
مثالیں: اپنا فالوونگ بڑھائیں، نیا پروڈکٹ پروموٹ کریں، کوئی مختصر ہاؤ ٹو شیئر کریں، پروڈکٹ ریویو بنائیں
ہدف شائقین
یہ ویڈیو کون دیکھ رہا ہے، اور اس وقت ان کے لیے کیا اہم ہے؟
مثالیں: TikTok پر نئے فالوورز، وفادار مداح، ممکنہ کولیب پارٹنرز، عام اسکرول کرنے والے ناظرین
بنیادی تقسیم کا چینل
یہ کس پلیٹ فارم کے لیے بنایا گیا ہے، اور لوگ اسے کیسے تلاش کریں گے؟
Examples: Instagram Reels, TikTok, YouTube, link in bio page
پیغام یا ہُک
آپ کون سا مسئلہ حل کر رہے ہیں اور پہلے 5 سیکنڈ میں اسکرول کو کیسے روکیں گے؟
مثالیں: "کبھی سوچا ہے کہ سخت ورزش کے بعد بھی آپ کو نتائج کیوں نظر نہیں آتے؟" یا "اس ایپ نے مجھے 30 دن میں 10k فالوورز حاصل کرنے میں مدد کی۔"
[نمونہ حکمتِ عملی]
ماہرانہ مشورہ
کیا آپ کو دوسرا مشورہ چاہیے؟ ChatGPT، Claude یا اپنی پسند کے کسی اور ٹول پر جائیں اور درج ذیل پرامپٹ استعمال کریں:
"میں اپنے چھوٹے بزنس کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرا مقصد ہے [goal]، میرا ناظرین کا گروپ ہے [audience]، میں اسے [platform] پر شیئر کروں گا، اور میرا ہُک ہے: [hook]۔ آپ کیا فیڈبیک یا بہتری کی تجاویز دیں گے؟"
مرحلہ 3: اپنی اسکرپٹ لکھیں
آپ کا اسکرپٹ ایک شاندار ویڈیو اشتہار یا واضح، مؤثر لرننگ تجربے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔
For a promotional video or ad, here’s how to make it count:
- ایک مضبوط hook سے آغاز کریں (پہلے 3-5 سیکنڈ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں) جو کسی عام مسئلے یا ویلیو پروپوزیشن کو واضح کرے۔
- آخر میں ایک واضح CTA (call to action)، دیں، جیسے کہ اپنی ویب سائٹ کی طرف رہنمائی کرنا، کوئی نئی آفر بتانا وغیرہ۔
- سادہ، گفتگو جیسی زبان استعمال کریں، اور اپنے سامعین سے براہِ راست اور واضح انداز میں بات کریں۔
For an educational video, here’s how to get it right:
- پس منظر اور موزونیت سے آغاز کریں جیسے کسی منظرنامے، سوال یا عام چیلنج کی مثال دے کر یہ واضح کریں کہ موضوع کیوں اہم ہے۔ اس سے سیکھنے والوں کی دلچسپی اور شمولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسے منظم اور مرکوز رکھیں، مواد کو منطقی، آسانی سے سمجھ آنے والے مراحل میں تقسیم کریں اور رفتار کو واضح اور متوازن رکھیں۔
- سادہ، گفتگو کے انداز کی زبان استعمال کریں، سیکھنے والے سے براہِ راست اور واضح انداز میں بات کرتے ہوئے۔
- Reinforce key takeaways and next steps by ending with a simple summary, a call to reflect or apply the learning, or a clear pointer to the next module or resource.
ماہرانہ مشورہ
Want to move faster? Check the following Best Practices page for guidance on using tools like ChatGPT to write your script.
ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کریں؟ ترغیب کے لیے یہاں چند نمونہ خاکے دیے گئے ہیں۔
If you’re following along in HeyGen, these scripts are already built into your template.
