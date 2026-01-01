نالج انٹرپرینیورز کے لیے آپ کی AI ویڈیو جمپ اسٹارٹ گائیڈ میں خوش آمدید
کیا آپ کے پاس ایسی قیمتی معلومات، مہارت یا تجربات ہیں جو آپ دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ HeyGen کے ساتھ، آپ چند منٹوں میں، ہفتوں نہیں، اپنی آئیڈیاز، فریم ورک اور اسباق کو اسکیل ایبل، اسٹوڈیو کوالٹی ویڈیو کنٹینٹ کے ذریعے فوراً پیش کر سکتے ہیں۔
یہ گائیڈ آپ کو تصور سے تخلیق تک کے سفر میں مدد دے گی، اور آپ کی موجودگی، رفتار، اور ساکھ میں اضافہ کرے گی۔ آپ سیکھیں گے کہ اپنی پہلی ویڈیو کمیونی کیشن ایسیٹ کیسے بنائیں، اہم بہترین طریقہ کار دریافت کریں، اور اپنی ویڈیو کے اثر کو بڑھانے کی حکمتِ عملیاں تلاش کریں۔
اہم استعمالات: نالج انٹرپرینیورز HeyGen کو کیسے استعمال کر رہے ہیں
HeyGen صرف ایک ویڈیو ٹول نہیں بلکہ جدید نالج انٹرپرینیورز، ایجوکیٹرز اور انسٹرکٹرز کے لیے کہانی سنانے اور کمیونی کیشن کا ایک طاقتور انجن ہے۔
کورس پرومو ویڈیوز
- Julia McCoy: Built her new AI education business using HeyGen avatars and voices to scale courses and content creation.
- Tomorrow.io۔ AI ویڈیو کے ذریعے مارکیٹنگ اور تھوٹ لیڈرشپ مواد میں انقلابی تبدیلی لائی
- Reid AI (Reid Hoffman): نے LiveAvatar استعمال کر کے تھوٹ لیڈرشپ اور کہانی بیان کرنے کو وسعت دی، اور 50 million سے زائد امپریشنز تک رسائی حاصل کی۔
مائیکرو لیسنز اور وضاحتی ویڈیوز
- ELB Learning: کورس ویڈیوز کی تیاری کا وقت 75% تک کم کر دیا۔
- Miro: HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹ ایکسپلینر ویڈیوز 10 گنا تیزی سے بنا کر تعلیمی مواد کو 90 ملین سے زائد صارفین تک پہنچایا۔
- Sibelco: کارپوریٹ ٹریننگ ویڈیوز اور سیفٹی ماڈیولز کو کثیر لسانی مائیکرو لیسنز میں تبدیل کیا۔
Personalized onboarding videos
- Lattice: دنیا بھر میں نئے ملازمین کو کمپنی کی ثقافت اور اقدار سے متعارف کرانے کے لیے ذاتی نوعیت کی، AI سے تیار کردہ آن بورڈنگ ویڈیوز بنائیں۔
- Publicis Groupe: Customized over 100,000 personalized thank-you videos.
- Curt Landry Ministries: HeyGen کے ترجمہ ٹولز استعمال کر کے ایک کثیر لسانی YouTube چینل کو بڑھایا، اور انگیجمنٹ میں 5× اضافہ کیا۔
علم تخلیق کی موجودہ صورتحال
ویڈیو اب اختیاری نہیں رہی۔ یہ اس بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے جس پر علم کو منتقل کیا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے، اور اس سے آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔
The Challenge
- روایتی ویڈیو پروڈکشن اب بھی زیادہ تر انفرادی اساتذہ اور تخلیق کاروں کی پہنچ سے باہر ہے۔
- ایک پروفیشنل آن لائن کورس کی شوٹنگ پر $5,000 سے $25,000 تک لاگت آسکتی ہے اور اس کے لیے 4–8 ہفتوں کا پروڈکشن وقت درکار ہوتا ہے۔
- زیادہ تر اساتذہ مستقل ویڈیو مواد بنانے میں وقت اور لاگت کو اپنی سب سے بڑی رکاوٹیں قرار دیتے ہیں۔
- ماہرین کو کم وسائل میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، کریئیٹر اکانومی میں محدود وسائل کے ساتھ اس مقابلے میں جہاں معیار اور تسلسل کے لیے توقعات مسلسل بڑھ رہی ہیں۔
AI ویڈیو کیا ممکن بناتی ہے
رفتار
- Miro نے ویڈیو بنانے کا وقت ہفتوں سے گھٹا کر چند دن کر دیا، جس سے ان کی ایجوکیشن ٹیم روایتی فلم بندی کے سیٹ اپ کے بغیر 90 ملین سے زائد صارفین کے لیے زیادہ دل چسپ لرننگ کنٹینٹ تیار کر سکی۔
لاگت میں بچت
- I Love Happy Cats کی بانی Anneleen Van de Water، HeyGen کی مدد سے ویڈیوز 5× گنا تیزی سے بناتی اور ترجمہ کرتی ہیں، جس سے ان کے بجٹ اور وقت میں گنجائش پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے ٹریننگ بزنس کو عالمی سطح پر پھیلا سکیں۔
