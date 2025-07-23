HeyGen برائے L&D: حتمی AI ویڈیو جمپ اسٹارٹ گائیڈ

آپ کی AI L&D ویڈیو جمپ اسٹارٹ گائیڈ میں خوش آمدید
زیادہ ویڈیو مواد بنانا چاہتے ہیں لیکن خود کو رکا ہوا محسوس کرتے ہیں
محدود وقت، بجٹ یا پروڈکشن کے وسائل کی کمی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ HeyGen کے ساتھ آپ ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں اور انہیں ڈھال سکتے ہیں جو روایتی پروڈکشنز سے بھی بہتر نظر آتی ہیں، اور وہ بھی لاگت اور وقت کے ایک حصے میں۔
یہ گائیڈ لرننگ پروفیشنلز، انسٹرکشنل ڈیزائنرز، اور ٹریننگ کنٹینٹ بنانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو AI ویڈیو کے ساتھ اپنے کام کو اگلے درجے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ سیکھیں گے کہ کس طرح ایک آئیڈیا سے مکمل کورس تک جائیں، اور بغیر کیمروں، اسٹوڈیوز یا آن اسکرین ٹیلنٹ کے اعلیٰ معیار، اسکیل ایبل کنٹینٹ تیار کریں۔
اہم استعمالات: لرننگ پروفیشنلز HeyGen کو کیسے استعمال کر رہے ہیں
HeyGen صرف ایک ویڈیو ٹول نہیں بلکہ ایک تخلیقی انجن ہے جو ایسے لرننگ پروفیشنلز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں تیزی سے کام کرنا، مواد کو بڑے پیمانے پر بڑھانا اور معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر نتائج حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ کورسز سے لے کر کثیر لسانی ٹریننگ ویڈیوز تک، مختلف شعبوں کے لرننگ پروفیشنلز HeyGen کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پر ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنا سکیں۔
لرننگ کورسز
بہترین ان کے لیے: انسٹرکشنل ڈیزائنرز، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، HR، سیلز اینیبلمنٹ
- Komatsu دلچسپ، کثیر لسانی AI ویڈیوز کے ذریعے عالمی ملازمین کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کو مزید مؤثر اور آسان بناتا ہے
- Miro آسان ترجمہ اور تبدیلی کے مؤثر انتظام کے ساتھ لرننگ کنٹینٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھاتا ہے
- AI Smart Ventures نے پُراثر لرننگ کورسز کے ذریعے ہزاروں افراد کو تربیت دی
ٹریننگ اور آن بورڈنگ
بہترین ان کے لیے: انسٹرکشنل ڈیزائنرز، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیلز اینیبلمنٹ، HR، کمپلائنس، اندرونی کمیونی کیشنز
- Lattice نے سینکڑوں نئے ملازمین کا ذاتی نوعیت کی آن بورڈنگ ویڈیوز کے ساتھ خیرمقدم کیا جو چند منٹوں میں بنائی گئیں
- Copient.ai انٹرایکٹو اواتار ٹیکنالوجی کے ساتھ سیلز ٹریننگ کے لیے نیا معیار قائم کر رہا ہے
- Sibelco نے مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیوز کے ذریعے اندرونی کمیونیکیشن اور ٹریننگ کی تکمیل کے عمل کو جدید بنایا
ترجمہ اور رسائی پذیری
بہترین ان کے لیے: انسٹرکشنل ڈیزائنرز، کمیونیکیشنز، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، HR، کمپلائنس
آج کے L&D میں ویڈیو کیوں انتہائی اہم ہے
- نمبر 1 ذریعہ جو لرنرز کی دلچسپی اور علم کو برقرار رکھنے میں اضافہ کرتا ہے وہ ویڈیو ہے
- سروے کیے گئے 83% سیکھنے والے آڈیو یا متن کے مقابلے میں ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں
- سیکھنے کے وقت میں 40-60% کمی ویڈیو کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ سیکھنے والے بصری اور سمعی اشاروں کے ذریعے معلومات زیادہ مؤثر طریقے سے جذب کرتے ہیں۔
- 95% معلومات یاد رکھنے کی صلاحیت جب سیکھنے والے ویڈیو دیکھتے ہیں، بمقابلہ صرف 10% جب وہ متن پڑھتے ہیں (Insivia)
چیلنج
- مسلسل اپ ڈیٹس کے ساتھ پالیسیوں، طریقہ کار اور صنعتوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے، جس کے لیے تیز اور آسان ویڈیو ایڈیٹس کی ضرورت ہوتی ہے
- محدود بینڈوِڈتھ اور عالمی زبان یا رسائی کی ضروریات پیداوار کی صلاحیت پر دباؤ ڈالتی ہیں
- آؤٹ سورسنگ مہنگی اور سست ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے پیچیدہ مواد کے لیے جیسے کمپلائنس یا سیفٹی
AI ویڈیو کیا ممکن بناتی ہے
لاگت میں بچت
€1,000 کی بچت تربیتی مواد کے ہر منٹ پر Sibelco
80% کم پیداواری لاگت اور 50% تیز تر ڈیلیوری ٹائم Simulations Software
رفتار
5 گنا اضافہ تعلیمی ویڈیو بنانے کی رفتار میں، مالیاتی خدمات کے سرکردہ ادارے Equity Trust
اسکیل ایبلٹی
80-90% اوسط تکمیل کی شرحیں جو Komatsu میں کسٹمر اور پارٹنر ٹریننگ ویڈیوز کے لیے حاصل کی گئیںKomatsu
15K+ لائیو سیلز رول پلے ٹریننگ سمیولیشنز اور 2.5K+ گھنٹے کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے Copient.ai
لوکلائزیشن
ویڈیو ترجمہ میں 80% کمی لاگت اور 50% پروڈکشن وقت کی بچت Würth Group
5 گنا اضافہ اشتہارات پر خرچ کی واپسی میں جو Spanish، French، اور German مارکیٹس میں حاصل ہوا Rosetta Stone
ذاتی نوعیت
سینکڑوں آن بورڈنگ ویڈیوز جو نئے ملازمین کو ان کے نام سے خوش آمدید کہتی ہیں اور ان کی پسندیدہ زبان میں Lattice
کیا آپ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں؟
اپنی پہلی AI ویڈیو بنانا
تعارف
ویڈیو میں نئے ہیں یا پہلی بار HeyGen آزما رہے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس حصے میں ہم آپ کو ہر مرحلے سے گزاریں گے تاکہ آپ تیزی سے ایک شاندار ویڈیو بنا سکیں۔
ہاؤ ٹو ویڈیو
ان ٹیوٹوریلز یا واک تھروز کے لیے بہترین جو اسکرین ریکارڈنگز یا دیگر بصری مواد کی ضرورت رکھتے ہوں
کیا آپ عمل کے ذریعے سیکھنا پسند کرتے ہیں؟
اوپر سے کوئی ویڈیو ٹائپ منتخب کریں تاکہ HeyGen میں ایک تیار شدہ ٹیمپلیٹ کھلے اور آپ ساتھ ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔
کیا آپ حد سے بڑھ کر کارکردگی دکھاتے ہیں؟
ہمیں یہ بہت پسند ہے! آگے بڑھیں مرحلہ 4: درست AI اواتار ترجمان منتخب کریں اور اپنا AI اواتار بنائیں — آپ کا ڈیجیٹل جڑواں اور مستقبل کا ویڈیو اسٹار۔
ابھی گہرائی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی صرف مراحل پر سرسری نظر ڈال لیں اور جب آپ تیار ہوں تو مکمل ہاؤ ٹو پر واپس آئیں۔
کیا آپ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟
HeyGen کے AI اسٹوڈیو ایڈیٹر کی یہ 2 منٹ کی جھلک دیکھ کر شروع کریں، پھر آگے تفصیل میں چلتے ہیں!
