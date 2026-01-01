اب وقت ہے کہ آپ اپنی پہلی ویڈیو بنائیں۔ سب کچھ Create بٹن سے شروع ہوتا ہے، جو آغاز کرنے کے کئی طریقے فراہم کرتا ہے، اور ہر ایک مختلف ورک فلو کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
- Video Agent سب سے تیز آپشن ہے۔ ایک پرامپٹ سے شروع کریں، اور HeyGen خودکار طور پر مکمل ویڈیو، اسکرپٹ، visuals، narration اور layout بناتا ہے۔ تیز رفتار اشتہارات، سوشل ویڈیوز اور explainer ویڈیوز کے لیے بہترین۔
- AI اسٹوڈیو آپ کو مکمل تخلیقی کنٹرول دیتا ہے۔ اسکرپٹس کو ویڈیوز میں بدلیں، اواتار اور آوازیں منتخب کریں، مناظر، میڈیا اور اینیمیشنز شامل کریں، اور ہر تفصیل کو باریکی سے بہتر بنائیں۔
- PDF یا PowerPoint اپ لوڈ کریں تاکہ سلائیڈز کو فوراً قابلِ تدوین سینز میں تبدیل کریں، پھر اواتارز، وائس اوورز اور موشن شامل کریں۔
- Photo to Video آپ کو Avatar IV استعمال کرتے ہوئے ایک ہی تصویر کو اینیمیٹ کرنے کی سہولت دیتا ہے، تاکہ آپ تیز اور ہلکی ویڈیوز بنا سکیں۔
- ٹیمپلیٹس عام استعمال کے کیسز کے لیے پہلے سے تیار کردہ نقطۂ آغاز فراہم کرتے ہیں، جو مکمل طور پر حسبِ ضرورت تبدیل کیے جا سکتے ہیں اور دوبارہ استعمال کے قابل ہوتے ہیں۔
آپ جیسے بھی شروع کریں، HeyGen میں ہر ویڈیو قابلِ ترمیم اور دوبارہ استعمال کے قابل ہے۔