اسکیل ایبلٹی
- Vision Creative Labs نے سال میں چند ویڈیوز بنانے سے بڑھ کر روزانہ 50–60 ویڈیوز تک پیداوار بڑھائی، جس سے فنانس اور ایجوکیشن کے شعبوں میں ان کے کلائنٹس کے بڑے پیمانے پر کمیونی کیشن کرنے کا طریقہ بدل گیا۔
لوکلائزیشن
- Workday کی گلوبلائزیشن ٹیم HeyGen کا استعمال کرتی ہے تاکہ وہ مزید پروجیکٹس کے لیے "ہاں" کہہ سکے، مختلف مارکیٹس میں کثیر لسانی، برانڈ کے مطابق ویڈیوز بناتے ہوئے معیار اور مستقل مزاجی کو برقرار رکھے۔
ذاتی نوعیت
- 50k+ ذاتی نوعیت کی ویڈیوز جن میں 3X زیادہ انگیجمنٹ تھی، جو Videoimagem نے تیار کیں AB InBev کی ایک مہم کے لیے
اپنی پہلی AI ویڈیو بنانا
تعارف
ویڈیو میں نئے ہیں یا پہلی بار HeyGen آزما رہے ہیں؟ اس حصے میں ہم آپ کو ہر مرحلے سے گزاریں گے تاکہ آپ تیزی سے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا سکیں۔
ای میل مارکیٹنگ کورس
یہ نفیس ٹیمپلیٹ اُن مارکیٹرز کے لیے بہترین ہے جو اپنی کورس سیلز اسٹریٹیجی کو اگلے درجے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ کورس کا واضح اوورویو پیش کریں، قابلِ پیمائش نتائج کو نمایاں کریں، اور وہ قدر دکھائیں جس کی آپ کے لرنرز توقع کر سکتے ہیں۔
Cybersecurity template
اپنے اگلے سائبر سیکیورٹی کورس کو فروغ دینے کے لیے اس ٹیمپلیٹ کا استعمال کریں، جس کا مقصد اعتماد پیدا کرنا اور انرولمنٹ بڑھانا ہے۔ اس بات کو نمایاں کریں کہ آپ کا کورس استعمال کرتے ہوئے سائبر سیکیورٹی کو بہترین طریقے سے کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ کا آڈینس منفرد طریقے اور فریم ورک سیکھ سکے۔
Onboarding
اپنی نئی ٹیم کا خیرمقدم کرنا اب پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ یہ ٹیمپلیٹ آپ کے کاروبار کے لیے جمع کی گئی صلاحیتوں کو نمایاں کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کمپنی آپ کے نئے ملازم کے کام میں کس طرح فِٹ بیٹھتی ہے۔
Like learning in action?
اوپر سے کوئی ویڈیو ٹائپ منتخب کریں تاکہ HeyGen میں ایک تیار شدہ ٹیمپلیٹ کھلے اور آپ اسے استعمال کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔
ابھی گہرائی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی صرف مراحل پر سرسری نظر ڈالیں اور جب آپ تیار ہوں تو مکمل ہاؤ ٹو پر واپس آئیں۔
“Create” پر کلک کرنے سے پہلے، اپنے سیکھنے یا کمیونی کیشن کے مقصد کو واضح کریں۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں:
- مقصد:آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیا حاصل کرے؟ مثالیں: کسی بنیادی تصور کی وضاحت کرنا، نیا کورس اعلان کرنا، طلبہ کو آن بورڈ کرنا، یا کسی ویبینار کی تشہیر کرنا
- آڈیئنس: آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مثالیں: نئے لرنرز، موجودہ کلائنٹس، آپ کی آن لائن کمیونٹی
- تقسیم: آپ کی ویڈیو کہاں موجود ہوگی؟ مثالیں: آپ کا کورس پلیٹ فارم، YouTube، ای میل، ویب سائٹ
- ہُک: کون سا سوال، مسئلہ یا بصیرت پہلے چند سیکنڈز میں توجہ کھینچ لے گی؟
ماہرانہ مشورہ
دوسری رائے چاہیے؟ ChatGPT یا Claude سے پوچھیں:
“میں [topic] کے لیے ایک مختصر کورس کی پرومو ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرا مقصد [goal] ہے۔ میرا ناظرین [audience] ہیں۔ میرا ہُک [hook] ہے۔ کیا آپ اسے مزید مؤثر اور دلکش بنانے کے طریقے تجویز کر سکتے ہیں؟”
مرحلہ 1: اپنی HeyGen ورک اسپیس کو اسکیل کے لیے سیٹ اپ کریں
بطور نالج انٹرپرینیور، آپ کا برانڈ ہی آپ کا کلاس روم اور آپ کی بات چیت کا ذریعہ ہے۔ ہر ویڈیو کو فوراً پہچانے جانے کے قابل بنائیں، اپنے Brand Kit میں اپنے فونٹس، لوگوز اور رنگ سیٹ کر کے۔
