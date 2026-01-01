اچھی طرح لکھا ہوا اسکرپٹ کسی بھی بہترین ویڈیو کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہ ساخت فراہم کرتا ہے، آپ کا پیغام واضح رکھتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ کہانی آپ کے ناظرین کے لیے فطری انداز میں آگے بڑھے۔ HeyGen میں اسکرپٹ لکھنا اتنا ہی آسان ہے جتنا نیا پروجیکٹ شروع کرنا۔ آپ بالکل ابتدا سے شروع کر سکتے ہیں یا خود کو تیز آغاز دینے کے لیے کوئی ٹیمپلیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے الفاظ ٹائم لائن میں آتے ہیں، وہ فوراً نریشن اور کیپشنز کو طاقت دیتے ہیں اور آپ کی ویڈیو کی رفتار اور انداز کو تشکیل دیتے ہیں۔
جہاں آپ کی اسکرپٹ موجود ہوتی ہے
شروع کرنے کے لیے HeyGen کھولیں اور ایک نیا پروجیکٹ بنائیں۔ جب آپ AI Studio کے اندر ہوں گے تو آپ کی اسکرپٹ اسکرپٹ پینل میں ہوگی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے اواتار کی کہی جانے والی ہر بات لکھیں گے، ایڈٹ کریں گے اور بہتر بنائیں گے۔
فارورڈ سلیش "/" ٹائپ کرنے سے اضافی آپشنز کے ساتھ ایک مینو کھلتا ہے۔ یہاں سے آپ موجودہ اسکرپٹ اپ لوڈ کر سکتے ہیں، آڈیو اپ لوڈ یا ریکارڈ کر سکتے ہیں، یا AI کی مدد سے نیا اسکرپٹ بنا سکتے ہیں۔
مصنوعی ذہانت کے ساتھ اسکرپٹ بنائیں
اگر آپ کے پاس پہلے سے اسکرپٹ نہیں ہے تو مینو میں سے AI Script Writer منتخب کریں۔ آپ کو ہدایت دی جائے گی کہ آپ اپنی ویڈیو کے بارے میں تفصیل بتائیں۔
ایسی تفصیلات شامل کریں جیسے موضوع، وہ لہجہ جو آپ چاہتے ہیں، وہ اہم نکات جو آپ نے شامل کرنے ہیں، اور ویڈیو کی اندازاً لمبائی۔ مثال کے طور پر، آپ کہہ سکتے ہیں: "ایک اسکرپٹ لکھیں کہ AI بینکنگ انڈسٹری کو کیسے بدل رہا ہے، جس میں کسٹمر سپورٹ، forecasting، اور trend prediction شامل ہوں۔"
Enter دبائیں، اور HeyGen آپ کے لیے اسکرپٹ کا ایک ابتدائی مسودہ تیار کرے گا۔
Review and edit your script
جب اسکرپٹ تیار ہو جائے تو اسے غور سے پڑھیں۔ اگر یہ بالکل درست محسوس نہ ہو تو آپ اسکرپٹ کو دوبارہ بنا کر نیا ورژن دیکھ سکتے ہیں یا اسے قبول کرکے ایڈیٹنگ شروع کر سکتے ہیں۔
You can edit the text directly, just like any document. To control pacing, you can add pauses. Place your cursor where you want the pause, type a forward slash, and select Add Pause. You can then set the pause length in seconds for precise timing.
رفتار اور تلفظ کو بہتر بنائیں
رموزِ اوقاف اس بات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ کی اسکرپٹ کی آواز کیسی سنائی دیتی ہے۔ کوما چھوٹے وقفے پیدا کرتے ہیں، فل اسٹاپ نسبتاً لمبی رُکاؤٹ کے ساتھ قدرتی طور پر نیچے جاتی ہوئی آواز دیتے ہیں، اور ہائفن الفاظ کے ہجوں کو الگ کرنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ تلفظ زیادہ واضح ہو سکے۔
If a word isn’t being pronounced correctly, you can fix it manually. Double-click the word, select Pronunciation, and type how you want it spoken.