مزید معلومات کے لیے، ہمارے فالو اَلانگ ویڈیو ٹیوٹوریلز ملاحظہ کریں:
→ HeyGen اکیڈمی: 101
HeyGen کی تمام خصوصیات کا جامع جائزہ
→ HeyGen Academy: AI اسٹوڈیو
ویڈیو ایڈیٹنگ میں مزید گہرائی سے سیکھیں
مرحلہ 1: اپنی HeyGen ورک اسپیس کو بڑے پیمانے پر استعمال کے لیے سیٹ اپ کریں
سمارٹ مارکیٹرز ہر بار صفر سے شروع نہیں کرتے، وہ ایسے سسٹمز بناتے ہیں جو بڑے پیمانے پر کام کر سکیں۔
HeyGen کے ساتھ، ایک Brand Kit سیٹ اپ کر کے اپنی ویڈیوز کو برانڈ کے مطابق رکھنا بہت آسان ہے تاکہ آپ کے فونٹس، رنگ، لوگوز اور اثاثے خودکار طور پر استعمال ہوں۔
شروع کرنے کے لیے بس اپنی کمپنی کا URL پیسٹ کریں، یا اپنے برانڈ کے عناصر کو دستی طور پر اپ لوڈ کریں۔
جلدی میں ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جب چاہیں واپس آ کر یہ مرحلہ بعد میں مکمل کر سکتے ہیں۔
ماہرانہ مشورہ
جب آپ کا Brand Kit آپ کے برانڈ کے رنگوں کے ساتھ تیار ہو جائے، تو آپ زیادہ تر HeyGen Templates کو آسانی سے اس کے مطابق اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ بس اپنے رنگ شامل کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے برانڈ کے مطابق رہے۔
مرحلہ 2: اپنی حکمتِ عملی طے کریں
اپنی ویڈیو بنانے سے پہلے، ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنی لرننگ اسٹریٹجی کو واضح کریں، خاص طور پر اگر یہ ویڈیو کسی بڑے کورس یا ٹریننگ سیریز کا حصہ ہو۔ اس مخصوص ویڈیو کا مقصد طے کریں، یہ کن لرنرز کے لیے ہے، ویڈیو کس طرح فراہم کی جائے گی، اور آپ پورے عمل کے دوران لرنرز کو کس طرح متحرک اور دلچسپی کے ساتھ شامل رکھیں گے۔
مرحلہ 2: درست AI اواتار منتخب کریں
آپ کا facilitator سیکھنے کا ماحول طے کرتا ہے۔ ایک تیار شدہ Public Avatar منتخب کریں، Custom Avatar بنائیں جو آپ کی تنظیم یا موضوع کے مطابق ہو، یا پھر ذاتی انداز کے لیے چند منٹ میں HeyGen کے Hyper Realistic Avatar فیچر کے ساتھ اپنا ڈیجیٹل ٹوئن بنائیں!
HeyGen کسٹم اواتار بنانے کے لیے متعدد آپشنز پیش کرتا ہے۔ مزید تفصیل میں جانے کے لیے نیچے دیے گئے لنکس پر کلک کریں۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
آپ کو ملے گا
بہترین انتخاب برائے
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
آپ کی ٹریننگ ویڈیو کی بنیاد پر سب سے زیادہ حقیقی شکل و صورت، حرکات، آواز اور لب کی ہم آہنگی
انتہائی حقیقی ڈیجیٹل جڑواں اواتار
10-15 تصاویر
آپ کی تصاویر کی بنیاد پر حقیقی سا روپ، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip sync) شامل ہے
حقیقی ڈیجیٹل جڑواں
ٹیکسٹ پرامپٹ
مکمل طور پر AI سے بنی شکل و صورت، حرکات، آواز اور لب کی ہم آہنگی
حقیقی یا مختلف اینیمیشن اسٹائلز میں خیالی کردار
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
تصویر کی بنیاد پر بہت حقیقی نظر آنے والا اواتار، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہے۔ بنانے کے لیے کریڈٹس درکار ہیں۔
30 سیکنڈ سے کم کی ویڈیوز، جن میں موسیقی کے ساتھ lip-syncing بھی شامل ہو
ماہرانہ مشورہ
HeyGen کی Generating Looks فیچر استعمال کریں تاکہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کر سکیں۔
بہترین طریقہ کار: پرفیکٹ کسٹم اواتار بنانے کے اصول
کیا آپ ایک پروفیشنل، بالکل حقیقی لگنے والا اواتار لامحدود کسٹمائزیشن آپشنز کے ساتھ بنانے کے لیے تیار ہیں؟ نیچے دیے گئے ریسورسز دیکھیں تاکہ آپ کو مفید ٹپس، بہترین طریقہ کار، اور ایک تیز اوورویو مل سکے کہ شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا درکار ہوگا۔
جب آپ ایک Custom Avatar بنا رہے ہوں، تو یاد رکھیں: جتنی بہتر کوالٹی اندر جائے گی، اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا۔ آپ کی تصاویر، ویڈیوز اور تحریری پرامپٹس جتنے بہتر ہوں گے، آپ کا اواتار اتنا ہی زیادہ حقیقی اور پروفیشنل نظر آئے گا۔
آپ کی Hyper Realistic Avatar ٹریننگ ویڈیو میں جو کچھ بھی ہو گا، اشاروں اور چہرے کے تاثرات سے لے کر آواز کے اتار چڑھاؤ تک، وہ سب حتمی نتیجے میں جھلکے گا۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
بہترین طریقہ کار
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
10-15 تصاویر
اواتار بنائیں
ٹیکسٹ پرامپٹ
اگر آپ پرامپٹ لکھنے میں نئے ہیں تو ہماری پرامپٹنگ کے بہترین طریقے دیکھیں
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
