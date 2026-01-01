جب HeyGen میں ویڈیو کی پروسیسنگ مکمل ہو جاتی ہے تو وہ Share Page پر کھلتی ہے، جو آپ کے مواد کا جائزہ لینے، اس پر مل کر کام کرنے اور اسے تقسیم کرنے کے لیے مرکزی ہب ہے۔ یہاں سے آپ اپنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کیپشنز کو آن یا آف کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ترمیم کی ضرورت ہو تو دوبارہ ایڈیٹنگ پر واپس جا سکتے ہیں۔ Share Page صرف پلے بیک اسکرین نہیں، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں تعاون اور تقسیم ایک ساتھ آتے ہیں۔
فیڈبیک دینا آسان اور انٹرایکٹو ہے۔ تیز رفتار ایموجی ری ایکشنز کے ذریعے ناظرین فوراً اپنا ردِعمل دے سکتے ہیں، جبکہ ٹائم اسٹیمپڈ کمنٹس سے تعاون بالکل درست اور واضح رہتا ہے۔ ٹیم کے ارکان ویڈیو کے کسی بھی لمحے پر روک کر براہِ راست ٹائم لائن پر نوٹس چھوڑ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جواب بھی دے سکتے ہیں، جس سے مخصوص پوائنٹس سے جڑی تھریڈڈ گفتگو بنتی ہے۔ اس طرح بغیر کسی الجھن کے ایڈیٹس تجویز کرنا، سیکشنز کو منظور کرنا، یا بہتری کے نکات کو نمایاں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔
جب آپ اپنی ویڈیو شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، تو Share Page آپ کو کئی آپشنز فراہم کرتی ہے۔ آپ اسے اندرونی رکھ سکتے ہیں اور صرف اپنے ٹیم میٹس یا فولڈرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اسے پورے ورک اسپیس کے لیے اوپن کر سکتے ہیں، یا ایسا پبلک لنک بنا سکتے ہیں جس کے لیے سائن ان کی ضرورت نہ ہو۔ حساس مواد کے لیے پاس ورڈ پروٹیکشن سیکیورٹی کی ایک اضافی تہہ فراہم کرتی ہے۔ HeyGen سے آگے، ویڈیوز کو ویب سائٹس پر ایمبیڈ کیا جا سکتا ہے، سوشل پلیٹ فارمز پر پوسٹ کیا جا سکتا ہے، ای میل کیمپینز میں شامل کیا جا سکتا ہے، یا GIF پری ویوز کے طور پر ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔
ڈاؤن لوڈز مختلف فارمیٹس میں دستیاب ہیں تاکہ مختلف ورک فلو کے مطابق ہو سکیں۔ آپ ویڈیو کو ہائی ریزولوشن میں 4K تک محفوظ کر سکتے ہیں، LMS پلیٹ فارمز کے لیے SCORM کے طور پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یا صرف آڈیو ورژن اور کیپشنز ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ لچک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ایک ہی مواد کو کئی چینلز کے لیے استعمال کیا جا سکے۔
شیئر پیج کارکردگی کے بارے میں گہری معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ آپ ویوز، واچ ٹائم، کمپلیشن ریٹس اور ڈاؤن لوڈز کو ٹریک کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو آڈینس انگیجمنٹ کی واضح تصویر ملتی ہے۔ تفصیلی ویور لاگ یہ دکھاتا ہے کہ کس نے ویڈیو تک رسائی حاصل کی ہے، جس سے اندرونی ریویوز یا بیرونی مہمات کے لیے شفافیت ملتی ہے۔
ترجمہ براہِ راست Share Page میں شامل ہے۔ آپ اسکرپٹس، کیپشنز یا دونوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں متعدد زبانوں کے ورژن بنا سکتے ہیں۔ جب ترجمے مکمل ہو جائیں، تو Multi-Lingual Player فعال ہو جاتا ہے، جس سے ناظرین صفحہ چھوڑے بغیر ڈراپ ڈاؤن مینو سے زبان تبدیل کر سکتے ہیں۔
ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ — فیڈبیک، شیئرنگ، اینالیٹکس، اور ترجمہ — Share Page ویڈیو بنانے کے آخری مرحلے کو ایک مشترکہ اور باآسانی وسعت پانے والا تجربہ بنا دیتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا کام نکھارا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے، اور آپ کے ناظرین تک پہنچایا جاتا ہے۔