یہاں ان اسکرپٹس سمیت ٹیمپلیٹس تک رسائی حاصل کریں:
اسکرپٹنگ میں مزید گہرائی تک جائیں
بہترین طریقہ کار: AI کے ساتھ اسکرپٹس بہتر اور تیزی سے لکھیں
آپ نے بہت سا مواد بنانا ہے، اس لیے اپنے اسکرپٹس کا مشکل کام AI کو کرنے دیں۔ ایڈیٹنگ، پوسٹنگ اور ٹرینڈز کے پیچھے بھاگنے کے درمیان، ویڈیو اسکرپٹس لکھنے میں گھنٹوں نہیں لگنے چاہئیں۔ ChatGPT، Claude اور Gemini جیسے ٹولز آپ کو چند منٹوں میں نفیس، پلیٹ فارم کے لیے تیار اسکرپٹس بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔
مرحلہ 1: واضح درخواست سے آغاز کریں
AI کو بتائیں کہ آپ کس قسم کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے کاروبار کے لیے کیا کرے۔ اس میں درج ذیل جیسی تفصیلات شامل کریں:
- ویڈیو کی قسم (مثال کے طور پر Reel، YouTube انٹرو، برانڈ کولیب)
- یہ کس کے لیے ہے (مثال کے طور پر نئے فالوورز، وفادار مداح، برانڈز)
- آپ کا مقصد (مثال کے طور پر: ویوز بڑھانا، مرچنڈائز کو فروغ دینا، کچھ سمجھانا)
- لہجہ یا اندازِ گفتگو (مثلاً پرسکون، جوشیلا، طنزیہ، ماہرانہ)
نمونہ پرامپٹ:
"ایک 60 سیکنڈ کا ایسا اسکرپٹ لکھیں جو ابتدائی افراد کے لیے آسان ہو، جس میں پرسنل فنانس TikTok کے لیے ایمرجنسی فنڈ بنانے کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ لہجہ پُراعتماد، معلوماتی اور نوجوان کے لیے قابلِ ربط ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک CTA شامل کریں جو لوگوں کو میرے بائیو میں دیے گئے لنک کے ذریعے سائن اپ کرنے کی ترغیب دے۔"
مرحلہ 2: اہم نکات شامل کریں
ایسا اسکرپٹ چاہتے ہیں جو واقعی آپ جیسا لگے؟ AI کو چند اہم نکات دیں تاکہ وہ انہی پر مبنی رہے۔
مثال:
- آپ کی پروڈکٹ، سروس یا آفر
- اہم ویلیو پروپوزیشن
- کال ٹو ایکشن (وہ کام جو آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین کریں)
نمونہ پرامپٹ:
"ان نکات کو شامل کریں: $1,000 کی بچت کے ہدف سے شروع کریں۔ 60% امریکی $400 کی ہنگامی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اس رقم کو چیکنگ اکاؤنٹ میں رکھنے سے گریز کریں۔ CTA: اپنے سیونگز گول کا نقشہ بنانے کے لیے سبق میں موجود ٹریکر استعمال کریں۔"
مرحلہ 3: درست فارمیٹ کی درخواست کریں
AI کو بتائیں کہ آپ ویڈیو کس طرح پیش کریں گے۔ کیا آپ براہِ راست کیمرے سے بات کر رہے ہیں؟ یا وائس اوور استعمال کر رہے ہیں؟ AI کو واضح طور پر بتائیں تاکہ وہ لہجہ درست رکھ سکے۔
مثال:
- ایک بولا ہوا اسکرپٹ جو میں کیمرے کے سامنے پیش کرتا ہوں
- Instagram Reels پر تقسیم کی جائے گی
- ایک بے تکلف، نوجوانوں جیسا انداز جو ٹین ایجرز کو پسند آئے
نمونہ پرامپٹ:
"اسے ایک بولے جانے والے اسکرپٹ کی شکل میں لکھیں جو میرا AI اواتار Instagram Reels کے لیے پیش کرے۔ لہجہ ہلکا پھلکا، دل چسپ اور نوجوانوں کے لیے قابلِ ربط رکھیں۔"
مرحلہ 4: جائزہ لیں اور بہتری کریں
اسکرپٹ کو HeyGen میں پیسٹ کریں، اپنے اواتار کے ساتھ پری ویو کریں اور سنیں۔ کیا یہ آپ جیسا لگتا ہے؟ اگر نہیں، تو اسے اس طرح کے فالو اَپ پرامپٹس سے بہتر بنائیں:
- اسے مزید گفتگو کے انداز میں بنائیں
- شروع میں ایسے الفاظ شامل کریں جو پہلے 3 سیکنڈ میں ناظرین کی توجہ کھینچ لیں
- اسے سوشل کے لیے 30 سیکنڈ کی مختصر ویڈیو میں بدلیں
- محلے کے بارے میں کوئی مختصر سا اہم عددی حقائق شامل کریں
- اختتامی CTA کی تین مختلف ورژنز آزمائیں
مرحلہ 4: ایک انتہائی حقیقی اواتار بنائیں
HeyGen کی 700+ تیار شدہ، متنوع لائبریری کو براؤز کریں Public Avatars یا ایک Custom Avatar بنائیں جو بالکل آپ جیسا دکھائی دے اور سنائی دے۔