1 تصویر جس میں صرف سبجیکٹ ہو، اچھی روشنی اور اعلیٰ ریزولوشن کے ساتھ
ماہرانہ مشورہ
HeyGen کی Generating Looks فیچر استعمال کریں تاکہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کر سکیں۔
ٹریننگ کا مقصد
آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیا حاصل کرے؟
مثالیں: نئے ملازمین کی آن بورڈنگ، کمپلائنس کے طریقہ کار کو مضبوط بنانا، نئے ٹولز یا پروسیسز کے لیے اپ اسکلنگ
سیکھنے والے کا پروفائل
آپ یہ ویڈیو کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ وہ کس کردار یا ٹیم میں ہیں؟ ان کا موجودہ علم کا درجہ کیا ہے؟
مثالیں: تمام ملازمین، زیادہ تر غیر تکنیکی، محدود وقت، سکیورٹی پروٹوکولز کے بارے میں مختلف سطح کی آگاہی
بنیادی تقسیم کا چینل
آپ کی ویڈیو تک کہاں سے رسائی حاصل کی جائے گی؟
مثالیں: اندرونی LMS، SharePoint، Slack، آن بورڈنگ ای میل سروسز، کمپنی وکی، موبائل لرننگ ایپ
انگیجمنٹ اسٹریٹیجی
آپ سیکھنے والوں کو کس طرح مصروف رکھیں گے اور یادداشت کو کیسے بہتر بنائیں گے؟
مثالیں: انٹرایکٹو پرامپٹس، وقفوں کے ساتھ دہرائی، قابلِ فہم اور متعلقہ منظرنامے، مختصر اور توجہ مرکوز حصے تاکہ توجہ برقرار رہے اور اہم نکات مضبوط ہوں
ماہرانہ مشورہ
اپنی حکمتِ عملی پر دوسرا مشورہ چاہیے؟ ChatGPT، Claude یا اپنی پسند کے کسی اور ٹول پر جائیں اور درج ذیل پرامپٹ استعمال کریں:
"میں [موضوع یا مہارت] کے لیے ایک [training video] بنانے کا ارادہ رکھتا/رکھتی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ [learning objective درج کریں]، میرا ہدفی ناظرین [learner profile] ہیں، یہ [platforms یا channels] کے ذریعے فراہم کی جائے گی، اور انگیجمنٹ کی حکمتِ عملی یہ ہے: [engagement strategy]۔ کیا آپ اس منصوبے کی مؤثریت پر مجھے فیڈبیک دے سکتے ہیں اور کوئی بہتری کی تجاویز دے سکتے ہیں؟"
مرحلہ 3: اپنی اسکرپٹ لکھیں
آپ کا اسکرپٹ ایک واضح اور مؤثر لرننگ تجربے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ چاہے آپ ایک اسٹینڈ اَلون ٹیوٹوریل بنا رہے ہوں یا کسی بڑے کورس کے ایک ماڈیول پر کام کر رہے ہوں، ایک اچھے انداز سے ترتیب دیا گیا اسکرپٹ وضاحت، تسلسل اور لرنرز کی دلچسپی کو یقینی بناتا ہے۔ اسے درست طریقے سے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے:
- پس منظر اور موضوع کی اہمیت سے آغاز کریں جیسے کسی منظرنامے، سوال یا عام مسئلے کی مثال دے کر یہ واضح کریں کہ یہ موضوع کیوں اہم ہے۔ اس سے سیکھنے والوں کی دلچسپی اور شمولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسے منظم اور مرکوز رکھیں، مواد کو منطقی، آسانی سے فالو کیے جانے والے مراحل میں تقسیم کریں اور رفتار کو واضح اور متوازن رکھیں۔
- سادہ، گفتگو کے انداز کی زبان استعمال کریں، سیکھنے والے سے براہِ راست اور واضح انداز میں بات کریں۔ جب تک مشکل اصطلاحات کی وضاحت نہ کی جائے، ان سے گریز کریں۔
- اہم نکات اور اگلے مراحل کو مضبوط کریں ایک سادہ خلاصے کے ساتھ اختتام کر کے، سیکھے گئے مواد پر غور یا اسے لاگو کرنے کی دعوت دے کر، یا اگلے ماڈیول یا ریسورس کی واضح نشاندہی کے ذریعے۔
ماہرانہ مشورہ
تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا اسکرپٹ لکھنے کے لیے ChatGPT جیسے ٹولز کے استعمال پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نیچے دی گئی Best Practices پیج دیکھیں۔
ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کریں؟ یہاں چند نمونہ آؤٹ لائنز ہیں جو آپ کو آئیڈیا دینے میں مدد کریں گی۔
اگر آپ HeyGen میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ اسکرپٹس پہلے ہی آپ کے ٹیمپلیٹ میں شامل ہیں۔
یہاں ان اسکرپٹس سمیت ٹیمپلیٹس تک رسائی حاصل کریں:
مزید تفصیلی اسکرپٹ ٹیمپلیٹس اور مقبول L&D ویڈیو اقسام کے لیے مزید مفید ٹپس دریافت کریں
اسکرپٹنگ میں مزید گہرائی سے جائیں
بہترین طریقہ کار: AI کے ساتھ اسکرپٹس بہتر اور تیزی سے لکھیں
کیا آپ اپنا ورک فلو آسان بنانا اور اسکرپٹ لکھنے میں لگنے والے گھنٹوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ یہاں جانیں کہ ChatGPT، Claude یا Gemini جیسے ٹولز کو کیسے استعمال کریں تاکہ آپ اپنی ٹریننگ ویڈیوز کے لیے تیزی سے واضح، لرنر پر مبنی اسکرپٹس بنا سکیں۔
مرحلہ 1: ایک واضح پرامپٹ سے شروع کریں
AI کو بتائیں کہ آپ کس قسم کی ٹریننگ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ کس کے لیے ہے، اور آپ کیا نتیجہ چاہتے ہیں۔ اس میں ایسا پس منظر بھی شامل کریں، مثلاً:
