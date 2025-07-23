آپ کی AI ویڈیو جمپ اسٹارٹ گائیڈ میں خوش آمدید
کیا آپ مزید ویڈیو مواد بنانا چاہتے ہیں لیکن محدود وقت، بجٹ یا پروڈکشن ریسورسز کی وجہ سے رکے ہوئے محسوس کرتے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ HeyGen کے ساتھ آپ کی ٹیم روایتی پروڈکشنز سے بھی زیادہ معیاری ویڈیوز بہت کم لاگت اور وقت میں بنا سکتی ہے۔
یہ گائیڈ ان ایجنسیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے کلائنٹس کی مارکیٹنگ اور مواد کو AI ویڈیو کے ذریعے ایک نئی سطح پر لے جانا چاہتی ہیں۔ آپ سیکھیں گے کہ کس طرح تصور سے لے کر مکمل مہم تک کا سفر طے کریں، اور بغیر کیمروں، اسٹوڈیوز یا آن اسکرین ٹیلنٹ کے اعلیٰ معیار، اسکیل ایبل مواد تخلیق کریں۔
اس سیکشن میں دی گئی عملی ویڈیو بنانے کی مشق کو مت چھوڑیں “اپنی پہلی ویڈیو بنائیں”۔ یہ اس طرح تیار کی گئی ہے کہ آپ کر کے سیکھیں اور بہت کم وقت میں رفتار پکڑ لیں۔ آئیے شروع کریں!
اہم استعمالات: ایجنسیاں HeyGen کو کیسے استعمال کر رہی ہیں
HeyGen صرف ایک ویڈیو ٹول نہیں بلکہ ایک تخلیقی انجن ہے جو اُن ٹیموں کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں تیزی سے کام کرنا، مواد کو بڑے پیمانے پر بڑھانا اور معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر نتائج حاصل کرنا ہوں۔ انفلوئنسر اشتہارات سے لے کر آن بورڈنگ ورک فلو تک، مختلف صنعتوں میں ایجنسیاں اور کسٹمرز HeyGen کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پر ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنائیں۔
ذاتی نوعیت کی ویڈیو مہمات
- Publicis Groupe نے HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے اپنے CEO کی طرف سے ملازمین کے لیے 100,000 ذاتی نوعیت کے شکریہ کے پیغامات تیار کیے، جن میں ہر ایک میں ان کے نام اور ان کی مادری زبانیں استعمال کی گئیں۔
- Videoimagem نے فٹبال شائقین کے لیے ذاتی نوعیت کی کسٹمر مہمات کے ذریعے انگیجمنٹ کو 3 گنا بڑھا دیا
کلائنٹ پچز اور پروپوزلز
آج کے دور میں کاروباری ترقی کے لیے ویڈیو کیوں انتہائی اہم ہے
چیلنج
- روایتی پروڈکشن مہنگی، سست اور بجٹ کی پابندیوں میں جکڑی ہوتی ہے
- ٹیموں کو کم وسائل میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے — محدود بجٹ، کم وقت، اور حریفوں سے بہتر کارکردگی دکھانے کا دباؤ
AI ویڈیو سے حاصل ہونے والے فوائد
رفتار
- ہر ہفتے 40 گھنٹے کی ویڈیو پروڈکشن کا وقت بچایا گیا، جس سے Reply.io کو اپنے CEO کے TikTok اکاؤنٹ کو ایک سال سے بھی کم عرصے میں ڈھائی لاکھ فالوورز تک بڑھانے میں مدد ملی
- 5 گنا تیز تر پروڈکشن ٹائم لائن مالیاتی خدمات کے سرکردہ ادارے کے تعلیمی ویڈیو مواد کے لیےEquity Trust