چاہے آپ اپنی ذاتی برانڈ بنا رہے ہوں یا کسی برانڈ کولیبریشن کے لیے مواد تیار کر رہے ہوں، HeyGen آپ کو کسٹم اواتارز کے لیے لچکدار، کریئیٹر فرینڈلی آپشنز فراہم کرتا ہے۔
نیچے دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اپنے لیے بہترین ویڈیو کیسے بنائیں۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
آپ کو ملے گا
بہترین موزوں برائے
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
آپ کی ٹریننگ ویڈیو کی بنیاد پر سب سے زیادہ حقیقی شکل و صورت، حرکات، آواز اور لب کی ہم آہنگی
انتہائی حقیقی ڈیجیٹل جڑواں اواتار
10-15 تصاویر
آپ کی تصاویر کی بنیاد پر حقیقی سا روپ، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی شامل ہے
حقیقی ڈیجیٹل جڑواں
ٹیکسٹ پرامپٹ
مکمل طور پر AI سے تخلیق کردہ شکل، حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی
حقیقی یا مختلف اینیمیشن اسٹائلز میں خیالی کردار
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
تصویر کی بنیاد پر بہت حقیقی نظر آنے والا اواتار، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہے۔ بنانے کے لیے کریڈٹس درکار ہیں۔
30 سیکنڈ سے کم کی ویڈیوز، جن میں موسیقی کے ساتھ lip-syncing بھی شامل ہے
جب آپ ایک Custom اواتار بنا رہے ہوں تو یاد رکھیں: جتنی بہتر کوالٹی اندر جائے گی، اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا۔ آپ کی تصاویر، ویڈیوز اور تحریری پرامپٹس جتنے بہتر ہوں گے، آپ کا اواتار اتنا ہی زیادہ حقیقی اور پروفیشنل نظر آئے گا۔
آپ کی Hyper Realistic اواتار ٹریننگ ویڈیو میں جو کچھ بھی ہو، اشاروں اور حرکات سے لے کر چہرے کے تاثرات یا آواز کے اتار چڑھاؤ تک، وہ سب حتمی نتیجے میں جھلکے گا۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
بہترین طریقہ کار
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
10-15 تصاویر
اواتار بنائیں
ٹیکسٹ پرامپٹ
اگر آپ پرامپٹ لکھنے میں نئے ہیں، تو ہماری پرامپٹنگ کے بہترین طریقے دیکھیں
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
1 تصویر جس میں صرف سبجیکٹ ہو، اچھی روشنی اور اعلیٰ ریزولوشن کے ساتھ
ماہرانہ مشورہ
HeyGen کی Generating Looks فیچر استعمال کریں تاکہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کر سکیں۔
بہترین طریقہ کار: اعلیٰ معیار کی حسبِ ضرورت AI آوازیں تخلیق کرنا
HeyGen کے پاس 175 سے زائد زبانوں، لہجوں اور جذباتی انداز میں اسٹاک AI سے بنی آوازوں کی ایک بہت بڑی لائبریری موجود ہے، لیکن بعض اوقات بہترین ویڈیو کے لیے بالکل منفرد، کسٹم آواز درکار ہوتی ہے۔ نیچے Custom Voices بنانے کے تین طریقے دیے گئے ہیں۔
کسٹم آواز کی قسم
تخلیق کا طریقہ
آؤٹ پٹ
بہترین موزوں برائے
جب آپ ایک ہائپر ریئلسٹک اواتار بناتے ہیں تو خودکار طور پریا
آپ کی اصل آواز اور لہجے پر مبنی حقیقت کے قریب آواز کی کاپی، جو متعدد جذبات کو سپورٹ کرتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
ٹیکسٹ پرامپٹ جو خصوصیات کی وضاحت کرے (عمر، لہجہ، جنس، ٹون، پچ، جذبات)
پرامپٹ کی بنیاد پر مکمل طور پر AI سے تخلیق کی گئی آواز۔
ایک خیالی آواز یا بہت زیادہ کردار والی آوازیں
بیرونی AI وائس سروس (ElevenLabs، Cartesia، LMNT)
آپ کی اصل آواز اور لہجے پر تربیت یافتہ حقیقت کے قریب وائس کلوننگ۔ فائن ٹیون کنٹرولز ہر سروس کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹوئن کے لیے بہترین آپشن، لیکن عموماً اضافی ادائیگی درکار ہوتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
