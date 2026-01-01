HeyGen ڈیش بورڈ اور بنیادی نیویگیشن سے واقف ہوں تاکہ آپ اعتماد کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ سیٹ اپ کر سکیں اور تخلیق کرنا شروع کریں
مرحلہ 1: اپنے ڈیش بورڈ پر آئیں
جب آپ لاگ ان کریں گے تو آپ اپنے ڈیش بورڈ پر پہنچیں گے۔ یہ HeyGen کے اندر آپ کا مرکزی ہب ہے۔
یہاں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں:
آپ اکثر اس جگہ پر واپس آئیں گے، اس لیے یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ کس طرح منظم ہے۔
مرحلہ 2: مرکزی نیویگیشن مینو کو دریافت کریں
اسکرین کے بائیں جانب آپ کو مین نیویگیشن مینو ملے گا۔ یہ پینل آپ کو ان ٹولز تک رسائی دیتا ہے جو آپ اپنے پورے ورک فلو کے دوران استعمال کریں گے۔
یہاں سے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں:
اس مینو سے مانوس ہونے سے باقی سب کچھ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔
مرحلہ 3: getting started پینل کا جائزہ لیں
آپ کے ڈیش بورڈ پر آپ کو getting started پینل بھی نظر آئے گا۔ یہ سیکشن آپ کو ضروری سیٹ اپ کے مراحل سے گزارے گا تاکہ کوئی اہم چیز رہ نہ جائے۔
جب آپ ہر ٹاسک مکمل کرتے ہیں تو وہ خود بخود مکمل کے طور پر نشان زد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ درمیان میں رک جائیں تو بعد میں واپس آ کر وہیں سے جاری رکھ سکتے ہیں جہاں آپ نے چھوڑا تھا۔
مرحلہ 4: اپنی ابتدائی سیٹ اپ کی تمام ٹاسکس مکمل کریں
دکھائے گئے کام آپ کے کردار کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہو سکتے ہیں:
آپ کو سب کچھ ایک ہی بار میں مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ HeyGen اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ اپنی رفتار سے آگے بڑھ سکیں۔
مرحلہ 5: تیاری پر توجہ دیں
اس مرحلے پر مقصد کامل ہونا نہیں ہے بلکہ صرف یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ درست طریقے سے سیٹ اپ ہو چکا ہو تاکہ جب بھی آپ تخلیق کے لیے تیار ہوں، سب کچھ پہلے سے تیار ہو۔
مرحلہ 6: ویڈیو تخلیق کی طرف بڑھیں
جب آپ مکمل طور پر واقف ہو جائیں اور آپ کی سیٹنگ مکمل ہو جائے، تو آپ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں۔
اگلے کورس میں، آپ اپنی پہلی ویڈیو بنائیں گے اور HeyGen کے AI اسٹوڈیو کے اندر براہِ راست کام شروع کریں گے۔