- مقصد: سیکھنے والے کو کیا کرنے یا سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے؟
- لرنر پروفائل: وہ کون ہیں (نیا ملازم، سیلز ریپ، ٹیم لیڈ) اور ان کی بنیادی معلومات/علم کی سطح کیا ہے؟
- تقسیم: ویڈیو کہاں موجود ہوگی (LMS، Slack، آن بورڈنگ فلو)؟
- مصروفیت: پسندیدہ لہجہ اور اندازِ پیشکش (گفتگو پر مبنی، منظرنامہ پر مبنی، براہِ راست ہدایت)
نمونہ پرامپٹ:
“Workday میں اخراجات کی رپورٹس مکمل کرنے کے طریقہ کار پر 2 منٹ کی ٹریننگ اسکرپٹ لکھیں۔ سامعین فنانس کے نئے ملازمین ہیں جنہیں Workday کا کوئی پچھلا تجربہ نہیں۔ لہجہ واضح اور حوصلہ افزا ہونا چاہیے۔ یہ اسکرپٹ ہمارے LMS کے اندر ایک اواتار کے ذریعے پیش کی جائے گی۔”
مرحلہ 2: اہم نکات شامل کریں
AI کو درست اور مرکوز رکھنے کے لیے ایک مختصر فہرست شامل کریں کہ ویڈیو میں کن نکات کو شامل کرنا چاہیے
مثال:
- جس ٹاسک یا ٹول کی وضاحت کی جا رہی ہے
- اہم مراحل یا پالیسیاں
- بچنے کے لیے عام غلطیاں
- کسی بھی تعمیل یا عمل سے متعلق نوٹس
- مطلوبہ نتیجہ
نمونہ پرامپٹ:
"موضوع: Workday میں خرچوں کا ٹول کہاں ملتا ہے، رسید کیسے اپ لوڈ کرنی ہے، منظوری کے لیے درخواست کیسے جمع کرنی ہے۔ نوٹ: جمع کرانے کی پالیسی کی ٹائم لائن پر خاص زور دیں۔”
مرحلہ 3: درست فارمیٹ کی درخواست کریں
AI کو بتائیں کہ مواد کس طرح پیش کیا جائے گا۔ اس سے لہجے، رفتار اور الفاظ کے انتخاب پر اثر پڑتا ہے۔
مثال:
- ایک بول کر پڑھا جانے والا اسکرپٹ جو اواتار پڑھتا ہے
- آن اسکرین ویژولز کے ساتھ وائس اوور کے لیے تیار کی گئی
- ماڈیولر، تاکہ مائیکرو لرننگ کے سلسلے میں آسانی سے فِٹ ہو سکے
نمونہ پرامپٹ:
"اسے ایک ٹاکنگ ہیڈ اواتار کے اسکرپٹ کے طور پر لکھیں، جس میں مختصر اور واضح جملے ہوں اور بصری کال آؤٹس کے لیے وقفے کے پوائنٹس شامل ہوں۔"
مرحلہ 4: جائزہ لیں اور بہتری کریں
اپنا اسکرپٹ HeyGen میں پیسٹ کریں اور پری ویو ٹول کے ذریعے دیکھیں کہ یہ کیسے حقیقت کا روپ دھارتا ہے۔ پھر ضرورت کے مطابق اسے بہتر بنائیں۔ اس کے بعد ایسے فالو اپ پرامپٹس استعمال کریں جیسے:
- اسے 60 سیکنڈ کے ورژن کے لیے مزید مختصر بنائیں۔
- غور و فکر کی ترغیب دینے کے لیے ایک سوال شامل کریں۔
- کم رسمی زبان استعمال کریں اور اسے زیادہ گفتگو کے انداز میں بنائیں۔
- ایک عام غلطی کی مثال شامل کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اسے کیسے درست کیا جائے۔
اپنی اسکرپٹنگ کو ایک نئے درجے پر لے جائیں
بہترین طریقہ کار: اعلیٰ معیار کی حسبِ ضرورت AI آوازیں بنانا
HeyGen کے پاس 175 سے زائد زبانوں، لہجوں اور جذباتی انداز میں اسٹاک AI سے بنی آوازوں کی ایک بہت بڑی لائبریری موجود ہے، لیکن بعض اوقات بہترین ویڈیو کے لیے ایک بالکل منفرد، کسٹم آواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیچے Custom Voices بنانے کے تین طریقے دیے گئے ہیں۔
کسٹم آواز کی قسم
تخلیق کا طریقہ
آؤٹ پٹ
بہترین موزوں برائے
جب آپ Hyper-Realistic اواتار بناتے ہیں تو خودکار طور پریا
آپ کی اصل آواز اور لہجے پر مبنی حقیقت کے قریب آواز کی کاپی، جو متعدد جذبات کو سپورٹ کرتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
ٹیکسٹ پرامپٹ جو خصوصیات کی وضاحت کرے (عمر، لہجہ، جنس، ٹون، پچ، جذبات)
پرامپٹ کی بنیاد پر مکمل طور پر AI سے تخلیق کی گئی آواز۔
ایک خیالی آواز یا بہت زیادہ کردار والی آوازیں
ضرور پڑھیں: تھرڈ پارٹی سروس کی دستاویزات
بیرونی AI وائس سروس (ElevenLabs، Cartesia، LMNT)
آپ کی اصل آواز اور اتار چڑھاؤ پر تربیت یافتہ حقیقت کے قریب وائس کلوننگ۔ فائن ٹیون کنٹرولز ہر سروس کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹوئن کے لیے بہترین آپشن، لیکن عموماً اضافی ادائیگی درکار ہوتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
بہترین آواز کے معیار کے لیے مضبوط سورس آڈیو سے شروع کریں۔ شاندار ریکارڈنگ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے:
• اعلیٰ معیار کا مائیک یا اسمارٹ فون استعمال کریں، اور اسے اپنے منہ سے 6–8" کے فاصلے پر رکھیں
• پرسکون، شور سے پاک جگہ میں ریکارڈ کریں
• صاف اور واضح بولیں، قدرتی وقفوں کے ساتھ اور ہلکی سی جذباتی اظہار کے ساتھ
• مختلف جذباتی اندازوں کے ساتھ متعدد نمونے اپ لوڈ کریں تاکہ زیادہ لچک حاصل ہو سکے (صرف HeyGen Custom Voice Clones کے لیے)
کیا آپ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں؟
