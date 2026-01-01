HeyGen میں Brand آپ کی ہر ویڈیو کو بصری اور زبانی طور پر ایک جیسا رکھنے میں مدد دیتا ہے، چاہے اسے کوئی بھی بنا رہا ہو یا آپ کتنی ہی زبانوں میں کام کر رہے ہوں۔ یہ آپ کے تمام برانڈ اصولوں کو ایک ہی جگہ پر لے آتا ہے، تاکہ آپ کا مواد ہمیشہ پروفیشنل نظر آئے اور درست انداز میں سنائی دے۔ Brand کے ساتھ، آپ Brand Kits کے ذریعے اپنی بصری شناخت کو منظم کر سکتے ہیں اور Brand Glossary استعمال کرتے ہوئے اہم اصطلاحات کی ادائیگی اور ترجمے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مل کر، یہ ٹولز مختلف پروجیکٹس میں لوگوز، رنگ، فونٹس، میڈیا اور زبان کے اصولوں کو لاگو کرنا آسان بناتے ہیں، جس سے آپ کی ویڈیوز بڑے پیمانے پر اور مختلف ٹیموں میں بھی ہمیشہ برانڈ کے مطابق رہتی ہیں۔