اپنی ویب سائٹ کا URL پیسٹ کریں تاکہ آپ کا برانڈ اسٹائل خودکار طور پر امپورٹ ہو جائے، یا اثاثے (assets) دستی طور پر اپ لوڈ کریں۔ جلدی میں ہیں؟ آپ بعد میں بھی واپس آ سکتے ہیں۔
ماہرانہ مشورہ
جب آپ کا برانڈ کِٹ سیٹ اپ ہو جائے، تو آپ فوراً HeyGen ٹیمپلیٹس کو اپنے برانڈ کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اپنی برانڈ کے رنگ شامل کریں تاکہ ہر سبق یا پرومو ویڈیو ایک جیسی اور ہم آہنگ محسوس ہو۔
Step 2: Choose the right AI avatar
آپ کا ترجمان مجموعی تاثر طے کرتا ہے۔ ایک تیار شدہ public avatar منتخب کریں، custom avatar بنائیں جو آپ کے برانڈ سے مطابقت رکھتا ہو، یا پھر زیادہ سے زیادہ ذاتی انداز کے لیے چند منٹوں میں HeyGen کے lifelike avatar فیچر کے ساتھ اپنا ڈیجیٹل جڑواں بنائیں!
HeyGen آپ کو کسٹم اواتار بنانے کے لیے متعدد آپشنز فراہم کرتا ہے۔ مزید تفصیل میں جانے کے لیے نیچے دیے گئے لنکس پر کلک کریں۔
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
آپ کو ملے گا
بہترین موزوں برائے
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
آپ کی ٹریننگ ویڈیو کی بنیاد پر سب سے زیادہ حقیقی شکل و صورت، حرکات، آواز اور لب کی ہم آہنگی
انتہائی حقیقی ڈیجیٹل جڑواں اواتار
10-15 تصاویر
آپ کی تصاویر کی بنیاد پر حقیقی سا اواتار، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip sync) شامل ہو
حقیقی ڈیجیٹل جڑواں
ٹیکسٹ پرامپٹ
مکمل طور پر AI سے تخلیق کردہ شکل، حرکات، آواز اور لب کی ہم آہنگی
حقیقی یا مختلف اینیمیشن اسٹائلز میں خیالی کردار
1 تصویر
تصویر کی بنیاد پر نہایت حقیقی شکل و صورت، جس میں AI سے بنی حرکت، آواز اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہے۔ بنانے کے لیے کریڈٹس درکار ہیں۔
30 سیکنڈ سے کم کی ویڈیوز، جن میں موسیقی کے ساتھ lip-syncing بھی شامل ہو
ماہرانہ مشورہ
HeyGen کی generating looks فیچر استعمال کریں تاکہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کر سکیں۔
بہترین طریقہ کار: ایک مکمل ڈیجیٹل جڑواں بنائیں
کیا آپ لامحدود کسٹمائزیشن آپشنز کے ساتھ ایک پروفیشنل، بالکل حقیقی سا اواتار بنانے کے لیے تیار ہیں؟ نیچے دیے گئے ریسورسز دیکھیں جہاں آپ کو ٹپس، بہترین طریقہ کار، اور ایک تیز جھلک ملے گی کہ شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا درکار ہوگا۔
جب آپ ڈیجیٹل ٹوئن بنا رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ جتنی اچھی کوالٹی اندر جائے گی اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا۔ جتنی بہتر آپ کی تصاویر، ویڈیوز اور تحریری پرامپٹس ہوں گی، آپ کا اواتار اتنا ہی زیادہ حقیقی اور پروفیشنل نظر آئے گا۔
آپ کی حقیقی محسوس ہونے والی اواتار ٹریننگ ویڈیو میں جو کچھ بھی ہو گا، اشاروں اور حرکات سے لے کر چہرے کے تاثرات یا آواز کے اتار چڑھاؤ تک، وہ سب حتمی نتیجے میں جھلکے گا۔
AI کو ایک واضح اور تفصیلی پرامپٹ دیں جس میں آپ بنائی جانے والی ویڈیو کی وضاحت کریں۔ اہم پس منظر اور سیاق بھی شامل کریں، مثلاً:
- آپ کس قسم کی ویڈیو بنا رہے ہیں (influencer اشتہار، پروڈکٹ ٹیوٹوریل، برانڈ ویڈیو)
- یہ کس کے لیے ہے (ہدف شائقین)
- ویڈیو کا مقصد (کلکس بڑھانا، کسی تصور کی وضاحت کرنا، تعلیم دینا)
- وہ ٹون یا اندازِ بیان جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ استعمال کرے (دوستانہ، پروفیشنل، گفتگو پر مبنی)
اواتار کی قسم
آپ کو ضرورت ہوگی
بہترین طریقہ کار
2-5 منٹ کی ٹریننگ ویڈیو
10-15 تصاویر
اواتار بنائیں
ٹیکسٹ پرامپٹ
اگر آپ پرامپٹ لکھنے میں نئے ہیں، تو دیکھیں ہماری پرامپٹنگ کے بہترین طریقہ کار
Avatar IV (نیا!)
