PPT/PDF کو ویڈیو میں تبدیل کریں

مرحلہ 1: PDF to Video پر جائیں

HeyGen میں لاگ ان کریں اور ہوم پیج پر Avatar ٹیب پر جائیں۔ PDF to Video پر کلک کریں۔

Step 2: Choose your starting point

You will see two options:

  • پریزنٹیشن اپ لوڈ کریں — اگر آپ کے پاس پہلے سے PowerPoint یا PDF فائل تیار ہے تو اس آپشن کو استعمال کریں
  • نئی پریزنٹیشن بنائیں — اگر آپ کے پاس فائل موجود نہیں ہے یا آپ کی موجودہ ڈیک کو بصری تازہ کاری کی ضرورت ہے تو یہ استعمال کریں

اگر آپ موجودہ فائل اپ لوڈ کر رہے ہیں تو مراحل 3–4 پر عمل کریں۔ اگر آپ نئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں تو مرحلہ 5 پر جائیں۔

مرحلہ 3: اپنی فائل اپ لوڈ کریں

Select Upload a Presentation and choose your file. Keep the following in mind:

  • Maximum file size is 50MB. If your file exceeds this, you will see an error prompting you to reduce it
  • Speaker notes as script and importing slide content as editable elements are only available with PPT or PPTX files, not PDF

اپنا اواتار پہلے سے منتخب کریں۔ یہ آپ کے سینز میں گول اوورلے کے طور پر نظر آئے گا۔ آپ اسی اسکرین سے اپنی فائل کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔

Step 4: Configure presentation and script settings

اپنی پریزنٹیشن اور اسکرپٹ کی سیٹنگز منتخب کریں، پھر ایڈیٹنگ پر آگے بڑھنے کے لیے "Create Video" پر کلک کریں۔

مرحلہ 5: نئی پریزنٹیشن بنائیں

منتخب کریں Generate a Presentation۔ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں:

  • اپنی پریزنٹیشن کو ایک ٹیکسٹ پرامپٹ کے ذریعے بیان کریں
  • ایک دستاویز اپ لوڈ کریں (صرف PDF یا DOCX)

For best results, be specific in your prompt. Include:

  • پریزنٹیشن کس بارے میں ہے
  • یہ کن کے لیے ہے
  • وہ انداز جو آپ چاہتے ہیں
  • یہ کتنا تفصیلی ہونا چاہیے
  • آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین کے ذہن میں آخر میں کیا نتیجہ یا تاثر رہ جائے

اسکرین پر موجود مثال پرامپٹس سے ترغیب حاصل کریں۔

Step 6: Select your avatar

Continue پر کلک کرنے کے بعد، اپنا اواتار منتخب کریں۔ یہ ہر سین کے نیچے دائیں کونے میں گول اوورلے کے طور پر نظر آئے گا۔ آپ کسی بھی وقت واپس جا کر اپنا اواتار تبدیل کر سکتے ہیں یا اپنا پرامپٹ مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔

مرحلہ 7: جنریشن سیٹنگز ترتیب دیں

جنریشن سے پہلے، اپنی پریزنٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل کنٹرولز کو ایڈجسٹ کریں۔

  • ٹیکسٹ کا استعمال — منتخب کریں کہ آپ کی فائل کے ٹیکسٹ کو کیسے استعمال کیا جائے: بنائیں (Generate)، مختصر کریں (Condense)، یا جوں کا توں رکھیں (Preserve)
  • Images — decide whether to keep existing images or generate new ones
  • سلائیڈز کی تعداد — منتخب کریں کہ HeyGen کو کتنی سلائیڈز بنانی چاہئیں
  • AI اسکرپٹ — خودکار طور پر بیانیہ بنانے کے لیے Generate Script with AI کو آن کریں
  • Text density — control how much text appears on each slide
  • Audience — پریزنٹیشن کو کسی مخصوص گروپ کے لیے موزوں بنائیں
  • لہجہ — مجموعی لہجہ اور پیش کرنے کا انداز طے کریں
  • Language — choose the output language

جب آپ مطمئن ہوں، Continue پر کلک کریں۔ HeyGen آپ کی پریزنٹیشن بنانے میں چند منٹ لے گا۔

Step 8: Open in AI Studio

جب ویڈیو بننا مکمل ہو جائے، تو AI Studio میں "Edit" پر کلک کریں۔

Step 9: Refine your slides

AI اسٹوڈیو میں، ایکسپورٹ کرنے سے پہلے ہر سلائیڈ کو اپنی ضرورت کے مطابق حسبِ منشا بنائیں:

  • Move or resize text, images, shapes, or graphics
  • پس منظر تبدیل کریں، عنوانات میں ترمیم کریں، اور فارمیٹنگ کو ایڈجسٹ کریں
  • ضرورت پڑنے پر تصویر کے پس منظر کو کسی اور سے تبدیل کریں

نوٹ: مکمل سلائیڈ ایڈیٹنگ صرف اسی صورت میں دستیاب ہے جب آپ نے کوئی قابلِ ترمیم ٹیمپلیٹ استعمال کیا ہو۔

مرحلہ 10: اپنی اسکرپٹ میں ترمیم کریں

ہر سلائیڈ کا اپنا اسکرپٹ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اسکرپٹ سیگمنٹ 1، سلائیڈ 1 کے مطابق ہے، سیگمنٹ 2، سلائیڈ 2 کے مطابق، اور اسی طرح آگے۔ ہر سیگمنٹ کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں:

  • Rewrite the narration
  • رفتار کو ایڈجسٹ کریں یا لہجہ درست کریں
  • Add pauses
  • اپنی آڈیو اپ لوڈ کریں یا ریکارڈ کریں
  • آواز کو مکمل طور پر تبدیل کریں

مرحلہ 11: اپنا اواتار ایڈجسٹ کریں

کسی بھی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں:

  • اپنے کسٹم یا پبلک اواتار پر سوئچ کریں
  • پروجیکٹ کے دوران اواتار تبدیل کریں
  • اپنے لے آؤٹ کے مطابق اواتار کی جگہ کو ایڈجسٹ کریں

مرحلہ 12: اپنی ویڈیو ایکسپورٹ کریں

جب آپ اپنی سلائیڈز، اسکرپٹ اور اواتار سے مطمئن ہوں، تو اپنی ویڈیو ایکسپورٹ کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن اب ایک پروفیشنل ویڈیو بن چکی ہے جو آپ کا پیغام مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے تیار ہے۔