→ انتہائی حقیقی کسٹم وائس کلوننگ کے لیے مکمل رہنما
بہترین طریقہ کار: پرو کی طرح پرامپٹ دیں
پرامپٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں آپ بہت سوچ سمجھ کر اور بار بار بہتر بناتے ہوئے ایسی تحریری ہدایات (جنہیں پرامپٹس کہا جاتا ہے) تیار کرتے ہیں جو AI ٹولز کو شروع سے مواد بنانے میں رہنمائی دیتی ہیں، جیسے تصاویر، موشن یا آڈیو۔
پرامپٹنگ کسی بھی AI ویڈیو بنانے والے کے لیے ایک طاقتور مہارت ہے۔ جب HeyGen کے ساتھ مل کر استعمال کی جائے تو پرامپٹنگ آپ کے لیے بے شمار طریقے کھول دیتی ہے جن سے آپ ایسی ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنا سکتے ہیں جہاں آپ کی تخیل ہی آپ کی واحد حد ہو۔ HeyGen میں پرامپٹس کو ٹیسٹ کرنے، بہتر بنانے اور لاگو کرنے کے لیے تیار رہیں تاکہ آپ اپنی ویڈیوز کو اپنے مقاصد کے عین مطابق ڈھال سکیں۔
فیچر
فنکشن
اسے استعمال کریں
کسی کسٹم اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کریں
فوٹو اواتارز کو
کسٹم اواتار بنانا (حقیقی یا اینیمیٹڈ)
اپنی مرضی کی آوازیں بنائیں
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے
واضح اور مخصوص ہوں
جتنا واضح انداز میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں (لہجہ، انداز، اشارہ، جذبات)، اتنا ہی بہتر AI آپ کے وژن سے مطابقت پیدا کر سکے گی۔
ساخت سے آغاز کریں
ایک مستقل ساخت استعمال کریں: کیا، کون، کہاں، کیسے۔ یہ بصری عناصر، آواز کے لہجے اور موشن کی سمت پر لاگو ہوتا ہے۔
سیاق و سباق اور ارادہ شامل کریں
AI کو مقصد بتائیں: کیا یہ کسی پروڈکٹ ڈیمو کے لیے ہے؟ سوشل ایڈ کے لیے؟ یا ٹیوٹوریل کے لیے؟ سیاق و سباق نتیجے کو بہتر طور پر آپ کے مطابق بنانے میں مدد دیتا ہے۔
تفصیلی زبان استعمال کریں
ایسے صفاتی الفاظ استعمال کریں جو جذبات، انداز یا وضاحت کو ظاہر کریں (مثال کے طور پر: "بااعتماد"، "منیملسٹ"، "ہائی انرجی"، "پرسکون رفتار").
دوبارہ آزمائیں اور بہتر بنائیں
اپنی پہلی کوشش پر اکتفا نہ کریں۔ پرامپٹ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہر قسم کی میڈیا میں نتائج کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتی ہیں!
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے اس بات پر منحصر ہو کر تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں
نیچے دیے گئے وسائل کو دیکھیں تاکہ ہر قسم کو گہرائی سے سمجھ سکیں اور اپنے پرامپٹس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں!
مرحلہ 5: AI اسٹوڈیو میں اپنے مناظر بنائیں اور نکھاریں
اب جب کہ آپ کا اسکرپٹ اور اواتار تیار ہیں، تو اب وقت ہے کہ آپ اپنا پیغام HeyGen کے AI Studio ایڈیٹر میں زندگی بخشیں، جہاں آپ اپنی ویڈیو کے ہر حصے کو باآسانی اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں اور نکھار سکتے ہیں — کسی ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں۔
- اپنے مناظر چند منٹ میں ڈیزائن کریں، استعمال کرتے ہوئے برینڈ کِٹ یا ٹیمپلیٹس جو آپ نے مرحلہ 1 میں سیٹ اپ کیے تھے۔
- اپنا پیغام اسکرین پر موجود ٹیکسٹ یا ویژولز کے ذریعے مضبوط بنائیں اور انہیں ظاہر یا غائب ہونے کے لیے ٹرِگر کریں Animations کے ساتھ۔
- HeyGen کی اسٹاک میڈیا لائبریری میں اعلیٰ معیار کی b-roll ویڈیوز کو بغیر رائلٹی فیس کے براؤز کریں۔
- استعمال کریں Premium Scene Transitions تاکہ آپ کی ویڈیو میں ہموار، پروفیشنل نکھار آجائے۔
- شامل کریں اور اپنی مرضی کے مطابق بنائیں کیپشنز تاکہ آپ کی ویڈیوز زیادہ دلکش اور سب کے لیے قابل رسائی ہوں۔
- ترجمہ کریں اپنی ویڈیوز کا تاکہ آپ دنیا بھر کے سیکھنے والوں، ساتھیوں اور ناظرین تک پہنچ سکیں۔
- کیا آپ SCORM کے مطابق LMS استعمال کر رہے ہیں؟ Enterprise پلان کے صارفین اپنے ورک فلو کو آسان بناتے ہیں SCORM exports کے ساتھ۔
ماہرانہ مشورہ
اپنی ٹریننگ ویڈیوز کے کئی ورژن بنائیں اور ان کا موازنہ کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کون سا ورژن انگیجمنٹ، معلومات یاد رکھنے اور لرنرز کے نتائج کو بہتر بناتا ہے۔
کیا آپ پروفیشنل انداز میں ایڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟
وزٹ کریں HeyGen Academy: AI Studio، جو HeyGen کی تمام ایڈیٹنگ خصوصیات پر مشتمل ایک تفصیلی ویڈیو کورس ہے۔
بہترین طریقہ کار: تلفظ، جذبات اور اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کریں