1 تصویر
1 تصویر جس میں صرف سبجیکٹ ہو، اچھی روشنی میں لی گئی ہو اور ریزولوشن بھی بہتر ہو
ماہرانہ مشورہ
HeyGen کی Generate Looks فیچر استعمال کریں تاکہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے اپنے اواتار کی پوز، ماحول یا لباس تبدیل کر سکیں۔
بہترین طریقہ کار: اعلیٰ معیار کی حسبِ ضرورت AI آوازیں بنانے کے اصول
HeyGen کے پاس 175 سے زائد زبانوں، لہجوں اور جذباتی انداز میں اسٹاک AI سے بنی آوازوں کی ایک بہت بڑی لائبریری موجود ہے، لیکن بعض اوقات بہترین ویڈیو کے لیے بالکل منفرد آواز درکار ہوتی ہے۔ نیچے Custom Voices بنانے کے تین طریقے دیے گئے ہیں۔
کسٹم وائس ٹائپ
تخلیق کا طریقہ
آؤٹ پٹ
بہترین موزوں برائے
جب آپ ایک ہائپر ریئلسٹک اواتار بناتے ہیں تو خودکار طور پریا
آپ کی اصل آواز اور لہجے پر مبنی حقیقت کے قریب آواز کی کاپی، جو متعدد جذبات کو سپورٹ کرتی ہے۔
آپ جیسی بالکل ملتی جلتی آواز کی کاپی
ٹیکسٹ پرامپٹ جو خصوصیات کی وضاحت کرے (عمر، لہجہ، جنس، اندازِ گفتگو، پچ، جذبات)
پرامپٹ کی بنیاد پر مکمل طور پر AI سے تخلیق کی گئی آواز۔
فرضی آواز یا بہت زیادہ کردار والی آوازیں
بیرونی AI وائس سروس (ElevenLabs، Cartesia، LMNT)
آپ کی اصل آواز اور لہجے پر ٹرین کی گئی حقیقت کے قریب وائس کلوننگ۔ فائن ٹیون کنٹرولز ہر سروس کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹوئن کے لیے بہترین آپشن، لیکن عموماً اضافی ادائیگی درکار ہوتی ہے۔
آپ جیسی ہی لگنے والی آواز کی کاپی
بہترین آواز کے معیار کے لیے مضبوط سورس آڈیو سے شروع کریں۔ شاندار ریکارڈنگ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے:
• اعلیٰ معیار کا مائیک یا اسمارٹ فون استعمال کریں، جسے اپنے منہ سے 6–8" کے فاصلے پر رکھیں
• پرسکون، شور سے پاک جگہ میں ریکارڈ کریں
• صاف اور واضح بولیں، قدرتی وقفوں کے ساتھ اور ہلکی سی جذباتی اظہار کے ساتھ
• مختلف جذباتی انداز کے ساتھ متعدد نمونے اپ لوڈ کریں تاکہ زیادہ لچک حاصل ہو سکے (صرف HeyGen Custom Voice Clones کے لیے)
کیا آپ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں؟
→ انتہائی حقیقی کسٹم وائس کلوننگ کے لیے حتمی گائیڈ
بہترین طریقہ کار: پرامپٹ ایسے دیں جیسے ماہر ہوں
Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.