بہترین آواز کے معیار کے لیے مضبوط سورس آڈیو سے شروع کریں۔ شاندار ریکارڈنگ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے:
• اعلیٰ معیار کا مائیک یا اسمارٹ فون استعمال کریں، جسے اپنے منہ سے 6–8" کے فاصلے پر رکھیں
• پرسکون، شور سے پاک جگہ میں ریکارڈ کریں
• صاف اور واضح بولیں، قدرتی وقفوں کے ساتھ اور ہلکی جذباتی اظہار کے ساتھ
• مختلف جذباتی انداز کے ساتھ متعدد نمونے اپ لوڈ کریں تاکہ زیادہ لچک حاصل ہو سکے (صرف HeyGen Custom Voice Clones کے لیے)
بہترین طریقہ کار: پرو کی طرح پرامپٹ دیں
پرامپٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں آپ بہت سوچ سمجھ کر اور بار بار بہتر بناتے ہوئے ایسی تحریری ہدایات (جنہیں پرامپٹس کہا جاتا ہے) تیار کرتے ہیں جو AI ٹولز کو شروع سے مواد بنانے میں رہنمائی دیتی ہیں، جیسے تصاویر، موشن یا آڈیو۔
پرامپٹنگ کسی بھی AI تخلیق کار کے لیے ایک طاقتور مہارت ہے۔ جب HeyGen کے ساتھ مل کر استعمال کی جائے تو پرامپٹنگ آپ کے لیے بے شمار طریقوں سے ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنانے کے دروازے کھول دیتی ہے، جہاں آپ کی تخیل ہی آپ کی واحد حد ہے! تجربہ کرنے اور بار بار بہتر بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔
فیچر
فنکشن
اسے اس کے لیے استعمال کریں
کسی کسٹم اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کریں
فوٹو اواتارز کو
کسٹم اواتار بنانا (حقیقی یا اینیمیٹڈ)
اپنی مرضی کی آوازیں بنائیں
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے
واضح اور مخصوص ہوں
جتنا واضح انداز میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں (لہجہ، انداز، اشارہ، جذبات)، اتنا ہی بہتر AI آپ کے وژن سے مطابقت پیدا کر سکے گی۔
ساخت سے آغاز کریں
ایک مستقل ساخت استعمال کریں: کیا، کون، کہاں، کیسے۔ یہ بصری عناصر، آواز کے لہجے اور موشن کی سمت پر لاگو ہوتا ہے۔
سیاق و سباق اور ارادہ شامل کریں
AI کو مقصد بتائیں: کیا یہ کسی پروڈکٹ ڈیمو کے لیے ہے؟ سوشل ایڈ کے لیے؟ یا ٹیوٹوریل کے لیے؟ سیاق و سباق نتیجے کو بہتر طور پر آپ کے مطابق بناتا ہے۔
تفصیلی زبان استعمال کریں
ایسے صفاتی الفاظ استعمال کریں جو جذبات، انداز یا وضاحت کو ظاہر کریں (مثال کے طور پر: "بااعتماد"، "منیملسٹ"، "ہائی انرجی"، "پرسکون رفتار").
دوبارہ آزمائیں اور بہتر بنائیں
اپنی پہلی کوشش پر اکتفا نہ کریں۔ پرامپٹ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہر قسم کی میڈیا میں نتائج کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتی ہیں!
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے اس بات پر منحصر ہو کر تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں
نیچے دیے گئے وسائل کو دیکھیں تاکہ ہر قسم کو گہرائی سے سمجھ سکیں اور اپنے پرامپٹس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں!
مرحلہ 5: AI اسٹوڈیو میں اپنے مناظر بنائیں اور بہتر کریں
اب جب کہ آپ کا اسکرپٹ اور اواتار تیار ہیں، تو اب وقت ہے کہ آپ اپنا پیغام HeyGen کے AI Studio ایڈیٹر میں حقیقت کا روپ دیں، جہاں آپ اپنی ویڈیو کے ہر حصے کو آسانی سے اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں اور نکھار سکتے ہیں — اور اس کے لیے کسی ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں۔
- اپنے مناظر چند منٹ میں ڈیزائن کریں، استعمال کرتے ہوئے برانڈ کِٹ یا ٹیمپلیٹس جو آپ نے مرحلہ 1 میں سیٹ اپ کی تھیں۔
- اپنا پیغام مضبوط بنائیں آن اسکرین ٹیکسٹ یا ویژولز کے ساتھ اور انہیں ظاہر یا غائب ہونے کے لیے ٹرِگر کریں Animations.