چاہیے کہ آپ کا اواتار بالکل درست آواز دے؟ HeyGen آپ کو طاقتور ٹولز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ وائس اوورز کو باریک بینی سے ایڈجسٹ کر سکیں، جس سے آواز قدرتی، درست اور حقیقی زندگی جیسی محسوس ہو۔
فیچر
فنکشن
اسے استعمال کریں تاکہ
وقفے شامل کریں اور مخصوص الفاظ کی ادائیگی کو براہِ راست اسکرپٹ پینل میں ایڈجسٹ کریں
اپنی پسند کے لہجے، رفتار اور تلفظ کے ساتھ آڈیو اپ لوڈ کریں یا ریکارڈ کریں، اور پھر کسی بھی اواتار کو یہ مواد اپنی ہی آواز میں پیش کرنے دیں
صرف ایک بٹن پر کلک کر کے اسکرپٹ کے جذبات اور لہجے کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں
اپنی Custom Voice میں مزید تنوع لائیں اور مختلف جذباتی انداز والی اضافی ریکارڈنگز اپ لوڈ کریں۔ ہر موقع کے لیے وہ ریکارڈنگ منتخب کریں جو سب سے بہتر موزوں ہو
کیا آپ اسے عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں؟
دیکھیے HeyGen Academy: AI Studio - Pronunciation module تاکہ آپ ان فیچرز کو عملی طور پر دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں کہ انہیں اپنے پروجیکٹس میں کیسے استعمال کرنا ہے۔
اپنے اثر کو بڑھانے کی حکمتِ عملیاں
چاہے آپ نئی منڈیوں تک پہنچ رہے ہوں، یہ جانچ رہے ہوں کہ کیا بہتر کام کرتا ہے، یا مختلف ناظرین کے لیے مواد کو حسبِ ضرورت بنا رہے ہوں، یہ جدید بہترین طریقے اور ٹولز آپ کو نہایت درستگی کے ساتھ اپنے اثر کو وسعت دینے میں مدد دیں گے۔
ترجمہ کے ساتھ عالمی سطح پر جائیں
سیکھیں کہ اپنی ویڈیوز کا ترجمہ اور مقامی تقاضوں کے مطابق لوکلائزیشن کیسے کریں 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں، بغیر کسی ڈبنگ یا وائس ایکٹر کے ضرورت کے۔
HeyGen کی Brand Voice فیچر استعمال کریں تاکہ ترجمہ شدہ ویڈیوز میں یکسانیت برقرار رہے، اس طرح کہ آپ مخصوص الفاظ کے ساتھ برتاؤ کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکیں (مثلاً برانڈ نیم کی ادائیگی، یا کچھ اصطلاحات کا ترجمہ لازمی یا مکمل طور پر بند کرنا)۔
Enterprise اور Team پلان کے صارفین ہمارے Proofread فیچر کے ذریعے ترجمہ شدہ اسکرپٹس میں براہِ راست ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔
کچھ آئیڈیاز چاہییں؟ دیکھیں how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets۔
لچکدار، اپ ڈیٹ ہونے والے مواد کے ساتھ چینج مینجمنٹ کو سپورٹ کریں
تبدیلی مستقل رہتی ہے اور آپ کے لرننگ میٹیریلز کو بھی اسی رفتار سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ چاہے آپ پورا کورس ماڈیول ریفریش کر رہے ہوں یا صرف ایک ٹریننگ ویڈیو اپ ڈیٹ کر رہے ہوں، روایتی کنٹینٹ پروڈکشن جس میں دوبارہ شوٹنگ اور ایڈیٹنگ شامل ہو، ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ کو بھی بہت بڑا کام بنا سکتی ہے۔
HeyGen کے ساتھ، ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کرنے میں دن نہیں بلکہ چند منٹ لگتے ہیں۔ اسکرپٹس بدلیں، ٹیکسٹ ایڈٹ کریں، ویژولز تبدیل کریں، اور صرف چند کلکس کے ساتھ نئی ورژنز بنائیں۔ اب رکاوٹوں کا خاتمہ۔ بس تیز، لچکدار ویڈیو جو آپ کے لرنرز کو اتنی ہی تیزی سے ہم آہنگ ہونے میں مدد دے جتنی تیزی سے آپ کی تنظیم آگے بڑھتی ہے۔ مزید جانیں کہ کیسے استعمال کریں HeyGen برائے change management۔
قابل رسائی اور جامع تعلیم بڑے پیمانے پر
آج کے تعلیمی ماحول میں رسائی کوئی اختیاری چیز نہیں بلکہ بالکل ضروری ہے۔ سیکھنے والے مختلف صلاحیتوں، ترجیحات اور ڈیجیٹل خواندگی کی مختلف سطحوں کے ساتھ آتے ہیں، اور آپ کے مواد کو لازماً اس تنوع کی عکاسی کرنی چاہیے۔
ہمارے گائیڈ میں تفصیل سے جانیں کہ کس طرح ایسی قابل رسائی ٹریننگ ویڈیوز بنائیں جو مختلف سیکھنے والوں کی ضروریات پوری کریں تاکہ آپ بصری اور سمعی قابل رسائی تقاضوں کے مطابق آسانی سے ایڈجسٹ کر سکیں، مائیکرو لرننگ ماڈیولز بنا سکیں، اور ثقافتی فرق کو مدِنظر رکھتے ہوئے مواد میں تبدیلی کر سکیں۔
انٹرایکٹو اواتار
چاہے آپ کمپلائنس ٹریننگ دے رہے ہوں یا نئے ملازمین کو آن بورڈ کر رہے ہوں، Interactive Avatars غیر فعال ویڈیوز کو متحرک، دو طرفہ لرننگ تجربات میں بدل دیتے ہیں جو انگیجمنٹ بڑھاتے ہیں، مواد کو ذاتی بناتے ہیں، اور لرنرز کو عمل کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔
کچھ ترغیب چاہیے؟ ہماری Interactive Avatar demo page پر جائیں اور Judy سے بات کریں، جو HeyGen کی 24/7 HR کمپلائنس ٹریننگ ماہر ہیں!