پرامپٹنگ کسی بھی AI تخلیق کار کے لیے ایک طاقتور مہارت ہے۔ جب HeyGen کے ساتھ مل کر استعمال کی جائے تو پرامپٹنگ آپ کے لیے بے شمار طریقوں سے ہائی امپیکٹ ویڈیوز بنانے کے دروازے کھول دیتی ہے، جہاں آپ کی تخیل ہی آپ کی واحد حد ہے! تجربہ کرنے اور بار بار بہتر بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔
فیچر
فنکشن
اسے استعمال کریں
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
فوٹو اواتارز کو
کسٹم اواتار بنانا (حقیقی یا اینیمیٹڈ)
اپنی مرضی کی آوازیں بنائیں
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے
واضح اور مخصوص ہوں
جتنا واضح انداز میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں (لہجہ، انداز، اشارہ، جذبات)، اتنا ہی بہتر AI آپ کے وژن سے مطابقت پیدا کر سکے گی۔
ساخت سے آغاز کریں
Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.
سیاق و سباق اور ارادہ شامل کریں
AI کو مقصد بتائیں: کیا یہ کسی پروڈکٹ ڈیمو کے لیے ہے؟ سوشل ایڈ کے لیے؟ یا ٹیوٹوریل کے لیے؟ سیاق و سباق نتیجے کو بہتر طور پر آپ کے مطابق بنانے میں مدد کرتا ہے۔
تفصیلی اور وضاحتی زبان استعمال کریں
ایسے صفاتی الفاظ استعمال کریں جو جذبات، انداز یا وضاحت کو ظاہر کریں (مثال کے طور پر: "بااعتماد"، "سادہ"، "زیادہ توانائی والا"، "پرسکون رفتار").
دوبارہ آزمائیں اور بہتر بنائیں
اپنی پہلی کوشش پر اکتفا نہ کریں۔ پرامپٹ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہر قسم کی میڈیا میں نتائج کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتی ہیں!
پرامپٹنگ کے بہترین طریقے اس بات پر تھوڑا مختلف ہو سکتے ہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں
نیچے دیے گئے ریسورسز کو دیکھیں تاکہ ہر قسم کو گہرائی سے سمجھ سکیں اور اپنے پرامپٹس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں!
مرحلہ 3: اپنی ویڈیو تین طریقوں سے بنائیں
بطور Knowledge Entrepreneur، آپ کے پاس مختلف ورک فلو، تکنیکی مہارت کی الگ الگ سطحیں، اور تخلیقی انداز ہوتے ہیں۔ HeyGen آپ کو تین یکساں طاقتور طریقے دیتا ہے جن کی مدد سے آپ چند منٹوں میں پروفیشنل، آن برانڈ ویڈیوز کے ذریعے اپنے خیالات کو حقیقت بنا سکتے ہیں۔
وہ طریقہ منتخب کریں جو آپ کے کام کے طریقۂ کار کے لیے سب سے بہتر ہو، یا زیادہ سے زیادہ لچک کے لیے ان سب کو ملا کر استعمال کریں۔
کے ساتھ بنائیں Video Agent
آپ کے خیالات اس قابل ہیں کہ انہیں دیکھا جائے، نہ کہ ڈرافٹس میں پھنس کر رہ جائیں۔ HeyGen کا Video Agent آپ کا ہر وقت دستیاب تخلیقی پارٹنر ہے، جو سادہ سے پرامپٹ سے آپ کے تصورات کو اسٹوڈیو معیار کی ویڈیوز میں بدلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
ٹائم لائنز، دستی ایڈیٹنگ یا فری لانسرز کا انتظار بھول جائیں۔ Video Agent کے ساتھ آپ خودکار طور پر تصور → اسکرپٹ → ویژولز → نریشن → ایکسپورٹ تک جا سکتے ہیں۔
یہ نالج انٹرپرینیورز کے لیے کیوں بہترین ہے
آپ کی مہارت آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ Video Agent پروڈکشن کو خودکار بناتا ہے، جس سے آپ تدریس، فروخت اور اپنے کاروبار کو بڑھانے پر توجہ دے سکتے ہیں۔
کام
اسکرپٹ رائٹنگ
Visuals
بیان
ترمیم
سب ٹائٹلز
ویڈیو ایجنٹ یہ سب آپ کے لیے سنبھال لیتا ہے
آپ کے موضوع یا پرامپٹ کو ایک واضح، مؤثر کہانی میں بدل دیتا ہے
آپ کے انداز اور تھیم سے مطابقت رکھنے کے لیے خودکار طور پر اسٹاک فوٹیج یا تصاویر منتخب کرتا ہے
175+ زبانوں میں قدرتی، جذبات کو سمجھنے والی وائس اوورز شامل کرتا ہے
رفتار، ٹرانزیشنز اور ٹائمنگ کو خودکار طور پر سنبھالتا ہے
وضاحت اور رسائی کے لیے درست کیپشنز بناتا ہے
