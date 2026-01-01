آپ کی AI ویڈیو مارکیٹنگ جمپ اسٹارٹ گائیڈ میں خوش آمدید
کیا آپ مزید ویڈیو مواد بنانا چاہتے ہیں لیکن محدود وقت، بجٹ یا پروڈکشن ریسورسز کی وجہ سے رکاوٹ محسوس کرتے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ HeyGen کے ساتھ آپ روایتی پروڈکشنز سے بھی زیادہ معیاری ویڈیوز بہت کم لاگت اور وقت میں بنا سکتے ہیں۔
یہ گائیڈ ان مارکیٹرز کے لیے تیار کی گئی ہے جو AI ویڈیو کے ساتھ اپنی حکمتِ عملی کو اگلے درجے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ سیکھیں گے کہ کس طرح ایک سادہ آئیڈیا سے مکمل مہم تک جائیں، اور بغیر کیمروں، اسٹوڈیوز یا آن اسکرین ٹیلنٹ کے اعلیٰ معیار، اسکیل ایبل کنٹینٹ تیار کریں۔
اس عملی ویڈیو بنانے کی مشق کو مت چھوڑیں جو Making Your First Video سیکشن میں ہے۔ یہ اس طرح تیار کی گئی ہے کہ آپ کر کے سیکھیں اور بہت تیزی سے ماہر بن جائیں!
اہم استعمالات: مارکیٹرز HeyGen کو کیسے استعمال کر رہے ہیں
HeyGen صرف ایک ویڈیو ٹول نہیں، بلکہ ایک تخلیقی انجن ہے جو ان مارکیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں تیزی سے کام کرنا، کنٹینٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھانا اور معیار قربان کیے بغیر نتائج حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ انفلوئنسر اشتہارات سے لے کر آن بورڈنگ فلو تک، ہر شعبے کے مارکیٹرز HeyGen کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ بڑے اثر والی ویڈیوز بڑے پیمانے پر تخلیق کر سکیں۔
ویڈیو اشتہارات
بہترین ان کے لیے: گروتھ مارکیٹرز، ڈیمانڈ جنریشن مارکیٹرز، پرفارمنس مارکیٹرز، اور دیگر!
سوشل انفلوئنسر ویڈیو
بہترین انتخاب: سوشل میڈیا مارکیٹرز، کنٹینٹ مارکیٹرز، پرفارمنس مارکیٹرز، ڈیمانڈ جنریشن مارکیٹرز، گروتھ مارکیٹرز، اور مزید کے لیے!
ہاؤ ٹو ویڈیوز
بہترین ان کے لیے: پروڈکٹ مارکیٹرز، پرفارمنس مارکیٹرز، ڈیمانڈ جنریشن مارکیٹرز، گروتھ مارکیٹرز
برانڈ ویڈیوز
بہترین ان کے لیے: کنٹینٹ مارکیٹرز، برانڈ مارکیٹرز، سوشل میڈیا مارکیٹرز
پروڈکٹ ایکسپلینرز
بہترین ان کے لیے: پروڈکٹ مارکیٹرز، پرفارمنس مارکیٹرز، ڈیمانڈ جنریشن مارکیٹرز، گروتھ مارکیٹرز
آج کی مارکیٹنگ میں ویڈیو کیوں انتہائی اہم ہے؟
چیلنج
- روایتی پروڈکشن مہنگی، سست، اور عملے کی تعداد اور بجٹ کی پابندیوں میں جکڑی ہوتی ہے۔
- مارکیٹرز کو کم وسائل کے ساتھ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے — محدود بجٹ، کم وقت، اور حریفوں سے بہتر کارکردگی دکھانے کا دباؤ۔
اپنی پہلی AI ویڈیو بنانا
تعارف
ویڈیو میں نئے ہیں یا پہلی بار HeyGen آزما رہے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس حصے میں ہم آپ کو ہر مرحلے سے گزاریں گے تاکہ آپ تیزی سے ایک شاندار ویڈیو بنا سکیں۔
ہاؤ ٹو ویڈیو
ان ٹیوٹوریلز یا مرحلہ وار گائیڈز کے لیے بہترین جن میں اسکرین ریکارڈنگز یا دیگر بصری مواد درکار ہو
اوپر سے کوئی ویڈیو ٹائپ منتخب کریں تاکہ HeyGen میں ایک تیار شدہ ٹیمپلیٹ کھلے اور آپ ساتھ ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔
آگے بڑھیں اور ٹیپ 4: درست AI اواتار ترجمان منتخب کریں اور اپنا AI اواتار بنائیں — آپ کا ڈیجیٹل جڑواں اور مستقبل کا ویڈیو اسٹار۔
کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی صرف مراحل پر ایک نظر ڈال لیں اور جب آپ تیار ہوں تو مکمل ہاؤ ٹو پر واپس آئیں۔
شروع کریں اس 2 منٹ کی HeyGen کے AI Studio Editor کی سیر سے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں!