- HeyGen کی اسٹاک میڈیا لائبریری میں اعلیٰ معیار کی b-roll ویڈیوز کو بغیر رائلٹی کے براؤز کریں۔
- استعمال کریں Premium Scene Transitions تاکہ آپ کی ویڈیو میں ہموار، پروفیشنل انداز کا تاثر آئے۔
- شامل کریں اور اپنی مرضی کے مطابق بنائیں کیپشنز تاکہ آپ کی ویڈیوز زیادہ دل چسپ اور سب کے لیے قابل رسائی ہوں۔
- ترجمہ کریں اپنی ویڈیوز تاکہ آپ دنیا بھر کے سیکھنے والوں، ساتھیوں اور ناظرین تک پہنچ سکیں
ماہرانہ مشورہ
اپنی ویڈیوز کے متعدد ورژنز بنائیں اور ان کا موازنہ کریں تاکہ دیکھ سکیں کہ کون سا اینگیجمنٹ اور کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔
بہترین طریقہ کار: تلفظ، جذبات اور اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کریں
چاہیے کہ آپ کا اواتار بالکل درست آواز دے؟ HeyGen آپ کو طاقتور ٹولز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ وائس اوورز کو اس طرح فائن ٹیون کریں کہ آواز قدرتی، درست اور حقیقی زندگی جیسی محسوس ہو۔
فیچر
فنکشن
اسے استعمال کریں تاکہ
Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the Script Panel
Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice
Shape the emotion and tone of a script with the click of a button
Add more range to your Custom Voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best
Want to see it in action?
Strategies to Scale Your Impact
Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Go Global with Translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
Support Change Management with Flexible, Updatable Content
Change is constant and your learning materials need to keep pace. Whether you’re refreshing a full course module or updating a single training video, traditional content production with re-shooting and editing can turn even a small update into a major lift.
With HeyGen, updating videos takes minutes, not days. Swap out scripts, edit text, change visuals, and generate new versions with just a few clicks. No more bottlenecks. Just fast, flexible video that helps your learners adapt as quickly as your organization moves. Learn more about using HeyGen for change management.
Personalize At Scale
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Interactive Avatar
Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.
Use Case #1: Social Influencer Video
Customer Stories & Examples
How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with his HeyGen avatar
Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality
How martial arts instructor Kung Fu Kendra expanded her courses’ reach with multilingual social media promotion
Perfect For
Businesses that thrive on social proof, including: product-based businesses (skincare, decor, etc.), service-based businesses (real estate, coaches, consultants), niche or passion-based businesses (pet brands, eco-conscious companies)
Best Practices
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Design for silent autoplay. Use captions, text overlays, and visual storytelling since many users watch without sound.
- Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
- Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Top Features
- UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
- Captions: make sure your message gets through, even when the sound is off.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Transformation or payoff: show the value of your product in action
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Use Case #2: Video Ads
Customer Stories & Examples
Ask The Agent built trust to increase new client leads
AI video helped Crystal Ninja launch retail, e-commerce, education, and events
Author Jason Felts promoted his book with avatar videos
Perfect For
marketing brands, businesses, or services
Best Practices
- Keep videos short. Aim for under 60 seconds to hold attention and increase the chances your audience watches to the end.
- Lead with the value. Share your key message or benefit right away. Don’t wait until the end to tell people what’s in it for them.
- Match the your message to your goal. Adjust the video’s style, length, and call to action based on where it’ll appear, whether it's an Instagram Reel, a website landing page, or a customer email.
- Think mobile first. Most people will watch on their phones, so keep the framing tight, the pacing quick, and the visuals easy to follow.
- Make your edits pop. Use simple text animations, product shots, or customer examples to keep your video from feeling flat or static.
- Test and improve over time.Try different versions of your hook, message, or CTA to see what drives the most clicks, calls, or sales, then do more of what works.
Top Features
- Product Placement: add physical products to your videos with a click.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Use Case #3: Learning Courses
Customer Stories & Examples
Happy Cats online educator scaled course creation with avatars
Kung Fu Kendra cut video production time and reached global audiences
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
Perfect For
Educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education
Best Practices
Break content into bite-sized chunks
Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.
Keep your script clear and conversational
Don’t just teach—connect. Use everyday language, simplify technical terms, and bring ideas to life with stories or real-world examples.
Be intentional with visuals
Use avatar presenters alongside screen recordings, demos, or supporting graphics to make your content more dynamic and easier to understand.
Add light interactivity
Encourage engagement with quick knowledge checks, reflection prompts, or simple exercises. Even a one-question quiz can boost retention.
Update easily as you grow
Use HeyGen to revise and refresh content based on feedback or product updates, no need to re-film everything from scratch.
Top Features
- Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
- Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
- Generate Looks: use text prompts to adapt your avatar instructor’s outfit, environment, or pose to fit the subject or audience
Pro tip
If your how-to video needs extra visuals like screen recordings, make sure they align with your script. Start by writing your script, then use the preview button to play the audio while recording your screen in sync with the narration for the best timing.
