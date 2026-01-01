اگر آپ صرف اپنے آئیڈیا کو بیان کرکے، بغیر ٹائم لائنز، دستی ایڈیٹنگ یا پیچیدہ سیٹ اپ کے، ایک مکمل اور پروفیشنل ویڈیو بنا سکیں تو کیسا رہے گا؟
یہی تو Video Agent کرتا ہے۔ Video Agent، HeyGen کا پہلا پرامپٹ نیٹو تخلیقی انجن ہے، جو ایک ہی پرامپٹ کو مکمل تیار ویڈیو میں بدلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسکرپٹ، ویژولز، وائس اوور، رفتار اور کیپشنز سب خودکار طور پر بنائے جاتے ہیں۔
چاہے آپ کسی پروڈکٹ کی وضاحت، ایک اشتہار، یا ایک مختصر کہانی کے لیے آئیڈیاز سوچ رہے ہوں، Video Agent آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ چند منٹوں میں اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ دیں۔
ویڈیو ایجنٹ کے ساتھ تخلیق کریں
اپنے HeyGen ڈیش بورڈ سے Video Agent پر کلک کریں تاکہ شروع کر سکیں۔
شروع میں اپنا پرامپٹ ٹائپ کریں۔ وضاحت سے بتائیں کہ آپ ویڈیو کس بارے میں بنانا چاہتے ہیں، اور ضرورت ہو تو اس کا لہجہ، مقصد یا ناظرین بھی شامل کریں۔
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اواتار منتخب کریں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے کسٹم اواتارز میں سے کوئی بھی چن سکتے ہیں یا HeyGen کے پبلک اواتارز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی مطلوبہ ویڈیو کی لمبائی منتخب کریں، جو چند سیکنڈ سے لے کر تین منٹ تک ہو سکتی ہے۔
آپ اضافی اثاثے یا میڈیا بھی شامل کر سکتے ہیں، کوئی لے آؤٹ منتخب کریں، اور Generate پر کلک کرنے سے پہلے تمام اختیاری سیٹنگز کو ایڈجسٹ کریں۔
ویڈیو پلان کا جائزہ لیں
جب آپ Generate پر کلک کرتے ہیں، تو Video Agent آپ کے سامنے ایک ویڈیو پلان پیش کرتا ہے۔ یہ اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ سسٹم آپ کی ویڈیو کو کس طرح ترتیب دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں رفتار اور بہاؤ بھی شامل ہوتا ہے۔
آپ پلان کا جائزہ لے سکتے ہیں اور تبدیلیوں کی درخواست کے لیے براہِ راست چیٹ میں فیڈبیک دے سکتے ہیں۔ اگر سب کچھ درست لگے، تو بس "Proceed" لکھ کر جواب دیں تاکہ آگے بڑھ سکیں۔
تصدیق ہونے کے بعد، HeyGen خودکار طور پر پوری ویڈیو بناتا ہے۔ اس میں اسکرپٹ، وائس اوور، ویژولز، رفتار اور کیپشنز سب شامل ہوتے ہیں—کسی اضافی سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اپنی ویڈیو کو بہتر بنائیں اور ایڈٹ کریں
جب آپ کی ویڈیو تیار ہو جائے، تو آپ اسے کھول کر اور Edit منتخب کر کے اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔
وہاں سے، آپ اسکرپٹ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، اواتارز کو تبدیل یا اپ لوڈ کر سکتے ہیں، آواز یا ٹون بدل سکتے ہیں، ویژولز کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میوزک شامل کر سکتے ہیں۔ ویژولز کو نئی میڈیا فائلز بنا کر، HeyGen کی اسٹاک لائبریری سے منتخب کر کے، یا اپنی فائلز اپ لوڈ کر کے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کیپشنز کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، مناظر (scenes) کی ترتیب بدل سکتے ہیں، یا مناظر کو آپس میں ملا سکتے ہیں۔
مزید گہرے کنٹرول کے لیے، پروجیکٹ کو AI Studio میں کھولیں۔ اس سے آپ کو ایڈوانس ایڈیٹنگ فیچرز تک مکمل رسائی ملتی ہے، جیسے ٹرانزیشنز، رفتار (pacing)، اور مناظر کی تفصیلی حسبِ ضرورت ترتیب۔