مرحلہ 1: اپنی HeyGen ورک اسپیس کو بڑے پیمانے پر استعمال کے لیے سیٹ اپ کریں
سمارٹ مارکیٹرز ہر بار صفر سے شروع نہیں کرتے، وہ ایسے سسٹمز بناتے ہیں جو بڑے پیمانے پر کام کر سکیں۔
HeyGen کے ساتھ، آپ آسانی سے ایک Brand Kit سیٹ اپ کر کے اپنی ویڈیوز کو برانڈ کے مطابق رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے فونٹس، رنگ، لوگوز اور اثاثے خودکار طور پر استعمال ہوں۔
شروع کرنے کے لیے بس اپنی کمپنی کا URL پیسٹ کریں، یا اپنے برانڈ کے عناصر کو دستی طور پر اپ لوڈ کریں۔
جلدی میں ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بعد میں کبھی بھی واپس آ کر یہ مرحلہ مکمل کر سکتے ہیں۔
ماہرانہ مشورہ
جب آپ کا Brand Kit آپ کے برانڈ کے رنگوں کے ساتھ تیار ہو جائے، تو آپ آسانی سے زیادہ تر HeyGen Templates کو اپنے برانڈ سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ بس اپنے رنگ شامل کریں تاکہ ہر ویڈیو برانڈ کے مطابق رہے، یا Shuffle Colors بٹن دبائیں تاکہ HeyGen خودکار طور پر رنگ تبدیل کر دے۔
مرحلہ 2: اپنی حکمتِ عملی طے کریں
ویڈیو بنانے سے پہلے، اپنی مہم کی حکمتِ عملی بالکل واضح کریں؛ اپنا مقصد، ہدف ناظرین، تقسیم کے چینلز، اور ہُک واضح طور پر متعین کریں۔
مہم کا مقصد
آپ اس ویڈیو سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
مثالیں: برانڈ آگاہی، پروڈکٹ لانچ، لیڈ جنریشن، سیلز کنورژن
ہدف سامعین
آپ یہ ویڈیو کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ وہ کس قسم کے کسٹمر ہیں؟ وہ سیلز فنل کے کس مرحلے پر ہیں؟
مثالیں: Gen Z کے نئے ممکنہ خریدار جنہوں نے آپ کے برانڈ کے بارے میں کبھی نہیں سنا، اور فَنل کے درمیانی مرحلے پر موجود چھوٹے کاروبار کے لیڈز جو مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں
بنیادی تقسیم کا چینل
آپ کی ویڈیو کہاں موجود ہوگی؟
مثالیں: LinkedIn، TikTok، YouTube، paid ads، ویب سائٹ، email campaign
ہُک
آپ کون سا مسئلہ حل کر رہے ہیں، اور آپ پہلے چند سیکنڈز میں توجہ کیسے حاصل کریں گے؟
ماہرانہ مشورہ
اپنی حکمتِ عملی پر دوسرا مشورہ چاہیے؟ ChatGPT، Claude یا اپنی پسند کے کسی اور ٹول پر جائیں اور درج ذیل پرامپٹ استعمال کریں:
"میں [product/service] کے لیے ایک مارکیٹنگ ویڈیو مہم کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ میرا مقصد [goal] ہے، میرا ہدفی ناظرین [audience] ہیں، میں اسے [channel] پر تقسیم کروں گا، اور بنیادی پیغام یا ہُک یہ ہے: [hook]۔ کیا آپ مجھے اس بات پر فیڈبیک دے سکتے ہیں کہ یہ کتنا واضح اور مؤثر ہے اور کوئی بہتری کی تجاویز دے سکتے ہیں؟"
مرحلہ 3: اپنی اسکرپٹ لکھیں
آپ کا اسکرپٹ ایک بہترین ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسے واقعی مؤثر بنانے کا طریقہ یہ ہے:
- شروع میں ایک مضبوط ہُک رکھیں (پہلے 3-5 سیکنڈ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں)
- آخر میں واضح CTA (call to action) شامل کریں
- اسے سادہ، واضح اور مشکل اصطلاحات سے پاک رکھیں
ماہرانہ مشورہ
کیا آپ تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا اسکرپٹ لکھنے کے لیے ChatGPT جیسے ٹولز کے استعمال پر رہنمائی کے لیے نیچے دی گئی Best Practices پیج دیکھیں۔
ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کریں؟ ترغیب کے لیے یہاں چند نمونہ خاکے دیے گئے ہیں۔
