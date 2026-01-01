مرحلہ 1: ایک پورٹریٹ ویڈیو بنائیں یا کھولیں
HeyGen کے اندر سے شروع کریں، ایک نئی پورٹریٹ ویڈیو بنائیں یا کوئی ایسی ویڈیو کھولیں جو آپ پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں۔ یہ یقینی بنائیں کہ ویڈیو پوری طرح مکمل ہو اور حتمی فارمیٹنگ کے لیے تیار ہو۔
مرحلہ 2: "Edit Styles" پر ٹیپ کریں
جب آپ کی ویڈیو کھل جائے تو edit styles منتخب کریں۔ اس سے آپ کی ویڈیو اسٹائلنگ ویو میں چلی جائے گی۔
مرحلہ 3: دستیاب ٹیمپلیٹس کا پری ویو کریں
دستیاب ٹیمپلیٹس کو اسکرول کریں اور پری ویو میں دیکھیں کہ ہر ٹیمپلیٹ آپ کی ویڈیو پر کیسا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر دھیان دیں کہ ہُک کیسے دکھائی دیتا ہے، کیپشنز کس طرح نظر آ رہے ہیں، اور رفتار (pacing) کیسی محسوس ہوتی ہے۔
مرحلہ 4: ایک ٹیمپلیٹ منتخب کریں
وہ ٹیمپلیٹ منتخب کریں جو آپ کے پلیٹ فارم اور کنٹینٹ اسٹائل سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتا ہو۔ اسے اپنی ویڈیو پر لاگو کریں۔
مرحلہ 5: ضرورت ہو تو رنگ ایڈجسٹ کریں
اگر ٹیمپلیٹ میں رنگوں کے اختیارات شامل ہوں تو وہ رنگ منتخب کریں جو آپ کے برانڈ یا بصری ترجیح کے مطابق ہو۔
مرحلہ 6: حتمی نتیجہ کا جائزہ لیں
شروع سے آخر تک اسٹائل کی گئی ورژن دیکھیں۔ یقینی بنائیں کہ کیپشنز، ہُک اور رفتار آپ کے ناظرین کے لیے بالکل مناسب محسوس ہوں۔
مرحلہ 7: اپنی ویڈیو پوسٹ کریں
جب آپ مطمئن ہوں، تو اپنی ویڈیو کو فوراً شائع کریں۔ کسی اضافی ایڈیٹنگ یا بیرونی ٹولز کی ضرورت نہیں۔