استعمال کی مثال #1: لرننگ کورسز
چاہے آپ نئی منڈیوں تک پہنچ رہے ہوں، یہ جانچ رہے ہوں کہ کیا بہتر کام کرتا ہے، یا مختلف ناظرین کے لیے مواد کو حسبِ ضرورت بنا رہے ہوں، یہ جدید بہترین طریقے اور ٹولز آپ کو نہایت درستگی کے ساتھ اپنے اثر کو وسعت دینے میں مدد دیں گے۔
کسٹمر کی کہانیاں اور مثالیں
Komatsu نے عالمی ملازمین کی L&D کو کثیر لسانی AI ویڈیوز کے ساتھ مزید مؤثر بنا دیا ہے
Miro آسان ترجمہ اور تبدیلی کے مؤثر انتظام کے ساتھ لرننگ کنٹینٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھاتا ہے
AI Smart Ventures نے دلکش لرننگ کورسز کے ذریعے ہزاروں افراد کو تربیت دی
بہترین ان کے لیے
بہترین ان کے لیے: انسٹرکشنل ڈیزائنرز، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، HR، سیلز اینیبلمنٹ
بہترین طریقہ کار
مواد کو ماڈیولر حصوں میں تقسیم کریں
اپنے کورس کو مختصر، فوکسڈ حصوں میں تقسیم کریں، بہتر ہے کہ ہر حصہ 3-7 منٹ کا ہو۔ اس سے وقفوں کے ساتھ سیکھنے میں مدد ملتی ہے، اپ ڈیٹس کرنا آسان ہوتا ہے، اور یادداشت زیادہ مضبوط رہتی ہے۔
وضاحت کے لیے اسکرپٹ لکھیں، صرف مواد کے لیے نہیں
گفتگو کے انداز میں لکھیں، پیچیدہ خیالات کو سادہ بنائیں اور مشکل اصطلاحات سے گریز کریں۔ کہانی سنانے، مثالوں اور حقیقی دنیا کے حالات کا استعمال کریں تاکہ آپ کا مواد زندہ محسوس ہو۔
اسے بصری طور پر بامقصد بنائیں
اپنا پیغام مؤثر بنانے کے لیے بصری عناصر استعمال کریں۔ مختلف سیکھنے کے انداز کو سہارا دینے کے لیے اواتار پریزنٹرز کو متعلقہ گرافکس، اسکرین ریکارڈنگز، اینیمیشنز یا بی رول کے ساتھ ملائیں۔
متعدد سطحی انٹرایکٹیویٹی کے ساتھ ناظرین کو مشغول کریں
اپنے کورس کو دل چسپ ویڈیوز کے ساتھ مکمل کریں جو غور و فکر، نالج چیکس، یا فالو اَپ مشقوں کی ترغیب دیں۔
آزمائش کریں اور بہتر بنائیں
مسلسل طور پر فیڈبیک جمع کریں اور اسے شامل کریں، اور آسان چینج مینجمنٹ کے لیے HeyGen سے فائدہ اٹھائیں۔
اہم فیچرز
- اثاثے: اپنی سیکھنے کے تجربات کو مددگار ویژولز جیسے اسکرین ریکارڈنگز اور گرافکس کے ذریعے بہتر بنائیں جو آپ کے پیغام کو مضبوط بناتے ہیں
- Templates: اپنے کورس کے بصری ڈیزائن کو مستقل رکھیں، وقت بچانے اور اپنے مواد کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ ٹیمپلیٹس استعمال کریں یا نئے ٹیمپلیٹس بنائیں
- Generate Looks: ٹیکسٹ پرامپٹس استعمال کریں تاکہ اپنے اواتار انسٹرکٹر کے لباس، ماحول یا پوز کو موضوع یا ناظرین کے مطابق ڈھال سکیں
کیا آپ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں؟
→ ہماری L&D پروفیشنلز کے لیے عملی گائیڈ ای بُک کے ساتھ مزید گہرائی میں جائیں
→ ہمارے مرحلہ واررہنما سے فائدہ اٹھائیں جو دلکش لرننگ کورسز بنانے میں آپ کی مدد کرے گا
استعمال کی مثال #2: ٹریننگ اور آن بورڈنگ
کسٹمر کی کہانیاں اور مثالیں
Lattice نے سینکڑوں نئے ملازمین کا خیرمقدم ذاتی نوعیت کی آن بورڈنگ ویڈیوز کے ساتھ کیا جو چند منٹوں میں تیار ہو جاتی ہیں
Copient.ai انٹرایکٹو اواتار ٹیکنالوجی کے ساتھ سیلز ٹریننگ کا نیا معیار قائم کر رہا ہے
Sibelco نے مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کے ذریعے اندرونی کمیونی کیشن اور ٹریننگ کی تکمیل کو جدید بنایا
بہترین ان کے لیے
انسٹرکشنل ڈیزائنرز، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیلز اینیبلمنٹ، HR، کمپلائنس، اندرونی کمیونی کیشنز
بہترین طریقہ کار
بنیادی چیزوں سے شروع کریں
اس معلومات پر توجہ دیں جس کی سیکھنے والوں کو فوراً ضرورت ہوتی ہے، جیسے کمپنی کی اقدار، ٹولز، ورک فلو یا سیفٹی پروٹوکولز۔ ابتدائی ماڈیولز میں مکمل ہونے کے بجائے وضاحت اور افادیت کو ترجیح دیں۔
اسے مختصر اور ہدف پر مبنی رکھیں
ایسی مختصر، مقصد پر مبنی ویڈیوز بنائیں (2–5 منٹ) جو ایک وقت میں صرف ایک موضوع پر مشتمل ہوں۔ اس سے سیکھنے والوں کے لیے معلومات جذب کرنا اور ضرورت پڑنے پر مخصوص حصوں پر واپس آنا آسان ہو جاتا ہے۔
اسے خوش آئند اور ذاتی بنائیں
اواتارز استعمال کریں تاکہ ایک دوستانہ، انسان کو ترجیح دینے والا انداز پیدا ہو۔ جہاں ممکن ہو نام، عہدوں یا ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ پرسنلائز کریں تاکہ آن بورڈنگ متعلقہ اور ہر صارف کے لیے خاص طور پر تیار کی ہوئی محسوس ہو۔
مختلف توجہ کے دورانیوں کے لیے ڈیزائن کریں