اگر آپ HeyGen میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ اسکرپٹس پہلے ہی آپ کے ٹیمپلیٹ میں شامل ہیں۔
یہاں ان ٹیمپلیٹس تک رسائی حاصل کریں جن میں یہ اسکرپٹس شامل ہیں:
مشہور مارکیٹنگ ویڈیو کی اقسام کے لیے اسکرپٹ ٹیمپلیٹس اور مزید مفید ٹپس دریافت کریں
بہترین طریقہ کار: AI کے ساتھ اسکرپٹس بہتر اور تیزی سے لکھیں
کیا آپ زیادہ ذہانت سے، کم محنت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں کچھ مشورے ہیں کہ آپ ChatGPT، Claude، Gemini یا دیگر ٹولز کو استعمال کر کے اسکرپٹ لکھنے کے عمل کو کیسے تیز بنا سکتے ہیں۔
مرحلہ 1: واضح پرامپٹ سے شروع کریں
AI کو ایک واضح اور تفصیلی پرامپٹ دیں جو اس ویڈیو کی وضاحت کرے جو آپ بنا رہے ہیں۔ اہم پس منظر اور سیاق بھی شامل کریں، مثلاً:
- آپ کس قسم کی ویڈیو بنا رہے ہیں (سوشل اشتہار، پروڈکٹ ٹیوٹوریل، برانڈ ویڈیو)
- یہ کس کے لیے ہے (ہدفی ناظرین)
- ویڈیو کا مقصد (کلکس بڑھانا، کسی تصور کی وضاحت کرنا، تعلیم دینا)
- وہ ٹون یا آواز جو آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو استعمال کرے (دوستانہ، پروفیشنل، گفتگو پر مبنی)
نمونہ پرامپٹ:
"ایک 60 سیکنڈ کی ویڈیو اسکرپٹ لکھیں جو B2B HeyGen پروڈکٹ ایکسپلینر ہو اور جس کا ہدف چھوٹے کاروبار کے مالکان ہوں۔ لہجہ پُراعتماد اور واضح ہونا چاہیے۔ آخر میں مضبوط call to action کے ساتھ ختم کریں۔”
مرحلہ 2: اہم نکات شامل کریں
آپ زیادہ درست نتائج حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان نکات کی ایک مختصر بلٹ لسٹ شامل کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں شامل کیا جائے۔
مثال:
- پروڈکٹ/سروس کا نام
- اہم ویلیو پروپوزیشن
- کال ٹو ایکشن
نمونہ پرامپٹ:
"مندرجہ ذیل نکات شامل کریں: HeyGen چھوٹے کاروباروں کو وقت اور پیسہ بچانے میں مدد دیتی ہے اور استعمال میں آسان ہے۔ CTA: مفت آزمائش کے لیے سائن اپ کریں۔"
مرحلہ 3: درست فارمیٹ کی درخواست کریں
AI کو واضح طور پر بتائیں کہ آپ کو اسکرپٹ ایسی شکل میں چاہیے جو ویڈیو کے لیے اچھی طرح کام کرے۔
مثال:
- ہمارے CEO کے اواتار کے ذریعے پیش کیا گیا بولا ہوا اسکرپٹ
- دوستانہ، انسانی اندازِ گفتگو
نمونہ پرامپٹ:
"اسے ایک بولے جانے والے اسکرپٹ کی شکل میں لکھیں جو HeyGen کے CEO کے اواتار کی آواز میں پڑھا جائے۔ قدرتی، گفتگو جیسی زبان استعمال کریں۔"
مرحلہ 4: جائزہ لیں اور بہتر بنائیں
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اسکرپٹ کو کاپی کر کے HeyGen میں پیسٹ کریں اور پری ویو بٹن دبائیں تاکہ آپ کا اواتار اسے بلند آواز میں پڑھ کر سنائے۔ کیا یہ قدرتی لگتا ہے؟ کیا یہ ویسے ہی بہتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں، تو اپنے AI ٹول سے کہیں کہ وہ اسے دوبارہ لکھے، ایسی پرامپٹس کے ساتھ جیسے:
- اسے مزید غیر رسمی/باوقار بنائیں
- شروع میں زیادہ مؤثر ہُک شامل کریں
- [فیچر یا فائدے] کے بارے میں ایک لائن شامل کریں
- اسے 30 سیکنڈ کا ورژن بنائیں
- مجھے CTA کی تین مختلف ورژنز دیں
مرحلہ 4: درست AI اواتار منتخب کریں
آپ کا ترجمان مجموعی تاثر طے کرتا ہے۔ ایک تیار شدہ Public Avatar منتخب کریں، ایک Custom Avatar بنائیں جو آپ کے برانڈ سے مطابقت رکھتا ہو، یا بالکل ذاتی انداز کے لیے چند منٹوں میں HeyGen کے Hyper Realistic Avatar فیچر کے ساتھ اپنا ڈیجیٹل جڑواں بنائیں!