ماہرانہ مشورہ:پرامپٹس کو اپنے تخلیقی بریف کی طرح استعمال کریں۔ جتنی واضح آپ کی آئیڈیا ہوگی، ایجنٹ اتنا ہی زیادہ ذہین اور مؤثر بنے گا۔ اس طرح کے مخصوص پرامپٹس استعمال کریں:
- “ڈیجیٹل اواتارز استعمال کرتے ہوئے پرسنل برانڈ بنانے پر 90 سیکنڈ کی ایکسپلینر ویڈیو بنائیں۔”
- “میری تازہ ترین نیوز لیٹر کو 1 منٹ کی TikTok اسکرپٹ کی صورت میں خلاصہ کریں۔”
- “ایک پروڈکٹ لانچ ویڈیو بنائیں جس کی رفتار جوشیلے انداز میں تیز ہو اور لہجہ پُرجوش ہو۔”
پرامپٹس کو اپنے ایڈیٹر کے ساتھ گفتگو کی طرح سمجھیں؛ جتنی زیادہ تفصیل آپ دیں گے، اتنے ہی بہتر نتائج ملیں گے۔
سنیما جیسی شاندار ویڈیو کے لیے ماہرانہ مشورے
- ایک واضح بریف تیار کریں۔اپنے پرامپٹ کو اپنی تخلیقی ہدایت سمجھیں، جس میں ٹون، فارمیٹ اور مقصد سب شامل ہوں۔ مثال کے طور پر: "ڈیجیٹل اواتارز کے ساتھ پرسنل برانڈ بنانے پر 90 سیکنڈ کی وضاحتی ویڈیو بنائیں۔"
- طاقتور بصری مواد استعمال کریں۔اپنے پروڈکٹ کے کلپس یا B-roll اپ لوڈ کریں تاکہ ذاتی انداز شامل ہو سکے۔
- تیزی سے بہتری لائیں۔پری ویو کریں، معمولی تبدیلیاں کریں، اور دوبارہ جنریٹ کریں، ایجنٹ آپ کی فیڈبیک سے سیکھتا ہے۔
- دنیا بھر میں پھیلیں۔ کثیر لسانی وائس سپورٹ کے ساتھ فوراً لوکلائز کریں۔
- اپنا اواتار شامل کریں۔ Video Agent کو اپنے HeyGen اواتار کے ساتھ ملا کر ایک ہم آہنگ برانڈ بنائیں۔
شارٹ کٹ: اپنی پہلی ڈرافٹ کے لیے Video Agent استعمال کریں، پھر AI اسٹوڈیو (اسٹیپ 5) میں اسے بہتر بنائیں یا اپنی ضرورت کے مطابق کسٹمائز کریں۔ یہ خام معلومات کو نفیس، اشاعت کے لیے تیار ویڈیو میں بدلنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔
مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں؟
→ اگلا یہ دیکھیں:
اسکرپٹس کے ذریعے بنائیں
کیا آپ کے پاس پہلے ہی اسکرپٹ موجود ہے؟ اپنی لکھی ہوئی اسکرپٹ کو صرف چند کلکس میں مکمل تیار شدہ ویڈیو میں بدلیں۔ اس طریقہ کار سے آپ کو اپنے پیغام اور لہجے پر مکمل کنٹرول ملتا ہے، جبکہ پروڈکشن کی تمام تفصیلات HeyGen سنبھالتا ہے۔
سب سے پہلے اپنا اسکرپٹ لکھیں یا امپورٹ کریں۔ یہ ایک بلاگ پوسٹ، نیوز لیٹر، کورس آؤٹ لائن یا ٹاکنگ پوائنٹس والا ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے۔ پھر HeyGen اسے سین بہ سین ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے۔
آپ کا اسکرپٹ ہی آپ کا پیغام ہے، جو آپ کے علم اور آپ کے لرنر کی سمجھ کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اسے سادہ، پُرخلوص اور قابلِ عمل رکھیں۔
- ایک واضح وعدے یا بصیرت کے ساتھ آغاز کریں۔
- آخر میں ایک واضح اگلا قدم (CTA) دیں: “میرا کورس جوائن کریں”، “اگلا ماڈیول دیکھیں”، یا “ورک شیٹ ڈاؤن لوڈ کریں۔”
- اپنی گفتگو کا انداز دوستانہ اور رواں رکھیں اور تصور کریں کہ آپ ایک پُرعزم طالب علم سے بات کر رہے ہیں۔
مرحلہ 5 پر جائیں تاکہ آپ بالکل سیکھ سکیں کہ AI Studio کے اندر اپنا اسکرپٹ کیسے امپورٹ اور بہتر بنانا ہے، جہاں آپ مکمل کنٹرول کے ساتھ سینز، رفتار (pacing)، اور ڈیزائن کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔
ماہرانہ مشورہ:
مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال کریں تاکہ آپ تیزی سے لکھ سکیں۔ آپ HeyGen کے اندر ہی براہِ راست ChatGPT تک رسائی حاصل کر کے اپنے ویڈیو اسکرپٹس کے لیے آئیڈیاز لیں، آؤٹ لائن بنائیں یا انہیں بہتر بنائیں، وہ بھی پلیٹ فارم چھوڑے بغیر۔
بس اپنے اسکرپٹ ایڈیٹر میں “ChatGPT” پینل پر کلک کریں تاکہ فوراً اپنا اسکرپٹ بنائیں یا بہتر بنائیں۔
Do you prefer using your own GPTs outside of HeyGen? No problem. You can still draft your script using tools like ChatGPT, Claude, or Gemini, then paste it into HeyGen for instant video generation.