لاگت میں بچت
- 60% کمی ویڈیو پروڈکشن کے اخراجات میں Tomorrow.io
- ہر منٹ میں €1,000 کی بچت تربیتی مواد میں Sibelco
اسکیل ایبلٹی
- A/B ٹیسٹنگ 6 گنا تیز، جہاں 50 منفرد AI انفلوئنسر اشتہارات چلائے گئے Favoured
- 80-90% اوسط تکمیل کی شرح گاہکوں اور پارٹنرز کی ٹریننگ ویڈیوز کے لیے Komatsu
لوکلائزیشن
- 30 مختلف مارکیٹس تک رسائی حاصل کی گئی، 3-4 ماہ کی پوسٹ پروڈکشن کا وقت بچایا گیا از طرف Trivago
ذاتی نوعیت
- 50k+ ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کے ساتھ 3X زیادہ انگیجمنٹ تیار کردہ Videoimagem برائے AB InBev
HeyGen برائے ایجنسی پارٹنرز
HeyGen کا Agency Partners پروگرام تخلیقی اور مارکیٹنگ ٹیموں کے لیے بنایا گیا ہے جو AI کی رفتار اور کارکردگی کے ساتھ اعلیٰ معیار کی ویڈیو پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر بڑھانا چاہتی ہیں۔ عالمی ایجنسیوں جیسے Ogilvy اور Publicis سے لے کر تیزی سے کام کرنے والی بوتیک ٹیموں تک، پارٹنرز روایتی لاگت اور وقت کے ایک حصے میں مؤثر ویڈیو مواد فراہم کرنے کے لیے HeyGen پر انحصار کرتے ہیں۔
ایجنسی پارٹنرز کو کیا ملتا ہے
- لامحدود ویڈیو تخلیق
- ٹیموں کے لیے لچکدار سیٹ مینجمنٹ
- منظم کلائنٹ ورک اسپیسز، سب ورک اسپیس سپورٹ کے ساتھ
- ریموٹ لائیکنس کی منظوری اور مؤثر اواتار بنانے کے ٹولز
- انٹرپرائز معیار کی سکیورٹی، ایڈمن کنٹرولز، اور SSO
- وقف شدہ کسٹمر سپورٹ اور پارٹنر کی کامیابی کے وسائل
- سرٹیفیکیشن پروگرام اور HeyGen ایجنسی ڈائریکٹری میں شامل کیے جانے کا ممکنہ موقع
- نئی فیچرز تک جلد رسائی اور انٹرپرائز کے لیے رعایتی قیمتیں
ایجنسیاں HeyGen کو کیوں منتخب کرتی ہیں؟
- 10 گنا زیادہ مواد تیار کرنے کی صلاحیت
- ویڈیو کی لاگت میں 50% سے زیادہ کمی
- بڑے پیمانے پر اعلیٰ معیار کی خصوصی سروس فراہم کرنے کے قابل بناتا ہے
- منظم آن بورڈنگ، لائیو ٹریننگ، اور کمیونٹی تک رسائی
- جدید، قابل توسیع ویڈیو حکمتِ عملیوں کے لیے موزوں
اپنی پہلی AI ویڈیو بنانا
تعارف
ویڈیو میں نئے ہیں یا پہلی بار HeyGen آزما رہے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس حصے میں ہم آپ کو ہر مرحلے سے گزاریں گے تاکہ آپ تیزی سے ایک شاندار ویڈیو بنا سکیں۔
کیا آپ عمل کے ذریعے سیکھنا پسند کرتے ہیں؟
اوپر سے کوئی ویڈیو کی قسم منتخب کریں تاکہ HeyGen میں ایک تیار شدہ ٹیمپلیٹ کھلے اور آپ ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے جائیں۔
کیا آپ ابھی گہرائی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی صرف مراحل پر سرسری نظر ڈالیں اور جب آپ تیار ہوں تو مکمل ہاؤ ٹو پر واپس آئیں۔
شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پہلے یہ HeyGen کے AI اسٹوڈیو ایڈیٹر کا 2 منٹ کا ٹور دیکھیں، اور پھر آگے بڑھتے ہیں!
