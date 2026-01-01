انٹرایکٹیویٹی کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو میں کلک کرنے کے قابل عناصر جیسے بٹن، شکلیں اور ٹیکسٹ شامل کر سکتے ہیں جو بیرونی مواد سے لنک ہو سکتے ہیں یا ناظرین کو ویڈیو کے اندر مختلف مناظر کی طرف لے جا سکتے ہیں۔
یہ تربیتی حالات کے لیے نہایت موزوں ہے جہاں ناظرین کو اپنی رفتار سے مواد دیکھنے، اس بات کی تصدیق کرنے کہ انہوں نے مخصوص معلومات کا جائزہ لے لیا ہے، یا یہ منتخب کرنے کی ضرورت ہو کہ آگے کیا سیکھنا ہے۔
ہر سین میں الگ سے انٹرایکٹیویٹی شامل کی جاتی ہے اور دائیں جانب والے پینل کے ذریعے مینیج ہوتی ہے۔ جب آپ اسے لاگو کر لیتے ہیں تو انٹرایکٹو سینز ٹائم لائن میں واضح طور پر نشان زد ہو جاتے ہیں، جس سے یہ دیکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ کہاں لرنر کی ان پٹ درکار ہے۔
اپنے مناظر میں انٹرایکٹو عناصر شامل کریں
شروع کرنے کے لیے اپنا پروجیکٹ کھولیں اور دائیں جانب والے پینل پر جائیں۔ دستیاب انٹرایکٹیویٹی کی اقسام دیکھنے کے لیے Interactivity منتخب کریں۔ یہاں سے آپ اپنی مطلوبہ تجربہ کے مطابق branching، action buttons اور quizzes میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔
ہر انٹرایکٹیویٹی ٹائپ کو دو ٹیبز کے ذریعے کنفیگر کیا جاتا ہے:
یہ ٹیبز تمام انٹرایکٹیویٹی اقسام میں ایک ہی انداز سے کام کرتی ہیں، جس سے آپ کے لیے برانچنگ، ایکشن بٹنز اور quizzes کے درمیان سوئچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ ایک مانوس سیٹ اپ فلو برقرار رہتا ہے۔
انٹرایکٹیویٹی کی اقسام
برانچنگ آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ ناظرین کو ان کے منتخب کردہ آپشن کے مطابق مختلف مناظر کی طرف بھیجیں۔ یہ طریقہ منظرنامہ پر مبنی لرننگ، رول پلے سیمولیشنز، اور فیصلوں پر مبنی ٹریننگ کے لیے نہایت موزوں ہے۔
جب آپ کوئی branching interaction شامل کرتے ہیں تو ایڈیٹر خودکار طور پر branch view پر چلا جاتا ہے۔ یہ view صرف اسی وقت نظر آتا ہے جب branching استعمال کی جائے اور یہ L&D سلوشن کے اندر enterprise صارفین کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔
جب آپ برانچ ویو میں داخل ہوتے ہیں تو آپ براہِ راست ٹائم لائن کے اندر ہی برانچنگ ایکسپیریئنس بنا اور مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ ایک اضافی آپشن کی ضرورت ہے تو آپ اسے براہِ راست برانچ ویو میں ہی شامل کر سکتے ہیں، جس سے مختلف لرنر راستوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اس منظرنامے کو بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔
جب آپ ہر برانچ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ اسی برانچ کے اندر براہِ راست نئی سینز بنا سکتے ہیں اور انہیں اپنے پروجیکٹ کی کسی بھی دوسری سین کی طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی سین موجود ہے جسے آپ دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسے دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو براہِ راست کسی موجودہ سین پر جا سکتے ہیں، جس سے متعدد آپشنز یا برانچز ویڈیو میں ایک ہی پوائنٹ پر آ کر مل سکتی ہیں۔
جب کوئی جمپ موجود ہو تو ایک بصری اشارہ ظاہر ہوتا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سین نیا بنانے کے بجائے دوبارہ استعمال ہو رہا ہے۔
برانچ ویو آپ کے لیے یہ بھی آسان بناتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ویڈیو بدلتی ہے، آپ اپنے کنٹینٹ کو دوبارہ منظم کر سکیں۔ آپ مختلف برانچز کے درمیان سینز کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں، جس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ کنٹینٹ کبھی بھی صرف ایک ہی راستے تک محدود یا کم استعمال نہ ہو۔
