آوازیں ہی آپ کی HeyGen ویڈیوز کو حقیقت میں جان بخشتی ہیں۔ یہ طے کرتی ہیں کہ آپ کا پیغام کیسا سنائی دیتا ہے، اس کا لہجہ، رفتار اور جذبات کیا ہیں، چاہے آپ ٹریننگ ویڈیو بیان کر رہے ہوں، پروڈکٹ اپ ڈیٹ دے رہے ہوں، یا براہِ راست عالمی ناظرین سے مخاطب ہوں۔ اس حصے میں، آپ سیکھیں گے کہ HeyGen میں آوازیں کیسے کام کرتی ہیں اور آپ انہیں اعتماد کے ساتھ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے وائس لائبریری کو دیکھیں گے تاکہ آپ سن سکیں کہ کیا کیا دستیاب ہے اور سمجھ سکیں کہ مختلف آوازیں مختلف استعمالات کے لیے کیسے موزوں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد، آپ یہ جانیں گے کہ جب آپ کو زیادہ ذاتی یا برانڈ کے مطابق آواز کی ضرورت ہو تو اپنی خود کی آواز کیسے بنائیں۔ آخر میں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ Voice Doctor کی مدد سے آواز کے نتائج کو کیسے ٹربل شوٹ اور بہتر بنایا جائے، تاکہ آپ کی ویڈیوز ہمیشہ صاف، قدرتی اور پروفیشنل سنائی دیں۔