HeyGen آپ کو Custom Avatars بنانے کے لیے متعدد آپشنز فراہم کرتا ہے۔ مزید تفصیل میں جانے کے لیے نیچے دیے گئے لنکس پر کلک کریں۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
آپ کو ملے گا
بہترین موزوں برائے
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
آپ کی ٹریننگ ویڈیو کی بنیاد پر سب سے زیادہ حقیقی شکل و صورت، حرکات، آواز اور lip-sync
انتہائی حقیقی ڈیجیٹل جڑواں اواتار
10-15 تصاویر
آپ کی تصاویر کی بنیاد پر حقیقی سا اواتار، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہو
حقیقی ڈیجیٹل جڑواں
ٹیکسٹ پرامپٹ
مکمل طور پر AI سے بنی شکل و صورت، حرکات، آواز اور لب کی ہم آہنگی
حقیقی یا مختلف اینیمیشن اسٹائلز میں خیالی کردار
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
تصویر کی بنیاد پر بہت حقیقی نظر آنے والا اواتار، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہے۔ بنانے کے لیے کریڈٹس درکار ہیں۔
30 سیکنڈ سے کم کی ویڈیوز، جن میں موسیقی کے ساتھ lip syncing بھی شامل ہے
بہترین طریقہ کار: پرفیکٹ کسٹم اواتار بنانے کے اصول
کیا آپ لامحدود کسٹمائزیشن آپشنز کے ساتھ ایک پروفیشنل، بالکل حقیقی سا اواتار بنانے کے لیے تیار ہیں؟ نیچے دیے گئے ریسورسز دیکھیں جہاں آپ کو مفید ٹپس، بہترین طریقہ کار، اور شروع کرنے کے لیے درکار چیزوں کا ایک تیز خلاصہ ملے گا۔
جب آپ Custom Avatar بنا رہے ہوں تو یاد رکھیں: جتنی اچھی کوالٹی اندر جائے گی، اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا۔ جتنی بہتر آپ کی تصاویر، ویڈیوز اور تحریری پرامپٹس ہوں گی، آپ کا اواتار اتنا ہی زیادہ حقیقی اور پروفیشنل نظر آئے گا۔
آپ کی Hyper Realistic Avatar ٹریننگ ویڈیو میں جو کچھ بھی ہو گا، اشاروں اور چہرے کے تاثرات سے لے کر آواز کے اتار چڑھاؤ تک، وہ سب حتمی نتیجے میں جھلکے گا۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
بہترین طریقہ کار
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
10-15 تصاویر
اواتار بنائیں
ٹیکسٹ پرامپٹ
اگر آپ پرامپٹ لکھنے میں نئے ہیں، تو ہماری پرامپٹنگ کے بہترین طریقے دیکھیں
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
1 تصویر جس میں صرف سبجیکٹ ہو، اچھی روشنی اور اعلیٰ ریزولوشن کے ساتھ
ماہرانہ مشورہ
HeyGen کی Generating Looks فیچر استعمال کریں تاکہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کر سکیں۔
بہترین طریقہ کار: اعلیٰ معیار کی حسبِ ضرورت AI آوازیں بنانا
HeyGen کے پاس 175 سے زائد زبانوں، لہجوں اور جذباتی انداز میں اسٹاک AI سے بنی آوازوں کی ایک بہت بڑی لائبریری موجود ہے، لیکن بعض اوقات بہترین ویڈیو کے لیے بالکل منفرد، کسٹم آواز درکار ہوتی ہے۔ نیچے Custom Voices بنانے کے تین طریقے دیے گئے ہیں۔
کسٹم آواز کی قسم
تخلیق کا طریقہ
آؤٹ پٹ
بہترین موزوں برائے
جب آپ ایک ہائپر ریئلسٹک اواتار بناتے ہیں تو خودکار طور پریا
آپ کی اصل آواز اور لہجے پر مبنی حقیقت کے قریب آواز کی کاپی، جو متعدد جذبات کو سپورٹ کرتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
ٹیکسٹ پرامپٹ جو خصوصیات کی وضاحت کرے (عمر، لہجہ، جنس، ٹون، پچ، جذبات)
پرامپٹ کی بنیاد پر مکمل طور پر AI سے بنی آواز۔
فرضی آواز یا بہت زیادہ کردار والی آوازیں
