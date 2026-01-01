مرحلہ 1: ویڈیو ڈبنگ تک رسائی حاصل کریں
ڈیش بورڈ سے "Translate" پر کلک کریں، پھر "Video Dubbing" منتخب کریں۔
مرحلہ 2: اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں
یہاں سے، آپ ان میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں:
مرحلہ 3: اپنی سیٹنگز ترتیب دیں
Speed یا Precision میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ مزید آپشنز تک رسائی کے لیے Advanced ٹیب پر جائیں۔ یہاں آپ اس طرح کی سیٹنگز کنفیگر کر سکتے ہیں:
زیادہ سے زیادہ درستگی کے لیے، آپ اپنا ذیلی عنوان (subtitle) فائل SRT یا ASS فارمیٹ میں بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
مرحلہ 4: پروف ریڈر کھولیں
جب سب کچھ درست لگے، تو Review and Edit پر کلک کریں۔ اس سے Proofreader کھل جائے گا، جہاں آپ حتمی ویڈیو بننے سے پہلے اپنے ترجمے کو چیک اور بہتر کر سکتے ہیں۔
آپ کی ویڈیو کی لمبائی کے مطابق پروسیسنگ میں چند منٹ لگ سکتے ہیں۔
اہم: آپ مکمل طور پر تیار ہونے کے بعد کسی ترجمہ شدہ ویڈیو کی پروف ریڈنگ یا تدوین نہیں کر سکتے۔ پروف ریڈر کو ترجمہ کے ورک فلو کا حصہ بناتے ہوئے، حتمی نتیجہ بنانے سے پہلے ہی استعمال کرنا ضروری ہے۔
اگر آپ پہلے ہی ترجمہ مکمل کر چکے ہیں اور اب تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس درج ذیل اختیارات ہیں:
مرحلہ 5: اپنے ترجمہ شدہ اسکرپٹ کا جائزہ لیں
جب پروسیسنگ مکمل ہو جائے گی تو آپ کی ویڈیو آپ کی لائبریری میں نظر آئے گی۔ جائزہ شروع کرنے کے لیے اسے کھولیں۔ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ترجمہ شدہ اسکرپٹ بھی دکھائی دے گا۔ یہاں آپ یہ کر سکتے ہیں:
ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کو پہلے سے دیکھ لیں تاکہ تلفظ اور روانی کو چیک کر سکیں۔
مرحلہ 6: اضافی اسکرپٹ ٹولز استعمال کریں
اضافی ٹولز تک رسائی کے لیے اسکرپٹ کے اوپر موجود ہیمبرگر آئیکن پر کلک کریں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں:
مرحلہ 7: اپنا حتمی نتیجہ بنائیں
جب آپ اپنے اسکرپٹ اور ترجمے سے مطمئن ہوں، تو "Generate Result" پر کلک کریں۔ جنریشن سے پہلے، آپ یہ بھی منتخب کر سکتے ہیں کہ:
مرحلہ 8: پروف ریڈر کو مدعو کریں (اختیاری)
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مقامی بولنے والا آپ کے کام کا جائزہ لے، تو آپ براہِ راست Contra.com کے ذریعے ایک تصدیق شدہ HeyGen Proofreader ہائر کر سکتے ہیں۔
رسائی دینے کے لیے، آپ کے پاس دو اختیارات ہیں۔
آپشن A — براہِ راست دعوت: Invite Proofreaders پر کلک کریں، پھر ان کا ای میل شامل کریں یا پروف ریڈ لنک کو کاپی کریں۔
آپشن B — پروجیکٹس ٹیب کے ذریعے: اپنے Projects ٹیب پر جائیں، یقینی بنائیں کہ آپ کی ویڈیو کسی فولڈر میں ہے، اس فولڈر کے ساتھ موجود تین نقطوں پر کلک کریں اور Share منتخب کریں۔ پروف ریڈر کا ای میل درج کریں اور انہیں پروف ریڈر کے طور پر مدعو کریں۔
پروف ریڈر کو آپ کے پروجیکٹ تک رسائی کے لیے صرف کسی بھی پلان ٹائپ کا HeyGen اکاؤنٹ درکار ہے۔ وہ صرف وہی فولڈر دیکھ سکیں گے جس میں آپ نے انہیں مدعو کیا ہے — اس کے علاوہ کچھ نہیں۔