“Write a 60-second explainer video script for my online course about [topic]. Keep the tone friendly, encouraging, and clear.”
Explore script templates and more tips for popular knowledge video types
Training videos - How-to videos - E-learning courses - Product explainers - AI tutorials - Financial knowledge sharing
Build with PDF/PPT
Already have structured content, slides, frameworks, or eBooks? Transform them into videos in seconds.
Upload a PDF or PowerPoint deck, and HeyGen automatically converts each page into editable video scenes. Add your avatar, script, and voiceover, and your existing teaching material becomes a dynamic learning experience.
Perfect for:
- Repurposing courses, workshops, and webinars
- Turning static presentations into engaging video lessons
- Scaling legacy material without new production costs
Pro tip
Start simple with one high-value deck or document and convert it into a short explainer series. You’ll be amazed at how fast your existing knowledge comes to life.
Which path fits you best?
Feature
Function
Keep message control and tone
Repurpose existing assets
Best path
Video Agent
Build using your script
PDF / PPT to video
No matter where you begin, all three paths connect seamlessly. You can start with Video Agent, refine your script in AI Studio, or remix your existing content, all inside HeyGen.
Best practices: Write quality scripts quickly with AI
Want to work smarter, not harder? Here are some tips for leveraging tools like ChatGPT, Claude, Gemini, or others to make script-writing quicker.
Step 1: Start with a clear prompt
Provide ChatGPT with a direct and detailed prompt to describe the video you’re making. Add important context, such as:
- The kind of video you’re creating (course promo, lesson, recap, or announcement)
- Who it’s for (students, clients, or community members)
- The goal (teach, inspire, sell, or onboard)
- The tone or voice (friendly, confident, expert, or conversational)
Sample prompt:
“Write a 60-second script for a course introduction about [topic]. The tone should be encouraging and professional. End with a clear invitation to join the course.”
Step 2: Add your key teaching points
AI performs best with direction. Include bullet points of what you want covered.
Example:
- Course or lesson name
- Key learning outcome or value
- Call to action (watch next lesson, download guide, join the community)
Sample prompt:“Include these points: My course helps creators build their first AI-powered video series. CTA: Enroll now to start your first lesson.”
Step 3: Ask for the right structure
Ensure your AI tool delivers the script in a spoken, easy-to-read style, with short sentences, natural flow, and clear transitions.
Sample prompt:“Write this as a spoken script for an avatar-led explainer video. Use simple, encouraging language that feels like a teacher speaking directly to a student.”
Step 4: Review and refine
Paste your script into HeyGen and hit Preview to hear your avatar deliver it. Then, refine based on what you hear.
Sample revision prompts:
- “Make this sound more inspiring.”
- “Add a stronger opening hook.”
- “Simplify the ending and make the CTA more actionable.”
- “Give me a 30-second version focused on key takeaways.”
Pro tip
Use AI as your co-writer, not your replacement. The best scripts combine your expertise with AI’s speed; you bring the insight, and the AI brings the polish.
Step 4: Create and polish your scenes in AI Studio
Now it’s time to bring your content to life inside HeyGen’s AI Studio. Design your video with clarity, flow, and interactivity in mind.
- Design your scenes in minutes using the Brand Kit or templates you set up in Step 1.
- Reinforce your message with on-screen text or visuals and trigger them to appear/disappear with animation.
- Browse HeyGen’s stock media library for high-quality b-roll video, royalty-free.
- Use premium scene transitions to give your video a smooth, professional polish.Add and customize captions to make your videos more engaging and accessible.