بیرونی AI وائس سروس (ElevenLabs، Cartesia، LMNT)
آپ کی اصل آواز اور اتار چڑھاؤ پر تربیت یافتہ حقیقت کے قریب وائس کلوننگ۔ فائن ٹیون کنٹرولز ہر سروس کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹوئن کے لیے بہترین آپشن، لیکن عموماً اضافی ادائیگی درکار ہوتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
بہترین آواز کے معیار کے لیے مضبوط سورس آڈیو سے شروع کریں۔ شاندار ریکارڈنگ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے:
• اعلیٰ معیار کا مائیک یا اسمارٹ فون استعمال کریں، اسے اپنے منہ سے 6–8" کے فاصلے پر رکھیں
• پرسکون، شور سے پاک جگہ میں ریکارڈ کریں
• صاف اور واضح بولیں، قدرتی وقفوں کے ساتھ اور ہلکے جذباتی اظہار کے ساتھ
• مختلف جذباتی اندازوں کے ساتھ متعدد نمونے اپ لوڈ کریں تاکہ زیادہ لچک حاصل ہو سکے (صرف HeyGen Custom Voice Clones کے لیے)
بہترین طریقہ کار: پرو کی طرح پرامپٹ دیں
پرامپٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں آپ بہت سوچ سمجھ کر اور بار بار بہتر بناتے ہوئے ایسی تحریری ہدایات (جنہیں پرامپٹس کہا جاتا ہے) تیار کرتے ہیں جو AI ٹولز کو شروع سے مواد بنانے میں رہنمائی دیتی ہیں، جیسے تصاویر، موشن یا آڈیو۔
پرامپٹنگ کسی بھی AI مارکیٹر کے لیے ایک طاقتور مہارت ہے۔ جب HeyGen کے ساتھ مل کر استعمال کی جائے تو پرامپٹنگ آپ کے لیے بے شمار طریقوں سے ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنانے کے دروازے کھولتی ہے، جہاں آپ کی تخیل ہی آپ کی واحد حد ہے! تیار ہو جائیں کہ HeyGen میں پرامپٹس کو ان کاموں کے لیے آزمایں، دہرائیں اور استعمال کریں:
فیچر
فنکشن
اسے استعمال کریں
کسی کسٹم اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کریں
فوٹو اواتارز کو
کسٹم اواتار بنانا (حقیقی یا اینیمیٹڈ)
اپنی مرضی کی آوازیں بنائیں
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے
واضح اور مخصوص ہوں
جتنا واضح انداز میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں (لہجہ، انداز، اشارہ، جذبات)، اتنا ہی بہتر AI آپ کے تصور سے مطابقت پیدا کر سکے گی۔
ساخت سے آغاز کریں
ایک مستقل ساخت استعمال کریں: کیا، کون، کہاں، کیسے۔ یہ بصری عناصر، آواز کے لہجے اور موشن کی سمت پر لاگو ہوتا ہے۔
سیاق و سباق اور ارادہ شامل کریں
AI کو مقصد بتائیں: کیا یہ کسی پروڈکٹ ڈیمو کے لیے ہے؟ سوشل ایڈ کے لیے؟ یا ٹیوٹوریل کے لیے؟ سیاق و سباق نتیجے کو بہتر طور پر آپ کے مطابق بناتا ہے۔
تفصیلی زبان استعمال کریں
ایسے صفاتی الفاظ استعمال کریں جو جذبات، انداز یا وضاحت کو ظاہر کریں (مثال کے طور پر: "بااعتماد"، "منیملسٹ"، "ہائی انرجی"، "پرسکون رفتار")۔
دوبارہ آزمائیں اور بہتر بنائیں
اپنی پہلی کوشش پر اکتفا نہ کریں۔ پرامپٹ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہر قسم کی میڈیا میں نتائج کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتی ہیں!
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے اس بات پر منحصر ہو کر تھوڑے بہت مختلف ہو سکتے ہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں
نیچے دیے گئے وسائل کو دیکھیں تاکہ ہر قسم کو گہرائی سے سمجھ سکیں اور اپنے پرامپٹس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں!