مرحلہ 1: بڑے پیمانے پر سیٹ اپ کریں: برانڈ کِٹ اور سب ورک اسپیسز
موثر ٹیمیں ہر بار صفر سے شروع نہیں کرتیں، وہ ایسے سسٹمز بناتی ہیں جو آسانی سے بڑے پیمانے پر کام کر سکیں۔
HeyGen کے ساتھ، آپ کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ اپنے کلائنٹس کی ویڈیوز کو برانڈ کے مطابق رکھیں، اس کے لیے آپ Brand Kit ہر کلائنٹ کے لیے سیٹ اپ کریں، تاکہ ان کے فونٹس، رنگ، لوگوز اور اثاثے HeyGen کے AI Studio ایڈیٹر کے اندر آسانی سے دستیاب ہوں۔
شروع کرنے کے لیے بس اپنے کلائنٹ کا URL پیسٹ کریں، یا اپنے برانڈ کے عناصر دستی طور پر اپ لوڈ کریں۔
جلدی میں ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کسی بھی وقت واپس آ کر یہ مرحلہ مکمل کر سکتے ہیں۔
سرٹیفائیڈ HeyGen for Agency Partners پروگرام کے ممبران کو Sub-Workspaces تک بھی رسائی حاصل ہوتی ہے، جو HeyGen اکاؤنٹ کے اندر الگ الگ ورک اسپیسز ہوتی ہیں اور بہتر ٹیم اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں مدد دیتی ہیں۔ ہر Sub-Workspace کے اپنے ممبرز، اجازتیں اور سیٹنگز ہوتی ہیں، جس سے آپ کی ٹیم مختلف کلائنٹس اور کیمپینز کے لیے ایکسیس، بلنگ اور API استعمال کو کنٹرول کر سکتی ہے۔
ماہرانہ مشورہ
Once your Brand Kit is armed with your brand's colors, you can easily update most HeyGen Templates to match. Just swap in your colors so every video stays on-brand, or hit the Shuffle Colors button to have HeyGen swap them automatically.
مرحلہ 2: اپنی اسکرپٹ لکھیں
اسکرپٹ ایک بہترین ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ اسے واقعی مؤثر بنانے کا طریقہ یہ ہے:
- Start with a strong hook (the first 3-5 seconds matter most)
- آخر میں واضح CTA (call to action) شامل کریں
- اسے سادہ، براہِ راست اور مشکل اصطلاحات سے پاک رکھیں
Pro Tip: Want to move faster? Check the following Best Practices page for using tools like ChatGPT to write your script.
Still not sure where to begin? Here are a few sample outlines for inspiration.
If you’re following along in HeyGen, these scripts are already built into your template.
Video Ads - Social Influencer Videos - How-To Videos - Product Explainers - Brand Videos - Webinars and Podcasts - Newsletters - Learning Courses - Explainer Videos - Corporate Training - Skills Training - HR and Onboarding Training - Compliance Training - Safety Training - AI Tutorials - Leadership Updates and Internal Communications
Best Practices: Write Scripts Better and Faster with AI
Want to work smarter, not harder? Here are some tips for leveraging tools like ChatGPT, Claude, Gemini or others to speed up script-writing.
Give the AI a direct and detailed prompt to describe the video you’re making. Add important context, such as:
- What kind of video you’re creating (influencer ad, product tutorial, brand video)
- Who it’s for (target audience)
- The goal of the video (drive clicks, explain a concept, educate)
- Tone or voice you’d like it to use (friendly, professional, conversational)
Sample prompt:
"ایک 60 سیکنڈ کی ویڈیو اسکرپٹ لکھیں جو ایک انفلوئنسر اشتہار کے لیے ہو، جس میں HeySkin نامی نئی اسکن کیئر لائن کو Gen-Z آڈیئنس کے سامنے پیش کیا جائے۔ لہجہ پُراعتماد اور واضح ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک مضبوط کال ٹو ایکشن دیں۔”
مرحلہ 2: اہم نکات شامل کریں
آپ زیادہ درست نتائج حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان نکات کی ایک مختصر بلٹ لسٹ شامل کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں شامل کیا جائے۔