سمجھ بوجھ بہتر بنانے کے لیے کیپشنز، موشن، اور نمایاں ویژولز استعمال کریں، خاص طور پر موبائل پر یا جب ویڈیوز بغیر آواز کے دیکھی جائیں۔
صرف تعمیل نہیں، اعتماد بھی پیدا کریں
مواد کو ان حقیقی حالات کے تناظر میں تیار کریں جن کا سامنا سیکھنے والوں کو ہو سکتا ہے۔ دکھائیں کہ طریقہ کار اور پالیسیاں انہیں کامیاب ہونے میں کیسے مدد دیتی ہیں، نہ کہ صرف یہ کہ انہیں کیا کرنا ہے۔
اپ ڈیٹس کی منصوبہ بندی کریں
کمپنی کی پالیسیاں، ٹولز اور تنظیمی ڈھانچے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ HeyGen کے تیز رفتار ایڈیٹنگ ٹولز استعمال کریں تاکہ آپ بغیر مکمل دوبارہ شوٹ کیے، انفرادی مناظر یا ویڈیوز کو فوراً اپ ڈیٹ کر سکیں۔
اہم فیچرز
- کسٹم اواتارز:اپنے آن بورڈنگ کو انسانی انداز دیں، ایک ڈیجیٹل ٹوئن یا ہر ڈیپارٹمنٹ کے لیے مخصوص پریزنٹرز کے ذریعے جو مانوس، برانڈڈ آواز میں ٹریننگ فراہم کریں۔
- ذاتی نوعیت کی ویڈیو: نئی بھرتی ہونے والے افراد کو نام لے کر خوش آمدید کہنے اور دیگر متغیرات جیسے ڈیپارٹمنٹ یا ریجن کو حسبِ ضرورت سیٹ کرنے کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنائیں تاکہ آن بورڈنگ کے عمل کو آسان بنایا جا سکے اور انگیجمنٹ میں اضافہ ہو۔
- برانڈ کِٹ: منظور شدہ لوگوز، فونٹس، رنگوں اور اثاثوں کے ساتھ برانڈ کِٹ سیٹ اپ کر کے اپنی بصری برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھیں۔
کیا آپ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں؟
→ مزید گہرائی میں جائیں ہمارے L&D پروفیشنلز کے لیے عملی گائیڈ ای بُک کے ساتھ
→ ہماری مرحلہ وار گائیڈز ملاحظہ کریں کہ ویڈیوز کیسے بنائیں برائے: جنرل ٹریننگ، کارپوریٹ ٹریننگ، HR آن بورڈنگ، سیفٹی اور کمپلائنس۔
استعمال کی مثال #3: ترجمہ اور رسائی پذیری
کسٹمر کی کہانیاں اور مثالیں
Würth Group نے ویڈیو کے ترجمے کی لاگت میں 80% اور پروڈکشن کے وقت میں 50% کمی کی
Rosetta Stone نے ویڈیو ترجمہ کرنے کا وقت 75% تک کم کر دیا
ورلڈ اکنامک فورم کے مقرر اور ارجنٹینا کے صدر نے مہمانوں کا پانچ زبانوں میں خیرمقدم کیا
بہترین ان کے لیے
انسٹرکشنل ڈیزائنرز، کمیونیکیشنز، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، HR، کمپلائنس
بہترین طریقہ کار
زبان اور ثقافت کے مطابق لوکلائز کریں
سیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھائیں، اضافی محنت کر کے انہیں ان کی اپنی زبان میں اور ان کے خطے کے مطابق اواتارز، لہجوں اور بصری مواد کے ساتھ کنٹینٹ فراہم کریں۔
سماعت کی رسائی کو بہتر بنائیں
اپنی ویڈیو کی متعدد ورژنز بنائیں جن میں کیپشنز، سب ٹائٹلز، اسکرین پر ٹیکسٹ کال آؤٹس، تحریری ٹرانسکرپٹس شامل ہوں، یا واضح رفتار کے لیے آواز کی رفتار کو ایڈجسٹ کریں۔
بصری رسائی کے لیے بہتر بنائیں
اپنی ویڈیو کا ایک اضافی ورژن بنائیں جس میں ہائی کنٹراسٹ پیلیٹس، بڑے فونٹس، اور صاف ستھرا، غیر بھرا ہوا بصری ڈیزائن ہو۔
مائیکرو لرننگ ماڈیولز بنائیں
لمبی ویڈیوز کو چھوٹے، مخصوص تصورات پر مبنی حصوں میں تقسیم کر کے تاکہ نیویگیشن اور اپ ڈیٹس کو آسان بنایا جا سکے۔
ڈیجیٹل خواندگی میں اضافہ کریں
اپنے LMS کے لیے یا کسی نئے کورس کے آغاز پر رہنمائی پر مبنی تعارفی ویڈیو سے آغاز کرتے ہوئے۔
اہم فیچرز
- ترجمہ۔ اپنی موجودہ ویڈیوز کو مختلف زبانوں یا علاقائی لہجوں میں ترجمہ یا مقامی بنا کر، بغیر دوبارہ شوٹنگ کے عالمی ناظرین تک پہنچیں
- برانڈ گلاسری: اپنی تمام ویڈیوز میں تلفظ اور ترجمے میں مستقل مزاجی برقرار رکھیں
- پبلک اواتارز: اپنے ہدفی خطے اور ناظرین کے لیے موزوں ترین نمائندہ تلاش کرنے کے لیے 700+ متنوع اسٹاک اواتارز میں سے انتخاب کریں
- کیپشنز: کسی بھی ویڈیو میں خودکار طور پر کیپشنز شامل کریں تاکہ اس کی رسائی میں اضافہ ہو سکے
ماہرانہ مشورہ
اگر آپ کی ویڈیو کو اسکرین ریکارڈنگ جیسی ویژولز کی ضرورت ہو تو یہ یقینی بنائیں کہ وہ آپ کے اسکرپٹ کے مطابق ہوں۔ پہلے اپنا اسکرپٹ لکھیں، پھر بہترین ٹائمنگ کے لیے پری ویو بٹن استعمال کریں تاکہ اسکرین ریکارڈ کرتے وقت آڈیو کو بیانیہ (narration) کے ساتھ ہم آہنگی میں چلایا جا سکے۔
کیا آپ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں؟
ہمارا گائیڈ دیکھیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایسی قابل رسائی ٹریننگ ویڈیوز کیسے بنائیں جو مختلف سیکھنے والوں کی ضروریات پوری کریں۔