مرحلہ 5: AI اسٹوڈیو میں اپنے مناظر بنائیں اور نکھاریں
اب جب کہ آپ کا اسکرپٹ اور اواتار تیار ہیں، تو اب وقت ہے کہ آپ اپنا پیغام HeyGen کے AI Studio ایڈیٹر میں زندگی بخشیں، جہاں آپ کے لیے اپنی ویڈیو کے ہر حصے کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا، بہتر کرنا اور نکھارنا بہت آسان ہے — اور اس کے لیے کسی ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں۔
- چند منٹ میں اپنے مناظر ڈیزائن کریں، استعمال کرتے ہوئے Brand Kit یا Templates جو آپ نے مرحلہ 1 میں سیٹ اپ کی تھیں۔
- اپنا پیغام اسکرین پر موجود ٹیکسٹ یا ویژولز کے ذریعے مضبوط بنائیں اور انہیں ظاہر یا غائب ہونے کے لیے ٹرگر کریں Animations کے ساتھ۔
- HeyGen کی اسٹاک میڈیا لائبریری میں اعلیٰ معیار کی b-roll ویڈیو کو بغیر رائلٹی کے براؤز کریں۔
- استعمال کریں Premium Scene Transitions تاکہ آپ اپنی ویڈیو کو ہموار، پروفیشنل انداز میں نکھار سکیں۔
- شامل کریں اور اپنی مرضی کے مطابق بنائیں کیپشنز تاکہ آپ کی ویڈیوز مزید دل چسپ اور سب کے لیے قابلِ رسائی بن سکیں۔
ماہرانہ مشورہ
بنائیں اور اپنی ویڈیوز کے متعدد ورژنز پر A/B ٹیسٹ کریں تاکہ کارکردگی بہتر ہو، نتائج حاصل ہوں، اور کنورژنز میں اضافہ ہو۔
بہترین طریقہ کار: تلفظ، جذبات اور اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کریں
چاہیے کہ آپ کا اواتار بالکل درست آواز دے؟ HeyGen آپ کو طاقتور ٹولز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ وائس اوورز کو باریک بینی سے ایڈجسٹ کر سکیں، جس سے آواز قدرتی، درست اور حقیقی محسوس ہو۔
فیچر
فنکشن
اسے استعمال کریں تاکہ
وقفے شامل کریں اور اسکرپٹ پینل میں براہِ راست مخصوص الفاظ کی ادائیگی کو ایڈجسٹ کریں
اپنی مطلوبہ ٹون، رفتار اور تلفظ کے ساتھ آڈیو اپ لوڈ کریں یا ریکارڈ کریں، اور کسی بھی اواتار کو یہ آڈیو اپنی ہی آواز میں پیش کرنے دیں
صرف ایک بٹن پر کلک کر کے اسکرپٹ کے جذبات اور لہجے کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں
اپنی Custom Voice میں مزید تنوع لائیں اور مختلف جذباتی انداز والی اضافی ریکارڈنگز اپ لوڈ کریں۔ ہر موقع کے لیے وہ ریکارڈنگ منتخب کریں جو سب سے بہتر موزوں ہو
اپنے اثر کو بڑھانے کی حکمت عملیاں
چاہے آپ نئی منڈیوں تک پہنچ رہے ہوں، یہ جانچ رہے ہوں کہ کیا بہتر کام کرتا ہے، یا مختلف ناظرین کے لیے مواد کو حسبِ ضرورت بنا رہے ہوں، یہ جدید بہترین طریقے اور ٹولز آپ کو نہایت درستگی کے ساتھ اپنے اثر کو وسعت دینے میں مدد دیں گے۔
پرفارمنس مارکیٹنگ کے ماہر کی طرح بہتر بنائیں اور بار بار آزمائیں
HeyGen کے ساتھ A/B ٹیسٹنگ کے لیے اپنی ویڈیوز کے متعدد ورژن بنانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان، تیز اور کم خرچ ہو گیا ہے۔ جانیں کہ کیسے ایک پرفارمنس مارکیٹنگ پرو کی طرح A/B ٹیسٹ کریں اور کنورژنز میں اضافہ کریں، کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ بنائیں، اور ڈیٹا پر مبنی اعتماد کے ساتھ مہمات تیار کریں!