مثال:
- پروڈکٹ/سروس کا نام
- اہم ویلیو پروپوزیشن
- کال ٹو ایکشن
نمونہ پرامپٹ:
"مندرجہ ذیل نکات شامل کریں: HeySkin آپ کو پورا دن موئسچرائز رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ CTA: 10% رعایت کے لیے میرا ڈسکاؤنٹ کوڈ استعمال کریں۔"
مرحلہ 3: درست فارمیٹ کی درخواست کریں
AI کو بتائیں کہ آپ کو اسکرپٹ ایسی شکل میں چاہیے جو ویڈیو کے لیے اچھی طرح کام کرے۔
مثال:
- Gen-Z بیوٹی انفلوئنسر کی جانب سے پیش کیا گیا بول کر پڑھا جانے والا اسکرپٹ
- عام، انسانی لہجہ
نمونہ پرامپٹ:
"اسے ایک بولے جانے والے اسکرپٹ کے طور پر لکھیں جو ایک Gen Z بیوٹی انفلوئنسر پڑھ رہی ہو۔ زبان قدرتی، شوخ اور گفتگو کے انداز کی رکھیں۔"
مرحلہ 4: جائزہ لیں اور بہتری کریں
اب، اسکرپٹ کو کاپی پیسٹ کر کے HeyGen میں ڈالیں اور پری ویو بٹن دبائیں تاکہ آپ کا اواتار اسے بلند آواز میں پڑھے! کیا یہ قدرتی لگتا ہے؟ کیا یہ ویسے ہی بہتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں، تو ChatGPT سے کہیں کہ وہ اسے ایسے پرامپٹس کے ساتھ دوبارہ لکھے، مثلاً:
- اسے مزید غیر رسمی/باوقار انداز میں لکھیں
- شروع میں مزید مضبوط ہُک شامل کریں
- ایک سطر شامل کریں جس میں [feature or benefit] کا ذکر ہو
- اسے 30 سیکنڈ کا ورژن بنائیں
- مجھے CTA کی تین مختلف ورژنز دیں
مرحلہ 3: ایک انتہائی حقیقی اواتار بنائیں
آپ کا spokesperson مجموعی تاثر طے کرتا ہے۔ HeyGen کے پاس 700+ تیار شدہ Public Avatars دستیاب ہیں، لیکن ایک hyper-realistic Custom Avatar بنانے سے آپ کو ہر قسم کے کلائنٹس کی ضروریات کے مطابق لچک پیدا کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔
HeyGen کسٹم اواتار بنانے کے لیے متعدد آپشنز پیش کرتا ہے۔ تفصیلات میں مزید جانے کے لیے نیچے دیے گئے لنکس پر کلک کریں۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
آپ کو ملے گا
بہترین موزوں برائے
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
آپ کی ٹریننگ ویڈیو کی بنیاد پر سب سے زیادہ حقیقی شکل و صورت، حرکات، آواز اور lip-sync
انتہائی حقیقی ڈیجیٹل جڑواں اواتار
10-15 تصاویر
آپ کی تصاویر کی بنیاد پر حقیقی سا اواتار، جس میں AI سے تیار کردہ حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہو
حقیقی ڈیجیٹل جڑواں
ٹیکسٹ پرامپٹ
مکمل طور پر AI سے تخلیق کردہ شکل، حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی
حقیقی یا مختلف اینیمیشن اسٹائلز میں خیالی کردار
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
تصویر کی بنیاد پر نہایت حقیقی نظر آنے والا اواتار، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہے۔ بنانے کے لیے کریڈٹس درکار ہیں۔
30 سیکنڈ سے کم کی ویڈیوز، جن میں موسیقی کے ساتھ lip syncing بھی شامل ہو
جب آپ Custom Avatar بنا رہے ہوں تو یاد رکھیں: جتنی بہتر کوالٹی اندر جائے گی، اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا۔ آپ کی تصاویر، ویڈیوز اور تحریری پرامپٹس جتنے بہتر ہوں گے، آپ کا اواتار اتنا ہی زیادہ حقیقی اور پروفیشنل نظر آئے گا۔
آپ کی Hyper Realistic اواتار ٹریننگ ویڈیو میں جو کچھ بھی ہو، اشاروں اور حرکات سے لے کر چہرے کے تاثرات یا آواز کے اتار چڑھاؤ تک، وہ سب حتمی نتیجے میں جھلکے گا۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
بہترین طریقہ کار
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
10-15 تصاویر
اواتار بنائیں
ٹیکسٹ پرامپٹ
اگر آپ پرامپٹ لکھنے میں نئے ہیں، تو ہماری پرامپٹنگ کے بہترین طریقہ کار
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
1 تصویر جس میں صرف سبجیکٹ ہو، اچھی روشنی میں لی گئی ہو اور ریزولوشن بھی بہتر ہو
