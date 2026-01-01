اسکرین ریکارڈنگ

مرحلہ 1: اسکرین ریکارڈر کھولیں
HeyGen میں لاگ ان کریں اور screen recorder پر جانے کے لیے مین مینو استعمال کریں۔
Step 2: start a new recording
نئی ریکارڈنگ بنانے کے لیے کلک کریں۔ جب آپ کو ہدایت دی جائے، تو منتخب کریں کہ آپ کیا کیپچر کرنا چاہتے ہیں:
وہ آپشن منتخب کریں جو آپ کے مواد کے مطابق ہو، پھر تصدیق کریں۔
مرحلہ 3: ریکارڈنگ شروع کریں
Click start recording. A small control panel will appear to indicate that recording is active.
Deliver your demo, walkthrough, or presentation as you normally would. Focus on explaining your content clearly. Do not stop for small mistakes or filler words.
Step 4: stop recording
جب آپ فارغ ہو جائیں، ریکارڈنگ روکیں۔
مرحلہ 5: پروسیسنگ کا انتظار کریں
After stopping, allow HeyGen to process the recording. The system will:
یہ خود بخود ہوتا ہے۔
Step 6: review the generated scenes
Once processing is complete, review your video in the timeline.
آپ اپنی ریکارڈنگ کو الگ الگ مناظر میں تقسیم شدہ دیکھیں گے۔ ہر منظر چلا کر اس کی ساخت اور بہاؤ کی تصدیق کریں۔
Step 7: adjust scene cuts if needed
If necessary, click into any scene to:
Keep the automatic structure or modify it to match your preference.
مرحلہ 8: صاف کی گئی آڈیو کا جائزہ لیں
پوری ریکارڈنگ چلائیں تاکہ تصدیق ہو سکے کہ آڈیو ہموار سنائی دے رہی ہے۔ یقینی بنائیں کہ فالتو الفاظ اور لمبے وقفے توقع کے مطابق ہٹا دیے گئے ہیں۔
If you need access to the original version, locate the raw file option. Otherwise, continue with the processed version.
مرحلہ 9: حتمی شکل دیں اور شیئر کریں
When you are satisfied, choose how to use the video. You can:
Step 10: apply best practices for future recordings
آئندہ مزید مضبوط نتائج کے لیے:
ایک بار ریکارڈ کریں، تیزی سے جائزہ لیں، اور بغیر کسی دستی صفائی کے فوراً شیئر کریں۔