مرحلہ 1: PDF to Video پر جائیں
HeyGen میں لاگ ان کریں اور ہوم پیج پر Avatar ٹیب پر جائیں۔ PDF to Video پر کلک کریں۔
Step 2: Choose your starting point
You will see two options:
اگر آپ موجودہ فائل اپ لوڈ کر رہے ہیں تو مراحل 3–4 پر عمل کریں۔ اگر آپ نئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں تو مرحلہ 5 پر جائیں۔
مرحلہ 3: اپنی فائل اپ لوڈ کریں
Select Upload a Presentation and choose your file. Keep the following in mind:
اپنا اواتار پہلے سے منتخب کریں۔ یہ آپ کے سینز میں گول اوورلے کے طور پر نظر آئے گا۔ آپ اسی اسکرین سے اپنی فائل کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔
Step 4: Configure presentation and script settings
اپنی پریزنٹیشن اور اسکرپٹ کی سیٹنگز منتخب کریں، پھر ایڈیٹنگ پر آگے بڑھنے کے لیے "Create Video" پر کلک کریں۔
مرحلہ 5: نئی پریزنٹیشن بنائیں
منتخب کریں Generate a Presentation۔ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں:
For best results, be specific in your prompt. Include:
اسکرین پر موجود مثال پرامپٹس سے ترغیب حاصل کریں۔
Step 6: Select your avatar
Continue پر کلک کرنے کے بعد، اپنا اواتار منتخب کریں۔ یہ ہر سین کے نیچے دائیں کونے میں گول اوورلے کے طور پر نظر آئے گا۔ آپ کسی بھی وقت واپس جا کر اپنا اواتار تبدیل کر سکتے ہیں یا اپنا پرامپٹ مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔
مرحلہ 7: جنریشن سیٹنگز ترتیب دیں
جنریشن سے پہلے، اپنی پریزنٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل کنٹرولز کو ایڈجسٹ کریں۔
جب آپ مطمئن ہوں، Continue پر کلک کریں۔ HeyGen آپ کی پریزنٹیشن بنانے میں چند منٹ لے گا۔
Step 8: Open in AI Studio
جب ویڈیو بننا مکمل ہو جائے، تو AI Studio میں "Edit" پر کلک کریں۔
Step 9: Refine your slides
AI اسٹوڈیو میں، ایکسپورٹ کرنے سے پہلے ہر سلائیڈ کو اپنی ضرورت کے مطابق حسبِ منشا بنائیں:
نوٹ: مکمل سلائیڈ ایڈیٹنگ صرف اسی صورت میں دستیاب ہے جب آپ نے کوئی قابلِ ترمیم ٹیمپلیٹ استعمال کیا ہو۔
مرحلہ 10: اپنی اسکرپٹ میں ترمیم کریں
ہر سلائیڈ کا اپنا اسکرپٹ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اسکرپٹ سیگمنٹ 1، سلائیڈ 1 کے مطابق ہے، سیگمنٹ 2، سلائیڈ 2 کے مطابق، اور اسی طرح آگے۔ ہر سیگمنٹ کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں:
مرحلہ 11: اپنا اواتار ایڈجسٹ کریں
کسی بھی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں:
مرحلہ 12: اپنی ویڈیو ایکسپورٹ کریں
جب آپ اپنی سلائیڈز، اسکرپٹ اور اواتار سے مطمئن ہوں، تو اپنی ویڈیو ایکسپورٹ کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن اب ایک پروفیشنل ویڈیو بن چکی ہے جو آپ کا پیغام مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے تیار ہے۔