ترجمہ کے ساتھ عالمی سطح پر جائیں
سیکھیں کہ اپنی ویڈیوز کا ترجمہ اور مقامی تقاضوں کے مطابق لوکلائزیشن کیسے کریں 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں، بغیر کسی ڈبنگ یا وائس ایکٹر کے ضرورت کے ساتھ۔
HeyGen کی Brand Voice فیچر استعمال کریں تاکہ ترجمہ شدہ ویڈیوز میں یکسانیت برقرار رہے، اس طرح کہ آپ مخصوص الفاظ کے ساتھ برتاؤ کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکیں (مثلاً برانڈ نیم کی ادائیگی، یا کچھ اصطلاحات کا ترجمہ لازمی یا مکمل طور پر بند کرنا)۔
Enterprise اور Team پلان کے صارفین ہمارے Proofread فیچر کے ذریعے ترجمہ شدہ اسکرپٹس میں براہِ راست ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔
کچھ آئیڈیاز چاہئیں؟ دیکھیں کہ Trivago نے HeyGen کو استعمال کرتے ہوئے 30 مارکیٹس میں بیک وقت TV اشتہارات کو کیسے لوکلائز کیا۔
بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت اختیار کریں
اپنی ای میل مہمات، سیلز آؤٹ ریچ یا کسٹمر سپورٹ میں ذاتی انداز شامل کریں Personalized Videos کے ساتھ۔ متحرک عناصر استعمال کرتے ہوئے، جیسے ناظر کا نام یا اس کی دلچسپیوں کے مطابق تیار کی گئی تفصیلات، آپ ہر شخص کے لیے ایک منفرد اور زیادہ دل چسپ تجربہ بنا سکتے ہیں۔
انٹرایکٹو اواتار
چاہے بات سیلز کی ہو، کسٹمر سپورٹ کی یا تعلیم کی، Interactive Avatars یک طرفہ ویڈیوز کو متحرک، دو طرفہ گفتگو میں بدل دیتے ہیں۔ یہ انگیجمنٹ بڑھانے، تجربات کو ذاتی بنانے اور ایکشن لینے پر آمادہ کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔
کچھ آئیڈیاز چاہئیں؟ دیکھیں کہ getitAI کس طرح لائیو، ذاتی نوعیت کے شاپنگ تجربات کے ذریعے ای کامرس سیلز میں اضافہ کرتا ہے۔
استعمال کی مثال #1: ویڈیو اشتہارات
کسٹمر کی کہانیاں اور مثالیں
Videoimagem نے HeyGen کے ساتھ کس طرح کسٹمر مہمات کو بدل کر رکھ دیا
Trivago نے 30 مارکیٹس میں بیک وقت TV اشتہارات کو مقامی بنانے کے لیے HeyGen کا کیسے استعمال کیا
جیسن فیلٹس کی کتاب "Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business" کی پروموشن
بہترین ان کے لیے
گروتھ مارکیٹرز، ڈیمانڈ جنریشن مارکیٹرز، پرفارمنس مارکیٹرز، اور مزید!
بہترین طریقہ کار
- ویڈیوز کو مختصر رکھیں۔ ناظرین کی توجہ برقرار رکھنے اور مکمل دیکھنے کی شرح بڑھانے کے لیے ویڈیو کو 30 سیکنڈ سے کم رکھنے کا ہدف بنائیں۔
- سب سے پہلے اپنی ویلیو پیش کریں۔یقینی بنائیں کہ آپ کا بنیادی پیغام یا ویلیو پروپوزیشن چند ہی سیکنڈز میں واضح طور پر پہنچ جائے۔
- فارمیٹ کو سیلز فنل کے مطابق بنائیں۔اشتہار کی لمبائی، انداز اور CTA کو اس بنیاد پر ترتیب دیں کہ یہ کہاں دکھایا جائے گا اور آپ کون سا ایکشن چاہتے ہیں۔
- موبائل فرسٹ دیکھنے کے لیے ڈیزائن کریں۔چھوٹی اسکرین پر دیکھنے کے لیے فریمِنگ اور رفتار کو بہتر بنائیں۔
- اپنی ایڈیٹنگ کو نمایاں بنائیں۔ b-roll، اینیمیٹڈ ٹیکسٹ اور موشن استعمال کریں تاکہ بصری توانائی بلند رہے اور انگیجمنٹ مسلسل برقرار رہے۔
- پرفارمنس مارکیٹنگ کے ماہر کی طرح ٹیسٹ کریں۔ مختلف hooks، visuals، اواتارز اور CTAs کا A/B ٹیسٹ کریں تاکہ جان سکیں کیا بہتر کنورٹ کرتا ہے۔
اہم فیچرز
- پروڈکٹ پلیسمنٹ: ایک کلک سے اپنی ویڈیوز میں فزیکل پروڈکٹس شامل کریں۔
- Generate Looks: صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس بدل کر اسے مزید متحرک بنائیں۔
ماہرانہ مشورہ
یہ ایک آزمودہ اور مؤثر اسکرپٹ اسٹرکچر ہے جو سوشل میڈیا پروڈیوسر George “GG” Gossland (Favoured) نے تیار کیا ہے:
- Hook – کوئی ایسی چیز جو بصری طور پر عجیب یا غیر متوقع ہو۔
- مسئلہ – آپ کا ناظر کن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے؟
- حل – یہ پروڈکٹ یا سروس ان چیلنجز کو کس طرح کم کرتی ہے؟
- USPs – یعنی "unique selling point"۔ وہ فیچرز دکھائیں جو سب سے نمایاں ہوں!
