اسکرین ریکارڈنگ

مرحلہ 1: اسکرین ریکارڈر کھولیں

HeyGen میں لاگ ان کریں اور screen recorder پر جانے کے لیے مین مینو استعمال کریں۔

Step 2: start a new recording

نئی ریکارڈنگ بنانے کے لیے کلک کریں۔ جب آپ کو ہدایت دی جائے، تو منتخب کریں کہ آپ کیا کیپچر کرنا چاہتے ہیں:

  • آپ کی پوری اسکرین
  • a specific window
  • a browser tab

وہ آپشن منتخب کریں جو آپ کے مواد کے مطابق ہو، پھر تصدیق کریں۔

مرحلہ 3: ریکارڈنگ شروع کریں

Click start recording. A small control panel will appear to indicate that recording is active.

Deliver your demo, walkthrough, or presentation as you normally would. Focus on explaining your content clearly. Do not stop for small mistakes or filler words.

Step 4: stop recording

جب آپ فارغ ہو جائیں، ریکارڈنگ روکیں۔

مرحلہ 5: پروسیسنگ کا انتظار کریں

After stopping, allow HeyGen to process the recording. The system will:

  • split your content into logical scenes
  • غیر ضروری الفاظ اور بے ڈھنگی خاموشیاں نکال دیں

یہ خود بخود ہوتا ہے۔

Step 6: review the generated scenes

Once processing is complete, review your video in the timeline.

آپ اپنی ریکارڈنگ کو الگ الگ مناظر میں تقسیم شدہ دیکھیں گے۔ ہر منظر چلا کر اس کی ساخت اور بہاؤ کی تصدیق کریں۔

Step 7: adjust scene cuts if needed

If necessary, click into any scene to:

  • adjust the start or end point
  • کسی منظر کو مزید حصوں میں تقسیم کریں
  • مناظر کو آپس میں ضم کریں

Keep the automatic structure or modify it to match your preference.

مرحلہ 8: صاف کی گئی آڈیو کا جائزہ لیں

پوری ریکارڈنگ چلائیں تاکہ تصدیق ہو سکے کہ آڈیو ہموار سنائی دے رہی ہے۔ یقینی بنائیں کہ فالتو الفاظ اور لمبے وقفے توقع کے مطابق ہٹا دیے گئے ہیں۔

If you need access to the original version, locate the raw file option. Otherwise, continue with the processed version.

مرحلہ 9: حتمی شکل دیں اور شیئر کریں

When you are satisfied, choose how to use the video. You can:

  • ایکسپورٹ کریں
  • براہِ راست شیئر کریں
  • add it to a training library
  • HeyGen کے اندر ایڈیٹنگ جاری رکھیں

Step 10: apply best practices for future recordings

آئندہ مزید مضبوط نتائج کے لیے:

  • ریکارڈنگ سے پہلے اپنے اہم نکات کا خاکہ بنائیں
  • ریکارڈنگ جاری رکھیں چاہے آپ رُک جائیں یا غلط بول جائیں
  • ایکسپورٹ کرنے سے پہلے سین کے حصوں کا تیزی سے جائزہ لیں
  • دہرائے جانے والے ڈیموز اور ٹریننگ مواد کے لیے اسکرین ریکارڈر استعمال کریں

ایک بار ریکارڈ کریں، تیزی سے جائزہ لیں، اور بغیر کسی دستی صفائی کے فوراً شیئر کریں۔