ماہرانہ مشورہ
HeyGen کی Generate Looks فیچر استعمال کریں تاکہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کر سکیں۔
بہترین طریقہ کار: اعلیٰ معیار کی حسبِ ضرورت AI آوازیں بنانے کے اصول
HeyGen کے پاس 175 سے زائد زبانوں، لہجوں اور جذباتی انداز میں اسٹاک AI سے بنی آوازوں کی ایک بہت بڑی لائبریری موجود ہے، لیکن بعض اوقات بہترین ویڈیو کے لیے ایک بالکل منفرد، کسٹم آواز درکار ہوتی ہے۔ نیچے Custom Voices بنانے کے تین طریقے دیے گئے ہیں۔
کسٹم آواز کی قسم
تخلیق کا طریقہ
آؤٹ پٹ
بہترین موزوں برائے
جب آپ ہائپر ریئلسٹک اواتار بنائیں تو خودکار طور پریا
آپ کی اصل آواز اور لہجے پر مبنی حقیقت کے قریب آواز کی کاپی، جو متعدد جذبات کو سپورٹ کرتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
ٹیکسٹ پرامپٹ جو خصوصیات کی وضاحت کرے (عمر، لہجہ، جنس، ٹون، پچ، جذبات)
پرامپٹ کی بنیاد پر مکمل طور پر AI سے تخلیق کی گئی آواز۔
فرضی آواز یا بہت زیادہ کردار والی آوازیں
بیرونی AI وائس سروس (ElevenLabs، Cartesia، LMNT)
آپ کی اصل آواز اور لہجے پر تربیت یافتہ حقیقت کے قریب وائس کلوننگ۔ فائن ٹیون کنٹرولز ہر سروس کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹوئن کے لیے بہترین آپشن، لیکن عموماً اضافی ادائیگی درکار ہوتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
بہترین آواز کے معیار کے لیے مضبوط سورس آڈیو سے شروع کریں۔ شاندار ریکارڈنگ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے:
• اعلیٰ معیار کا مائیک یا اسمارٹ فون استعمال کریں، جسے اپنے منہ سے 6–8" کے فاصلے پر رکھیں
• پرسکون، شور سے پاک جگہ میں ریکارڈ کریں
• صاف اور واضح بولیں، قدرتی وقفوں کے ساتھ اور ہلکی جذباتی اظہار کے ساتھ
• مختلف جذباتی اندازوں کے ساتھ متعدد نمونے اپ لوڈ کریں تاکہ زیادہ لچک حاصل ہو سکے (صرف HeyGen Custom Voice Clones کے لیے)
بہترین طریقہ کار: پروفیشنل انداز میں پرامپٹ لکھیں
پرامپٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں آپ بہت سوچ سمجھ کر اور بار بار بہتر بناتے ہوئے ایسی تحریری ہدایات (جنہیں پرامپٹس کہا جاتا ہے) تیار کرتے ہیں جو AI ٹولز کو رہنمائی دیتی ہیں تاکہ وہ شروع سے نیا مواد بنائیں، جیسے تصاویر، موشن یا آڈیو۔
Prompting کسی بھی AI تخلیق کار کے لیے ایک طاقتور مہارت ہے۔ جب آپ اسے HeyGen کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو prompting آپ کے لیے بے شمار طریقے کھول دیتی ہے جن سے آپ ایسی ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنا سکتے ہیں جہاں آپ کی تخیل ہی آپ کی واحد حد ہو۔ تجربہ کرنے اور بار بار بہتر بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔
فیچر
فنکشن
اسے استعمال کریں
کسی Custom اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کریں
فوٹو اواتارز کو
حسبِ ضرورت اواتار بنائیں (حقیقی یا اینیمیٹڈ)
اپنی مرضی کی آوازیں بنائیں
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے
واضح اور مخصوص ہوں
جتنا واضح انداز میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں (لہجہ، انداز، اشارہ، جذبات)، اتنا ہی بہتر AI آپ کے وژن سے مطابقت پیدا کر سکے گی۔
ساخت سے آغاز کریں
ایک مستقل ساخت استعمال کریں: کیا، کون، کہاں، کیسے۔ یہ بصری عناصر، آواز کے لہجے اور موشن کی سمت پر لاگو ہوتا ہے۔
سیاق و سباق اور ارادے کو شامل کریں
AI کو مقصد بتائیں: کیا یہ کسی پروڈکٹ ڈیمو کے لیے ہے؟ سوشل ایڈ کے لیے؟ یا ٹیوٹوریل کے لیے؟ سیاق و سباق نتیجے کو بہتر طور پر آپ کے مطابق بنانے میں مدد دیتا ہے۔
تفصیلی زبان استعمال کریں
ایسے صفاتی الفاظ استعمال کریں جو جذبات، انداز یا وضاحت کو ظاہر کریں (مثال کے طور پر: "بااعتماد"، "منیملسٹ"، "زیادہ توانائی والا"، "پرسکون رفتار").
