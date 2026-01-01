اگر آپ ویڈیو پر اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اسکرپٹس مل کر لکھنا چاہتے ہیں، مناظر کو اکٹھے ریویو کرنا چاہتے ہیں، یا ایڈیٹنگ کی ذمہ داریاں آگے پیچھے منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو Single Editor Mode تعاون کو نہایت آسان اور بے رکاوٹ بنا دیتا ہے۔
Single Editor Mode allows members on Team and Enterprise plans to work together in the same video draft directly inside HeyGen’s AI Studio. There’s no need to switch tabs, manage duplicate files, or worry about which version is the latest.
سنگل ایڈیٹر موڈ کیا ہے
سنگل ایڈیٹر موڈ ایک ریئل ٹائم کولیبریشن فیچر ہے جو متعدد ٹیم ممبرز کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ ایک ہی ویڈیو ڈرافٹ کو بیک وقت کھول کر دیکھ سکیں۔ کسی بھی وقت صرف ایک شخص فعال طور پر ایڈیٹ کر سکتا ہے، جبکہ باقی سب لوگ تبدیلیاں ہوتے ہی فوراً دیکھ سکتے ہیں۔
جیسے ہی دو یا زیادہ ٹیم ممبرز ایک ہی پروجیکٹ کھولتے ہیں، انہیں خودکار طور پر ایک مشترکہ ورک اسپیس میں رکھا جاتا ہے۔ یہ موڈ ٹیم ریویوز، اسکرپٹ پر مشترکہ کام، تخلیقی منظوریوں اور لائیو فیڈ بیک سیشنز کے لیے بہترین ہے، چاہے ٹیم ممبرز مختلف جگہوں یا ٹائم زونز میں ہی کیوں نہ کام کر رہے ہوں۔
اپنی ورک اسپیس کو مشترکہ کام کے لیے تیار کریں
تعاون شروع کرنے سے پہلے، یقینی بنائیں کہ آپ کا ورک اسپیس درست طریقے سے سیٹ اپ ہے۔ Settings پر جائیں، پھر Members and Workspaces پر نیویگیٹ کریں۔ وہاں سے Invite Members پر کلک کریں اور ای میل کے ذریعے دعوت نامہ بھیجیں یا انوائٹ لنک شیئر کریں۔
Ensure that each teammate has the appropriate permissions to access projects and editing features.
اب، Projects ٹیب پر جائیں اور مشترکہ کام کے لیے ایک فولڈر بنائیں۔ فولڈر کو کوئی نام دیں اور یہ منتخب کریں کہ آپ اسے کس طرح شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فولڈر کو مخصوص ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا اسے ورک اسپیس میں موجود ہر کسی کے لیے قابلِ رسائی بنا سکتے ہیں۔
جب فولڈر سیٹ ہو جائے، تو آپ کے ساتھی ورک اسپیس میں شامل ہونے کے بعد براہِ راست لنک کے ذریعے یا اپنے Projects ٹیب سے پروجیکٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
Work together in a video draft
When multiple users open the same video, Single Editor Mode activates automatically. You can share the project link with teammates, or they can open the draft directly from the Projects tab.
ایڈیٹر کے اوپر آپ کو ایک پریزنس اِنڈی کیٹر نظر آئے گا جو دکھاتا ہے کہ اس وقت فائل میں کون موجود ہے۔ جیسے ہی آپ مختلف سینز کے درمیان حرکت کریں گے، آپ کے کولیگز آپ کی نیویگیشن کو ریئل ٹائم میں دیکھ سکیں گے، اور آپ ان کی۔ اس سے تبدیلیوں کا مل کر جائزہ لینا یا ایڈٹس پر اسی وقت بات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔
ایڈیٹنگ کنٹرول تبدیل کریں
ایک وقت میں صرف ایک شخص ترمیم کر سکتا ہے۔ جو شخص سب سے پہلے ڈرافٹ کھولتا ہے وہ ایڈیٹر بن جاتا ہے، جبکہ باقی لوگ بطور ویور شامل ہوتے ہیں۔ ویورز لائیو ترمیم دیکھ سکتے ہیں، ڈرافٹ میں آگے پیچھے جا سکتے ہیں، تبصرے چھوڑ سکتے ہیں، اور ترمیم کی اجازت کی درخواست کر سکتے ہیں۔
ترمیم سنبھالنے کے لیے، ٹول بار میں "Request Access" پر کلک کریں۔ موجودہ ایڈیٹر کو ایک پرامپٹ ملے گا جس میں وہ درخواست کو منظور یا مسترد کر سکتا ہے۔ منظوری ملتے ہی آپ فوراً ایڈیٹر بن جائیں گے، اور پچھلا ایڈیٹر ویور موڈ میں چلا جائے گا۔
یہ ہموار ہینڈ آف ٹیموں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ تخلیقی فلو کو متاثر کیے بغیر مؤثر انداز میں مل کر کام کر سکیں۔