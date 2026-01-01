اس حصے میں ہم HeyGen میں آوازوں کے کام کرنے کے طریقے کو گہرائی سے دیکھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ آپ اپنی ویڈیوز میں آواز کی ڈلیوری پر مکمل کنٹرول کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آوازیں صرف آپ کا اسکرپٹ نہیں پڑھتیں، بلکہ آپ کے پیغام کے احساس کو بھی تشکیل دیتی ہیں — جذبات اور رفتار سے لے کر وضاحت اور شخصیت تک سب کچھ آواز کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ آپ جانیں گے کہ مختلف وائس ماڈلز حقیقت پسندی اور اظہاریت (expressiveness) کو کیسے متاثر کرتے ہیں، اور اپنے استعمال کے کیس کے لیے درست ماڈل کیسے منتخب کریں۔ ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ جب آپ کو کسی کسٹم چیز کی ضرورت ہو تو نئی آوازیں کیسے بنائیں، اور پھر Voice Director اور Voice Mirroring جیسے ٹولز کے ذریعے ڈلیوری کو کیسے ڈائریکٹ کریں۔ ان فیچرز کی مدد سے آپ لہجے، زور (emphasis)، اور ردھم کو بہت درستگی کے ساتھ گائیڈ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا ہدف ایک پروفیشنل، پالشڈ انداز ہو یا زیادہ گفتگو جیسا، انسانی احساس رکھنے والی آواز۔