دوبارہ آزمائیں اور بہتر بنائیں
اپنی پہلی کوشش پر اکتفا نہ کریں۔ پرامپٹ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہر قسم کی میڈیا میں نتائج کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتی ہیں!
پرامپٹنگ کی بہترین حکمتِ عملیاں اس بات پر تھوڑا فرق رکھ سکتی ہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں
نیچے دیے گئے وسائل کو دیکھیں تاکہ ہر قسم کو گہرائی سے سمجھ سکیں اور اپنے پرامپٹس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں!
مرحلہ 4: AI اسٹوڈیو میں اپنے مناظر بنائیں اور نکھاریں
اب جب کہ آپ کا اسکرپٹ اور اواتار تیار ہیں، تو اب وقت ہے کہ آپ اپنا پیغام HeyGen کے AI Studio ایڈیٹر میں حقیقت کا روپ دیں، جہاں آپ کے لیے اپنی ویڈیو کے ہر حصے کو آسانی سے حسبِ ضرورت بدلنا، بہتر بنانا اور نکھارنا ممکن ہے — اور اس کے لیے کسی ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں!
- چند منٹ میں اپنے مناظر ڈیزائن کریں، استعمال کرتے ہوئے Brand Kit یا Templates جو آپ نے مرحلہ 1 میں سیٹ اپ کی تھیں۔
- اپنا پیغام اسکرین پر موجود ٹیکسٹ یا ویژولز کے ذریعے مزید مضبوط بنائیں اور انہیں ظاہر یا غائب ہونے کے لیے ٹرِگر کریں Animations کے ساتھ۔
- HeyGen کی اسٹاک میڈیا لائبریری میں اعلیٰ معیار کی b-roll ویڈیو کے لیے براؤز کریں، بالکل رائلٹی فری۔
- استعمال کریں Premium Scene Transitions تاکہ آپ اپنی ویڈیو کو ہموار، پروفیشنل انداز میں نکھار سکیں۔
- شامل کریں اور اپنی مرضی کے مطابق بنائیں کیپشنز تاکہ آپ کی ویڈیوز مزید دل چسپ اور سب کے لیے قابلِ رسائی ہوں۔
- ترجمہ کریں اپنی ویڈیوز تاکہ آپ دنیا بھر کے سیکھنے والوں، ساتھیوں اور ناظرین تک پہنچ سکیں
ماہرانہ مشورہ
Create and A/B test multiple versions of your videos to improve performance, drive results, and boost conversions.
بہترین طریقہ کار: تلفظ، جذبات اور اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کریں
چاہیے کہ آپ کا اواتار بالکل درست آواز دے؟ HeyGen آپ کو طاقتور ٹولز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ وائس اوورز کو باریک بینی سے ایڈجسٹ کر سکیں، جس سے آواز قدرتی، درست اور حقیقی زندگی جیسی محسوس ہو۔
فیچر
Function
Use it To
Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the Script Panel
Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice
Shape the emotion and tone of a script with the click of a button
Add more range to your Custom Voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best
Strategies to Scale Your Impact
Whether your clients are trying to reach new markets, test what works, or tailor content to niche audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Optimize and Iterate like a Performance Marketing Pro
With HeyGen, creating multiple versions of your videos for A/B testing has never been easier, faster, and cheaper. Learn how to A/B test like a performance marketing pro and start boosting conversions, maximizing performance, and building campaigns with data-driven confidence!