اگر کوئی سین یا برانچ اب متعلق نہیں رہتی تو آپ اسے آسانی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اسٹرکچر فوراً اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اس پورے عمل کے دوران بصری لے آؤٹ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ ہر آپشن کہاں لے جاتا ہے، تاکہ آپ بار بار پری ویو پر انحصار کیے بغیر ایک نظر میں ویڈیو کے پورے فلو کو سمجھ سکیں۔
مسائل سے بچنے میں مدد کے لیے، HeyGen براہِ راست ایڈیٹر میں ممکنہ مسائل کو فلیگ کرتا ہے۔ وہ سینز جو برانچنگ کی وجہ سے اسکیپ ہو سکتے ہیں، انہیں سرخ اشارے سے نشان زد کیا جاتا ہے، اور اضافی الرٹس اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب کسی سین کے پاس اسکرپٹ نہ ہو یا کسی برانچ کے ساتھ کوئی کنیکٹڈ سین نہ ہو۔
آپ کسی بھی وقت اپنی ایڈیٹنگ کی ترجیح کے مطابق برانچ ویو اور لینیئر ٹائم لائن کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں۔
ایکشن بٹن
ایکشن بٹن ناظرین کو پلے بیک کے دوران کوئی مخصوص عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ ان کا استعمال سیکھنے والوں کو کسی بیرونی لنک پر بھیجنے یا ویڈیو کے اندر کسی دوسری سین پر جانے کے لیے کر سکتے ہیں۔
ایک ایکشن بٹن استعمال کرنے کے لیے، انٹرایکٹیویٹی مینو سے "Action button" منتخب کریں، پھر ایکشن کی قسم چنیں:
کوئزز
کوئزز کے ذریعے آپ سیکھنے والوں سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور ان کے جوابات کی بنیاد پر فوراً فیڈبیک فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کے دوران نالج چیک، مضبوطی (reinforcement)، اور اسیسمنٹ کے لیے مفید ہوتے ہیں۔
کوئز استعمال کرنے کے لیے، انٹرایکٹیویٹی مینو سے Quiz منتخب کریں اور Content ٹیب میں سوال کا متن اپ ڈیٹ کریں۔ آپ ضرورت کے مطابق جواب کے آپشنز شامل یا حذف کر سکتے ہیں اور نشان لگا سکتے ہیں کہ کون سے جوابات درست ہیں۔
کوئزز میں ایک درست جواب کے ساتھ ساتھ متعدد درست جوابات کی سہولت بھی موجود ہے۔ جواب دینے کے بعد لرنر کو واضح فیڈبیک ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ ان کا انتخاب درست ہے یا نہیں۔
“Wait for Click” کے ساتھ تجربے پر مکمل کنٹرول رکھیں
اس فیچر کا سب سے طاقتور حصہ "Wait for click" ہے، جو ڈیفالٹ طور پر آن ہوتا ہے۔ جب یہ فعال ہو، تو ویڈیو رک جاتی ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے ناظر کے کلک کرنے کا انتظار کرتی ہے۔ یہ خاص طور پر سمجھ بوجھ کی تصدیق کرنے یا خود رہنمائی پر مبنی لرننگ فلو میں مواد کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو ناظرین کی کسی بھی انٹرایکشن کے بغیر چلتی رہے تو آپ Wait for Click کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیں: اگر کہیں برانچنگ ایکشن شامل ہو تو اس صورت میں Wait for Click آن رہنا ضروری ہے تاکہ لرنرز فیصلہ کرنے والے پوائنٹ کو اسکیپ نہ کر دیں۔
اگر آپ کی برانچنگ صارفین کو سین 3 پر بھیجتی ہے، اور آپ بعد میں اس سے پہلے کوئی نیا سین شامل کرتے ہیں، تو وہ اصل لنک اب بھی اسی پر اشارہ کرے گا جو اب سین 4 ہے۔ اس سے آپ کی لاجک مستقل رہتی ہے، لیکن دھیان رہے کہ برانچنگ کی وجہ سے جو سین چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں فلیگ کیا جائے گا تاکہ آپ بعد میں ان کا جائزہ لے سکیں۔
اپنی انٹرایکٹو ویڈیو کا پری ویو دیکھیں اور حتمی شکل دیں
انٹرایکٹو عناصر کینوس میں براہِ راست کام نہیں کریں گے، لیکن آپ Preview پر کلک کر کے انہیں ایکشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ ہر کلک کرنے کے قابل عنصر کو ٹیسٹ کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے کہ برانچز کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور یہ بھی تصدیق کر سکیں گے کہ Wait for Click اپنا کام درست طریقے سے کر رہا ہے۔
آپ کی ٹائم لائن میں نیلے آئیکنز سے یہ پہچاننا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ کن مناظر میں انٹرایکٹیویٹی موجود ہے۔
جب سب کچھ درست لگے، تو Generate پر کلک کریں۔ آپ کی انٹرایکٹو ویڈیو اب استعمال اور شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