- CTA – ناظرین کو ہمیشہ اگلا کوئی کام کرنے کے لیے دیں۔
استعمال کی مثال #2: سوشل انفلوئنسر ویڈیو
کسٹمر کی کہانیاں اور مثالیں
Favoured نے HeyGen کے ساتھ UGC مواد کو 6 گنا بڑھایا تاکہ مقدار اور معیار دونوں کو ان لاک کیا جا سکے
Reply.io نے HeyGen کے ساتھ اپنے CEO کی TikTok موجودگی کو کیسے بہتر بنایا
“ٹیرف آپ کے کاروبار کو کیسے متاثر کر رہے ہیں؟” از Glass Engine
بہترین موزوں برائے
کنٹینٹ مارکیٹرز، پرفارمنس مارکیٹرز، ڈیمانڈ جنریشن مارکیٹرز، گروتھ مارکیٹرز، اور مزید ماہرین جو اپنی بریف کو UGC اشتہار میں بدلنے کے لیے تیار ہیں
بہترین طریقہ کار
- ناظرین کو فوراً متوجہ کریں۔پہلے 1-2 سیکنڈ میں حرکت، نمایاں بولڈ ٹیکسٹ یا کسی دلکش بصری منظر کے ذریعے توجہ حاصل کرنے کا ہدف رکھیں۔
- خاموش آٹو پلے کے لیے ڈیزائن کریں۔ استعمال کریں کیپشنز، ٹیکسٹ اوورلے اور بصری کہانی سنانے کا انداز کیونکہ بہت سے صارفین بغیر آواز کے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔
- مختصر رکھیں۔کم الفاظ میں زیادہ اثر پیدا کریں۔ TikTok، Instagram Reels یا YouTube Shorts پر 15-30 سیکنڈ سے کم کا ہدف رکھیں۔ اپنی اسکرپٹ کی رفتار کو advanced voice settings کے ذریعے ایڈجسٹ کریں۔
- فیڈ کے لیے فریم کریں۔ پلیٹ فارم کے مطابق عمودی (9:16) یا مربع فارمیٹ استعمال کریں۔ جب تک آپ YouTube پر پوسٹ نہیں کر رہے، لینڈ اسکیپ اورینٹیشن سے گریز کریں۔
- شروع ہی میں "آہا" لمحہ سامنے لائیں۔تبدیلی، فائدہ یا جذباتی اثر کو شروع میں نمایاں کریں، صرف پروڈکٹ کی خصوصیات پر زور نہ دیں۔
- اسے مقامی جیسا بنائیں۔پلیٹ فارم کے ٹرینڈز، تیز رفتار کریئیٹر اسٹائل ایڈیٹس یا UGC اواتارز استعمال کریں تاکہ آپ کی ویڈیو فیڈ میں گھل مل جائے۔
اہم فیچرز
- UGC اواتارز۔ سینکڑوں AI سے بنے اسٹاک اواتارز براؤز کریں جن میں اصلی کنٹینٹ کریئیٹر جیسا انداز ہو
- کیپشنز: یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا پیغام اُس وقت بھی پہنچے جب آواز بند ہو۔
ماہرانہ مشورہ
یہ ایک اعلی کارکردگی والا کنٹینٹ اسٹرکچر ہے جو ٹاپ کریئیٹرز TikTok، Reels اور Shorts پر استعمال کرتے ہیں:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Transformation or payoff: show the value of your product in action
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Use Case #3: How To Video
Customer Stories & Examples
How Pyne uses HeyGen to double trial conversion rates for PLG B2B companies
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
How to add AI Avatars to NotebookLM Video Podcast, by Pascal van Aken
Perfect For
Product Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers
Top Features
- Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
- Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
Best Practices
- Keep it concise. Aim for 60-120 seconds for quick guides, and up to 5 minutes for detailed tutorials.Structure for clarity. Begin with a clear introduction, followed by step-by-step instructions, and conclude with a strong summary and call-to-action.
- Enhance with visuals. Use graphics, captions, and screen recordings to illustrate key points and improve comprehension.Maintain consistency. Use consistent branding, tone, and style across all videos to reinforce brand identity.
- Optimize for accessibility. Include subtitles and ensure content is mobile-friendly to reach a broader audience.
Pro tip
If your how-to video needs extra visuals like screen recordings, make sure they align with your script. Start by writing your script, then use the preview button to play the audio while recording your screen in sync with the narration for the best timing.