Go Global with Translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
Personalize At Scale
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Interactive Avatar
Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.
Support Change Management with Flexible, Updatable Content
Change is constant and your learning materials need to keep pace. Whether you’re refreshing a full course module or updating a single training video, traditional content production with re-shooting and editing can turn even a small update into a major lift.
With HeyGen, updating videos takes minutes, not days. Swap out scripts, edit text, change visuals, and generate new versions with just a few clicks. No more bottlenecks. Just fast, flexible video that helps your learners adapt as quickly as your organization moves. Learn more about using HeyGen for change management.
Accessibility and Inclusive Learning at Scale
In today’s learning environments, accessibility isn’t optional- it’s essential. Learners bring a wide range of abilities, preferences, and digital literacy levels, and your content needs to reflect that.
Dive into our guide on how to create accessible training videos that meet diverse learner needs for more info on how to easily adapt for visual and auditory accessibility needs, create microlearning modules, and adjust for cultural differences.
Use Case #1: Video Ads
Customer Stories & Examples
How Videoimagem transformed customer campaigns with HeyGen
How Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets
Author Jason Felts promoted his book with avatar videos
Best Practices
- Keep videos short. Aim for under 30 seconds to keep viewer attention and increase completion rates.
- Lead with the value. Make sure your core message or value proposition is conveyed within the first few seconds
- Match the format to the funnel. Tailor the ad length, style, and CTA based on where it will appear and what action you want.
- Think mobile first. Optimize framing and pacing for small screen consumption.
- Make your edits pop. Use b-roll, animated text and motion to keep visual energy high and engagement steady.
- Test and optimize performance.A/B test different hooks, visuals, avatars, and CTAs to find what converts.
Top Features
- Product Placement: add physical products to your videos with a click.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Use Case #2: Social Influencer Videos
Customer Stories & Examples
How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with his HeyGen avatar
Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality
“How are tariffs affecting your business?” by Glass Engine
Best Practices
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Design for silent autoplay. Use captions, text overlays, and visual storytelling since many users watch without sound.
- Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
- Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Top Features
- UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
- Captions: make sure your message gets through, even when the sound is off.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Transformation or payoff: show the value of your product in action
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Use Case #3: Personalized Videos
Customer Stories & Examples
Publicis Groupe used HeyGen to customize 100,000 thank you notes from their CEO to employees, using their names and native languages
Videoimagem 3X’ed engagement with personalized customer campaigns for football fans
Best Practices
- Segment your audience for relevance
Break your audience into meaningful groups (leads, customers, event attendees, etc.) so each video feels tailored and intentional.
- Create a flexible base script
Write one strong script with clearly marked variables (like [First Name], [Company], [Product]) that can be easily swapped out without disrupting flow.
- Use natural tone and pacing
Keep a consistent, neutral delivery across both the static script and dynamic variables, avoiding exaggerated emphasis on names or custom inserts.
- Keep it short and sharp
Aim for 30–60 seconds. Focus on one key message or CTA to drive results without losing attention.
- Be strategic with dynamic elements
Add personalization through names, logos, and visuals, but don’t overload. Let the message stay clear and focused.
- Test before scaling
Run small test batches to check that variables render smoothly and don’t sound awkward in context.
- Stay on-brand
Use your client’s fonts, colors, and tone of voice. Personalization should feel like an extension of their brand.
- Include a clear, personal CTA
End with a call-to-action that aligns with your campaign goal like “Schedule your demo, [Name]” or “Let’s connect this week.”
- Track performance and optimize
Use video analytics or UTM links to measure watch rates, clicks, and conversions and refine your approach based on what works.
Top Features
- Personalized Video: Create personalized videos that greet new hires by name and customize other variables such as department or region to streamline onboarding and boost engagement.
- Custom Avatars: Give your onboarding a human touch with a digital twin or department-specific presenters to deliver training in a familiar, branded voice.
- Brand Kit: Maintain visual brand consistency by setting up a Brand Kit with approved logos, fonts, colors, and assets.
- Integrations: Browse our partners and distribute your personalized videos through Zapier, Clay, HubSpot, Make, and more