Pro tip
- Utilize interactivity to make your lessons dynamic. Add clickable buttons, shapes, or text that link to exercises, quizzes, or deeper modules. Or use branching logic to guide viewers to different scenes or outcomes based on their choices. Great for onboarding, assessments, or modular learning paths.
- Use the multilingual player when publishing courses or public lessons. It automatically bundles all translated versions of your video into one player link with a dropdown selector.
- Create visuals or lesson animations with motion designer, generate animated text, concept diagrams, or explainer visuals from simple prompts. Ideal for visually breaking down complex ideas.
Ready to edit like a pro?
Visit HeyGen Academy: AI Studio, an in-depth video course covering all of HeyGen’s editing features.
Best practices: Adjust pronunciation, emotions, and intonations
Do you need your avatar to sound just right? HeyGen gives you powerful tools to fine-tune voiceovers for natural, accurate delivery that feels lifelike.
Feature
How it works
Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the script panel.
Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice.
Shape the emotion and tone of a script with the click of a button.
Add more range to your custom voice by uploading extra recordings with different emotional tones. Choose the one that fits each moment best.
Best for
Want to see it in action?
Strategies to scale your communication impact
Whether you’re growing your audience, testing what resonates, or tailoring lessons to different learners, these advanced tools help knowledge entrepreneurs scale with precision.
Optimize and iterate like a pro
Create multiple versions of your lesson intro, hook, or CTA and compare results.
- Duplicate scenes to test different examples or explanations.
- Swap avatars/voices to see which tone learners prefer.
- Measure watch time, clicks, and completion rates in your platform to keep what works.
Go global with translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Publish with the multilingual player. It provides one share link with a language dropdown for every rendered translation in the folder.
Need some inspiration? Discover how Happy Cats scaled globally with HeyGen, creating multilingual video content 5x faster while cutting costs and reaching new audiences.
Personalize at scale
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Add interactivity buttons to branch viewers to the right module or link out to worksheets.
Make concepts visual
Turn abstract ideas into clear, memorable visuals.
- Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
- Stock media + screens: Reinforce learning with examples, B‑roll, or slide overlays.
LiveAvatar by HeyGen
Whether for sales, customer support, or education, LiveAvatar turns one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need inspiration?
See how leading innovators are reimagining learning, communication, and influence through LiveAvatar.
Thought leadership
Reid AI uses LiveAvatar to scale Reid Hoffman’s insights globally, reaching over 50M+ impressions. Reid’s digital twin engages audiences in interactive conversations, extending his ideas and presence across formats and communities.
Language learning
Speakology AI added LiveAvatar to help students practice pronunciation and dialogue out loud, leading to a measurable jump in engagement.
Immersive communication and events
Proto Hologram integrates LiveAvatar into holographic displays, creating AI-powered, responsive presences for Fortune 500s.
LiveAvatar enables educators, consultants, and creators to scale their personal presence without being live, transforming recorded videos into interactive, on-demand learning and engagement experiences.
Use it to:
- Turn your digital twin into a 24/7 teaching assistant or advisor
- Build interactive student or client onboarding experiences
- Host “virtual office hours” or Q&A sessions that run on their own
- Create conversational knowledge hubs that extend your expertise
Use case #1: Course promo videos
Perfect for:
Coaches, consultants, authors, course creators
Best practices:
- Keep it under 3-4 minutes; lead with the transformation learners will get.
- Show outcomes, social proof, and a clear CTA ("Enroll today" / "Watch Module 1").
- Design for mobile-first with captions and tight framing.
Top features:
- Video Agent for a fast first cut;
- Templates for brand consistency
- Motion designer for animated title cards and frameworks
- Multilingual player to share one link for every language
- Nano Banana for product/book cover placement or visual tweaks
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Use case #2: Micro‑lessons and explainers
Perfect for:
Course creators, educators, advisors
Best practices:
- Aim for 60–180 seconds per concept.
- Use one idea per scene; end with a recap and next action ("Try this exercise").
- Add captions and light motion to keep pace engaging.
Top features:
- AI Studio for scene timing and caption controls
- Interactivity to branch to practice exercises, resources, or next modules
- Motion designer for diagrams and animated definitions
- Translation + multilingual player for global cohorts
Use case #3: Personalized onboarding videos
Perfect for:
Cohorts, memberships, coaching programs, agencies
Best practices:
- Keep it short (30–60 seconds); confirm what’s included and what to do next.
- Use the learner’s name and point to their specific path or module.
- Add a follow‑up reminder or checklist link.
Top features:
- Personalized videos for names and dynamic fields
- Interactivity to confirm review and jump to the right module
- Templates + Brand Kit for consistency across cohorts
- Translation + multilingual player for international students